Relitti del Mar di Cortez meridionale

Questo specchio d'acqua sulla costa pacifica del Messico è associato a una spettacolare vita marina, ma i suoi relitti non dovrebbero essere trascurati, affermano MICHAEL SALVAREZZA e CHRISTOPHER P WEAVER. Sebbene molti siano stati deliberatamente affondati come barriere coralline artificiali, ciò non significa che non abbiano avuto carriere illustri, spesso risalenti alla seconda guerra mondiale

Il Mar di Cortez, a volte indicato come Golfo di California, è una destinazione preferita dai subacquei. È la dimora di curiosi leoni marini, balene in migrazione, banchi di squali martello, vorticose esche di pesci e una tavolozza di vita marina così intrigante che Jacques Cousteau definì le sue acque "l'acquario del mondo".

Ci sono numerose opportunità qui per immersioni sia a terra che in barca. I subacquei che partono dalla città meridionale di Cabo San Lucas possono godersi fantastiche immersioni nelle vicinanze e tornare per pranzo, oppure avventurarsi più al largo verso le leggendarie Gordo Banks.

Un pendio roccioso colorato

Lì, l'acqua ricca di sostanze nutritive scorre attraverso una serie di montagne sottomarine e attrae splendidi banchi di squali, mobule, tonni, wahoo e marlin.

A La Paz, i subacquei e gli amanti dello snorkeling hanno l'opportunità di incontrare gli squali balena mentre, nel Parco Nazionale Cabo Pulmo, gli squali toro sono la preda dei sub. Di recente sono stati avvistati branchi di orche e alcune imbarcazioni da crociera stanno orientando le loro avventure nella speranza di incontrare questi veri predatori al vertice della catena alimentare.

Il Mar di Cortez ha tipicamente un fondale roccioso

Per la nostra spedizione alla scoperta delle acque del Mar di Cortez meridionale, siamo partiti da Cabo San Lucas e ci siamo diretti a nord a bordo della nave da crociera Nautilus Adventures Signora galante.

Un brillante pesce cardinale rosso nascosto tra le macerie rocciose

I pesci usano i relitti delle navi affondate come riparo

La maggior parte dei corsi d'acqua navigabili custodisce i segreti delle navi sotto la superficie, e il Mare di Cortez non fa eccezione. Mentre la maggior parte dei visitatori è affascinata dalla vita marina di questa zona, noi volevamo esplorare queste reliquie sommerse e scoprire le loro storie.

Il C-54

Il primo era un relitto noto come C-54 Augustin Melgar, un vecchio dragamine affondato nel 2000 a sud di un posto chiamato Puerto Escondido. Con una lunghezza di 56 m e una larghezza di 11 m, questa è una delle immersioni su relitti meno conosciute e sottovalutate del Mare di Cortez.

Mike Salvarezza esplora il C-54

La nave fu costruita a Tampa, in Florida, nel 1944 e varata con il nome poco romantico di USS Dispositivo (AM-220). Dopo un incarico iniziale nella zona del Canale di Panama, si trasferì a Pearl Harbor per scortare altre navi e convogli.

C-54 mimetizzato a Tampa, luglio 1944 (Archivi nazionali / John H Costello tramite navsource.org)

Verso la fine del 1944 pattugliò le acque attorno a Palau in Micronesia, prima di tornare a svolgere compiti di scorta in località del Pacifico come Kossol Roads, Manus, Ulithi, Guam, Saipan, Filippine e, infine, l'isola di Okinawa, dove scortò diverse navi da carico e d'assalto.

Il 6 aprile 1945, AM-220 fu chiamato in aiuto della nave da guerra USS Mullany, che era stata colpita da attacchi kamikaze giapponesi, e salvò 16 sopravvissuti. Continuò a bonificare mine in tutto l'Estremo Oriente e supportò l'operazione della Terza Flotta degli Stati Uniti contro il Giappone. La nave ricevette tre stelle di battaglia per il suo servizio nella Seconda Guerra Mondiale.

Dispositivo USS (AM-220), meglio conosciuto come C-54 (Archivi nazionali / John H Costello tramite navsource.org)

Nel 1950 fu rimessa in servizio come sul posto nave, operante sulla costa orientale degli Stati Uniti, in Canada e nei Caraibi, prima di diventare MSF-220 nel 1955 e nel 1962 fu venduta al governo messicano. La sua storia di superficie finì solo nel 2000, quando fu affondata intenzionalmente per creare una barriera corallina artificiale all'interno del Loreto Bay National Park.

Questo compartimento sul C-54 conduce sottocoperta

Oggi come C-54 il relitto è un'ottima immersione per gli esploratori di relitti. Riflettiamo sempre sulla storia di una nave quando passiamo attraverso i suoi resti spettrali o tocchiamo il metallo della sua sovrastruttura perché ognuno ha una storia. In C-54Nel suo caso, sono i terribili combattimenti della Seconda Guerra Mondiale a venirci in mente mentre nuotiamo nei suoi lunghi e silenziosi corridoi.

I piccoli pesci della barriera corallina hanno la loro casa all'interno del C-54

Il pesce falco dei coralli spesso si appollaia sulle punte dei coralli

Il relitto si trova in posizione verticale a 21 m di profondità ed è ricoperto di vegetazione marina. Gorgonie gialle brillanti e spugne incrostanti rosse ne adornano la struttura, e un assortimento di pesci usa la nave come riparo.

Poiché l'imbarcazione è stata ben preparata prima di affondare, la penetrazione è facile, con numerosi passaggi a nuoto e facili uscite visibili durante l'immersione, il che la rende un'introduzione ideale ai relitti del Mar di Cortez meridionale.

