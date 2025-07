Le barche da immersione super spaziose di Wakatobi

Fai un giro sulle iconiche barche per immersioni del resort per immersioni Wakatobi

Un sub esplora il famoso sito di immersione di Wakatobi, lo Zoo, a un breve giro in barca dal molo del resort.

La maggior parte delle immersioni e delle escursioni di snorkeling iniziano con un giro in barca. È vero nella maggior parte delle destinazioni in tutto il mondo, incluso il Wakatobi Resort. Sì, c'è l'House Reef, che è una delle immersioni dalla riva più acclamate al mondo. Ma per scoprire l'intera portata della riserva marina del resort, dovrai salire a bordo di qualcosa che galleggia. Vorremmo presentarvi la flotta Wakatobi e condividere alcuni dei motivi per cui molti subacquei ritengono che siano le barche ideali per comfort, attenzione personale e divertimento subacqueo.

Incontra la flotta

Il Wakatobi Resort gestisce una flotta di nove barche dedicate alle immersioni/snorkeling. Qui ne vedete quattro in zattera fino al molo del resort che si preparano per la partenza mattutina.

Centro immersioni Wakatobi gestisce una flotta di nove imbarcazioni dedicate alle immersioni/snorkeling, tutte lunghe circa 20 metri/67 piedi, con una larghezza di 4.5 metri/14.7 piedi. Poiché ciascuna è costruita a mano da artigiani, non ne esistono due identiche, ma tutte seguono un design e un layout simili. Nonostante il design tradizionale, ciascuno è dotato di moderne apparecchiature di sicurezza e di navigazione come ossigeno, GPS e radio marine.

Una delle caratteristiche comuni più importanti delle barche di Wakatobi sono i tetti a tutta lunghezza. La protezione solare è un aspetto vitale ma troppo spesso trascurato delle attività di immersione e snorkeling ai tropici. Gli effetti rinfrescanti dell'acqua e del vento possono impedire ai passeggeri di notare il pieno impatto dell'esposizione al sole, ma non ci vuole molto per sviluppare scottature debilitanti o disidratazione. Ecco perché le barche di Wakatobi sono coperte da prua a poppa e non richiedono ai passeggeri di spalmare protezione solare o di indossare coperture solo per evitare di bruciarsi. E per chi vuole prendere un po' di sole, a prua c'è un ampio spazio aperto per rilassarsi.

“Ho fatto molte immersioni dalla barca e so quanto può essere scomodo quando ci sono 12 o 14 persone su una barca più piccola che cercano di attrezzarsi senza spazio per i gomiti. Mi sono innamorato delle barche di Wakatobi. Sono aperti, spaziosi e super confortevoli.” ~ Ospite Mitchell Bennett

Un'altra caratteristica del design che gli ospiti delle barche di Wakatobi apprezzano molto è la posizione del bagno, o quella che i nautici chiamano "la testa". A bordo di molte barche, un viaggio a testa implica scendere una scala nella cabina di prua, quindi entrare in uno spazio ristretto per prendersi cura delle necessità mentre la barca rimbalza sulle onde. Le barche per immersioni di Wakatobi posizionano un bagno spazioso completo di doccia con acqua calda nella zona di poppa più stabile e a livello del ponte.

Spazi personali

I lunghi profili delle barche di Wakatobi consentono ampi posti a sedere su panca e molto spazio per i gomiti per attrezzarsi e muoversi. In teoria, ogni barca potrebbe ospitare comodamente un gran numero di subacquei, ma la capacità di volume non è nello stile di Wakatobi. Ad esempio, la barca più grande del resort può ospitare un massimo di 16 subacquei, mentre le barche leggermente più piccole possono ospitare un massimo di 12 ospiti.

Le barche per immersioni Wakatobi sono sinonimo di spazio e comfort, ciascuna misura circa 20 m/67 piedi di lunghezza, con una larghezza di 4.5 m/14.7 piedi che garantisce agli ospiti un sacco di spazio per i gomiti. Oltre ad essere molto stabili sull'acqua, sono dotati di un tetto a tutta lunghezza per un'ottima copertura dal sole.

