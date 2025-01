Noronha: un punto caldo per le immersioni nell'Atlantico

PIERRE CONSTANT ha visitato l'isola di Fernando de Noronha, a est del Brasile, per assaporarne l'atmosfera unica e, in particolare, le immersioni subacquee.



Se fossi un uccello marino sudamericano, potresti volare per 525 km da Recife o 350 km da Natal sulla costa nord-orientale e atterrare su minuscoli puntini di terra. Fernando de Noronha è per il Brasile ciò che le isole Galapagos sono per l'Ecuador dall'altra parte del continente.

Sula dai piedi rossi

I due arcipelaghi sono, in un certo senso, molto simili. Situati leggermente a sud dell'Equatore, entrambi sono hotspot vulcanici nati da zone di frattura nell'oceano e prolifici rifugi per gli uccelli marini. E in entrambi, le immersioni subacquee sono una delle attività più popolari.

Le 21 isole Noronha sono molto più vecchie delle Galapagos. Si trovano sulla placca sudamericana, con una serie di vulcani tra cui l'atollo di Rocas che si estende verso ovest.

L'arcipelago fu scoperto il 24 luglio 1503 dall'esploratore portoghese Gonçalo Coelho, finanziato da Fernao de Noronha ma, secondo la storia, attribuito ad Americo Vespucci, membro italiano della spedizione che per primo descrisse le isole.

Subacquei alla deriva nel canale

Successivamente fu occupata dagli olandesi prima di cadere in mano ai francesi e infine presa dai portoghesi nel 1737. Costruirono diverse fortificazioni, tra cui la fortezza di Nossa Senhora dos Remedios, e Fernando de Noronha divenne famoso come destinazione per i prigionieri politici.

Charles Darwin si è imbarcato sulla HMS Beagle nel 1832, e nei primi anni del 1900 furono fondati insediamenti italiani e francesi per il commercio e la posa di cavi sottomarini. I voli commerciali di Aeropostale collegavano il Sud America all'Europa e all'Africa, e durante la seconda guerra mondiale Noronha divenne una base dell'aeronautica militare statunitense.

Parco marino nazionale

The Brazilian military administered the islands from 1942 to 1988, when the islands were declared a national marine park, and today tourism fuels the economy. Noronha has become a dream vacanza island for wealthy Brazilians.

Ingresso al parco marino nazionale

Fernando de Noronha è stato inserito nell'elenco dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO nel 2001 ed è gestito dal Chico Mendes Institute for Conservation of the Biodiversity (ICMBio), annesso al Department of Environment. Rocas è amministrato separatamente come riserva biologica vietata ai visitatori.

È stato messo in atto un piano di sviluppo sostenibile per il parco marino, con l'aiuto della popolazione locale. I siti turistici e le infrastrutture sono severamente controllati.

Subacqueo con una razza burro nel canale

Il volo GOL da Recife dura un'ora. All'arrivo si paga la TPA (tassa di permanenza), che costa 76 real (circa 10 £) a notte, ma aumenta con l'aumentare della durata del soggiorno. L'ufficio del parco marino addebita ai non brasiliani una quota di ingresso di 222 R$ (30 £), valida per 10 giorni.

La maggior parte degli alloggi si trovano in pensioni o pensioni. La vita e il cibo sono costosi sull'isola.

A Porto, sulla costa nord-orientale, operano tre centri immersioni, mentre nella cittadina coloniale portoghese di Vila dos Remedios, con i suoi edifici storici come il Palacio Sao Miguel e la chiesa di Nossa Senhora dos Remedios, si trovano altri negozi di immersioni.

Il porto turistico di Porto

La spiaggia di Pico do Meio, vista dal forte di Nossa Senhora dos Remedios

L'imponente forte di Nossa Senhora dos Remedios, su una scogliera che domina la città, offre splendide viste su Porto, Praia do Meio (spiaggia di mezzo) e l'iconica roccia a forma di pollice Pico de Meio, un'attrazione al tramonto.

Le isole sono esposte alla corrente equatoriale sud-occidentale e agli alisei sud-orientali. Il “Mare Interno” sulla costa settentrionale è calmo tra aprile e novembre, ma negli altri periodi dell'anno gli alisei nord-orientali assumono il controllo.

Il “Mare Esterno” sulla costa meridionale è solitamente agitato ma la visibilità è più chiara, quindi le operazioni di immersione scelgono i loro siti in base al periodo dell'anno.

La temperatura dell'acqua è di 28°C tutto l'anno, con una visibilità che varia dai 25 ai 40 m. Con i suoi 25 siti di immersione, le immersioni a Noronha sono considerate le migliori in Brasile.

Composto essenzialmente da basalti vulcanici neri, il paesaggio sottomarino è piuttosto monotono, con i suoi massi, creste, a volte canyon, passaggi e grotte. Dove le correnti scorrono nei canali, le spugne ricoprono rocce che diventano molto colorate, spesso rosso vivo. Altrimenti, letti di alghe verdi e uva di mare sono la norma.

