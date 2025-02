U-352 - Naufragio della Seconda Guerra Mondiale nella Carolina del Nord

at 10: 00 am

Nelle acque al largo della costa della Carolina del Nord si trovano una serie di relitti che ricordano le battaglie combattute al largo delle nostre coste durante l'ultima guerra mondiale.

Uno dei più famosi è quello dell'U-352, un sottomarino tedesco ancora in gran parte intatto a 110 piedi d'acqua.

Come la maggior parte dei sommozzatori di relitti dell'Atlantico sanno, molti dei siti di relitti dell'Outer Bank della Carolina del Nord sono stati il ​​risultato dell'incidente “Battaglia dell’Atlantico”. Durante le prime fasi della Seconda guerra mondiale, i sottomarini tedeschi portarono la loro campagna di distruzione oceanica proprio davanti alle nostre porte, e si rivelarono una delle armi più temibili ed efficaci nella storia della guerra navale.

Sotto il comando dell'ammiraglio Karl Donitz, l'U-bootwaffe tedesco (in tedesco flotta di imbarcazioni) lanciò la prima serie di attacchi contro le navi americane negli ultimi giorni del 1941. Conosciuta come operazione Paukenschlag (percussione di tamburi), la forza d'attacco era composta da cinque Classe IX, imbarcazioni a lungo raggio.

L'U-boat tedesco U-352 si trova oggi al largo della costa della Carolina del Nord.

Tra il loro arrivo nelle acque territoriali statunitensi il 27 dicembre 1941 e il 6 febbraio 1942, i suonatori di tamburi affondarono 25 navi. Verso la fine di quello stesso anno, le operazioni degli U-Boot lungo la piattaforma continentale degli Stati Uniti si erano trasformate in una forza apparentemente inarrestabile che imperversava dal Maine fino al Golfo del Messico. Mio padre, da ragazzo cresciuto vicino agli Outer Banks, guardava i fuochi delle loro vittime bruciare, per poi svanire nel velo nero della notte. Nell'arco di un anno, le uccisioni di sottomarini raggiunsero quasi 100, subendo solo 21 perdite.

In risposta a questa minaccia nascosta, le forze alleate organizzarono convogli con scorta navale. Le forze di difesa nazionale hanno schierato pattuglie di aerei a lungo raggio e incrociatori armati di bombe di profondità e allo stesso tempo hanno lavorato diligentemente per sviluppare misure più sofisticate di caccia ai sottomarini. Queste misure includevano tutto, dal miglioramento dei sistemi sonar attivi alla triangolazione radio e al cracking dei messaggi intercettati in codice.

Fu la rottura del codice enigma che alla fine rese il servizio a bordo degli U-Boot quasi suicida. Alla fine del 1942, il numero di sottomarini distrutti ammontava a 64. Durante i primi mesi dell'anno successivo, 94 sottomarini furono affondati, culminando nel periodo più buio della flotta, il maggio nero, quando 41 sottomarini furono uccisi e altri 37 danneggiati. in un mese. Una delle vittime di questo assalto fu l'U-352.

Sezione di poppa del sommergibile tedesco U-352 della costa della Carolina del Nord

Lungo 218 piedi, l'U-352 era un progetto VIIC, che includeva un cannone da 88 mm montato a prua della torre di comando. Sorprendentemente, questa nave non aveva un solo colpo al suo attivo. Peggio ancora, il 9 maggio 1942, la seconda nave (e presto l'ultima) a cui attaccò fu il Cutter della Guardia Costiera statunitense Icarus. Schivando i siluri dell'U-352, l'Icarus effettuò la sua corsa d'attacco, dispiegando cinque bombe di profondità che danneggiarono gravemente l'U-Boot internamente, distruggendo la torre di comando e facendo saltare il cannone di coperta.

Altri due attacchi con cariche di profondità costrinsero l'U-352 ad emergere in superficie dove il suo comandante KL Rathke ordinò al suo equipaggio di affondare e abbandonare la nave. Alla fine, 17 membri dell'equipaggio furono uccisi, mentre gli altri furono portati a Charleston come prigionieri di guerra.

