Immersione a 5 km di profondità rivela aereo, mappa e auto misteriosa

@sennacher

#askmark Ciao, riguardo alle DSMB. Non sono affatto un esperto e di solito le utilizzo correttamente. Questo fine settimana ci siamo immersi in una corrente molto forte e ho quasi perso il fiato mentre le utilizzavo (gonfiandole con la bocca) perché si sono aggrovigliate un po' con l'erogatore. Mi sono spaventato a morte, quindi. C'è una specie di "cilindretto" per tenere l'erogatore in bocca e utilizzarlo in modo più sicuro? Non ho provato a farlo con il mio LPI... ma immagino che si aggroviglierebbe anche lui.

Grazie

