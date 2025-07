I satelliti e l'intelligenza artificiale mettono i "protetti" nelle AMP

Uno studio unico nel suo genere ha rivelato che le aree marine protette (AMP) stanno riuscendo a limitare l'attività di pesca industriale, ma solo quelle che rientrano tra le meglio controllate al mondo e sfruttano appieno strumenti quali il monitoraggio satellitare e l'intelligenza artificiale.

La ricerca sottoposta a revisione paritaria è intitolata con sicurezza La pesca industriale è scarsa o nulla nelle aree marine completamente e altamente protetteLe immagini satellitari combinate con la tecnologia dell'intelligenza artificiale possono individuare le imbarcazioni precedentemente irrintracciabili responsabili della pesca illegale, afferma, sollevando la questione del perché un'area designata come AMP nel 21° secolo debba rimanere un "parco sulla carta".

Secondo il rapporto, il 78.5% delle 1,380 Aree Marine Protette selezionate per lo studio non presentava attività di pesca commerciale. Tra le Aree Marine Protette in cui le immagini satellitari hanno rilevato attività di pesca illegale, l'82% ha registrato in media meno di 24 ore di pesca all'anno.

Jack a Roca Partida, Isole Revillagigedo (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Le aree marine protette fortemente protette avevano, in media, nove volte meno imbarcazioni da pesca per chilometro quadrato rispetto alle aree costiere non protette.

Le AMP designate come rigorosamente protette ma con un'importante attività di pesca includono quelle nella Riserva marina di Chagos, nella Georgia del Sud e nelle isole Sandwich meridionali e nel Parco marino della Grande Barriera Corallina (insieme al Parco marino costiero della Grande Barriera Corallina), ciascuna con circa 900 ore di pesca all'anno.

“Poiché le aree marine rigorosamente protette scoraggiano la pesca illegale, i pesci sono molto più abbondanti all’interno dei loro confini; producono molti più cuccioli e aiutano a ricostituire le aree circostanti”, osserva il coautore dello studio Enric Sala, esploratore residente del National Geographic e fondatore di Mari incontaminati“In altre parole, l’industria della pesca trae vantaggio dal rispetto delle regole.”

Aragoste, Roca Partida, Isole Revillagigedo (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

straripamento di pesce

Altre ricerche hanno dimostrato che la fuoriuscita di pesci e invertebrati dalle Aree Marine Protette può aumentare le catture al di fuori dei loro confini di una percentuale compresa tra il 12 e il 18%.

"La pesca illegale avviene in aree dell'oceano riservate alla protezione, ma utilizzando i satelliti abbiamo scoperto, per la prima volta in assoluto, che il livello di protezione determina il livello di rischio che i pescatori industriali sono disposti ad assumersi", afferma Sala.

Secondo lo studio, la pesca illegale mette a repentaglio sia la salute degli ecosistemi oceanici sia la stabilità economica del settore ittico. Le Aree Marine Protette (AMP) ripristinano la vita marina all'interno dei loro confini, migliorano la pesca locale, creano posti di lavoro e benefici economici e rafforzano la resilienza contro il riscaldamento globale degli oceani.

Nelle AMP che sono protette solo in misura minima o minima, i benefici praticamente scompaiono.

Pesci e barriera corallina a Pulo Anna, Palau (Manu San Félix, National Geographic Pristine Seas)

"L'oceano non è più troppo grande da tenere d'occhio. Con satelliti e intelligenza artificiale all'avanguardia, stiamo rendendo visibile la pesca illegale e dimostrando che una solida protezione marina funziona", afferma Juan Mayorga, coautore dello studio e scienziato di Pristine Seas.

Per giungere alle loro conclusioni, i ricercatori hanno analizzato le posizioni di cinque miliardi di imbarcazioni tramite il sistema di identificazione automatica (AIS), un segnale di sicurezza basato sul GPS trasmesso da molte navi da pesca industriali.

Hanno abbinato questi dati alle immagini satellitari generate dal radar ad apertura sintetica (SAR), in grado di rilevare le imbarcazioni indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e di luce.

Combinando i set di dati con l'uso di modelli di intelligenza artificiale sviluppati da Guarda pesca globale ha permesso ai ricercatori di individuare la maggior parte delle imbarcazioni da pesca lunghe più di 15 metri, comprese quelle "scure" che evitano di trasmettere la loro posizione.

Barracuda nell'atollo di Bikar nelle Isole Marshall (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Il quadro completo

"Nessun set di dati può risolvere da solo la sfida del monitoraggio dell'attività di pesca in mare; ognuno ha i suoi punti ciechi", afferma Mayorga. "Ma quando li combiniamo, emerge la loro potenza.

"Grazie all'unione del tracciamento AIS con le immagini radar satellitari e l'intelligenza artificiale, ora siamo molto più vicini ad avere un quadro completo dell'attività umana attraverso l'oceano.

"Ciò è particolarmente importante nei gioielli della corona dell'oceano, ovvero le aree più protette al mondo, dove la posta in gioco per l'applicazione delle norme e la biodiversità è più alta".

Pesce angelo, San Benedicto, Isole Revillagigedo (Enric Sala, National Geographic Pristine Seas)

Gli autori affermano che i dati AIS hanno perso quasi il 90% dei rilevamenti SAR delle imbarcazioni da pesca all'interno delle AMP, mentre la nuova metodologia offre un modo efficace per valutare la conformità delle attività di pesca e colmare i punti ciechi degli attuali metodi di monitoraggio.

"Utilizzando i satelliti per tracciare i pescherecci, i paesi possono prevedere la posizione delle attività illegali e indirizzare gli sforzi di pattugliamento, risparmiando sia manodopera che denaro", conclude l'autrice principale dello studio, la professoressa Jennifer Raynor dell'Università del Wisconsin-Madison. L'articolo di ricerca è pubblicato nella rivista Scienze.

