Campane dell'inferno e altre specialità delle grotte dello Yucatan

PIERRE CONSTANT è stato in Messico, sempre desideroso di approfondire la sua cenotes – soprattutto in un momento in cui almeno alcuni di loro potrebbero essere minacciati. Ha scritto il rapporto e ha scattato tutte le foto…

Lo Yucatan è una terra affascinante, non solo per la sua cultura, la sua natura unica, la fauna selvatica o gli antichi siti archeologici Maya, ma perché è un paradiso per gli amanti delle immersioni subacquee in grotta.

Era la mia quinta visita negli ultimi cinque anni. Nel 2017, ho preso parte a un corso di grotta sidemount TDI a Playa del Carmen. Nel 2018, mi sono immerso cenotes nei dintorni di Merida, e vi ritornò l'anno seguente per un'altra escursione.

Nel 2020, la mia caverna-formazione è stato spinto oltre con un corso di prova a Playa e DPV formazione a Tulum. È stato più emozionante ma impegnativo: a questo livello non puoi usare una macchina fotografica subacquea perché hai bisogno di entrambe le mani per gestire l'attrezzatura.

Elliot in profondità nel passaggio Alexis di acqua salata di Regina

Difficilmente puoi fingere di aver visitato lo Yucatan dopo un solo viaggio. Open Water Subacqueo in un cenote è consentito fare solo immersioni in caverna, con la luce del giorno sempre in vista. Qualsiasi cosa in un ambiente sopraelevato richiede specifiche immersioni in caverna. formazione seguito da grotta avanzata formazione, tutto ben prima di raggiungere il livello del sidemount della grotta e così via.

La maggior parte dei subacquei che sperimentano cenotes per la prima volta godrebbe solo di un accesso limitato e conoscerebbe i siti classici frequentati dalla maggior parte dei turisti. Con migliaia di cenotes tra cui scegliere, ci vorrebbe una vita per esplorarle tutte.

I subacquei speleologi più dedicati e incalliti continueranno a scoprire nuove cenotes di tanto in tanto, oppure spingersi più a fondo nei meandri sconosciuti dei sistemi di grotte esistenti.

Elliott tra i pilastri a Tortuga

Gondwana

Prima della disgregazione dell'antico Gondwana, comprendente i continenti del Nord e del Sud America e dell'Africa, lo Yucatan era temporaneamente attaccato a quello che un giorno sarebbe diventato il Venezuela. Quando il proto-Atlantico e il Golfo del Messico iniziarono a formarsi 140 milioni di anni fa, si staccò e divenne una placca isolata.

Ruotando in senso antiorario e andando alla deriva verso ovest per i successivi 50 milioni di anni, lo Yucatan entrò in collisione con il Messico. Una zona di frattura emerse a est della penisola e si formò il bacino dello Yucatan.

L'altopiano dello Yucatan era costituito da calcare del Cretaceo, senza fiumi in superficie ma con un sottosuolo attraverso il quale filtra l'acqua. Un impatto meteoritico che ha lasciato un vasto cratere nello Yucatan e ha causato la seconda estinzione di massa del mondo ha anche creato una vasta rete di fratture sotterranee e nel corso di milioni di anni la pioggia ha ulteriormente dissolto il calcare per creare corsi d'acqua sotterranei e doline.

I fiumi sotterranei più lunghi del mondo, classificati come "sistemi", si trovano nella regione costiera di Quintana Roo, a est dello Yucatan.

Max illumina una serie di pilastri a Xulo

Le ere glaciali hanno interessato la penisola tra 150,000 e 20,000 anni fa. L'ultima ha visto l'arrivo di persone dall'Asia tramite un ponte di terra sullo stretto di Bering. Nelle condizioni di freddo estremo, sono stati attratti a vivere sottoterra. Il livello del mare era 65 m più basso di oggi.

Nelle grotte vivevano animali preistorici come orsi, bradipi giganti e tigri dai denti a sciabola, mentre in superficie si aggiravano mammut, mastodonti e gliptodonti, insieme a lama, cammelli e cavalli.

Alla fine dell'ultima era glaciale, circa 8,000 anni fa, il livello del mare si alzò e la maggior parte delle grotte fu inondata dall'acqua marina. L'acqua dolce delle piogge salì in superficie come uno strato distinto, formando l'indistinta aloclina dove il sale e l'acqua dolce si mescolano tra loro.

