I relitti inquinanti sono la bomba a orologeria

Si nascondono sul fondo dei nostri oceani, afferma FRASER STURT dell'Università di Southampton

Sul fondo degli oceani e dei mari giacciono più di 8,500 relitti di due guerre mondiali. Si stima che questi relitti contengano fino a 6 miliardi di galloni (22.7 miliardi di litri) di petrolio, così come munizioni, tossico metalli pesanti e persino armi chimiche.

Per decenni, questi relitti sono rimasti in gran parte nascosti alla vista e alla mente. Ma per tutto questo tempo, il loro le strutture si sono degradate, aumentando inesorabilmente le possibilità di rilasci improvvisi di sostanze tossiche nell'ambiente marino Industria XNUMX.

In alcune parti del globo, il cambiamento climatico sta esacerbando questo rischio. L'aumento delle temperature oceaniche, l'acidificazione e l'aumento delle tempeste accelerano la rottura di questi relitti.

Naturalmente, i relitti delle guerre mondiali sono ben lungi dall'essere gli unici a essere trovati sul fondo del mare, con molti altri che contribuiscono al problema. Il costo per affrontare questo problema globale è stato stimato a 340 miliardi di dollari (261 miliardi di sterline).

Quanti di questi relitti rappresentano una minaccia per la sicurezza delle persone, delle comunità costiere e dell'ambiente? Cosa si può fare e perché non l'abbiamo fatto prima?

Mappatura del problema

Le cifre grezze in dollari e il numero di relitti sulla mappa giustamente preoccupano. Il lavoro di ricercatori come Paolo Heersink hanno riunito diversi set di dati per aiutare a visualizzare la portata della sfida. Tuttavia, queste cifre e la posizione dei punti sulle mappe potrebbero anche dare un falso senso di certezza.

Resta il fatto che gli oceani e i mari del mondo non sono mappati così bene come vorremmo, con circa il 23% descritto e mappato in dettaglio. Anche quel livello di dettaglio spesso non è sufficiente per identificare con certezza un relitto, per non parlare di determinare il rischio che potrebbe rappresentare.

Il relitto di Pearl Harbor, che affonda lentamente, attrae ancora la vita marina (Jill DeVito)

C'è una spinta globale in corso per migliorare la nostra mappatura dello spazio oceanico sotto gli auspici dell' Progetto Fondali marini 2030, che mira a raggiungere una risoluzione universale di 100 x 100 m. Ciò significa che un "pixel" di informazioni equivarrebbe a circa due campi da calcio.

Ciò cambierà radicalmente la nostra comprensione del fondale oceanico, ma non rivelerà i dettagli di tutte quelle cose che si potrebbero nascondere in due campi da calcio (tra cui un bel po' di relitti).

Molti dei relitti che potrebbero rappresentare i maggiori problemi si trovano in acque costiere meno profonde, dove le iniziative di mappatura governative e il lavoro dell'industria forniscono risoluzioni molto più elevate; tuttavia, la sfida dell'identificazione rimane.

E i documenti d'archivio? I documenti storici, come quelli detenuti da Fondazione Lloyd's Register a Londra, sono fondamentali per dare maggiore certezza alla portata e alla natura della sfida. Contengono i dettagli delle strutture delle navi, dei carichi trasportati e delle ultime posizioni note prima della perdita.

L'accuratezza di queste posizioni, tuttavia, è variabile, il che significa che sapere esattamente dove potrebbe trovarsi un relitto sul fondale marino, e quindi come esaminarlo e valutarne il rischio, non è semplice. Ciò è messo in netto risalto dal lavoro dell'archeologo marittimo britannico Innes McCartney e oceanografo Mike Roberts, le cui dettagliate indagini geofisiche e archivistiche nel Mare d'Irlanda hanno dimostrato che i relitti storici sono stati spesso attribuiti erroneamente e localizzati in modo errato. Ciò significa che i punti sulla mappa sono spesso nei posti sbagliati e fino al 60% può trovarsi in luoghi sconosciuti sul fondale marino.