Il Fang Ming

Le murene verdi si trovano nel Mare di Cortez

Vicino al monte sottomarino El Bajo, il Fang Ming ha un'eredità più oscura. Questo peschereccio cinese è stato sequestrato dalle autorità messicane il 18 aprile 1995, per aver tentato di far entrare clandestinamente lavoratori migranti negli USA. Hanno trovato 88 uomini e sette donne tenuti in uno spazio ristretto a bordo.

Un subacqueo esplora il Fang Ming

Dopo quattro anni, il governo decise che non aveva più bisogno della nave sequestrata e il 18 novembre 1999 affondò il 56m Fang Ming nei pressi di Isla Ballena, la prima barriera corallina artificiale dell'America Latina.

Questo famoso sito di immersioni si trova sulla costa occidentale dell'isola di Espíritu Santo, di fronte a El Corralito, a 23 m di profondità. Ospita un'abbondanza di vita marina, tra cui grandi tartarughe verdi che sembrano godersi un tranquillo riposo sui ponti.

I sub esplorano la montagna sottomarina di El Bajo

Durante la nostra immersione, abbiamo sperimentato una termoclina a circa 18 m, dove la temperatura dell'acqua è scesa da 24 a 21 °C, al di sotto della quale l'acqua era molto più torbida. Ciò ha aggiunto un senso di mistero al relitto di una nave un tempo utilizzata per il contrabbando di esseri umani.

Il C-59

Un altro segreto sommerso del Mar di Cortez meridionale è quello che di solito viene chiamato il C-59 relitto, anche se in realtà è l'USS Diploma (AM221), un dragamine di classe Admiral che ricevette tre stelle di battaglia per il servizio prestato nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale.

USS Diploma (AM221) alias C-59 (Carlos Pizano via navsource.org)

Nel 1962 fu venduta alla Marina Messicana, ribattezzata ARM DM-17 e poi nel 1994 ARM Cadetto Francisco Márquez (C-59). Nel 2004 era ormai obsoleta e fu affondata come barriera corallina artificiale vicino a La Paz.

Il relitto giace sul lato sinistro, in acque profonde dai 21 ai 9 metri, un altro esempio di una nave che ha visto feroci combattimenti e che ora giace in avaria sotto le onde del Mar di Cortez.

Come su altre navi affondate intenzionalmente, i grandi ritagli consentono una facile penetrazione. Durante un'immersione nel tardo pomeriggio eravamo impegnati a esplorare l'interno quando un grande California Il leone marino si lanciò attraverso il relitto, tuffandosi in profondità nelle stive e poi schizzando fuori con la stessa velocità.

I leoni marini maschi metteranno alla prova i subacquei che si avvicineranno troppo alle femmine

Vedere questo mammifero marino esplorare il relitto ci ha strappato un sorriso. Se solo potessimo sfrecciare in giro con la stessa destrezza di un leone marino!

All'interno, il relitto arrugginito di C-59 è monotono e fangoso, l'oscurità crea un'atmosfera cupa per i subacquei. Ci prendiamo un momento per riflettere su come questa nave un tempo facesse parte dello sforzo per sconfiggere il male.

La Salvatierra

97m Salvaterra fu costruita durante la seconda guerra mondiale come traghetto per trasportare i lavoratori dei cantieri navali attraverso la baia di Chesapeake fino a Newport News, Virginia. Non vide mai azioni di combattimento, ma ogni contributo allo sforzo bellico, grande o piccolo, era necessario.

L'elica Salvatierra

Dopo la guerra la nave venne venduta all'asta, data la Salvaterra nome e batteva bandiera messicana come traghetto in servizio tra La Paz e Topolobampo (vicino a Los Mochis nello stato di Sinaloa).

Nel giugno 1976 il Salvaterra affondò dopo aver colpito la barriera corallina di Suwanee nel buio della notte. Poiché trasportava un carico altamente infiammabile di benzina, carburante per aerei, butano e gasolio, non c'erano passeggeri a bordo.

Affondò a 18 metri ma, diversi mesi dopo, il 30 settembre, l'uragano Liza si spostò su La Paz con venti che raggiungevano le 120 miglia orarie, ed era abbastanza potente da far rotolare l' Salvaterra sul fondo, con l'azione delle onde che strappano l'intero alloggiamento dal ponte. Malconcio e ammaccato com'è, ora fa ancora un'immersione da relitto formidabile.

Il relitto rotto racconta la storia dell'affondamento del Salvatierra e del successivo uragano

Abbiamo esplorato questo relitto oscuro e torbido. Nuotando lungo la carcassa contorta, abbiamo potuto vedere pneumatici, pezzi di camion, barili e contenitori. Verso poppa, l'elica è ricoperta di vegetazione marina. Salvaterra, con la schiena rotta e i lati metallici perforati e squarciati, assume una posa torturata.

All'interno del relitto del Salvatierra ci sono barili e rottami assortiti

Macchinari all'interno della Salvatierra

Penetrare all'interno e nuotare nei corridoi bui ci riporta a quel giorno fatidico in cui la nave fu ferita mortalmente dalla vicina barriera corallina. Questo non è un relitto che è stato "preparato" per i subacquei, quindi devono essere cauti quando navigano all'interno.

Siamo emersi per trovare un'enorme pastinaca meridionale, facilmente 3 m dal naso alla coda, e scorfani e sergenti maggiori territoriali che difendevano con zelo le loro masse di uova. Salvaterra, ora una fiorente barriera corallina, stava vivendo il suo ultimo momento come rifugio per la vita marina.

Una grande razza meridionale nascosta nella sabbia

Quando si visita il Mare di CortezGodetevi lo spettacolo della vita marina, ma non trascurate i relitti sottostanti: le loro storie vanno imparate, vissute e condivise.

