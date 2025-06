Le orche chiedono agli umani di pranzare e di condividere i massaggi

Oltre 30 casi di orche assassine selvatiche che hanno tentato di condividere le loro prede con gli esseri umani sono oggetto di uno studio pubblicato oggi (30 giugno). Gli incidenti, distribuiti su quattro oceani, sono stati documentati per oltre due decenni e hanno visto le orche offrire agli esseri umani una varietà di pesci, mammiferi e invertebrati appena catturati.

Secondo gli scienziati che hanno assistito personalmente a questo comportamento e hanno dedicato del tempo a cercare di spiegarlo, le orche si avvicinavano alle persone, lasciavano cadere l'oggetto e aspettavano una risposta.

Un'orca in Nuova Zelanda offre a un subacqueo un pezzo di fegato di razza aquila (Orca Research Trust)

Un'orca offre un'intera razza mobula a una persona su una barca al largo della costa messicana, vista da e sotto la superficie (Lucia Corral / Leonardo Gonzalez)

Hanno concluso che le orche sfruttavano le opportunità per mettere in pratica comportamenti culturali appresi, esplorare o giocare nel tentativo di apprendere e potenzialmente sviluppare relazioni con le persone.

"Le orche sono molto socievoli e le vediamo spesso condividere il cibo", ha affermato la seconda autrice dello studio, la Dott.ssa Ingrid Visser. "Documentare e descrivere il loro comportamento mentre cercano di condividere il cibo con gli umani in diverse parti del mondo è affascinante".

"Le orche sono predatori al vertice della catena alimentare che spesso mangiano altri grandi mammiferi, ma quando si tratta di persone, a volte preferiscono condividere, il che indica il loro interesse nel costruire relazioni al di fuori della propria specie", ha aggiunto la terza autrice Vanessa Prigollini.

Un'orca felice di interagire con gli umani (Orca Research Trust)

"Sembra esserci un elemento prosociale in questi casi, indicativo di una reciprocità generalizzata interspecifica, il che è estremamente insolito da osservare in qualsiasi animale non umano e suggerisce una convergenza evolutiva tra orche ed esseri umani", ha affermato l'autore principale Jared Towers.

Teoria della mente

L'ecologo e autore Dr. Carl Safina, non coinvolto nello studio, ha commentato: "Tra le tante e varie menti del mare, probabilmente le più grandi sono quelle delle orche. Abbondano le storie casuali sulla loro intelligenza quasi surreale.

Ma qui questi scienziati hanno sistematicamente raccolto un'impressionante litania di casi in cui le orche che vivono libere hanno dimostrato di possedere una "teoria della mente", il che significa che le loro menti capiscono che anche gli umani hanno una mente. Gli psicologi hanno spesso insistito sul fatto che la "teoria della mente" appartenga solo agli umani.

Le orche non sarebbero d'accordo. Hanno ripetutamente cercato di interagire con noi e sono curiose di noi. Dopo aver vissuto milioni di anni in mare, per loro noi, nelle nostre barche, dobbiamo sembrare alieni in visita.

“E, in effetti, siamo stranieri in un luogo strano che conosciamo a malapena, di cui abbiamo ancora quasi tutto da imparare.” La ricerca ha coinvolto le organizzazioni Bay Cetology, Orca Research Trust e Marea, e lo studio è pubblicato accesso aperto nel Journal of Comparative Psychology.

Orche che condividono il cibo (Jared Towers)

Tu mi gratti la schiena, io ti gratto la schiena

Nel frattempo, una popolazione di orche è salita alla ribalta per la sua inaspettata inclinazione a usare le alghe per massaggiarsi a vicenda: si dice che sia la prima prova di fabbricazione di utensili mai registrata tra i mammiferi marini.

Riprese con droni di orche assassine residenti nel sud del Mar dei Salish, nelle acque interne dello stato di Washington, hanno rivelato il comportamento. Le orche mordevano l'estremità di uno stelo di alga, lo posizionavano tra il loro corpo e quello di un compagno e lo facevano rotolare tra loro per lunghi periodi.

