Immergersi nell'estremo ovest di Cuba

PIERRE CONSTANT ha intrapreso un altro dei suoi epici viaggi subacquei in luoghi inaspettati: questa volta ha incontrato creature del mare, della terra e dell'aria fuori dai sentieri battuti, dalla parte occidentale di Cuba fino alla Baia dei Porci.

Situata alla confluenza del Golfo del Messico con l'Oceano Atlantico, Cuba è un arcipelago di 4,195 isole e isolotti nel Mar dei Caraibi settentrionale.

Key West si trova a 150 km di distanza, attraverso lo Stretto della Florida a nord-ovest, le Bahamas sono a 22 km a nord, Haiti a 77 km a est, la Giamaica a 140 km a sud e il Messico a 210 km a ovest, attraverso il canale dello Yucatan.

L'isola più grande dei Caraibi, Cuba, è lunga 1,250 km, prevalentemente pianeggiante ma con alcune pianure ondulate. Il suo punto più alto si trova nelle montagne della Sierra Maestra a sud-est. La popolazione di 11.3 milioni parla principalmente spagnolo, creolo haitiano e inglese.

La corrente caraibica porta acqua calda dall'Equatore e Cuba ha un clima tropicale, con alisei da nord-est che soffiano per la maggior parte dell'anno. La stagione secca si estende da novembre ad aprile e le temperature medie dell'aria sono di 21 °C a gennaio e 27 °C a luglio.

Cuba occidentale e centrale è una "cintura orogenica", una catena montuosa sollevata, creata durante il periodo Cretaceo. Il calcare giurassico e cretaceo è evidente a ovest sotto forma di massicce catene montuose e affioramenti.

Barriera corallina sollevata, Bahia de Corrientes

I sistemi di faglie attive causano diversi terremoti ogni anno e l'ultimo terremoto di grande entità, di magnitudo pari o superiore a 7, si è verificato nel gennaio 2020.

Viaggio dall'Avana

L'autobus Yutong Chinese della Viazul ha percorso l'Avana da Pinar del Rio in tre ore. Da lì, percorrere la strada tortuosa attraverso le colline fino a Vinales ha richiesto 45 minuti.

Immersa nel verde lussureggiante delle montagne, la cittadina era un punto culminante su qualsiasi mappa turistica. Avevo noleggiato un'auto per continuare il mio viaggio verso Maria La Gorda, nell'estremo ovest, e mi sono presentata all'agenzia quel pomeriggio per controllare che fosse pronta per prima cosa la mattina successiva.

"Non possiamo fare il contratto al computer ora perché non abbiamo elettricità", mi è stato detto. "È acceso per tre ore e spento per nove ore. Torna prima delle 6:XNUMX". L'uomo non è stato amichevole.

"Benvenidos a Cuba, viva la Rivoluzione!" ho pensato.

Una volta riaccesa la corrente, ci è voluta più di un'ora per concludere il contratto. L'uomo era un bullo e sono uscito in uno stato di agitazione. La Hyundai Grand i10, per la quale avevo pagato un prezzo elevato, era ammaccata e graffiata da tutti i lati. Non è stato un inizio promettente.

Hotel Maria La Gorda sulla spiaggia

Il giorno dopo sono partito presto. Ci sono volute tre ore e mezza su una strada terribile e piena di buche per raggiungere Maria La Gorda e un hotel di proprietà del governo sulla baia di Corrientes.

Si affacciava sullo Stretto dello Yucatan a ovest e sui Caraibi a sud, con una spiaggia di sabbia bianca e una fila di palme da cocco che orlavano le acque turchesi. Il sole era alto e non c'era quasi anima viva in giro.

La mia stanza al piano superiore nel vecchio edificio di cemento giallo era OK. Mi sono sentito a casa dopo aver fatto visita al tranquillo centro immersioni, accanto al bar e al ristorante sulla spiaggia. Dopo la frenetica Avana, tutto sembrava rilassante.

Due grandi imbarcazioni da immersione con scafo in acciaio erano ormeggiate al molo, e c'erano nuove bombole in alluminio. Sigaro cubano in mano, Rafael, il responsabile delle immersioni, aveva la faccia fredda di Richard Gere.

Barca per immersioni a Maria La Gorda

6,000 anni di storia

Cacciatori-raccoglitori provenienti dal nord-est del Sud America, il popolo Guanahatabey si insediò a Cuba 6,000 anni fa, causando l'estinzione di fauna endemica come il bradipo.

Poi, 1,700 anni fa, arrivarono gli antenati dei Taino di lingua Arawak. Coltivavano e producevano ceramiche. Spinti verso ovest, i discendenti dei Guanahatabey vagavano per la Cuba occidentale mentre i Taino coltivavano manioca, cotone e tabacco.