Naufragio (Pascal Ingelrest / Pexels)

Una corsa contro il tempo

La maggior parte dei relitti che causano la massima preoccupazione sono di metallo o di metallo e legno. L'acciaio in questi relitti si sta lentamente degradando, aumentando la possibilità che i carichi vengano versati e che i componenti si rompano. Tuttavia, questa è solo una parte del rischio.

Il mare sta diventando un luogo sempre più affollato, poiché svolgiamo una pesca più intensiva e aumentiamo la costruzione di parchi eolici offshore e di altre installazioni energetiche per rispettare gli impegni di zero emissioni nette. Tutto ciò influisce sul fondale marino e può disturbare fisicamente o modificare le dinamiche dei siti dei relitti.

C'è crescente riconoscimento globale della necessità di affrontare questo problema. È rimasto irrisolto fino ad oggi a causa della complessa sfida internazionale e interdisciplinare che pone.

Molti dei relitti giacciono nelle acque al largo dei paesi che hanno niente a che vedere con il proprietario originale della nave. Come facciamo allora a stabilire chi è il responsabile? E chi paga per la bonifica, soprattutto quando il proprietario originale beneficia della scappatoia legale dell'immunità sovrana?

Secondo questo concetto, lo Stato di bandiera (il paese in cui è registrata la nave) non può essere ritenuto responsabile ai sensi del diritto internazionale e pertanto non è legalmente tenuto a risarcire i danni.

Oltre a queste fondamentali questioni di responsabilità, ci sono sfide tecniche. È difficile sapere esattamente quanti relitti preoccupanti ci sono e come localizzarli. Quindi, come ne valutiamo le condizioni e stabiliamo se è necessario un intervento? E se sì, come interveniamo?

Ognuna di queste domande rappresenta una sfida complessa e la sua soluzione richiede il contributo di storici, archeologi, ingegneri, biologi, geofisici, geochimici, geografi, analisti di dati geospaziali e ingegneri.

Ciò è già avvenuto, con progetti regionali che hanno fatto progressi critici e dimostrato cosa si può ottenere. Tuttavia, l'immensa portata del problema supera la quantità di lavoro svolto finora.

Le nuove tecnologie sono chiaramente critiche, così come i nuovi atteggiamenti. Al centro del problema c'è una questione di conoscenza e certezza: è questo il relitto che pensiamo sia, pone un problema e, in tal caso, in quale scala temporale?

I progressi nei droni sottomarini noti come veicoli sottomarini autonomi (AUV), dotati di una serie di sensori per misurare il fondale marino e rilevare gli inquinanti, potrebbe aiutare migliorare la nostra conoscenza sulle posizioni dei relitti, su cosa trasportano e sul loro stato di deterioramento. Gli AUV possono fornire dati relativamente economici e ad alta risoluzione che producono meno emissioni rispetto a una campagna di indagine comparabile condotta da una grande nave da ricerca.

Dispiegamento di un AUV (MBARI)

Ma dobbiamo anche condividere queste informazioni e confrontarle con i dati degli archivi per contribuire a generare conoscenza e livelli più elevati di certezza. Troppo spesso, le indagini e le indagini sottomarine avvengono in silos, con dati detenuti da singole agenzie o aziende, impedendo un rapido e cumulativo aumento della comprensione.

La gravità del rischio ambientale e di sicurezza rappresentato dai relitti sul fondale oceanico e come cambia nel tempo non è del tutto nota. Ma questo è un problema che possiamo risolvere.

È necessario agire ora, guidato da un solido quadro normativo e di finanziamento e da standard tecnici per la bonifica. Una partnership globale – nome in codice Progetto Tangaroa – è stato convocato per stimolare tale quadro, ma per renderlo realtà sono necessari volontà politica e finanziamenti.

Attraverso un lavoro mirato di archiviazione e di indagine, nonché condividendo dati e idee, possiamo tracciare la rotta verso un futuro in cui il mare non sia più un luogo in cui oggi ignoriamo cose che domani ci minacceranno.

FRASER STURTO è professore di archeologia presso l' Università di Southampton. Questo articolo è ripubblicato da The Conversation sotto una licenza Creative Commons. Leggi il articolo originale.

