Aumentano gli elenchi CITES di squali e razze

Secondo un nuovo studio indipendente, l'inserimento nella lista CITES di squali e razze in via di estinzione sembra stia migliorando il commercio e la gestione della pesca a "un ritmo e una portata mai visti prima".

Guidato dalla Florida International University, dalla Wildlife Conservation Society (WCS) e dai partner, lo studio pubblicato in Politica Marine rivela progressi incoraggianti nell'attuazione delle protezioni commerciali internazionali nell'ambito della CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione), evidenziando tuttavia anche gli ambiti che necessitano urgentemente di miglioramenti per salvaguardare le specie più minacciate.

Squalo pinna nera (© Kimberly Jeffries)

Si ritiene che il crescente slancio verso la protezione si sia verificato in particolare nelle regioni ad alta biodiversità come i tropici globali. È stato riscontrato che il 48% delle nazioni che hanno aderito alla CITES ha attuato riforme normative per implementare le liste. Queste vanno dal divieto totale di cattura e commercio di tutte le specie alla protezione nazionale specifica per ogni specie e a quote basate sulla scienza.

Tra le aree di preoccupazione persistenti figurano le mobule, inserite nell'Appendice II della CITES nel 2016 e ancora ampiamente commercializzate per le loro lamelle branchiali. Molti paesi che esportano prodotti derivati ​​dalla mobule non dispongono ancora delle valutazioni scientifiche richieste dalla CITES, sollevando preoccupazioni sulla sostenibilità.

Secondo lo studio, gli squali balena ora godono di una maggiore protezione, sebbene permangano lacune nel monitoraggio della cattura e del commercio di esemplari vivi per gli acquari in alcuni paesi. E gli squali pinna bianca oceanici, pur essendo tra le specie più protette, hanno ancora... fini commercializzati illegalmente e a livelli insostenibili.

Squalo balena nelle Filippine (© Steve De Neef / Tubbataha Reefs Expedition Shark 2015)

Sfide persistenti

I ricercatori hanno analizzato l'attuazione nazionale della CITES in 183 paesi. L'Indonesia, uno dei maggiori esportatori di prodotti derivati ​​dagli squali, ha investito molto in strumenti di identificazione delle specie e quadri normativi, mentre il Mozambico si è distinto come leader nell'attuazione della legislazione nazionale, nel miglioramento della capacità di applicazione delle norme e nell'adozione di misure concrete per ridurre il commercio illegale.

Prima dell'inserimento nell'elenco CITES, si diceva che nuovi "punti luminosi" come Bangladesh, Colombia, Hong Kong SAR, India e Perù avessero una scarsa o nessuna gestione degli squali in atto, mentre si diceva che il Gabon avesse dimostrato una forte volontà politica di attuare riforme legislative.

Tuttavia, altri paesi, tra cui Mauritania, Messico, Namibia, Oman e Trinidad e Tobago, che avevano sottoscritto impegni formali in materia di CITES, hanno “affrontato sfide persistenti” in termini di applicazione e tracciabilità.

"La buona notizia è che sappiamo quali sono i prossimi passi da compiere ora", ha commentato Luke Warwick, direttore della conservazione degli squali e delle razze della Wildlife Conservation Society.

"Questo studio dimostra che l'inserimento degli squali e delle razze nell'elenco CITES ha creato un vero e proprio slancio e, con il giusto supporto, possiamo garantire che queste norme internazionali si traducano nelle misure di cui abbiamo bisogno a livello nazionale per proteggere adeguatamente alcune delle specie più iconiche e a rischio dell'oceano".

Tuttavia, il direttore esecutivo dello Shark Conservation Fund, Lee Crockett, ha avvertito che "studi scientifici recenti dimostrano che il 37% di tutte le specie di squali e razze sono minacciate, una cifra che sale a oltre il 70% per le specie comunemente presenti nel commercio internazionale.

"Con le popolazioni di squali pelagici in calo di oltre il 70% negli ultimi cinquant'anni e gli squali di barriera funzionalmente estinti in una barriera corallina su cinque esaminate, il punto di non ritorno è vicino", ha affermato.

Squalo pinna bianca oceanico (© WCS)

I successivi passi cruciali includevano l'ampliamento degli strumenti di identificazione delle specie nei porti, l'aumento della formazione per i funzionari doganali, il miglioramento della raccolta di dati sui volumi e sulle fonti degli scambi commerciali e la promozione della collaborazione transfrontaliera tra agenzie per la pesca e la fauna selvatica.

Proposte della CoP 20

Nel frattempo, la CITES ha pubblicato delle proposte per proteggere ulteriormente le specie di squali e razze più minacciate, descrivendone alcune, tra cui gli squali balena, gli squali pinna bianca oceanici, i pesci cuneo e le mante, come "in caduta libera verso l'estinzione".

Le proposte riflettono il fatto che il commercio sostenibile non è considerato fattibile per tali specie, le cui caratteristiche biologiche uniche richiedono lo stesso livello di protezione elevato ora concesso a balene e tartarughe.

Paesi che si incontrano al CITES CoP20 che si terrà a Samarcanda, in Uzbekistan, a novembre, verrà chiesto di valutare l'inserimento degli squali balena, degli squali pinna bianca oceanici, delle mante e delle razze nell'Appendice I della CITES, che offre la massima protezione vietandone il commercio.

Sono stati inoltre presentati divieti temporanei di commercio tramite proposte di quote zero per le razze a rischio critico di estinzione, i pesci chitarra e i pesci cuneo, che secondo la WCS avrebbero lo stesso impatto di un inserimento nell'Appendice I.

I nuovi elenchi contribuirebbero a colmare le lacune nell'applicazione delle norme, a fermare il commercio illegale e a consentire ai governi e alle comunità di salvaguardare specie marine fondamentali dallo sfruttamento eccessivo e dall'esportazione.

Pesce chitarra gigante (Ocean Image Bank © Jake Wilton)

Due proposte aggiuntive mirano a offrire la protezione di livello Appendice II della CITES alle specie di squali e razze ora meno commercializzate per il loro valore fini che per olio e carne.

“Nell’ultimo decennio l’azione della CITES si è concentrata sulla pesca degli squali.pinna commercio, e con il 90% di tale commercio ora regolamentato, l'attenzione deve spostarsi su altri fattori che determinano la pesca eccessiva degli squali", insiste WCS, che ha elogiato la leadership di Panama, Ecuador, Brasile, Senegal, Benin, UE e Regno Unito nel guidare le nuove proposte.

Queste proposte chiedono una maggiore protezione per gli squali abissali a crescita lenta, per garantire che il commercio del loro prezioso olio di fegato, utilizzato nei cosmetici di alta gamma, sia legale e sostenibile; e per gli squali palombi, pescati eccessivamente e commercializzati a livello internazionale per la loro carne.

In totale, alla CoP 70 sono state proposte più di 20 specie di squali e razze da includere nell'elenco CITES e più di 50 governi hanno aggiunto i loro nomi a sette proposte di inserimento.