Cristoforo Colombo esplorò la costa nord-orientale nel 1492 e quella meridionale due anni dopo. Cuba fu completamente mappata da Sebastian de Ocampo nel 1508.

Dopo aver sconfitto i feroci Taino, l'isola cadde in mano agli spagnoli nel 1514 e fu fondato un insediamento sulla costa meridionale. Le popolazioni locali potevano essere amichevoli, ma vennero comunque massacrate o ridotte in schiavitù dagli invasori.

Nel 1519, Hernan Cortès lanciò la sua conquista dell'impero azteco da Santiago de Cuba attraverso lo Yucatan. La popolazione nativa fu in gran parte annientata da malattie come il morbillo e il vaiolo dopo il 1550, mentre gli invasori impararono a coltivare il tabacco e a fumarlo nei sigari.

I coloni spagnoli condividevano il DNA con le donne indigene. Fondarono piantagioni di zucchero e tabacco e importarono schiavi dall'Africa. La Cuba coloniale era un bersaglio frequente di bucanieri e corsari francesi.

Grugnito a strisce blu e francese, Alejo de Moro

Nel 1741 gli inglesi conquistarono Guantanamo Bay e in seguito L'Avana e presero il controllo dell'ovest, aprendo il commercio con le colonie nordamericane e caraibiche. Gli inglesi poi scambiarono Cuba con la Florida.

La Spagna seguì la Gran Bretagna nell'abolizione ufficiale della tratta degli schiavi nel 1820, ma Cuba persistette con la schiavitù per tutto il XIX secolo, verso la fine del quale ci fu un boom dello zucchero cubano. La maggior parte di questo andò negli Stati Uniti e verso la costruzione di nuove strade e ferrovie.

Dopo il successo della Rivoluzione francese e la rivolta degli schiavi neri ad Haiti, la dichiarazione di indipendenza di Cuba arrivò nel 1868, seguita da una guerra d'indipendenza (1895) e dalla consegna agli USA (1898). Infine, nel 1902, nacque una Repubblica indipendente di Cuba.

La Rivoluzione cubana ebbe luogo tra il 1953 e il 1959, anno in cui il leader marxista Fidel Castro con Che Guevara aprì una nuova pagina della storia cubana.

Paraíso Perdido

Era il mio primo giorno di immersioni, il sole splendeva, il cielo era azzurro e la baia sembrava un lago, con appena un po' di vento. Un gruppo di 12 studenti americani con il loro professore universitario, che lavorava nella conservazione, si è unito alla barca. Con poca esperienza di immersioni, ci hanno messo molto tempo a prepararsi per il loro "aggiornamento".

Paraiso Perdido era un viaggio in barca di 25 minuti verso Cabo Corrientes, seguendo la costa di calcare corallino sollevato. L'acqua era calda a 27°C, quindi non avrei avuto bisogno di una muta corta.

La visibilità sott'acqua era eccellente. La barriera corallina al largo era circondata da sabbia bianca. Il fondale era pieno di gorgonie dall'aspetto marrone, con alcune spugne a vaso rosa, spugne a tubo giallo oro e spugne a barile.

Dentice pinna gialla

La vita marina era vivace. I banchi di pesci includevano grugniti a strisce blu (Haemulon sciurus) e il grugnito francese (Haemulon flavolineatum) con le loro strisce diagonali gialle.

Il labro creolo (Clepticus parrae) era una tipica specie caraibica in un mix di blu, nero, viola, giallo e bianco. Piccolo ma attraente, il labro testablu (Talassoma bifasciato) erano molto attivi.

Le meraviglie includevano il pesce porco spagnolo (Bodianus rufus), metà viola-rosa sopra e metà giallo sul ventre. Nero sul dorso con diamanti bianchi e un ventre rosso vistoso, il pesce pappagallo femmina (Sparisoma viride) era uno spettacolo mozzafiato.

Pesce pappagallo femmina

Gorgonie viola comuni (Gorgonia ventalina) abbondavano. Un piccolo banco di jack barra argentata (Caranx ruber) con una striscia nera nella parte posteriore e un'altra sulla pinna caudale inferiore mi sfrecciò accanto in un lampo.

Scuola di bar jack al Paraiso Perdido

Labro creolo da crociera, Paraiso Perdido

Pesce trombetta al Paraiso Perdido

Acquario e Almirante

Acuario era un vero acquario in 8 m di acqua. Il pesce tronco liscio (Trinchetto di Lactopphrys) era squisito, così come lo sfuggente pesce angelo francese (Pomacanthus parù). Il pesce farfalla a quattro occhi (Chaetodon capistratus) con una macchia nera sul lato posteriore erano affascinanti. Pesce chirurgo blu (Acanthurus ceruleo) erano ovunque.