Max di fronte a stalattiti e pilastri a Xulo

Molto più tardi, le grotte hanno svolto un ruolo importante nella cultura Maya. La parola cenote ha origine dai Maya Nonno, che significa abisso o caverna piena d'acqua, che simboleggia l'ingresso a Xibalba, il mondo sotterraneo dei morti ma anche il luogo fertile dove ha origine la vita, un percorso simbolico tra la Terra e l'inframondo.

Gran Acropoli, Yaxchilan

Nelle doline sono state rinvenute ceramiche e resti di offerte sacrificali, come quelle di giovani ragazze. cenotes a volte fornivano luoghi di sepoltura per persone anziane o dignitari. Oggigiorno, i Maya considerano il cenotes con rispetto, in quanto luogo per gli spiriti delle caverne.

Il mio ripasso

Il volo Air France è atterrato a Cancun di notte. Ho sistemato l'auto a noleggio e, con la pioggia in autostrada, sono arrivato all'hotel a Playa del Carmen un'ora dopo, andando a letto ben dopo mezzanotte.

Un giorno di transizione era obbligatorio, per preparare la mia attrezzatura subacquea e la mia macchina fotografica subacquea. Avrei dovuto incontrare Max, la mia guida per le immersioni in grotta, il giorno dopo. Ci eravamo conosciuti quattro anni prima durante il viaggio a Merida.

Max, subacqueo in grotta

Con grande professionalità, Max ha iniziato con una revisione approfondita della mia attrezzatura, lamentandosi di alcuni aspetti come l'assenza di un lungo tubo flessibile sul mio secondo regolatore, un tagliafilo e bobine.

Non facevo immersioni in grotta da due anni, quindi era necessario un ripasso. Ho avvertito un po' di tensione al pensiero di trovarmi di nuovo in un ambiente sopraelevato e sapevo che dovevo concentrarmi completamente. Quando non ci si allena regolarmente, le cose possono essere dimenticate e con questa linea di attività non c'è spazio per errori.

Ne avevo fatti 25 cenotes / grotte ormai e cercavo qualcosa di nuovo, emozionante e, se possibile, "speciale".

Il nostro viaggio iniziale ci ha portato a nord verso Puerto Morelos, da dove abbiamo svoltato a ovest sulla Ruta de los Cenotes. La giungla dello Yucatan è piuttosto secca, con un'altezza massima degli alberi di 15 m, ed è la casa di uccelli straordinari e animali affascinanti come giaguari e puma, che Max ama fotografare usando telecamere a infrarossi posizionate in punti remoti.

Zapote: albero e campane

Cartello a Zapote cenote

Zapote cenote alla luce del sole

Avevamo programmato di immergerci a Zapote, una dolina a forma di clessidra che si è rivelata piuttosto buia una volta sott'acqua, con uno strato velenoso di idrogeno solforato profondo 30-35 m. Da qui, il tronco di un albero di zapote di 4,500 anni è emerso come un fantasma, crescendo dal letto profondo 54 m.

Max e le stalattiti a fungo invertito a Zapote

Ciò che rende Zapote unico sono le "Hell's bells", ovvero stalattiti a forma di fungo rovesciato, che pendono dalle pareti. Queste formazioni si formano nell'acqua attraverso un meccanismo biogeochimico, anche se sono i batteri intrappolati nello strato di idrogeno solforato a creare le campane.

Noti come "estremofili", questi batteri prosperano in ambienti estremi, elaborando lo zolfo e aumentando il pH dell'acqua per creare formazioni uniche sopra l'aloclino. Quindi le campane sono vive all'esterno e gli organismi alimentati dallo zolfo contribuiscono all'accumulo di calcio.

Le campane dell'inferno da vicino

Subacqueo tra le stalattiti dei funghi

Le campane necessitano di un ambiente con poca luce e si formano solo vicino allo strato fino a 35 m. Nel 2020 un ricercatore ha teorizzato che si sono formate in quel modo a causa delle bolle di anidride carbonica che salgono dalle profondità e rimangono intrappolate contro il soffitto quasi orizzontale.

La datazione radiometrica di alcune campane indica che sono cresciute durante il periodo medio e tardo dell'Olocene. Alcune di queste divertenti CO 2 -i funghi che si nutrono di zapote possono raggiungere 1-2 m di lunghezza e 80 cm di larghezza, e le doline vicine contengono strutture simili. L'albero di zapote stesso mostra "campanelle".

