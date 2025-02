Convinci il capo a finanziare la tua immersione per vedere le mante!

Il Manta Trust sta incoraggiando un nuovo modo di team building aziendale, chiedendo ai datori di lavoro lungimiranti di consentire al personale di scambiare le proprie scrivanie con siti di immersioni di successo in tutto il mondo. Questi team temporanei di immersioni o snorkeling contribuiscono alla salvaguardia marina continuando a guadagnare il loro stipendio.

L'ente di beneficenza per la conservazione marina registrato nel Regno Unito afferma che il suo programma Volunteer Time Off (VTO) offre alle aziende l'opportunità di combinare la responsabilità sociale d'impresa con esperienze che risolvono il morale e cambiano la vita dei dipendenti.

Esercizio di team building alle Maldive (Jasmine Corbett)

I viaggi di una settimana sono progettati per trasformare i partecipanti in cittadini-scienziati, equipaggiati per contribuire direttamente alla salvaguardia delle mante e delle razze, classificate come specie in pericolo o vulnerabili a causa della pesca eccessiva, della distruzione dell'habitat e dei cambiamenti climatici.

Guidate dagli scienziati marini del Manta Trust, le spedizioni VTO offrono opportunità di ricerca pratica: fotografare le razze per i database di identificazione, esaminare gli habitat e raccogliere dati per informare le strategie di conservazione. Adottano anche pulizie delle spiagge, sensibilizzazione della comunità locale e workshop sulla conservazione marina.

Mante di barriera che si nutrono di cicloni alle Maldive (Simon Hilbourne)

Tra gli habitat simbolo delle mante interessati dal programma ci sono le Maldive, Raja Ampat e Komodo in Indonesia, l'Isla de la Plata in Ecuador e l'arcipelago di Revillagigedo in Messico.

Oltre 200 dipendenti hanno già preso parte a 10 spedizioni pilota, per cui sono stati coinvolti grandi team composti in media da 20 persone, a volte comprendenti anche rappresentanti della dirigenza.

Un tipico modello di finanziamento prevede che il personale faccia delle donazioni per il viaggio che vengono poi raddoppiate dal datore di lavoro. L'allineamento con la salvaguardia dell'oceano mette in mostra l'impegno di un'azienda verso la sostenibilità e il suo senso di responsabilità sociale, mantenendo la fiducia.

"Il feedback è stato estremamente positivo", si legge, con i partecipanti che descrivono le loro esperienze come sia professionalmente arricchenti che personalmente trasformative.

"La nostra azienda collabora con il Manta Trust per offrire spedizioni di volontariato, in cui il nostro personale può prendersi del tempo libero per partecipare alla ricerca sulle mante in sedi di progetto in tutto il mondo", afferma l'account executive Rainbow Cheung della società di software Salesforce. "Questa opportunità unica ci consente di unirci come team e avere un impatto significativo sugli sforzi di conservazione.

"Abbiamo avuto più di cento membri dello staff da tutto il mondo che si sono uniti a noi nelle nostre otto spedizioni, hanno raccolto dati preziosi e hanno anche dato contributi finanziari significativi al Manta Trust".

Sorvolo della manta (Jasmine Corbett)

Dopo aver preso parte a un viaggio di gruppo del Manta Trust VTO, il dipendente Salesforce Hideyuki Komaki afferma: "Partecipare a spedizioni di ricerca sulle mante non solo ci ha permesso di apprendere nuove competenze e raccogliere dati importanti, ma ha anche rafforzato i nostri legami come colleghi.

"Uscire insieme dal nostro ufficio per queste spedizioni è stata un'esperienza davvero trasformativa".

Le aziende possono unirsi a un viaggio programmato o organizzare una spedizione personalizzata per il proprio team, con i dipendenti che utilizzano i giorni VTO o vacanza lasciare per partecipare. I viaggi sono adatti a tutti i livelli di esperienza, afferma il trust, e possono includere opportunità di certificazione subacquea per principianti, se necessario.

Spedizione VTO a Raja Ampat (Ken Chew)

"Nuotare accanto a queste maestose creature non è solo un'esperienza incredibile, ma anche un'opportunità per fare davvero la differenza", afferma Manta Trust CEO e co-fondatore Dr Guy Stevens. "Combinando la conservazione con l'avventura, le nostre spedizioni ispirano una comprensione più profonda delle sfide dell'oceano e del potere dell'azione collettiva".