Grugnito bianco all'Acquario

Almirante era una barriera corallina frangiata al largo preceduta da un fondale di sabbia bianca. Scivolai su una prateria di anguille giardiniere prima di raggiungere il dislivello che precipitava nelle profondità. Numerose erano le spugne filamentose color arancione, rosso porpora o marrone e vidi cespugli di corallo marrone-nero ramato di buone dimensioni.

Un grande barracuda solitario e un crevalle jack (Ippopotami Caranx) navigava nel blu. A trentaquattro metri di profondità, un attraente pesce porco (Anisotremus virginicus) con strisce orizzontali gialle e una doppia striscia nera sulla faccia bianco-bluastra mi ha lasciato senza fiato.

Mi sono meravigliato di una regina di pesce angelo (Holacantus ciliaris), faccia blu e gialla con onde di squame bordate di giallo sui lati. Labro creolo (Clepticus parrae), blu scuro con testa nera, scorreva in formazione. Bermuda chub (Cifoso settatrice) e grugnito bianco (Haemulon plumieri) osservavano i subacquei con curiosità.

Pesce angelo regina

Patio de Vanessa era un'immersione poco profonda. Sono atterrato vicino a un ventaglio marino che ospitava due graziose conchiglie di lingua di fenicottero (Cifoma gibboso) di colore giallo-arancio, con un disegno quadrato lungo la cresta dorsale. Pesce farfalla fasciato (Chaetodon striatus) mi ha ricordato le Galapagos. Un pesce angelo grigio (Pomacanthus arcuatus) sembrava un principe.

Lingue di fenicottero su gorgonie, Patio de Vanessa

Pesce angelo grigio 'come un principe' sulla barriera corallina, Patio de Vanessa

Cavedano delle Bermuda, Patio de Vanessa

Grugnito francese, Patio de Vanessa

Testa di Ludo

A poca distanza da Maria La Gorda, un vecchio molo di cemento ospitava una collezione di sterne reali che si crogiolavano al sole. La spiaggia si estendeva a sud verso Cabo Corrientes, terminando su detriti corallini.

Sterne reali

Sono entrato in una foresta di palme ricoperte di paglia della Florida, conosciuta localmente come Guano de Costa. Neri con la testa rossa, gli avvoltoi tacchini volavano avanti e indietro sopra la costa. Un sentiero nella foresta di palme delineava il bordo di una laguna di acqua salata abitata da caimani: "Non sono aggressivi!", mi è stato detto.

Avvoltoio collorosso, Palenque de los Cimarrones

Cabezo de Ludo si trovava vicino a Cabo Corrientes ed era un'immersione in parete dove ho incontrato un'aragosta spinosa maculata di buone dimensioni e un grande cernia tigre (Micteroperca tigris). Il pesce angelo della bellezza della roccia (Holacanthus tricolore) aveva una testa giallo-oro e un corpo nero.

Una razza aquila è volata via, e all'altro capo della scala ho avuto la sorpresa di vedere una lumaca di mare lattuga bianco-crema (Elysia crispata).

Aragosta spinosa maculata, Cabezo de Ludo

Spugne sul muro, Cabezo de Ludo

Lumaca di mare della lattuga, Cabezo de Ludo

Stanco del cibo di Maria La Gorda, che da giorni offriva poca scelta, poche verdure e pesce congelato, sono partito per un villaggio vicino, ma ho scoperto che la macchina non si avviava!

Un meccanico di passaggio ha stabilito che la pompa del carburante aveva smesso di funzionare e la batteria era scarica. Ho dovuto chiamare la compagnia di noleggio a Pinar del Rio per i pezzi di ricambio e il camion non si è presentato fino a molto dopo il tramonto.

Catena Misteriosa

Cadena Misteriosa è stata un'altra immersione a parete, che costeggiava una laguna interna. Una razza diamante è decollata dalla sabbia con un pesce in cima.

Labride testa gialla (Halichoeres garnoti) ha attirato la mia attenzione, così come il pesce pappagallo a bande rosse (Scarus aurofrenatum). Tornando sulla sommità della barriera corallina, abbiamo dovuto affrontare una forte corrente da sud e abbiamo avuto difficoltà a respirare, pompando aria all'impazzata!

