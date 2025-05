La realtà è questa: il ripristino dei coralli non salverà le barriere coralline del mondo

Non è un messaggio che ogni subacqueo vorrebbe sentire, ma la ricerca indipendente sui progetti di ripristino dei coralli in tutto il mondo ha portato COREY JA BRADSHAW della Flinders University, CLELIA MULÀ della University of Western Australia, GIOVANNI STRONA della University of Helsinki e il loro team a una dura conclusione

Le barriere coralline sono molto più di un semplice bel posto da visitare. Sono tra gli ecosistemi più ricchi del mondo, ospitando circa un terzo di tutte le specie marine.

Queste barriere coralline beneficiano anche direttamente più di un miliardo di persone, garantendo mezzi di sussistenza e sicurezza alimentare, nonché protezione dalle tempeste e dall'erosione costiera.

Senza le barriere coralline, il mondo sarebbe un posto molto più povero. Quindi, quando i coralli muoiono o si danneggiano, molte persone cercano di ripristinarli. Ma l'enormità del compito aumenta con il continuo riscaldamento climatico.

In la nostra nuova ricercaAbbiamo esaminato l'intera portata dei progetti di ripristino dei coralli esistenti in tutto il mondo. Abbiamo analizzato i fattori che ne determinano il successo o il fallimento e quanto costerebbe effettivamente ripristinare ciò che è già andato perduto. Ripristinare le barriere coralline che abbiamo già perso in tutto il mondo potrebbe costare fino a 26 miliardi di dollari australiani (12.5 miliardi di sterline).

sbiancato Acropora coralli alle Maldive (Davide Seveso / Università di Milano)

Perdite globali

Purtroppo le barriere coralline sono in sofferenza in tutto il mondo. Riscaldamento globale e ondate di calore marine sono i principali colpevoli, ma la pesca eccessiva e di inquinamento peggiorare ulteriormente la situazione.

Quando le temperature del mare salgono al di sopra della media stagionale per periodi prolungati, i coralli possono diventare sbiancatoPerdono colore mentre espellono il loro alghe simbionti Quando stressati, rivelano lo scheletro bianco sottostante. Uno sbiancamento grave può uccidere i coralli.

Lo sbiancamento dei coralli e la moria di massa dei coralli sono ormai all'ordine del giorno. Il mese scorso, un'imponente colonna d'acqua calda vaste aree sbiancate della barriera corallina di Ningaloo sulla costa nord-occidentale dell'Australia proprio come ampie sezioni della Grande Barriera Corallina settentrionale stavano sbiancando la costa nord-orientale.

Dall'inizio del 2023, si è verificato uno sbiancamento di massa dei coralli in tutto il tropici e parti dell'Oceano Indiano.

Negli ultimi 40 anni, l’estensione delle barriere coralline si è dimezzatoCon il proseguire del cambiamento climatico, si verificheranno fenomeni di sbiancamento e morte dei coralli. diventare più comune. Più di 90% delle barriere coralline rischiano un degrado a lungo termine entro la fine del secolo.

Coralli morti alle Maldive a seguito di un evento di sbiancamento (Simone Montano / Università degli Studi di Milano)

Intervento diretto

Il ripristino della barriera corallina può richiedere molte forme, compresa la rimozione delle specie che si nutrono di coralli come pappagallo, trasferimento di uova di corallo o addirittura manipolando il comunità locale di microbi per migliorare la sopravvivenza dei coralli.

Ma di gran lunga il tipo di restauro più comune è “giardinaggio dei coralli”, dove i frammenti di corallo coltivati ​​nei vivai vengono trapiantati nuovamente nella barriera corallina.

Il problema è la scala. Il ripristino dei coralli può essere realizzato con successo solo su piccola scala. La maggior parte dei progetti opera solo su diverse centinaia o migliaia di metri quadrati. Confrontate questo con quasi 12,000 km² di perdita e degrado tra il 2009 e il 2018. I progetti di ripristino sono ben lontani dalla portata necessaria per compensare le perdite dovute al cambiamento climatico e ad altre minacce.

I conservazionisti lavorano per coltivare i coralli e contribuire a preservare queste forme di vita uniche

Costi alle stelle

Il ripristino dei coralli è costoso, che vanno da circa 10,000 a 226 milioni di dollari (da 4,800 a 109 milioni di sterline) per ettaro. L'ampia gamma riflette i costi variabili delle diverse tecniche utilizzate, la facilità di accesso e il costo della manodopera.

Ad esempio, il giardinaggio corallino (frammenti di corallo coltivati ​​in vivaio e trapiantati nella barriera corallina) è relativamente economico (costo medio di 558,000 dollari o 270,000 sterline per ettaro) rispetto alla semina di larve di corallo (costo medio di 830,000 dollari o 400,000 sterline per ettaro). Costruire barriere coralline artificiali può costare fino a 226 milioni di dollari (109 milioni di sterline) per ettaro.

