In casa – La barriera corallina di Wakatobi

Cosa rende esattamente House Reef di Wakatobi degno dei suoi numerosi riconoscimenti?

È una combinazione di fattori che includono il facile accesso, la salute dell'habitat, la diversità degli ecosistemi, l'abbondanza di vita marina unica e la vastità del sito.

Sulla barriera corallina di Wakatobi, troverete diversi tipi di carte Hermit. Invece di usare un guscio di lumaca scartato come casa, gli Hermit del corallo (genere Paguritta) vivono in realtà in un piccolo buco nel corallo. Ci vuole un occhio attento per individuarne uno come questi ragazzi, poiché raramente sono più grandi di un seme di girasole.

Pertanto, è noto che gli ospiti dedicano intere giornate fino a tarda notte alle immersioni a terra di fronte al resort e molti tornano anno dopo anno per ripetere l'esperienza.

Il parco giochi in acque poco profonde

Tra la spiaggia e le acque profonde c'è un'ampia distesa di bassi fondali pieni di letti d'erba, distese di sabbia, colorati banchi di coralli molli e sparse formazioni di corallo duro, tutti straordinariamente sani e piuttosto densi in alcuni punti. È qualcosa che non ti aspetteresti così vicino a un resort. Molto più di una nuotata tra la riva e la barriera corallina, questa zona è il luogo ideale per una cornucopia di vita marina che include pesci rana, pesci pietra, pesci ago fantasma ornati, robusti e Halimeda, murene, razze maculate di blu, una varietà di cefalopodi (polipo, calamari, seppie), coppie di mascelle, gamberetti e ghiozzi, una miriade di nudibranchi, seppie, aquile di mare che volano in certi periodi dell'anno e altro ancora.

Snorkeling nelle acque poco profonde della House Reef.

Le profondità basse di questa zona dell'House Reef consentono all'ampia luce solare di inondare il fondale marino, rivelando colori brillanti che andrebbero persi a profondità maggiori. Questa generosa fornitura di luce ambientale si combina con l'abbondanza di soggetti per fornire ai fotografi uno studio subacqueo ideale. Le acque basse esercitano un fascino speciale anche sugli amanti dello snorkeling, che possono godersi uno sguardo da vicino sul fondale senza avventurarsi lontano dalla riva.

Immersioni al limite

Il molo di Wakatobi si estende fino al bordo del dislivello della House Reef.

A circa 70 metri dalla spiaggia, i contorni dell'House Reef subiscono un brusco passaggio dalle acque poco profonde. Uno splendido muro si apre a nord e a sud dall'estremità del molo di Wakatobi. Qui la cresta della barriera corallina inizia a soli due metri dalla superficie e scende fino a una profondità di oltre 80 metri. Questa topografia drammatica crea un'opportunità eccezionale per i profili di immersione multi-livello. Questo bastione sottomarino è pieno di sporgenze e fessure. Una fiorente serie di spugne, coralli duri e molli ospita una popolazione diversificata di invertebrati e pesci, con la miscela di specie che cambia con l'aumentare della profondità.

Dove le secche incontrano il dislivello della barriera corallina di Wakatobi.

La limpidezza dell'acqua nella gamma di oltre 30 metri consente ad un'ampia luce ambientale di filtrare nelle profondità, aggiungendo drammaticità visiva alle pareti e ai pendii sottosquadro. Questo paesaggio diversificato offre infinite opportunità per la caccia alle creature tra i coralli e i rifugi avvolti nell'ombra che fendono i pendii. I subacquei possono seguire i loro interessi fino alla profondità prescelta, quindi risalire lentamente verso la superficie, creando profili che consentono tempi di fondo di più di un'ora e terminano con soste di sicurezza tra vivaci formazioni coralline. Le tartarughe verdi ed embricate sono comunemente viste navigare sul bordo dell'acqua o fare un pisolino sotto le sporgenze del muro.

Vicino al molo

Vita marina sotto il molo della barriera corallina di Wakatobi House.

Il molo di Wakatobi si estende fino al bordo esterno della House Reef, offrendo ai subacquei che non hanno voglia di nuotare dalla riva un comodo accesso al drop-off. Il molo è anche un'immersione degna di nota di per sé. I pali di sostegno del molo creano riparo e ombra che ospitano grandi banchi di pesci. Uno sguardo più attento rivela una ricchezza di soggetti macro. Le grandi colonne e travi di cemento del molo ospitano un assortimento di gamberetti, granchi e pesci coccodrillo, e l'area circostante è nota per numerose colonie di anemoni e i loro pesci pagliaccio e damigelle. Più di una mezza dozzina di specie di questi piccoli pesci fotogenici possono essere trovati tra i tentacoli del loro ospite, offrendo facili opportunità per una delle immagini subacquee più iconiche.

Questa coppia di scorfani dalle foglie bianche è stata trovata proprio alla base del molo di Wakatobi.