Tronco d'albero Zapote con subacquei che scendono

Max alla fermata di sicurezza a Zapote

Cupola di Maravilla

Nelle vicinanze si trovava il Cenote Maravilla, una dolina circolare, parzialmente fatta saltare in aria dal proprietario, con una ripida scalinata di legno che scendeva al suo interno. Una volta sott'acqua, la vistosa forma a cupola divenne evidente.

Non c'erano formazioni degne di nota, ma la visibilità era ottima e un magnifico raggio di luce del primo pomeriggio penetrava nelle profondità.

Il sito offre un ambiente per fotografia subacquea oltre ad essere un formazione sito per apneisti. La temperatura dell'acqua era di 25°C.

Formazione apneisti a Maravilla

Fossile di vongola sul muro, Maravilla

Ci siamo diretti a sud per i successivi due giorni, vicino a Dos Ojos e al sistema Sac Actun. Questo era istituito nel 2018 come il sistema di grotte sottomarine più lungo del mondo, che collega 187 cenotes e una lunghezza sbalorditiva di 365 km.

Nel marzo 2008, tre membri del Proyecto Espeleogico de Tulum esplorarono la fossa di Hoyo Negro e trovarono i resti di un mastodonte a 60 m di profondità. A una profondità di 43 m, il cranio e le ossa di una femmina Maya adolescente, una paleoamericana ora chiamata Naia, sono stati datati a 12-13,000 anni fa.

Piattaforma in Tak Be Ha cenote

Acqua segreta

Al Cenote Tak Be Ha (Secret Water) i nostri serbatoi venivano trasportati con una corda attraverso un foro del camino nel soffitto fino al livello dell'acqua. Una ripida scalinata in pietra consentiva di scendere in una grande e ampia camera, con molte decorazioni e luce artificiale.

Passeggiando tra le stalagmiti di Tak Be Ha

Colonne a Tak Be Ha

Cartello di avvertimento, Tak Be Ha

Sotto un soffitto di stalattiti ed elictiti, Tak Be Ha

Più lontano, una strada sterrata piena di buche lunga 8 km conduceva attraverso la foresta al sito di Concha, una dolina semi-crollata con un enorme albero di Alamo che estendeva le sue radici come i tentacoli di un albero strisciante. polipoL'atmosfera della giungla era travolgente.

Pilastri e stalattiti a Concha

Sotto le elictiti di Concha

Max entra nel tunnel di Concha

Subacquei speleologi escono da un'immersione nel cenote Concha

L'accesso all'acqua era molto basso sulla sabbia bianca. Fuori dalla grotta c'erano alti alberi frondosi e bellissimi uccelli motmot volavano. Intrufolandoci attraverso uno stretto passaggio nel calcare, siamo immediatamente precipitati a una profondità di 14 m per il resto dell'immersione. La visibilità era limpida come il gin.

Al primo bivio a T abbiamo seguito la linea a sinistra, serpeggiando attraverso varie camere con colonne, stalagmiti, stalattiti ed elictiti che pendevano dal soffitto come frecce.

Dopo 30 minuti, mentre i miei misuratori segnavano 140 bar, Max mi indicò una sporgenza sopra il pavimento della caverna. Con mia sorpresa, vidi lo scheletro completo di un bradipo gigante, Xibalba oviceps, giacente nel luogo in cui morì più di 10,000 anni fa, durante l'ultima era glaciale.

Scheletro di bradipo gigante a Concha

Bradipo terrestre gigante (Museo de la Prehistoria)

Sulla via del ritorno, Max mi prese da parte in una piccola camera. Un piccolo cartello con il numero '285' indicava le ossa di un piccolo gonfotero, Cuvieronus tropicus, un impressionante mastodonte con le zanne rivolte in avanti.

Mentre percorrevo lo stretto sentiero nella giungla per tornare alla macchina con il carro armato in spalla, notai con stupore un piccolo serpente arrotolato ordinatamente su una roccia e corsi indietro per scattare una foto.

“Stai molto attento, è un naujaca!" ha avvertito un subacqueo messicano di passaggio. La vipera delle fosse per eccellenza Bothrops aspro è un serpente altamente velenoso noto anche come fer-de-lance che può sputare veleno a distanze fino a 2 m. “Un mio amico è stato morso ed è rimasto in terapia intensiva per quattro giorni…”.

Vipera delle fossette che riposa su una roccia a Concha

Non ero a più di 50 cm di distanza quando ho scattato la foto. Poco dopo, Max si è imbattuto in una tarantola pelosa dello Yucatan, Brachypelma epicurea, sul suolo della foresta. Nero con l'addome rossastro, si nascose rapidamente nella sua tana.

