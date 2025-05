Gli affascinanti frequentatori abituali dell'House Reef di Wakatobi

Ecco solo un piccolo assaggio di ciò che si può trovare sulla House Reef di Wakatobi. E come molti subacquei e amanti dello snorkeling che hanno sperimentato questa fauna marina sottomarina possono testimoniare, merita davvero il titolo di World's Best Shore Dive.

La barriera corallina di Wakatobi encompasses a vast area of seagrass meadows and shallow coral formations that lie between the beach and a precipitous coral rampart that plunges into the depths. Underwater photographers and critter watchers have been known to devote days and even weeks to exploring this expansive site, as it is home to a plethora of marine life. A complete listing of finds could fill a book, but for the sake of brevity, here are seven House Reef regulars that make for fascinating viewing and good photo ops.

La strana coppia di Wakatobi

Il gobide gamberetto di Randall (Amblyeleotris randalli) di solito si accoppia con il gamberetto Alpheus randalli.

Una ricerca attenta di chiazze di sabbia o detriti sulla barriera corallina potrebbe rivelare la "strana coppia" di Wakatobi. Il gobide gambero di Randall (Amblyeleotris randalli) è un pesce che vive in tane e non è un granché nei lavori domestici. A differenza dei pesci mascella e di altre specie che scavano le proprie dimore nel fondale marino, questo piccolo pesce intelligente lascia che il suo compagno di stanza faccia i lavori. Quando ti imbatti in uno di questi pesci dalle strisce distintive, probabilmente vedrai un piccolo gambero al suo fianco. È questo crostaceo che si assume la responsabilità di costruire e mantenere la loro dimora sotterranea condivisa. In cambio di manutenzione in prestito, il gambero quasi cieco gode della vigile protezione del gobide dagli occhi acuti, che mantiene una scansione peripatetica dell'ambiente circostante mentre il gambero si affatica a rimuovere i detriti.

Condannare il lavoro

Alcuni subacquei li chiamano bavose dei carcerati (Pholidichthys leucotaenia), altri dicono ghiozzi ingegneristici. È molto probabile che incontrerai esemplari giovani di questa specie, poiché formano banchi che si contano a centinaia per sciamare sulle barriere coralline nutrendosi di alghe.

Convict Blennies (Pholidichthys leucotaenia), Family Pholidichthyidae

Questi giovani potrebbero essere scambiati per pesci gatto striati, poiché imitano i segni di questa specie altamente tossica per ingannare i potenziali predatori. Gli adulti sono molto più solitari e trascorrono la maggior parte della giornata a sbirciare dall'imboccatura dei tunnel che scavano nella sabbia, da qui il riferimento ingegneristico. Se vi capita di vedere un adulto emergere, capirete l'appellativo da galeotto, poiché i pesci adulti assumono profili simili a quelli delle anguille con distintive strisce bianche su sfondo nero, molto simili ai classici indumenti da prigione.

La truffa della pulizia

A pair of bluestreak cleaner wrasses (Labroides dimidiatus) picking parasites off a goatfish.

Le distese superiori della House Reef di Wakatobi sono ricoperte di stazioni di pulizia dove i labridi pulitori danzano e sfrecciano per attrarre i clienti. C'è un grado intrinseco di fiducia quando un predatore della barriera corallina si ferma con le fauci spalancate, consentendo a una falange di piccoli pesci e gamberetti di sciamare sul suo corpo e nella bocca per rimuovere parassiti, pelle morta e infezioni fastidiose.

Ma c’è un subdolo abitante delle barriere coralline che sfrutta l’etica della stazione di pulizia.

Fangblenny striatoblu (Plagiotremus rhinorhynchos)

Il fangblenny a strisce blu (Plagiotremus rhinorhynchos) imita l'aspetto e il comportamento di un giovane labro pulitore bluestreak. Ma invece di raccogliere parassiti, questo fangblenny morde la carne. Le zanne omonime di questo pesce possono dispensare un veleno analgesico contenente oppioidi simili alla morfina che impediscono alla vittima di sentire il morso.