Sotto e intorno al molo si nascondono anche creature più esotiche, tra cui scorfani foglia, pesci ago fantasma, seppie spesso in coppia e per chi ha un occhio attento Pegasus Seamoth. Una nuotata nelle acque basse può anche portare all'incontro con alcuni dei krait di mare fasciati residenti che preferiscono questo luogo per cacciare.

Taxi Boat e Drift

Il subacqueo che naviga lungo la parete si imbatte in un grande corallo di fiori di ciliegio sulla House Reef

Il molo è semplicemente il punto centrale dell'House Reef, che si estende in altri siti di immersione con nome a nord e a sud del resort. Questa vasta distesa di barriere coralline e fondali bassi offre opportunità quasi illimitate da esplorare. Per aiutare i subacquei a raggiungere sezioni più distanti della barriera corallina, Wakatobi mantiene una flotta di taxi boat per scaricare la corrente dal molo. A seconda della direzione in cui si muove l'acqua, i taxi boat lasceranno i subacquei ben a nord o a sud del resort per un'immersione in corrente prolungata che termina alle scale del molo. Questi lanci da 5 a 7 metri sono alimentati elettricamente per un impatto ambientale minimo e possono trasportare comodamente cinque subacquei o snorkelisti in una posizione prescelta. I taxi boat operano tutti i giorni dall'alba al tramonto e gli ospiti possono prenotare una corsa o semplicemente chiedere al centro immersioni e attendere la successiva barca disponibile per il rientro. Ciò consente una straordinaria deriva lungo la barriera corallina fino al molo. Verificare con il centro immersioni sui cambiamenti di marea.

La House Reef di Wakatobi può produrre reperti molto rari come questo ghiozzo dal berretto bianco (Lotilia graciliosa) con il suo compagno di stanza gamberetto Alpheus (Alpheus rubromaculatus).

Per effettuare derive che durano 90 minuti in più, i subacquei possono richiedere bombole ad alto volume al centro immersioni per garantire un'ampia fornitura di gas. Queste derive sono anche le preferite dai subacquei con rebreather, che sono in grado di estendere le immersioni in escursioni di più ore. Il record attuale per un'immersione in corrente con rebreather sull'House Reef è di oltre sei ore!

Il lato oscuro della casa

L'House Reef è a disposizione degli ospiti di Wakatobi giorno e notte. Per alcuni, il tramonto è il momento migliore per visitare. Quando la luce svanisce, le creature attive durante il giorno iniziano a cercare riparo, mentre altre emergono dalle loro tane per nutrirsi nell'oscurità. I cefalopodi astuti e cangianti, come le seppie e i calamari, possono assumere una gamma di vivaci tonalità rosa, viola, rosse e gialle e motivi che possono essere utilizzati per mimetizzarsi, comunicare o persino per ipnotizzare potenziali prede.

Avvolto nel suo bozzolo protettivo, un pesce pappagallo viene messo a dormire per la notte.

Le luci subacquee rivelano le anguille che strisciano tra i coralli, le tartarughe che sonnecchiano con la testa infilata nelle sporgenze del muro. I subacquei più attenti possono trovare pesci chirurgo e altri membri del turno diurno annidati in profondità nei recessi e nelle fessure della barriera corallina. Poiché i pesci non hanno le palpebre per chiudersi, potrebbe non sembrare addormentato, ma in realtà si stanno godendo la loro versione di riposo notturno. Alcuni pesci fanno molto di più che semplicemente coricarsi per la notte. I pesci pappagallo eseguono uno dei rituali della buonanotte più conosciuti sulle barriere coralline, secernendo una bolla mucosa gelatinosa che avvolge tutto il loro corpo.

Uno scorpione con le nappa (Scorpaenopsis oxycephala) emette una interessante combinazione di fluorescenza verde e arancione sotto l'illuminazione fluorescente durante un'immersione notturna sulla barriera corallina.

Le immersioni notturne rappresentano anche un'opportunità unica per assistere al fenomeno della fluorescenza marina con il programma Fluo-dive del resort. Invece delle tradizionali luci da immersione, ai fluo-diver e ai fluo-snorkeler vengono fornite speciali luci blu, insieme a filtri gialli che si adattano sopra maschera da sub. Quando i raggi di queste luci vengono spostati lungo una barriera corallina, alcuni coralli e animali si illuminano di inquietanti colori luminosi, trasformando la notte in un bizzarro spettacolo di luci.

Vuoi aggiungere House Reef al tuo repertorio di immersioni? Wakatobi accetta prenotazioni per il 2024 e oltre. Ma con gli slot di tempo che si riempiono rapidamente, è meglio contattare un rappresentante Wakatobi presto se stai pensando di fare un viaggio. Posso assicurarti che la barriera corallina di Wakatobi, le pareti e i sistemi di barriera corallina al di là meritano sicuramente una visita. In effetti, gli ospiti ritornano in questo luogo magico anche anni dopo, alcuni hanno ripetuto la loro visita più di una mezza dozzina di volte.

Contatti:

E-mail: (office@wakatobi.com)

Richiesta: (https://www.wakatobi.com/prices-booking/booking-trip-enquiry/)