"Sconsiderata mancanza di rispetto per la sicurezza": il rapporto critica il pilota del Titan Rush

La catastrofica perdita del Titano sommergibile e i suoi cinque occupanti durante l'immersione a 3.8 km di profondità Titanic sul sito del relitto nel giugno 2023 era prevenibile, ha affermato martedì la Commissione investigativa della Guardia costiera statunitense (MBI), in un duro rapporto sui retroscena del fatale incidente.

Gli eventi sono stati descritti in dettaglio in Divernet rapporti all'epoca e in seguito all'incidenteL'”evento scatenante” è stata una perdita di integrità strutturale che ha causato la catastrofica implosione di Titanolo scafo, il cui probabile punto di rottura è il giunto adesivo tra la cupola anteriore in titanio e il segmento in titanio o lo scafo in fibra di carbonio.

Difetti nella progettazione e nella costruzione del sommergibile ne avevano indebolito l'integrità strutturale, probabilmente peggiorando nel tempo. I principali fattori che hanno contribuito all'implosione sono stati, secondo il rapporto MBI, l'inadeguatezza del processo di progettazione, certificazione, manutenzione e ispezione dell'operatore OceanGate per Titano.

Gli ingegneri della sicurezza marittima esaminano il terminale di poppa in titanio recuperato del Titan (US National Transportation Safety Board)

Tra i tanti altri dettagli, il Rapporto 327-page si riferisce alla portata dell'inganno implicito nella vendita Titanic spedizioni di “specialisti di missione”, un termine per passeggeri paganti progettato per aggirare le normative, su un sommergibile che aveva subito solo 11 immersioni di prova e non aveva superato le profondità di immersione subacquea prima di iniziare a portare quei passeggeri giù al Titanic.

Numeri gonfiati

Il rapporto rivela “un inquietante modello di falsa rappresentazione e di sconsiderato disprezzo per la sicurezza nel funzionamento dell’OceanGate Titano sommergibile", con il CEO di OceanGate Stockton Rush, che come pilota è stato uno dei cinque occupanti a morire nell'incidente, "apparentemente usando numeri gonfiati per rafforzare la sicurezza percepita e il conteggio delle immersioni dell'ultimo Titano scafo.

"Questa deliberata manipolazione dei dati ha creato una falsa impressione della comprovata affidabilità e sicurezza del sommergibile e, soprattutto, questa falsa rappresentazione ha fornito un senso di sicurezza e protezione esagerato agli specialisti della missione", afferma l'MBI. "I test limitati del modello finale Titano lo scafo contraddice direttamente qualsiasi pretesa di rigorosa convalida."

Come esempio di ciò che viene descritto come il "disprezzo di Rush per i protocolli di sicurezza tradizionali dei sommergibili", il rapporto afferma che nel 2021 aveva scelto di utilizzare solo quattro bulloni invece dei 18 richiesti per fissare Titanola cupola anteriore rispetto al resto del sommergibile "perché ci voleva meno tempo".

Il sommergibile Titan e la sua piattaforma (OceanGate)

Le obiezioni del direttore dell'ingegneria furono ignorate e, mentre Titano stava per essere issato sulla nave madre, i cui bulloni si erano tranciati, causando il distacco della cupola e la sua caduta sulla piattaforma sommergibile. Questo, si diceva, evidenziava "la propensione di OceanGate a non valutare a fondo i rischi operativi, spesso dando priorità all'efficienza operativa rispetto alla sicurezza".

Si dice che la società non abbia indagato e affrontato adeguatamente le anomalie note dello scafo dopo il suo 2022 Titanic spedizione. TitanoIl sistema di monitoraggio in tempo reale di aveva generato dati che avrebbero dovuto essere analizzati e sui quali si sarebbe dovuto intervenire, ma OceanGate non aveva eseguito alcuna manutenzione preventiva, né li aveva correttamente archiviati Titano durante il periodo di pausa prolungato prima della spedizione del 2023.

'L'implosione è quasi una certezza'

L'MBI fa riferimento a una "cultura tossica del posto di lavoro" presso OceanGate, in cui i dipendenti, in particolare quelli in ruoli tecnici e operativi, "vengono dissuasi e sminuiti dall'esprimere preoccupazioni, creando un ambiente in cui la sicurezza viene messa da parte e i dipendenti preoccupati si dimettono o vengono licenziati".