Ancla de François era bassa e tranquilla. Rafael, il capo immersione, ha mostrato un giovane e addomesticato pesce leone tra le mani e ha indicato un fantastico giovane tamburo maculato (Equetus punctatus) in bianco e nero, con la sua squisita forma a mezzaluna.

Divemaster Rafael con pesci leone giovani, Ancla de François

Tamburo maculato giovanile

Pesce angelo francese, Ancla de François

Subacquei in un canyon, Cuevas de Pedro

Pesce farfalla a quattro occhi, Cuevas de Pedro

Cervo rosso a Moby Dick

Spugne filamentose e sub, Moby Dick

Ora che il mio veicolo funziona di nuovo, sono arrivato al villaggio di La Bajada per pranzo. Da Maité casa privata, un bed & breakfast cubano, accettarono di offrirmi un pasto a base di pesce se fossi stato disposto ad aspettare 90 minuti.

"Segui il sentiero lungo la riva del mare fino a Poza de Agua Dulce", mi è stato detto. Si trattava di una dolina di acqua dolce vicino alla riva del mare nel Parco Nazionale Guanahacabibes, perfetta per una nuotata. Tornato a casa di Maité, mi aspettava un pasto regale: dentice con riso, fagioli neri, verdure e papaya per dessert.

Dolina d'acqua dolce vicino alla riva del mare a La Bajada

Pranzo in una casa particular

Una volta terminata l'immersione a Maria la Gorda, mi sono diretto a Cabo San Antonio. Il punto più occidentale di Cuba è a 75 km di macchina nella natura selvaggia del Parco Nazionale Guanahacabibes. Vicino al centro visitatori di La Bajada mi sono imbattuto in una migrazione di granchi rossi sulla strada.

"Hai una ruota di scorta?" chiese la guida.

"Si, perché lo chiedi?"

"C'è il 50% di possibilità che una gomma fori a causa di una chela di granchio", mi è stato detto.

Granchi rossi in movimento al centro visitatori del Parco Nazionale Guanahacabibes

Granchi rossi

Pioveva e non avevo voglia di mettermi nei guai, così ho rimandato il viaggio e sono andato nella foresta con una guardia forestale locale. Gli uccelli endemici erano affascinanti: il colibrì ape; lo smeraldo cubano, un colibrì con piumaggio verde scuro; il tiranno testa di caretta e il pigliamosche cubano. In una grotta poco profonda, un boa cubano stava cacciando pipistrelli.

Colibrì cubano smeraldo, Punta Perdix

Finale a Vinales

Il giorno dopo sono tornato al parco nazionale di Guanahacabibes, dove ho incontrato cinghiali che vagavano ai lati della strada, nonché l'hutia di Desmarest, un grasso roditore marrone con la faccia da capibara, e cervi dalla coda bianca.

Hutia Demarest a Playa Giron

Un'iguana endemica cubana si crogiolava su un ramo al sole e dei caimani galleggiavano pigramente sulla superficie di una laguna. Cabo Corrientes e Cabo San Antonio erano stati rifugi per pirati britannici, olandesi e francesi nel XVI e XVII secolo.

Opponendosi al dominio della Spagna e al monopolio commerciale del porto di Siviglia, il loro contrabbando era la norma all'epoca. Nella zona sono stati rinvenuti diversi relitti.

Sono tornato alla macchina, nervoso per il fatto di rimanere senza carburante prima di raggiungere Pinar del Rio. Qualche giorno a Vinales si è rivelato fantastico per passeggiate nella natura, visitando una piantagione di tabacco e assaggiando un rum unico fatto di minuscoli frutti di guayaba. Le grotte calcaree includevano l'emozionante Cueva de Palmarito, un fiume sotterraneo e un lago.

Lago e colata nella Cueva de Palmarito

Caverna de Santo Tomas, Vinales

Produzione di sigari cubani a Vinales

Spiaggia del Girone

Playa Giron sulla Bahia de Cochinos (Baia dei Porci) sulla costa meridionale è stata la seconda parte del mio viaggio. Per arrivarci sono stati necessari un paio di viaggi in autobus Viazul via L'Avana.

Uno casa privata gestiva il proprio centro immersioni e il proprietario e subacqueo Julio aveva una consolidata reputazione per la sua capacità di fornire un servizio personalizzato.

Juan Carlos, l'assistente di Julio, si è presentato con la sua auto d'epoca color argento opaco che trainava un rimorchio fatto in casa. "Una Volga russa, modello 1989, dal miglior paese del mondo", ha proclamato. L'auto di 35 anni aveva fatto il suo tempo ma "funziona alla grande con il suo nuovo motore Hyundai".