Un decennio di ricerche

Per una battaglia così ben registrata, nessuno sapeva l'esatta ubicazione dell'U-352 fino al Capitano George Purifoy (l'uomo che iniziò Centro immersioni Olympus a Morehead City, Carolina del Nord), insieme a Rod Gross, Dale McCullough e Claude Hall (il gruppo che iniziò la ricerca attraverso ricerche approfondite negli archivi navali della Seconda Guerra Mondiale) decisero di cercare il sottomarino abbattuto. La loro caccia andò avanti per 10 anni prima che venisse ritrovato nell'aprile del 1975, a un intero miglio e un quarto dalle coordinate originali registrate dall'Icarus.

Subacquei che esplorano il sottomarino tedesco U-352 al largo della costa della Carolina del Nord

Oggi, l'U-352 è uno dei siti di relitti più caratteristici della Carolina del Nord. Per i subacquei che si recano a Morehead City, si trova in cima alla lista. Anche con il briefing dell'immersione fresco nella tua mente, vedere l'U-352 materializzarsi dal fondo, seduto con un angolo di 45 gradi a dritta, è uno spettacolo sorprendente. Situato a circa 35 miglia dalla costa, l'U-352 si trova in prossimità della Corrente del Golfo, che spesso premia i subacquei con una visibilità fino a 100 piedi.

Due subacquei, uno su un rebreather e l'altro in circuito aperto, si tuffano nell'U-Boot tedesco.

Seguendo la linea di discesa verso il fondo, la mia prima impressione del relitto è stata di assoluta sorpresa per il suo diametro relativamente sottile. Gli alloggi sulla maggior parte delle navi da guerra di classe d'attacco di medie dimensioni di quest'epoca erano tutt'altro che lussuosi. La vita su un sottomarino con una larghezza massima di soli 20 piedi mi sembrava incomprensibilmente claustrofobica, anche se nessuno ti sparava o ti lanciava esplosivi addosso.

Sebbene ancora in gran parte intatto, la maggior parte di ciò che si vede sul fondo sono i resti dello scafo pressurizzato, poiché la maggior parte dell'involucro esterno del sottomarino è arrugginita.

Lo snorkel dell'U-352 giace sulla sabbia dopo essere caduto dalla torre di comando del sottomarino tedesco durante l'affondamento.

Mentre lavoravo sul relitto per alcune immagini scelte, il non fotografo che è in me ha vagato lungo un percorso diverso. Nel corso degli anni ho avuto l'opportunità di immergermi in un gran numero di relitti, la maggior parte vittime di tempeste, collisioni con le barriere coralline e persino alcuni affondati dagli U-Boot tedeschi. Ma poter posare la mano su uno di questi predatori artificiali per la prima volta è stata una cosa potente.

Scendere sull'U-352

Subacquei agganciati a un sistema di downline che comprende anche due linee parallele alla barca per i subacquei distribuiti durante la sosta di sicurezza al termine dell'immersione.

Anche tra i subacquei esperti dell'Outer Banks, la sfida più grande nell'immergersi con l'U-352, come con la maggior parte dei relitti della zona a profondità superiori a 70 piedi, è aspettare che la barca per le immersioni si agganchi al relitto e stabilisca le linee di discesa. La procedura prevede che un membro dell'equipaggio porti una cima e si leghi fisicamente al relitto. Nel caso dell'U-352, si tratta di una nuotata di 120 piedi fino al fondo, prima che chiunque altro possa entrare in acqua.

A seconda delle condizioni, il trapano può durare dai 15 ai 20 minuti. Per accelerare questo processo, i subacquei dell'Olympus Diving Center sono dotati di apparecchiature di comunicazione subacquea. Dal basso, il subacqueo può avvisare il capitano se ha bisogno di spostare la barca o pagare più cima, oltre a fornire un rapporto dettagliato delle condizioni dall'alto verso il basso.

Condizioni di immersione nella Carolina del Nord

La variabile di controllo durante le immersioni tra i relitti delle Outer Banks della Carolina del Nord è il tempo. Un giorno può essere fantastico, con mare calmo e acqua blu, mentre il giorno successivo può diventare assolutamente brutto, con venti forti e mare mosso, o semplicemente con scarsa visibilità nell'intervallo da 10 a 30 piedi.

La forza più influente della natura è causata dalla Corrente del Golfo, che lambisce la sporgenza orientale dei Banks mentre scorre verso nord. Come risultato della Corrente, le temperature estive dell'acqua possono raggiungere in media i 70°C, a volte salendo fino agli 80°C, con una visibilità subacquea di oltre 100 metri. In molti dei siti di relitti della zona, c'è spesso abbastanza corrente da rendere indispensabile l'uso di una downline.