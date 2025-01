Morte dei coralli nei Caraibi

Il biologo marino JOHN CHRISTOPHER FINE è stato via per fare immersioni subacquee e snorkeling in non meno di 15 isole caraibiche negli ultimi mesi. Sembra bello, se non fosse che ovunque andasse, era oscurato da una deprimente piaga sul paesaggio marino

"Cosa lo sta causando?" Questa è la domanda che mi pongo quando descrivo la morte dei coralli pietrosi ad altri subacquei e amanti dello snorkeling. Non esiste una risposta fissa né una soluzione rapida. La morte dei coralli è direttamente collegata a troppe persone e alle nostre attività che inquinano mari e oceani.

La soluzione: alcuni sostengono di mescolare la penicillina con la sostanza viscida e di spalmarla sui coralli morenti per salvare ciò che non è ancora stato colpito dalla malattia debilitante. Si tratta di un intervento di risanamento che richiede molto lavoro, ma non ha alcun valore a lungo termine nell'affrontare la causa.

Corallo morto a corna di alce a Turks e Caicos

Fermare lo sviluppo sfrenato sulle incontaminate isole caraibiche? Quando si tratta di grandi capitali, non accadrà mai. Tenere sotto controllo la crescita della popolazione? Mai.

Tenere insetticidi, pesticidi, erbicidi e fertilizzanti lontani dai campi da golf, dall'erba e dall'agricoltura? Allora non ci saranno piante, eccetto quelle che la natura ha progettato per vivere in climi tropicali. Non c'è niente di male in questo.

Senza una risposta certa, diamo un'occhiata alla situazione su alcune delle 15 isole che ho controllato durante dicembre 2024 e gennaio 2025. Non ci sono statistiche fisse con cui confrontarsi: il corallo è morto. Era vivo un anno fa nelle stesse località.

Inizieremo con delle buone notizie. L'isola di Eleuthera, nelle Bahamas, ha ancora dei coralli cervello vivi e vivaci che crescono a profondità ridotte.

Eleuthera è bagnata dal vento e dalle onde lungo la sua lunga costa. Lo sviluppo rurale è minimo; mentre il turismo è popolare e i resort soddisfano i visitatori, e mentre le navi da crociera scaricano migliaia di ospiti sulle spiagge di Eleuthera, la vastità dell'ambiente marino dell'isola è stata in grado di far fronte senza subire una significativa morte di corallo pietroso nella penisola meridionale, come osservato per diversi anni.

Grand Turk, d'altro canto, non aveva coralli pietrosi vivi degni di nota. Da tempo i banchi morti di corallo corno di alce e corno di cervo sono ricoperti di alghe. Tutti i coralli cervello e stella erano morti nelle aree che ho visitato.

Grand Turk in TCI: corallo cervello morto

Nella profonda sporgenza dove un tempo prosperava il corallo incontaminato, dove predominava il corallo cervello, l'osservazione ha rivelato solo teste di corallo morte. Anche i tratti poco profondi attorno a Horseshoe Reef hanno rivelato solo corallo pietroso morto.

Non è stata osservata una sola testa di corallo duro vivo lì, né in un sito chiamato Library Reef dove il muro scende in profondità. Queste barriere coralline un tempo erano piene di coralli duri vivi.

Inondato di crema solare

Le barriere coralline delle Isole Vergini americane al largo di St Thomas e St John, un tempo incontaminate e ricche di coralli duri, non se la sono cavata meglio di Grand Turk.

Gli operatori delle barche per lo snorkeling ci tengono a sottolineare che sulle isole non vengono vendute creme solari che uccidono i coralli, eppure migliaia di visitatori si sporcano con ciò che hanno portato con sé, la maggior parte del quale è dannoso per i coralli.

Forse non lo sarebbe se solo poche persone facessero snorkeling sulle barriere coralline, appena pulite con la crema solare, ma queste barriere coralline accolgono ogni settimana migliaia di amanti dello snorkeling e del nuoto.

L'uso di filtri solari nocivi potrebbe essere una spiegazione della scomparsa dei coralli e, di sicuro, la quantità di sostanze chimiche nocive rilasciate crea ogni giorno una patina sull'acqua visibile a occhio nudo.

Le immersioni a Champagne Reef al largo dell'isola di Dominica, una splendida isola vulcanica, hanno nuovamente rivelato corallo pietroso morto e sbiancamento delle teste di corallo. Ciò non era accaduto un anno fa sulla stessa barriera corallina.

Corallo cerebrale morto in Dominica

Sbiancamento a Dominica

Intere teste di corallo erano morte; altre erano in fase di sbiancamento. La fine era certa. Le profonde bocche della Terra creano bolle di gas che attraggono subacquei e amanti dello snorkeling verso queste scogliere rocciose vicino alla riva. La morte dei coralli era evidente ovunque nell'area al largo di queste famose zone di immersione.

Anche sulla magnifica isola vulcanica della Martinica, la morte dei coralli era evidente. Le tartarughe verdi divoravano le praterie di fanerogame marine che sembravano sane, nonostante il fatto che i coralli pietrosi fossero sbiancati.