Juan Carlos con la sua Volga russa

Abbiamo raggiunto Punta Perdix, zigzagando tra sciami di granchi rossi di terra conosciuti come granchi zombie. Questi si presentano in quattro varianti di colore: nero, rosso, giallo e verde, e si dirigono verso il mare per deporre le uova, anche se molti vengono schiacciati nel processo e forniscono un pasto gratuito per gli avvoltoi tacchini.

Le uova di coloro che lo producono si schiudono in mare, dove le larve vivono come plancton e tornano sulla terraferma come megalopa larve.

A Playa Giron, le immersioni si svolgevano da riva. I sub si equipaggiano sulla piattaforma calcarea sollevata, si tuffano in mare e nuotano per 100-150 m sui bassi fondali sabbiosi. Le condizioni della superficie sono solitamente perfette, anche se può essere difficile se soffia il vento.

La spiaggia di Playa Giron

Indossando la sua muta da 7 mm, Julio mi ha portato direttamente al drop-off. La visibilità era buona e il pendio era pieno di spugne filamentose viola-blu-rosse, spugne arancioni, spugne a vaso e le classiche spugne a tubo gialle, anche se c'erano pochi pesci. "La gente deve vivere, vedi", mi è stato detto.

Abbiamo superato un peschereccio capovolto e affondato dove si trovavano due grandi granchi Santoyo (Mithrax spinosissimo) con artigli impressionanti nascosti. Un pesce angelo grigio mi è passato accanto mentre affondavo a 27 m, e un grosso dentice Cubera (Lutjanus cyanopterus) si è dimostrato curioso.

Subacqueo e la barca del pescatore affondata, Alejo de Moro

Pesce chirurgo blu, Alejo de Moro

Un'aragosta spinosa era di vedetta fuori dalla sua tana. Un gambero pulitore blu e bianco con lunghe chele (Periclimenes yucatanico) danzava nel suo anemone.

Gambero pulitore nel suo anemone, Alejo de Moro

A seconda delle condizioni meteo, Julio mi ha portato in siti di immersione con canyon e passaggi a nuoto in profondità. È stata un'opportunità per incontrare nuovi rappresentanti del Ipopelettrico genere, che conta non meno di 18 specie. Imparentati con il cernia, questi piccoli villaggi si trovano dalle Bahamas allo Yucatan.

Ho scattato delle foto dell'indaco (Hypoplectrus indaco); Timido (H. guttavari); d'oro (H gomma da masticare); barrato (H puella) e burro amleto (H monocolore) varietà.

Il sito di immersione di Los Tunneles, Punta Perdix

Villaggio Indigo, Los Tunneles

Grande barracuda, Los Tunneles

Meduse contro il sole, Los Tunneles

Spugne filamentose e sub sul drop-off, Los Tunneles

Un altro relitto di un peschereccio, Los Tunneles

Grotta dei Pesci

Cueva de los Peces è stata descritta come un'immersione in grotta. A soli 100 metri dalla riva del mare, questa pozza d'acqua aveva acqua dolce sopra e acqua salata sotto. Una faglia tettonica che correva lungo la costa collegava diverse cenotes.

Scuola del Blue Tang, Cueva de los Peces

Pesce chirurgo oceanico, Cueva de los Peces

Precipitando fino a 70 metri, era un abisso buio tra pareti dritte, ma aveva un fascino limitato per chi aveva apprezzato le magnifiche immersioni nelle grotte dello Yucatan.

Dolina Cueva de los Peces

Nella faglia tra i muri della Cueva de los Peces

Uscendo dalla grotta

Più gratificante è stata una passeggiata nella foresta con l'esperto birdwatcher Leoncio. Mi ha permesso di vedere l'endemico gufo pigmeo cubano; il magnifico trogone cubano, l'uccello nazionale; e l'incantevole tody cubano nei colori verde mela, bianco e rosso.

Trogone cubano

Tody cubano nella foresta a Playa Giron

In una grotta piena di pipistrelli della frutta giamaicani, un boa cubano si aggirava nell'oscurità. Cuba è piena di meraviglie naturali per chi ha tempo e dedizione.

Verso la fine del mio viaggio ero alla stazione degli autobus di Cienfuegos, in attesa del bus Viazul per Trinidad. La sala era affollata, la gente parlava a voce alta al telefono e altri urlavano in sottofondo. Un autobus locale era stato cancellato e i passeggeri si stavano radunando rabbiosamente attorno a un uomo al comando.

Un telefono squillava senza sosta in un ufficio deserto: sembrava un manicomio. Un cubano compassionevole si è improvvisamente sporto verso di me e ha sussurrato: "Mi dispiace, señor, siamo a Cuba... è complicato".

