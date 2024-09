I sommozzatori rintracciano la vittima del relitto "pirata e fuga" del 1850

Un transatlantico francese affondato in circostanze insolite 168 anni fa, con la perdita della maggior parte dei suoi 132 passeggeri e dell'equipaggio, è stato ritrovato da una squadra di subacquei del New Jersey, a 320 km dalla costa del Massachusetts.

Il capitano della nave che è entrata in collisione con I lionesi nel 1856 aveva continuato il suo cammino, sostenendo di non aver saputo che era destinato al fallimento.

I subacquei dell'Atlantic Wreck Salvage, che operano da New Bedford sulla loro nave da spedizione Tenace, aveva cercato il relitto per diversi anni. La sua esatta profondità e posizione non sono state rivelate, ma si dice che giaccia in "acque profonde", gran parte sepolta nel fondale sabbioso.

Membri del team (da dietro a sinistra) Andrew Donn, Kurt Mintell, Joe Mazraani, Tom Packer; e (anteriore sinistro) Tim Whitehead, Eric Takakjian e Jennifer Sellitti, con gli oblò recuperati dal relitto (Francois Merle, Rick Simon e Joe St Amand hanno partecipato a precedenti spedizioni di ricerca) (Atlantic Wreck Salvage)

In transizione

I lionesi fu costruita in Inghilterra per la Compagnie Franco-Americaine nel 1855, l'anno prima del suo affondamento, da Laird & Sons di Birkenhead. Era una delle sei navi destinate al trasporto di passeggeri e posta attraverso l'Atlantico, nel suo caso tra Le Havre e New York.

All'epoca la costruzione navale era in una fase di transizione e I lionesi fu costruito sia con le vele che con una macchina a vapore.

"Essendo uno dei primi piroscafi passeggeri francesi ad avere una traversata con corse regolari

l'Atlantico e un primo piroscafo di transizione fanno I lionesi"La scoperta è significativa", afferma Eric Takakjian, il membro del team di sub che ha lavorato più a lungo per trovare il relitto.

"I metodi di costruzione dello scafo in ferro rappresentarono alcuni dei primi esempi di quel tipo di costruzione di scafo per navi oceaniche conosciuti.

Colorato Tempi illustrati di Londra disegno di I lionesi affondamento (collezione Jennifer Sellitti)

“Allo stesso modo, il suo meccanismo di propulsione è unico in quanto rappresenta uno dei vari progetti di motori sperimentati prima che venissero stabiliti precedenti sui macchinari dei piroscafi oceanici.

"I lionesi"Il motore orizzontale ad azione diretta è precedente ai motori composti invertiti, che di lì a poco divennero la norma", afferma Takakjian.

L'affondamento "mordi e fuggi"

I lionesi era al suo primo viaggio di ritorno in Francia quando il 2 novembre 1856 entrò in collisione con il brigantino statunitense Adriatico, che stava navigando verso sud dal Maine alla Georgia. Il transatlantico trasportava un certo numero di passeggeri provenienti da importanti New York e famiglie di Boston.

Adriatico era danneggiata ma in grado di raggiungere il porto nel Massachusetts per le riparazioni. Il suo capitano ha ipotizzato che I lionesi era intatta perché aveva mantenuto la rotta e non aveva segnalato l'incidente.

Tuttavia, il piccolo foro nello scafo di I lionesi alla fine avrebbe fatto entrare abbastanza acqua dal mare da travolgere la nave, che affondò pochi giorni dopo.

Andrew Donn con X-CCR in procinto di immergersi nel relitto, aiutato da Joe Mazraani (Atlantic Wreck Salvage)

Si presume che la maggior parte delle persone a bordo abbia avuto il tempo di scappare con le scialuppe di salvataggio quando la nave è finalmente affondata, ma solo 18 persone sono state alla fine salvate, dopo aver trascorso una settimana in mare. Il disastro è menzionato nel romanzo 20,000 leghe sotto i mari di Jules Verne.

Più lontano verso il mare

Jennifer Sellitti e Joe Mazraani, soci dell'Atlantic Wreck Salvage, entrambi avvocati penalisti di professione, collaboravano con Takakjian dal 2016 per localizzare il relitto, dopo essere rimasti incuriositi dall'insolita storia della collisione.

Nonostante i resoconti dei giornali contemporanei indichino che I lionesi si erano finalmente spinti a sud-est di Nantucket Shoals, i ricercatori del relitto scoprirono che i resoconti dei sopravvissuti e i documenti del tribunale li indirizzavano sempre più verso il largo, verso i Georges Banks.

Il sito del relitto era uno dei tanti potenziali segni analizzati lateralmente da un team di ricerca un anno fa; i subacquei sono tornati quest'agosto per indagare.

Questo cilindro del motore è stato fondamentale per identificare il relitto (Andrew Donn)

Trovare corrispondenze

Mazraani, Andrew Donn, Tom Packer e Tim Whitehead si sono immersi nel relitto 13 volte per effettuare delle misurazioni, video e fotogrammi. Dopo aver esaminato i dati in superficie, sono stati in grado di effettuare un'identificazione preliminare basata sulle dimensioni della nave, sulla sua posizione, sulla sua lamiera, sui suoi oblò e sul motore a vapore.

"Una delle grandi testate dei cilindri era rivolta orizzontalmente e non molto alta dalla sabbia", ha detto Mazraani. Lui e Packer sono stati in grado di confermare che misurava 145 cm, "la misura esatta per i cilindri su I lionesi' motore".

In un'immersione successiva individuò anche un occhio di bue in legno, utilizzato per l'attrezzatura e che indicava che questa era stata una nave equipaggiata sia per la vela che per il vapore. "Quegli indizi, con la posizione, i dati sonar e le misurazioni, hanno ulteriormente confermato che stavamo immergendoci sul transatlantico francese perduto".

I fan di Joe Mazraani carteggiano per rivelare il deadeye conservato (Andrew Donn)

Piani di follow-up

Il team ora ha in programma di dedicare più tempo all'esplorazione e alla documentazione completa del relitto. "Torneremo sul sito del relitto il prima possibile", ha detto Jennifer Sellitti Divernet.

"La nostra spedizione dell'agosto 2024 si è concentrata sull'identificazione del relitto. Le immersioni successive si concentreranno sulla mappatura e la documentazione del sito del relitto, nonché sul recupero dei reperti.

"Il Nord Atlantico è inospitale per i naufragi. Tempeste, correnti e attrezzi da pesca possono seppellire i relitti e farli a pezzi. Ciò rende fondamentale documentare e recuperare il possibile prima che passi ancora più tempo".

Recupero del relitto atlantico hanno scoperto numerosi relitti, tra cui U-550, l'ultimo sottomarino tedesco della Seconda Guerra Mondiale ad essere stato trovato in acque immergibili del Nord Atlantico.

Uscirà il prossimo febbraio il libro rilegato di Sellitti L'affare Adriatico: un incidente marittimo al largo della costa di Nantucket, ora ampliato per includere un capitolo contenente una descrizione dettagliata e fotografie del relitto stesso.