Tannino spettacolare

Il mio quarto giorno di immersioni in grotta Max mi ha portato in uno dei suoi siti preferiti, a 20 km da Tulum e 8 km nell'entroterra. Un'altra tarantola ci ha accolto al parcheggio mentre preparavamo l'attrezzatura e le bombole, e durante la passeggiata di 50 m fino a Koi cenote un serpente corallo variabile dello Yucatan meridionale di 60 cm, Micrurus apiatus, scivolava sul suolo della foresta.

La tarantola pelosa si avvicina per dare un'occhiata a Koi

Di colore rosso scuro con strisce nere delineate da strette fasce gialle, era una creatura stupenda, piuttosto timida ma velenosa.

Una scala di ferro arrugginita scendeva a spirale verso il basso cenotepiccola apertura, direttamente sulla falda freatica. I blocchi di cemento aiutavano quando si posavano le vasche in acque poco profonde. C'era una cupola larga, un soffitto basso con stalattiti e qualche pipistrello: il pavimento era fatto di guano di pipistrello nero e volatile, mentre le pareti erano di calcare bianco.

Doppia rifrazione della luce in Koi cenote

A una profondità di 10-14 metri, Max mi ha portato sott'acqua a Xuxi cenotafioe. "Ti mostrerò qualcosa di speciale", aveva detto, e ora ero meravigliato da quella vista.

Max da vicino contro il tannino nel cenote Xuxi

Durante la stagione delle piogge, la presenza di terra e foglie provoca una grande quantità di tannino, che si infiltra nel sottosuolo dell'acqua. Ciò si traduce in rossi, arancioni, gialli e verdi mozzafiato nella colonna d'acqua: una visione apocalittica. Ci siamo spinti ulteriormente in varie camere.

Dopo un picnic di tacos, siamo tornati a Koi ma questa volta abbiamo saltato a sinistra e poi a destra verso un mucchio indistinto di ossa di elefante che abbiamo raggiunto dopo una nuotata di 30 minuti. Piccoli coni bianchi dell'INAH (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) erano stati posizionati come indicatori per l'indagine scientifica.

I segni indicano ossa fossilizzate di un elefante

Verso Xulo

A sud di Tulum, poco prima di Muyil, c'è Uku Cuzam, chiamato anche Xulo dal nome del proprietario locale Maya. Esplorato originariamente da Alvaro Roldan nel 2013, è ora collegato al Systema Caterpillar e a valle di esso. "Un cinque stelle cenote!”, esclamò Max.

Scalinata che scende a Xulo cenote

Un uomo anziano di nome Emilio era il custode del posto, insieme ai suoi due cani. Dopo aver pagato la quota di ingresso di 300 pesos (£11.60), abbiamo proseguito scendendo una rampa di scale verso il basso cenoteLa falda freatica era al buio e ho dovuto accendere la luce del casco per prepararmi.

Molto rapidamente la fila si è ridotta a 10 metri e sono apparse camere riccamente decorate con imponenti pilastri, cascate di stalattiti, stalagmiti a forma di dita o lampadari e pareti di drappeggi ed elictiti.

L'incantesimo durò poco. Max saltò improvvisamente a destra, in un corridoio di restrizioni sotto un soffitto basso. Girarsi era impensabile e dovetti posizionare la mia macchina fotografica con i bracci stroboscopici estesi lateralmente per procedere. Mi sentii piuttosto a disagio.

Alla fine abbiamo raggiunto la linea principale che passava attraverso un tunnel laterale. Un altro salto e da lì siamo tornati alla base, in un'immersione di 56 minuti. Gli strobo hanno smesso di funzionare correttamente e ho sospettato che le batterie fossero scariche. Ho deciso di lasciare la macchina fotografica per l'immersione successiva.

Questa si è rivelata una decisione saggia, poiché la mia guida subacquea ha fatto un salto a sinistra, dopo una terza serie di doppie frecce, e mi ha condotto attraverso restrizioni e passaggi molto stretti sotto il tetto, serpeggiando lateralmente senza sosta. Mi ha persino fatto segno di fermarmi nei momenti chiave in modo che potesse girare un video di me con la sua GoPro.

Max esce da una grotta a Xulo

Dopo 67 minuti, soddisfatto della mia prestazione e del mio assetto, Max mi ha stretto la mano in modo caloroso prima di uscire.

Seduto tranquillamente davanti alla sua baracca di legno, Emilio ci aspettava con un caguama, una bottiglia di birra da 1 litro, i suoi cani appoggiati a terra. Un paio di tucani volavano in alto, atterravano su un ramo per sbirciarci e decollavano non appena afferravo la mia macchina fotografica.