Le spugne forniscono il colore stazionario

Giorni di immersione

I camion raccolgono i subacquei al loro Locanda alle 7.15 e le guide forniscono un briefing sulle strutture della barca e sui siti di immersione. Alcuni parlano inglese o spagnolo, anche se il brasiliano è la norma. I siti di immersione si trovano a 10-30 minuti di distanza.

Durante il mio soggiorno a dicembre, la maggior parte delle immersioni si è svolta nel Mare Interno, tra la punta orientale e quella occidentale della costa settentrionale di Noronha.

Cordilhieras, vicino alla punta nord-orientale, è una cresta sommersa con molte alghe. Una cosa comune lì è un piccolo banco di grugnitori a strisce blu e oro (Haemulon crisargirico). Pesce pappagallo brasiliano (Sparisoma ampolla) sono verdi sul dorso e rossi sul ventre nelle femmine, mentre i maschi adulti diventano azzurri con una mezzaluna rossa sulla coda.

Grugnito a strisce gialle in una caverna

Pesce pappagallo brasiliano giovane

Cavedano grigio delle Bermuda (Cifoso settatrice) si muovono in piccoli branchi, come fanno le margate nere (Anisotremus surinamensis), dal corpo alto, con testa ripida e di colore argenteo con una macchia nera dietro le branchie.

Cavedano delle Bermuda

Margherite nere

Mi imbatto in una tartaruga embricata (Eretmochelys imbricata) ignaro dei subacquei, e un pesce chirurgo blu (Acanthurus ceruleo), una delle specie più rare di pesce chirurgo in circolazione.

Tartaruga embricata al pascolo

Ilha do Meio (Isola di Mezzo) si trova tra Ilha da Rata (Isola dei Ratti) e Porto. L'idea è essenzialmente quella di esplorare grotte e passaggi a nuoto in acque poco profonde, intrufolandosi dentro e fuori dietro la guida subacquea mentre il fotografo subacqueo della compagnia All Angle vi aspetta dall'altra parte. Le foto sono disponibili presso il dive-shop la sera a $ 30 l'una (circa £ 4).

Le grotte sono piene di spazzatrici di rame (Pempheris schomburgki), piccolo cernia con macchie blu e ventre giallo (Cefalofolis fulva), coppie di pesci angelo francesi (Pomacanthus parù) e i pesci chirurgo blu. Tornati in superficie, i noddy neri e i fetonti coda gialla volano allegramente.

Coney

Pesce angelo francese nel canale

Fetonte coda gialla

Sulla punta occidentale dell'isola, Ponta da Sapata è un sito di nidificazione per le sule dai piedi rossi. Caverna da Sapata, un arco sottomarino con un fondale sabbioso, offre un rifugio per le razze meridionali (Dasyatis Americana), con punte color pepe sul dorso. Indisturbati dai subacquei, mantengono un atteggiamento Zen.

Subacquei in caverna

“Alcune tartarughe si perdono negli angoli più remoti della grotta e finiscono come scheletri…”, conferma Julio, felice di posare tutto sorrisi accanto a un teschio. Una buona visibilità favorisce le belle foto. Un mini muro all’esterno rivela tre pesci lima scarabocchiati (Alutero scritto) e pesce lima arancione maculato di bianco (Cantherhines macrocerus).

Tre pesci lima scarabocchiati…

…e pesce lima arancione maculato di bianco

Cagarras, sul lato orientale di Noronha, a ovest di Rat Island, è un sito di nidificazione per le sule mascherate. Un'immersione più profonda nella zona dei 32 m, è anche un punto per le aragoste spinose di Capo Verde (Panulirus charlestoni), jack nero (Caranx lugubris), il pesce angelo francese e il vistoso pesce pappagallo brasiliano.

Aragosta spinosa di Capo Verde

Nel canale

Buraco das Cabras, a 20 m di profondità, è più produttivo per i fotografi. Uno squalo nutrice errante (Ginglymostoma cirrato) crea scompiglio, avvicinandosi infine a me senza paura. Grandi razze coperte di sabbia osservano i subacquei passare.

Un'esibizione frenetica di subacquei 'youpie' brasiliani fa sfoggio di esuberanza con le braccia aperte dietro una tartaruga e di fronte al fotografo ufficiale. Aspetto pazientemente il mio turno per avvicinarmi alla creatura che bruca tra le rocce.

Un pesce balestra oceanico (Canthidermis sufflamen) naviga oltre e il cavedano delle Bermuda esplode in piccole nuvole. Alla fine dell'immersione nel canale, tra le isole Rat e Middle, una grande vecchia ancora portoghese incrostata di spugne rosse cattura il mio sguardo. Alla deriva nella corrente, volo sopra una bella passera di mare (Boto lunato) tappezzando una roccia arrotondata.

Vecchia ancora incrostata di spugne

Cabritos, sulla punta nord-orientale, inizia nelle acque limpide del Mare Esterno per entrare nel canale. Un sito poco profondo e colorato, vanta molte rocce a forma di fungo ricoperte di spugne.