La Martinica ha messo da parte vaste aree marine come riserve, un passo importante per garantire la conservazione delle risorse. Le stesse malattie che attaccano i coralli dalla Florida al Sud America sono diffuse al largo.

Coralli di naufragio

St Kitts e Nevis sono isole magiche e costituiscono una nazione indipendente. Il turismo è di grande importanza qui e le barriere coralline al largo sono una risorsa che gli isolani devono custodire con cura se si vuole che il turismo sia sostenibile.

Sono state osservate con frequenza anche colonie di coralli morti, a dimostrazione del fatto che queste isole non sono esenti dalla piaga della morte dei coralli.

Le barriere coralline circostanti St. Maarten, che ho visitato nello stesso periodo l'anno scorso, ora mostrano anche coralli morti e sbiancati. Madrepore sbiancate su rocce che sostenevano coralli vivi.

Madrepora morta a St Maarten

Questa isola franco-olandese è affascinante e una delle mete turistiche preferite. Le gorgonie sono ancora sane, ma il corallo duro è stato colpito al punto che non è stata osservata una sola testa di corallo viva.

Facendo snorkeling al largo di Curaçao nei Caraibi olandesi, una delle tre isole ABC protette che includono il paradiso dei sub Bonaire e la popolare destinazione turistica Aruba, ho visto coralli che erano stati coltivati ​​e piantati morti. I coralli duri erano morti.

Un bellissimo ramo vivo di corallo staghorn è rimasto all'esterno di una penisola, dove è stato esposto al lavaggio dell'oceano. Questo è un buon segno, la prova che dove l'oceano può lavare efficacemente le aree costiere, l'ambiente del corallo duro è sano.

Le immersioni ad Aruba su due famosi relitti hanno rivelato altro corallo morto. Crescita di corallo sul e attorno al relitto della Antilla mostravano la malattia. Coralli tra i resti sparsi del relitto della Pedernali erano morti. I coralli molli erano abbondanti e sani.

Grenada è anche un'isola magnifica, le sue barriere coralline sono anch'esse in difficoltà, così come quelle al largo di Barbados. Una delle mete turistiche preferite nei Caraibi, Barbados ha sofferto a lungo di pesca eccessiva e abuso delle barriere coralline.

Corallo sbiancato su un relitto delle Barbados

Un rimorchiatore affondato l'anno scorso esibiva corallo vivo, ma quest'anno era morto e sbiancato. Triste commento su un'isola sostenuta dalla sua bellezza naturale e dall'ambiente marino.

Testimonianza muta

A St. Lucia non è andata meglio. La morte dei coralli sulle barriere coralline poco profonde al largo offre una muta testimonianza di quello che un tempo era un ecosistema marino fiorente. Sono state effettuate solo osservazioni limitate su una spiaggia popolare per lo snorkeling e il nuoto, quindi non si possono trarre conclusioni generali sulla salute generale dei coralli dell'isola.

Antigua è un'altra magnifica isola che attrae i visitatori nella sua città delle razze, un banco di sabbia al largo dove nutrirsi di razze le porta a stretto contatto con i turisti. La maggior parte dei turisti si limita a nuotare, e alcuni indossano maschere e portate le macchine fotografiche.

Corallo cerebrale morto ad Antigua

Malattia che causa la perdita dei tessuti ad Antigua

Ogni settimana, gli operatori di barche portano migliaia di visitatori al banco di sabbia, e ogni gruppo nutre le razze. I turisti si insaponavano con la crema solare che si lavava via non appena entravano in acqua, il tutto tossico per i coralli delle barriere coralline al largo.

Le barriere coralline attorno al banco di sabbia hanno rivelato corallo morto. Alcune parti erano coperte da alghe, con madrepore morte sbiancate. Non allettante per questo importante sito turistico.

Coralli a corna di cervo morti ad Antigua

Un rapido sondaggio delle stesse aree solo un anno fa aveva rivelato una diminuzione della vita dei coralli. Il turismo subacqueo e di snorkeling contribuisce in modo sostanziale all'economia dell'isola. Senza un ambiente marino incontaminato, i visitatori potrebbero iniziare a evitare le vacanze nei Caraibi?

Sebbene coltivare coralli in laboratorio prima di trapiantarli sulle barriere coralline offra una salutare speranza, mentre ricercatori ben intenzionati cercano di alleviare la malattia che distrugge i tessuti dei coralli spalmando una sostanza appiccicosa e antibiotica sulle aree malate, mentre i batteriologi continuano a cercare di determinare esattamente perché si verifica la malattia che distrugge i tessuti dei coralli, la combinazione delle probabili cause è abbastanza evidente.

Troppo sviluppo, troppi flussi di rifiuti dalla terraferma, dallo scarico, sostanze chimiche evaporate che ritornano nell'oceano tramite pioggia: tutto questo è responsabile del danno ambientale. Questo è solo un rapporto aggiunto alle tante osservazioni dei subacquei di tutto il mondo: le barriere coralline sono in pericolo.