Elementi come il viso maschere, fini, stivaletti e altri oggetti personali sono riposti in cestini portaoggetti numerati individualmente sotto le panche del trincarino. A ogni ospite viene assegnato un cestino numerato al momento del primo check-in presso il centro immersioni e tali cestini vengono poi trasferiti da e verso le barche dallo staff subacqueo per tutta la durata del soggiorno dell'ospite.

Un tavolo dedicato per la telecamera e una stazione di risciacquo si trovano vicino alla parte posteriore della barca, mentre l'uscita da e per l'acqua avviene tramite ampie porte di ingresso laterali su entrambi i lati della barca. Queste aperture sono posizionate a metà strada tra il tavolo della fotocamera e le panche di prua, consentendo ai fotografi lo spazio per montare la propria attrezzatura senza ostacolare altri subacquei e snorkelisti che entrano o escono dall'acqua.



“I punti di ingresso laterali sulle barche Wakatobi sono un vero vantaggio. Rendono molto facile entrare e uscire dall'acqua e non sei esposto allo scarico del motore, il che lo rende molto più comodo della maggior parte delle barche per immersioni su cui sono stato durante i miei viaggi." ~ Ospite Ken Glaser

L'ingresso nell'acqua è più un passo che un passo da gigante, con una caduta di un piede e mezzo in acqua. I subacquei che necessitano di un ingresso più facile per motivi come problemi alla parte bassa della schiena possono semplicemente sedersi e consentire all'equipaggio di coperta di aiutarli a entrare e uscire dalla loro attrezzatura. Anche risalire sulle barche è facile, poiché c'è una scala molto robusta con maniglie facili da usare. Un ulteriore vantaggio degli ingressi laterali è la separazione dallo scarico del motore della barca, che si trova molto lontano a poppa.

Affari privati

Wakatobi VII, una barca privata dedicata alle immersioni/snorkeling, dispone di un ponte coperto super spazioso che comprende una zona pranzo ombreggiata, una postazione cucina, uno spogliatoio con bagno e doccia, una serie di lettini sul ponte di prua e un ponte completamente aperto sul tetto per visitare la città o osservare le stelle la sera.

Le barche da immersione super spaziose di Wakatobi 10 Le barche da immersione super spaziose di Wakatobi 11

La flotta Wakatobi comprende due navi costruite appositamente per ospitare charter privati ​​e fornire a singoli o piccoli gruppi un'esperienza subacquea davvero personale. Invece delle panche a tutta lunghezza presenti sulle altre barche del resort, lo spazioso ponte coperto comprende una zona pranzo ombreggiata, lettini prendisole a prua, una postazione cucina e uno spogliatoio con bagno completo e doccia. Una caratteristica speciale è il ponte superiore, che può essere utilizzato per visitare la città, prendere il sole o godersi una cena sotto le stelle. Maggiori informazioni sulle imbarcazioni private >qui.

Praticità locali

Potresti chiederti perché un importante resort per immersioni e snorkeling come Wakatobi gestisca una flotta di quelli che sembrano essere tradizionali traghetti indonesiani. Dove sono le eleganti lance in fibra di vetro dotate di un paio di turbodiesel gutturali e di scintillanti binari di metallo?

Wakatobi VI si avvicina al molo del resort.

Ci sono molte ragioni per cui hanno seguito la strada tradizionale, a cominciare dal loro impegno per la sostenibilità e la gestione della comunità. Nell'ambito della missione di Wakatobi di generare benefici economici per la comunità locale, invece di importare barche per immersioni costruite in fabbrica, hanno incaricato i costruttori di barche locali di creare le nostre barche iconiche.

Costruire localmente non solo ha mantenuto le entrate all’interno della comunità, ma ha anche fornito alcuni benefici ambientali. La scelta di legni sostenibili rispetto alle resine in fibra di vetro ha ridotto le emissioni associate alla costruzione, mentre la costruzione vicino casa ha anche ridotto l’impronta di carbonio creata dall’importazione di barche da località lontane.