Blackjack e un banco di pesci dottore (Acanthurus chirurgo), jack dagli occhi di cavallo (Caranx latus) con le loro code gialle biforcute e i triglie dalla fascia gialla (Mulloidichthys martinicus) completano lo spettacolo. Una seconda vecchia ancora, ancora più grande, mi lascia a bocca aperta.

Blackjack in nuotata

Il mio desiderio per l'ultimo giorno di immersioni sarà esaudito da Leo e Julio. Al largo della punta occidentale dell'isola, il pinnacolo sottomarino Cabeço da Sapata è solitamente soggetto a forti correnti e movimenti dell'acqua, ma noi sperimentiamo solo un leggero moto ondoso.

Un grande squalo nutrice passa come un'ombra sul fondale di sabbia bianca. Un piccolo banco di carangidi dagli occhi di cavallo volteggia accanto. Un dentice (Lujanus gioco), argentati con barre sul retro, fluttuano come pacifici Zeppelin.

Squalo nutrice

Nuvole di cromosoma giallo (Chromis multilineata) ondeggiano con la corrente sopra il pinnacolo mentre banchi di pesci balestra neri (Melichthys niger) fluttuano nel blu.

Pesce balestra nero

Trinta Reis nel Mar de Fora si trova al centro della costa meridionale tra isolotti rocciosi emergenti. L'oceano è agitato come previsto, ma sott'acqua è tutto sereno. La sabbia bianca è scolpita da increspature su una vasta distesa con un buon effetto fotografico.

Ci immergiamo in un passaggio a nuoto e entriamo in un canyon con razze australi e black jack. Emergendo, vedo uno squalo di barriera (Carcharhinus perezi) che vaga maestosamente su una vasta distesa di sabbia bianca.

Squalo di barriera caraibico in lontananza

Leo si rilassa durante la sosta di sicurezza

È un ambiente suggestivo con molta luce, che fa dimenticare che Fernando de Noronha era un luogo di pesca artigianale intensiva di squali tra il 1992 e il 1998. Il black gall, il reef, il silky, il lemon, il nurse, il tiger e il hammerhead sono stati tutti, purtroppo, presi di mira.

La vita sulla terra

La fauna selvatica sulle isole oceaniche è estremamente limitata. I mammiferi sono praticamente inesistenti a Noronha, fatta eccezione per i ratti e i muco, un roditore color castagna introdotto dai primi coloni a scopo alimentare.

Un moco

Lucertola Teju

La lucertola Teju bianca e nera che si trova principalmente nella foresta è stata introdotta dal nord-est del Brasile negli anni '1950 per prendersi cura dei ratti e cresce fino a circa 40 cm. Ha una lingua biforcuta rosa, come quella di un varano, ma poiché attacca gli uccelli locali è un predatore indesiderato sull'isola.

Quando Charles Darwin sbarcò a Noronha il 20 febbraio 1832 (tre anni prima di visitare le Galapagos), rimase meravigliato dalla lussureggiante foresta tropicale con magnolie, alberi di alloro adornati da fiori delicati e alberi da frutto.

Granchio di foresta

Queste foreste originarie cessarono di esistere dopo che Noronha divenne una colonia penale e alla fine del XIX secolo l'isola era quasi completamente disboscata; tuttavia, nel 19 iniziò una lenta ripresa con lo status di parco nazionale marino.

I progetti di conservazione sono gestiti dall'ICMBio. Oltre alla riserva biologica di Rocas Atoll, c'è il Tamar Project per la conservazione delle cinque specie di tartarughe marine note per visitare le isole: la tartaruga verde, la tartaruga embricata, la tartaruga caretta, la tartaruga olivastra e la tartaruga liuto, anche se i subacquei in genere vedono solo le prime due.

L'altro progetto riguarda i delfini tursiopi (Stenella longirostris), che hanno una popolazione residente nella appartata Baia dos Golfinhos nel nord-ovest. I visitatori arrivano la mattina presto per guardare i delfini che giocano nella baia.

Baia dei Porcos

Sono disponibili diversi percorsi, anche se alcuni richiedono la prenotazione anticipata perché vengono guidati in orari specifici da un istruttore autorizzato. ICMBio guida. La maggior parte porta a spiagge o punti panoramici e può durare da 15 minuti a tre ore.

Diverse agenzie offrono anche tour privati ​​con mezzi propri o addirittura crociere per fare snorkeling o osservare i delfini.

I viaggiatori indipendenti con un budget limitato possono prendere l'autobus gratuito "Coletivo" che fa la spola tra Porto, a nord-est, e Sueste, a sud-ovest, lungo la BR-363, consentendo l'accesso all'inizio di tutti i sentieri e alle spiagge esotiche. Fernando de Noronha è un'esperienza autenticamente brasiliana, dove lo straniero è il benvenuto ma è certamente un po' strano!

Verso la fine del mio soggiorno, passo davanti a una casa con un cartello colorato sul cancello che recita "Mi dispiace che tu stia dicendo questo in paradiso” – “Sorridi, sei in paradiso”.