Abbiamo stimato che sarebbe costato più di $ 1.6 miliardi (772 milioni di sterline) per ripristinare solo il 10% delle aree coralline degradate a livello globale. Questo utilizzando il costo per ettaro più basso e supponendo che tutti i progetti di ripristino abbiano successo.

Anche la nostra stima prudente è quattro volte superiore all'investimento totale nel ripristino dei coralli nell'ultimo decennio (410 milioni di dollari o 198 milioni di sterline).

Ma è ragionevole utilizzare il costo per ettaro più elevato, dati gli alti tassi di fallimento, la necessità di utilizzare diverse tecniche nello stesso sito e gli elevati costi di intervento su barriere coralline remote. Ripristinare il 10% delle aree coralline degradate a livello globale, a 226 milioni di dollari per ettaro, costerebbe più di 26 trilioni di dollari (12.5 trilioni di sterline), quasi 10 volte il costo dell'Australia. PIL annuo.

È quindi finanziariamente impossibile contrastare la continua perdita delle barriere coralline con interventi di ripristino, anche se i progetti locali possono comunque apportare alcuni benefici.

I vivai a corda coltivano i frammenti di corallo fino al momento della messa a dimora (Luca Saponari / Università degli Studi di Milano)

Posizione, ubicazione e ubicazione

riparazioni Abbiamo anche analizzato i fattori che determinano la scelta dei siti di ripristino. Abbiamo scoperto che dipende principalmente dalla vicinanza della barriera corallina agli insediamenti umani.

Di per sé, questo non è necessariamente un aspetto negativo. Ma abbiamo anche scoperto che gli interventi di ripristino erano più probabili nelle barriere coralline già degradate dall'attività umana e con meno specie di corallo.

Ciò significa che non stiamo necessariamente prendendo di mira i siti in cui il ripristino ha maggiori probabilità di successo o in cui ha maggiore importanza ecologica.

Un'altra limitazione è che il giardinaggio dei coralli normalmente comporta solo alcune specie di corallo – la più facile da coltivare e trapiantare. Sebbene questo possa comunque aumentare la copertura corallina, non ripristina la diversità dei coralli nella misura necessaria per ecosistemi sani e resilienti.

Misurare il "successo"

Un’altra triste realtà è che più di un terzo di tutti gli sforzi di ripristino dei coralli fallireLe cause possono includere una pianificazione inadeguata, tecnologie non collaudate, monitoraggio insufficiente e conseguenti ondate di calore.

Purtroppo, non esiste un metodo standard per raccogliere dati o rendicontare i progetti di restauro. Questo rende difficile, se non impossibile, identificare le condizioni che portano al successo e riduce il ritmo dei miglioramenti.

Riuscire ora, fallire dopo

La maggior parte dei trapianti di corallo vengono monitorati per meno di 18 mesiAnche se sopravvivessero a quel periodo, non c'è garanzia che durino più a lungo. Il tasso di successo a lungo termine è sconosciuto.

Quando abbiamo esaminato la probabilità di eventi di calore estremo immediatamente successivi al ripristino e nei decenni successivi, abbiamo trovato che la maggior parte dei siti restaurati aveva già subito un forte sbiancamento poco dopo il restauro. Sarà difficile trovare luoghi che saranno risparmiati dal futuro riscaldamento globale.

Talvolta il corallo giovane viene sbiancato prima del completamento del restauro (Davide Seveso / Università degli Studi di Milano)

Nessun sostituto per l'azione per il clima

Il ripristino dei coralli può rivelarsi uno strumento prezioso in determinate circostanze: quando promuove il coinvolgimento della comunità e risponde alle esigenze locali. Tuttavia, non è ancora – e potrebbe non esserlo mai – fattibile su larga scala per ottenere effetti positivi significativi a lungo termine sugli ecosistemi delle barriere coralline.

Questa verifica della realtà dovrebbe stimolare un dibattito costruttivo su quando e dove il restauro sia utile. Senza arginare il ritmo e entità del cambiamento climatico, noi abbiamo poco potere per salvare le barriere coralline dalle ingenti perdite che subiranno nel corso del prossimo secolo e oltre.

Altri approcci di conservazione come l'istituzione, il mantenimento e l'applicazione aree marine protette e migliorare qualità dell'acqua potrebbero aumentare le possibilità che un progetto di ripristino dei coralli funzioni. Questi sforzi potrebbero anche sostenere le comunità umane locali con incentivi per la conservazione.

Il rafforzamento di strategie complementari potrebbe quindi rafforzare la resilienza dell'ecosistema, ampliando la portata e il successo dei progetti di ripristino dei coralli.