È nata una stella

Hollywood ha fatto diventare una star un piccolo pesce azzurro brillante di nome Dory. Puoi trovare la sua controparte nel mondo reale sulla barriera corallina di Wakatobi, anche se potresti essere confuso come il personaggio dei cartoni animati quando si tratta di nomi. Il pesce chirurgo palette (Paracanthurus hepatus) noto anche come pesce chirurgo blu regale, pesce chirurgo flagtail e pesce lettera sei sono solo alcuni dei quasi dodici nomi che questo pesce ha ricevuto.

Pesce chirurgo tavolozza (Paracanthurus hepatus)

Con qualsiasi nome, non c'è dubbio sul caratteristico schema cromatico indaco e blu navy sfoggiato dagli adulti della specie. Altrettanto iconico della sua colorazione è il naso appuntito, simile a un muso, la piccola bocca e i denti delicati di questo pesce chirurgo. Questo minuscolo lavoro dentale viene utilizzato per rimuovere piccoli pezzi di alghe da coralli e rocce, dando ai parenti nella vita reale di Dori un ruolo importante nel mantenere i coralli liberi dalla crescita eccessiva di alghe.

Artigli della Furia

Canocchia pavone (Odontodactylus scyllarus)

Their alien-like visage and iridescent stalk-set eyes make mantis shrimp a macro photo favorite. Most famous is the colorful peacock mantis, which can strike its prey with hammer blows that pack a punch equivalent to a 22-caliber bullet. But these lethal smashers aren't the only stomatopods prowling the House Reef. There's another member of the mantis clan that attacks with equal ferocity, and it's a slasher. Rather than smash open hard-shelled prey, the spearing mantis shrimp impales fish and other soft-bodied creatures with a lightning-fast deployment of its barb-tipped appendages.

Nascondersi in piena vista

Octopus cyanea, also known as the big blue octopus or day octopus.

The big blue octopus (Octopus cyanea), also known as the day octopus for their diurnal (daytime) behavior is a fan favorite among snorkelers and divers. And while exposing its soft and unprotected flesh to the light of day might seem a risky practice, this octopus has a plan: you can't eat what you can't see. While most all have a talent for visual deception, the day octopus is particularly adept at camouflage, able to change both the color and texture of it's skin in short order in a near-perfect match of its surroundings. This ability serves both to foil would-be predators and to conceal the octopus from its own victims. Observers have recorded day octopuses changing their appearance more than 100 times over the course of a few hours.

Grazers e Munchers

Gli avvistamenti di tartarughe sono quasi garantiti sulla House Reef di Wakatobi, e ci sono due specie che è più probabile incontrare. Giovani tartarughe verdi che cercano cibo nei letti d'erba vicino alla riva, inseguono meduse e usano i loro becchi per dragare il fondale marino alla ricerca di piccoli crostacei e invertebrati.

Grande tartaruga verde che pranza sulle erbe marine nelle acque basse

Più avanti nella vita, passeranno a una dieta vegetariana e brucheranno le praterie di fanerogame marine. Le tartarughe marine verdi svolgono un ruolo importante nella salute dell'ecosistema delle praterie di fanerogame marine perché rosicchiano le parti superiori delle praterie senza disturbare le radici della pianta, il che contribuisce a migliorare la salute e la crescita dei letti di fanerogame marine.

Tartaruga embricata che guarda attraverso l'oblò della macchina fotografica di un fotografo.

Spostatevi sul pendio della barriera corallina e avrete più probabilità di imbattervi in ​​una tartaruga embricata. Le tartarughe embricate hanno una dieta più varia rispetto alle loro cugine vegetariane e mangeranno un menù misto di spugne, anemoni, alghe, calamari e gamberetti. Spesso si aggirano tra mucchi di rocce, usando le loro teste strette e le mascelle a forma di becco per raggiungere angoli e fessure.