Emilio si gode una birra davanti a casa sua a Chulo

Passaggio di Alexis

Basato a Tulum per le prossime tre notti, il mio ultimo giorno di immersioni è stato con Elliot e il sito Cenote Regina. Esplorato originariamente nel 2004 da Robbie Schmittner, è ora collegato al Sistema Ox Bel Ha (tramite Mayan Blue) ma poco conosciuto, tranne che per i più fortunati!

Nel tunnel principale sotto un tetto di stalattiti a Regina

Una grande piscina d'acqua con un ponte di legno era circondata da palme. Il torbido foro d'ingresso iniziava in una restrizione, poi si apriva in una grotta piuttosto buia con un ampio tunnel. Il piano era T-sinistra, T-sinistra finché non ci siamo tuffati in profondità in un canyon a una profondità di 25 m.

All'improvviso, si è illuminato come per magia nell'Alexis Passage, un letto di fiume sotterraneo bianco e azzurro dove si verifica l'aloclino, e tutto è diventato sfocato per 30 secondi. Era un ambiente ipnotizzante, ma era già ora per me di girarmi.

Tunnel azzurro chiaro in avanti

Pilastri e stalagmiti, Regina

Per l'immersione successiva, il piano d'azione era T-destra, T-sinistra e T-destra. Ancora una volta, ci siamo immersi in un profondo passaggio di acqua salata oltre i 18 m.

Mentre guardavo Elliot scomparire nella foschia dell'aloclino, il mio orecchio destro cominciò a dolermi sotto pressione e mi resi conto che non potevo andare più in profondità senza rischiare guai seri. Questo poteva trasformarsi in un incubo in pochi secondi.

Agitai freneticamente la mia torcia verso Elliot, finché non capì che il mio segnale significava interrompere l'immersione. Meglio prevenire che curare.

Pierre Constant dopo un'immersione a Concha cenote

Il treno Maya Nel settembre 2018, il presidente eletto messicano Andres Manuel López Obrador ha annunciato il progetto "Treno Maya" lungo 1,525 km attorno alla penisola dello Yucatan. Di proprietà delle Forze armate messicane, collegherebbe in un anello le città di Palenque, Escarcega, Merida, Cancun, Tulum e Bacalar. Un referendum nelle città ha mostrato il 92% delle persone a favore, dopo che era stato promesso lo sviluppo del turismo e altri benefici e con i 321 miliardi di pesos (circa 16 miliardi di dollari) di finanziamenti provenienti principalmente da una tassa turistica regionale. La costruzione è iniziata a giugno 2020 e si prevedeva che sarebbe stata completata quest'anno, Gli attivisti per l'ambiente e i diritti degli indigeni si opposero alla costruzione di nuovi sentieri nella giungla e prevedevano un disastro per la natura. Mentre il progetto procedeva, sostenevano che la giungla veniva abbattuta senza che fossero stati effettuati studi ambientali. Ma a novembre 2021 il Dipartimento degli Interni ha esentato il Mayan Train e altri progetti infrastrutturali dalla revisione ambientale. Nel gennaio 2021, durante gli scavi, le squadre hanno scoperto più di 8,000 manufatti e strutture antiche. La comunità degli speleologi subacquei aveva previsto che il progetto avrebbe innescato il crollo di molti cenotes e grotte, e purtroppo si dice che ciò sia già accaduto in almeno 100 punti. A Quintana Roo, dove ci sono state proteste contro l'opera, 1,800 km di grotte e fiumi sotterranei scorrono attraverso migliaia di cenotes che saranno interrotti dal Treno Maya. Animali selvatici come giaguari, puma, scimmie ragno, ocelot, aguti e uccelli bevono da cenotes ma l'acquifero Maya è ora ad alto rischio di inquinamento. I piani originali includevano locomotive elettriche a traino dei treni, anche se in seguito il governo ha annunciato un passaggio al diesel per tagliare i costi. Nel 2020 ha affermato che metà della tratta Merida-Cancun-Chetumal sarebbe stata comunque elettrificata. Ma gli aspetti negativi del progetto sembrano essere stati accuratamente nascosti all'opinione pubblica e il presidente messicano AMLO è determinato a completare i lavori prima della fine del suo mandato. Sulla mia strada per i vari cenotes Ho visto le ampie autostrade della distruzione tagliare la giungla dello Yucatan e l'entità della deforestazione appare terrificante.