Sebbene la popolazione fosse stata formalmente studiata per 50 anni e descritta come "le orche più studiate del pianeta", questa pratica non era stata individuata nei filmati raccolti in passato dagli aerei a causa della loro definizione relativamente scarsa.

Si sa che diverse specie di balene praticano il “kelping”, ovvero spostano le alghe con la testa, fini e corpi per giocare o per mantenere la pelle sana. Tuttavia, in quella che oggi è stata definita "allokelping", le alghe vengono selezionate, tagliate e manipolate da due orche che lavorano all'unisono.

Due orche che pescano l'allokelping: le alghe si vedono appena tra i loro corpi (Centro per la ricerca sulle balene)

Lo studio è stato condotto dal Centre for Whale Research in collaborazione con l'Università di Exeter nel Regno Unito. "Siamo rimasti stupiti quando abbiamo notato per la prima volta questo comportamento", ha detto. CWR Il direttore della ricerca, il Dott. Michael Weiss, afferma: "Il gambo di alga bruna è solido ma flessibile, come un tubo da giardino pieno, con una superficie esterna scivolosa. Sospetto che queste caratteristiche lo rendano uno strumento ideale per la cura.

Ciò che trovo notevole in questo comportamento è la sua diffusione nella popolazione. Maschi e femmine di tutte le fasi della vita e di tutti e tre i gruppi residenti nel sud sono stati osservati mentre utilizzavano le alghe in questo modo. Tutte le prove indicano che si tratta di una parte importante della loro vita sociale.

Non riesco a smettere di allokelping

Il team ha osservato l'allokelping in otto dei 12 giorni coperti dallo studio e ritiene che possa essere un comportamento universale in questa popolazione. Le orche erano più propense a scegliere come partner per l'allokelp parenti materni stretti e di età simile.

"Nei primati, compresi gli esseri umani, il contatto attenua lo stress e aiuta a costruire relazioni", ha commentato il professor Darren Croft dell'Università di Exeter e direttore esecutivo del CWR.

“Sappiamo che le orche spesso entrano in contatto con gli altri membri del loro gruppo, toccandoli con il corpo e fini – ma usare le alghe in questo modo potrebbe migliorare questa esperienza.

Una lama di alghe può essere vista nella bocca dell'orca sulla sinistra (Centro per la ricerca sulle balene)

Potrebbe anche essere importante per la salute della pelle. Balene e delfini hanno diverse strategie per eliminare le cellule morte, e questo potrebbe essere un ulteriore adattamento a questo scopo.

Le alghe brune come l'alga toro hanno anche proprietà antibatteriche e antinfiammatorie che potrebbero apportare ulteriori benefici alle balene. Stiamo ora lavorando a ulteriori ricerche per confermare questi risultati iniziali e indagare i benefici sociali e per la salute della pelle di questo comportamento.

Sono state osservate orche appartenenti ad alcune popolazioni mentre si strofinavano sulle spiagge di pietra liscia, probabilmente per rimuovere pelle morta e parassiti, ma la popolazione residente nel sud non è tra queste.

Futuro tetro

Secondo l'ultimo censimento del CWR del 2024, rimanevano solo 73 residenti nel sud, un numero estremamente basso. Weiss afferma che si trovano ad affrontare un futuro "molto cupo", aggravato dal basso tasso di natalità.

Le loro prede principali, i salmoni Chinook, sono in declino a causa della pesca eccessiva, dei cambiamenti climatici e della distruzione dell'habitat riproduttivo, e anche la foresta di alghe in cui le orche trovano i loro strumenti per la pulizia è in declino. L'inquinamento e il rumore provocati dalle attività umane sono ulteriori fattori di disturbo.

"L'allokelping è un'ulteriore prova dell'unicità degli abitanti del sud", afferma Weiss. "Se li perdiamo, perdiamo molto più di 73 singoli animali o una linea genetica. Perdiamo una società complessa e un insieme profondo e unico di tradizioni culturali".

Lo studio, a cui ha contribuito anche la Northeastern University di Boston, è pubblicato in Current Biology.