Trifecta del dardo

Con un'abbagliante gamma di sfumature arcobaleno, i pesci freccia sono tra i reperti più colorati sulle barriere coralline di Wakatobi. Ma le acque dei pesci e i fotografi che si avvicinano in modo troppo aggressivo scopriranno presto la caratteristica omonima di questi abitanti dei fondali che si spaventano facilmente. Al primo accenno di guai, i pesci freccia torneranno nei prestiti che scavano nei fondali sabbiosi o pietrosi.

Gli osservatori di Dartfish hanno tre opzioni a Wakatobi. Il primo è il pesce freccia bicolore (Ptereleotris evides), che si trova tipicamente su scogliere poco profonde, rendendolo una scoperta ideale per gli amanti dello snorkeling. Questi pesci sono tra le specie più grandi di pesci freccia, raggiungendo una lunghezza massima di 6 pollici.

Dartfish bicolore (Ptereleotris evide)

I subacquei che si avventurano a profondità medie tra 6 e 15 metri possono cercare il pesce freccia di fuoco (Nemateleotris magnifica), che si trova spesso in coppia e sfoggia una caratteristica colorazione simile a una fiamma dalla sezione centrale alla coda.

Pair of Fire dartfish (Nemateleotris magnifica)

Ancora più in profondità si trovano i pesci freccia decorati (Nemateleotris decora) che prediligono le piattaforme e i burroni ricoperti di sabbia sui pendii della barriera corallina a una profondità compresa tra 15 e 30 metri.

A pair of Decorated Dartfish (Nemateleotris decora)

Ciglia lussuose

Testa piatta di De Beaufort (Cymbacephalus beauforti), più comunemente chiamato pesce coccodrillo.

C'è un cacciatore furtivo che vive sulle barriere coralline di Wakatobi, ma la maggior parte dei subacquei nuoterà oltre questo pesce senza accorgersi della sua presenza. Come il loro omonimo rettile, il pesce coccodrillo è un predatore da agguato che trascorre la maggior parte del tempo sdraiato immobile su uno sperone di barriera, aspettando pazientemente un pasto per nuotare nel raggio d'azione di un affondo ben sincronizzato. Questi pesci sono maestri del mimetismo e possono adattare la colorazione e il motivo del loro corpo per adattarli all'ambiente circostante.

L'occhio di un pesce coccodrillo

I pesci coccodrillo superano anche uno dei più comuni indizi che affliggono i cacciatori furtivi: gli occhi. Per nascondere il loro aspetto acuto e orbitale, questi pesci sviluppano lunghe escrescenze simili a ciglia note come lappet. Le forme irregolari e merlettate di queste escrescenze lappet aiutano a spezzare i contorni scuri e riflettenti degli occhi, che altrimenti potrebbero allertare le potenziali prede della presenza di questo predatore.

Davvero non mordo

Sebbene spesso avvistato in alcuni siti di immersione a Wakatobi, uno dei cacciatori più letali in acqua non è in realtà un abitante della barriera corallina. I bungari marini fasciati sono in realtà rettili che respirano aria e vivono sulla riva e cacciano trattenendo il respiro tra i coralli e le praterie di fanerogame marine. Un bungari marini può rimanere sott'acqua fino a mezz'ora, tempo più che sufficiente per individuare la preda e somministrare un morso letale e paralizzante.

Banded Sea Krait (Laticauda colubrina) most recognizable by their distinctive black bands running the entire lenggth of their body..

Il veleno di un serpente marino è dieci volte più potente di quello di un cobra, ma i subacquei hanno poco da temere. Questi serpenti non sono aggressivi, anche se sarebbe estremamente poco saggio avvicinare troppo un dito in modo minaccioso. Wakatobi ospita anche un impostore. Le anguille serpente a bande mostrano le stesse distinte bande bianche e nere del serpente marino, contando su questo depistaggio visivo per ingannare i potenziali predatori. Uno sguardo più attento rivela sottili differenze, poiché il corpo del serpente marino è più arrotondato e ha una testa piccola e smussata.

