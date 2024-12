Dunia Baru di Wakatobi

Dunia Baru, numero 35 in poi Centro immersioni WakatobiL'elenco dei siti di immersione di si trova orgogliosamente nella lista "Top Ten" perché coloro che arrivano a conoscerlo lo vedono come un reef quasi uguale a un altro favorito dai fan Il Marketplace per le zoo. Questo perché questo sito sembra essere simile in prossimità del resort e presenta una topografia simile a quella dello zoo, con un profilo inclinato ricoperto di coralli duri che conduce a una piattaforma sabbiosa prima di rotolare di nuovo a 20 metri (70 piedi) giù un muro. Dunia Baru ha un'atmosfera "ahh" in cui i subacquei possono godere di lunghi profili multi-livello a medie profondità mentre cercano una collezione diversificata e intrigante di vita marina.

A pochi minuti dal molo del Wakatobi Dive Resort, Dunia Baru presenta una magnifica barriera corallina dura con un profilo inclinato che conduce a una piattaforma sabbiosa prima di rotolare di nuovo a 20 metri (70 piedi) lungo un muro.

Le immersioni iniziano con la discesa dell'ormeggio fino a una profondità di 12 metri (40 piedi), dove il fondale sabbioso è punteggiato da teste di corallo a medio rilievo. Il pendio sopra l'ormeggio passa a rocce ricoperte di corallo e il tratto superiore è dominato da una foresta di corna di cervo e di coralli che sale fino alle profondità per lo snorkeling. La maggior parte dei subacquei riserva la cima del pendio per la degassificazione di fine immersione, ma i fotografi a volte si dirigono verso gli staghorn per scovare le numerose specie di pesci cardinale che si nascondono tra i rami, incluso il più ricercato, il pigiama. pesce cardinale.

This pair of Pajama cardinalfish (Sphaeramia nematoptera) are among many species of reeffpish that can be seen at Dunia Baru.

Il pesce cardinale pigiama è il preferito dai fotografi poiché sfoggia uno dei modelli di colori più brillanti e insoliti tra tutti i pesci della barriera corallina. Gli straordinari occhi rosso-arancio del pesce risaltano da una faccia giallo-verdastra che passa bruscamente a metà corpo verso una sezione posteriore argentata decorata con profonde macchie cremisi. Questo insolito modello di colore crea l'aspetto di un dormiente con gli occhi annebbiati che indossa i pantaloni del pigiama a pois - che è un'analogia appropriata dato che questi pesci sono raccoglitori notturni.

I subacquei che seguono la discesa dall'ormeggio troveranno numerosi altri soggetti degni di attenzione. Macchie di sabbia sono punteggiate dalle tane dei ghiozzi gamberetti con i loro partner crostacei conviventi. È un buon intrattenimento osservare questi piccoli gamberetti indaffarati mentre si dedicano all'attività di scavo della tana condivisa.

I ghiozzi gamberetti con il loro partner crostaceo convivente offrono un buon intrattenimento con i piccoli gamberetti indaffarati che fanno tutto il lavoro di scavare la loro tana condivisa mentre il ghiozzo gamberetti fa poco o nulla se non fare attenzione al pericolo.

A detour to the rubble piles found on the northern edge of the site at depths down to 20 meters provides an opportunity to hunt for flasher wrasse. Often considered one of the “holy grails” of macro photography, these brilliantly-festooned fish can present quite a challenge for underwater shutterbugs, as they rarely hold still long enough for a portrait.

I labridi e i pesci pappagallo passano regolarmente così come occasionalmente lo hawksbill o la tartaruga verde. Dunia Baru ha anche la sua quota di nudibranchi colorati ed è uno dei luoghi migliori nella Riserva marina di Wakatobi per cercare i vermi piatti dai colori dell'arcobaleno.

In questo sito si trovano anche i gamberetti mantide che costruiscono elaborate camere sotterranee nella sabbia. Anche se a volte compaiono durante le ore diurne, queste creature ultraterrene vengono viste più spesso durante le immersioni notturne. E Dunia Baru è un luogo popolare per le immersioni dopo il tramonto, poiché si trova a solo un breve tragitto in barca dal resort e sperimenta correnti minime. Dopo il tramonto, un cast completamente nuovo di personaggi emerge per deliziare i subacquei in quello che molti di coloro che hanno visitato questo sito descrivono come uno dei loro nuovi preferiti.

All in all, Dunia Baru is a great dive between such a great mix of beautiful hard corals, a deep drop-off, and unique marine life subjects. But don't forget, Wakatobi has over 50 other named dive sites that are worth a visit, making it a photographer's paradise for doing everything, from honing your skills or adding new and exciting imagery – be it wide angle, macro, or both to your photo library.

Per saperne di più su Wakatobi, visitare Sito web di Wakatobi o Wakatobi Dive Resort sito blog, wakatobi Flusso.

Photo credits: Walt Stearns