I molteplici ruoli ricoperti da Rush come co-fondatore, CEO, segretario del consiglio di amministrazione, capo pilota e investitore principale "gli hanno consentito di consolidare gradualmente il suo controllo centralizzato e dominante su tutte le decisioni e le operazioni di OceanGate", si legge nel rapporto.

Stockton Rush: "Disprezzo per i protocolli di sicurezza tradizionali dei sommergibili"

“Questa struttura aziendale, combinata con l’assenza di una supervisione esterna significativa e l’atteggiamento sprezzante del management nei confronti delle preoccupazioni relative alla sicurezza, ha creato un ambiente che ha consentito Titano di continuare a operare nonostante la minaccia di una sua eventuale implosione stia diventando quasi una certezza."

I quattro uomini che morirono insieme al Rush erano veterani del sommergibile francese e Titanic Lo specialista Paul-Henri Nargeolet e i cittadini britannici Hamish Harding e Shahzada Dawood con il figlio diciannovenne Suleman. La spedizione del 19 era stata pubblicizzata come cinque distinte missioni di 2023-8 giorni, e gli specialisti della sfortunata "Dive 10" avevano pagato 88 sterline di compensi per l'immersione.

Si diceva che OceanGate stesse affrontando crescenti difficoltà finanziarie, poiché gli sponsor, preoccupati, si erano ritirati.

Secondo il rapporto, la firma delle liberatorie di responsabilità da parte degli specialisti di missione era solitamente programmata in modo da avvenire poco prima delle immersioni programmate. A quel punto, nonostante fosse stato promesso un "corso di formazione interno di 74 ore", avrebbero scoperto che il livello di addestramento variava notevolmente, spesso risultando di gran lunga inferiore, mentre gli screening medici erano inadeguati o inesistenti.

Tutele per il futuro

Il rapporto fa riferimento a un quadro normativo nazionale e internazionale inadeguato per le operazioni dei sommergibili e delle "navi di nuova progettazione" e a un processo di segnalazione delle irregolarità inefficace ai sensi del Seaman's Protection Act negli Stati Uniti.

Include quindi 17 raccomandazioni di sicurezza volte a rafforzare la supervisione delle operazioni dei sommergibili, migliorare il coordinamento tra le agenzie federali statunitensi e colmare le lacune nella politica marittima internazionale.

Tali raccomandazioni includono la limitazione della designazione di "nave da ricerca oceanografica" per i sommergibili; l'estensione dei requisiti federali e internazionali a tutti i sommergibili che effettuano immersioni scientifiche o commerciali; e l'obbligo della documentazione della Guardia Costiera per tutti i sommergibili statunitensi.

Ciò che è successo a Titano potrebbe annunciare una nuova supervisione sui sommergibili (OceanGate)

Il rapporto MBI della Guardia Costiera ha anche raccomandato di rafforzare il personale della Guardia Costiera per supportare la nuova supervisione della costruzione di sommergibili e "imbarcazioni di nuova progettazione", comprese le ispezioni sul campo.

Ulteriori raccomandazioni includono l'obbligo per gli operatori di sommergibili di presentare piani di immersione e di risposta alle emergenze agli ufficiali della Guardia Costiera locale; la valutazione delle capacità di ricerca e soccorso sottomarino della Guardia Costiera; e la collaborazione con l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) per definire i sommergibili per passeggeri e ampliare i requisiti di sicurezza internazionali quando operano in alto mare.

Una supervisione più forte

Il rapporto chiede inoltre una nuova Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro (OSHA) e l'accordo della Guardia Costiera per chiarire i protocolli investigativi dei whistleblower e migliorare il coordinamento interagenzia negli Stati Uniti.

"L'indagine biennale ha identificato molteplici fattori che hanno contribuito a questa tragedia, fornendo preziose lezioni apprese per prevenire un futuro verificarsi", ha commentato Titano Jason Neubauer, presidente dell'MBI: "C'è bisogno di una supervisione più forte e di opzioni chiare per gli operatori che stanno esplorando nuovi concetti al di fuori del quadro normativo esistente.

Neubauer ha affermato di essere ottimista sul fatto che i risultati e le raccomandazioni "aiuteranno a migliorare la consapevolezza dei rischi e l'importanza di una supervisione adeguata, fornendo al contempo un percorso per l'innovazione".

Il comandante della Guardia costiera dovrà ora esaminare il rapporto prima che venga emesso un "memorandum di azione finale".