Al di là degli aspetti “sentirsi bene” del costruire localmente, ci sono numerose ragioni pratiche dietro le scelte di Wakatobi. Il primo è l'affidabilità. Poiché le barche sono costruite da artigiani locali, le riparazioni possono essere effettuate rapidamente e facilmente, senza dover aspettare che un componente proprietario arrivi in ​​aereo da una fabbrica a migliaia di chilometri di distanza. Di conseguenza, i problemi meccanici e la manutenzione vengono gestiti in modo più rapido dal loro team.

E poi c'è l'efficienza. La forma lunga e relativamente snella delle loro imbarcazioni da immersione consente loro di essere alimentate da un unico motore, consumando molto meno carburante e creando meno emissioni rispetto alle lance turbodiesel ad alta velocità. Le barche del resort navigano a velocità intorno ai 17 km/11 mph, che è abbastanza veloce per il nostro stile di immersione. A Wakatobi, la maggior parte dei siti sono in genere a soli dieci-30 minuti di distanza e anche i nostri siti più distanti vengono raggiunti in meno di un'ora.

Questo ci porta al terzo vantaggio dei loro design tradizionali, ovvero il comfort. Alle velocità rilassate a cui viaggiano le nostre barche, non si avvertono colpi o sobbalzi e il rumore del motore è ridotto a un basso borbottio che consente normali conversazioni. Il design dello scafo è estremamente stabile sia in navigazione che in fase di riposo all'ormeggio. I passeggeri possono rilassarsi lungo il percorso verso il sito e muoversi senza dover aggrapparsi ai corrimano per mantenere l'equilibrio. E anche se incontrano raramente acque agitate, la prua affilata e i profili ripidi delle barche Wakatobi consentono loro di attraversare onde e onde con un movimento semplice.

L'elemento umano

Uno degli equipaggi sempre sorridenti delle barche per immersioni di Wakatobi.

Una delle caratteristiche più importanti e apprezzate delle barche per immersioni Wakatobi non è un elemento fisico, è l'elemento umano. I nostri equipaggi di barca e il personale subacqueo sono orgogliosi di fornire il massimo livello di servizio e attenzione personali. Inizia ancor prima che gli ospiti salgano a bordo. Lo staff subacqueo gestisce tutti i trasferimenti dell'attrezzatura da e verso la barca e installa la tua attrezzatura. Se preferisci installare la tua attrezzatura, va bene, e noi siamo lì per aiutarti se necessario.

L'intero team di immersioni è eccellente. Dopo i briefing, mi sentivo come se potessi quasi navigare nei siti da solo, le descrizioni sono così approfondite e personalizzate. "- Joe Bennett

Prima di ogni immersione, le guide di Wakatobi non solo forniscono un briefing approfondito su cosa aspettarsi, ma discutono anche le aspettative con ciascun ospite e personalizzano l'immersione di conseguenza. In acqua, le nostre guide subacquee sono esperte nel fornire il giusto livello di attenzione, sia che si tratti di assistere i subacquei meno esperti, di consentire ai subacquei più esperti di stabilire il ritmo o di fungere da esperti osservatori di creature. La stessa attenzione è riservata agli amanti dello snorkeling, che spesso accompagnano i subacquei nei numerosi siti della riserva marina di Wakatobi che presentano estese barriere coralline poco profonde.

Il comfort e l'attenzione personale sono al centro dell'etica del servizio Wakatobi, comprese le esperienze in barca per le immersioni, così i ricordi delle tue vacanze saranno ancora più grandiosi.

Dopo ogni immersione, agli ospiti viene presentato un asciugamano rinfrescante al profumo di menta e vengono offerti snack e bevande. Gli chef di Wakatobi soddisferanno anche le esigenze o i desideri dietetici sulle barche; gli ospiti devono solo chiedere e si assicureranno che sia lì prima che la barca lasci il molo. Sono tocchi come questi che rendono il tempo trascorso su una barca Wakatobi più di un semplice intervallo di superficie o un preludio necessario all'esperienza in acqua. Infatti, molti ospiti considerano il tempo rilassante trascorso in crociera da e verso i siti di immersione una parte assolutamente piacevole dell'esperienza complessiva del resort.

Se non hai ancora sperimentato quanto possa essere davvero divertente una barca per le immersioni, vai a wakatobi.com, prenota la tua visita e sali a bordo.