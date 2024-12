Nuove mappe mostrano le zone ad alto rischio per le collisioni tra balene e navi

I limiti di velocità e le deviazioni delle imbarcazioni possono ridurre il costo delle balene, afferma ANNA NISI dell'Università di Washington

Immagina di essere una balenottera azzurra che nuota lungo la costa della California, come fai ogni primavera. Stai cercando il krill nel Canale di Santa Barbara, una zona che pullula di pesci, foreste di alghe, praterie di fanerogame marine e altre forme di vita sottomarina, ma anche vibra con il rumore del traffico navaleAll'improvviso il rumore diventa più forte.

Inizi a fare un'immersione lenta e poco profonda, ma senza troppa urgenza – dopotutto, la tua specie si è evoluta per milioni di anni senza questo rumore misterioso, quindi perché dovresti sapere cosa fare quando lo senti? Un minuto dopo, vieni colpito mortalmente da una nave portacontainer.

Il tuo corpo affonda lentamente sul fondo dell'oceano, dove... nutrire le creature degli abissi marini per decenni ma lo farà non essere mai visto di nuovo dagli umani. In effetti, la tua morte passa inosservato; la nave registra a malapena l'impatto con un membro della specie animale più grande della Terra.

Le collisioni con le navi rappresentano una minaccia critica per molte specie di grandi balene. Sebbene questi eventi siano difficili da studiare, gli scienziati stimano che migliaia di balene vengono uccise ogni anno dalle naviIn alcune regioni, le balene muoiono a causa degli urti con le navi a tassi che superare ciò che è considerato sostenibile dopo decenni di caccia alle balene. Le collisioni con le navi minacciano alcuni specie in pericolo di estinzione.

La ricerca e l'esperienza dimostrano che semplici misure possono ridurre queste collisioni – ad esempio, reindirizzando le rotte di navigazione per evitare aree importanti per le balene o riducendo la velocità delle imbarcazioni. Ma per implementare questi interventi, scienziati e decisori politici devono sapere dove le balene sono maggiormente a rischio. La collisione con navi da crociera e portacontainer è una delle minacce più gravi per le specie di balene in via di estinzione.

Mappatura del rischio per le balene

In uno studio appena pubblicato in Scienze, colleghi ed io mappato il rischio globale di collisione con le navi per quattro specie di balene più grandi della Terra: balene azzurre, balene pinna, balene megattere e capodogli. All'interno dell'intervallo di ciascuna specie, abbiamo scoperto che le imbarcazioni percorrevano l'equivalente di migliaia di volte la distanza dalla Luna e ritorno ogni anno.

Le nostre mappe rivelano un rischio diffuso di collisioni tra imbarcazioni in aree che includono la costa occidentale degli Stati Uniti, il Mar Mediterraneo e l'Oceano Indiano settentrionale. Queste zone già hanno documentato alti livelli di collisioni con navi.

Abbiamo anche trovato molte altre regioni con livelli di rischio simili che sono meno studiate e riconosciute. Tra queste, diversi tratti lungo le coste del Sud America e dell'Africa meridionale e l'area attorno alle Azzorre al largo della costa del Portogallo.

Modelli previsti di collisioni tra balene e navi. Le aree in viola sono luoghi con un rischio di collisione con navi più elevato, con alti livelli di traffico marittimo e un'elevata idoneità dell'habitat per ciascuna specie. Il rischio di collisione con navi è stato previsto per ciascuna specie in tutta la sua mappa di distribuzione, come definito dall'IUCN, che per le balenottere comuni esclude i tropici (Anna Nisi, CC BY-ND)

La maggior parte delle aree ad alto rischio non sono protette

Le balene sono in gran parte prive di protezione dalle collisioni con le navi in ​​tutto il mondo. Abbiamo identificato i punti caldi del rischio di collisione, ovvero aree nell'1% superiore del rischio previsto a livello globale che rappresentano i luoghi più rischiosi per ciascuna specie.

Abbiamo scoperto che meno del 7% dei punti caldi a rischio di collisione avevano adottato misure per ridurre le collisioni, come limitare la velocità delle imbarcazioni o richiedere alle navi di evitare determinate aree. Le eccezioni includono le coste occidentali e orientali del Nord America, così come il Mediterraneo, che hanno livelli più elevati di gestione delle collisioni con le navi.

Laddove tali misure esistono, spesso sono volontarie. Le restrizioni obbligatorie sulla velocità coprono solo lo 0.54% dei punti caldi a rischio di collisione per le balenottere azzurre, lo 0.27% per le megattere e nessuno dei punti caldi per le balenottere comuni o i capodogli.

Per ogni specie, abbiamo scoperto che il rischio di collisione con la nave era più elevato entro zone economiche esclusive (ZEE) – aree fino a 200 miglia nautiche dalle coste, in cui ogni paese ha giurisdizione esclusiva sulle risorse marine – rispetto all'alto mare. Ciò può rendere più facile implementare misure di conservazione e gestione in queste aree.

All'interno delle ZEE, i singoli paesi possono adottare misure volontarie per le navi o proporre modifiche obbligatorie attraverso la Organizzazione marittima internazionale, che regolamenta le spedizioni internazionali. Ci sono molte opportunità per i paesi di proteggere le balene nelle loro acque nazionali.

Tuttavia, poiché i confini politici non significano nulla per le balene, l'approccio più efficace sarebbe che i paesi confinanti coordinassero gli sforzi per ridurre il rischio di collisione con le navi. attraverso le rotte migratorie delle baleneIl video qui sotto mostra l'uso dello spazio da parte delle balene nell'oceano, in tonalità dal blu (aree meno utilizzate) al bianco (aree più utilizzate), con sovrapposto il traffico navale globale, colorato in base alla velocità delle imbarcazioni.

Abbiamo anche riscontrato alti livelli di rischio di collisione con le navi all'interno delle strutture esistenti aree marine protette (AMP) – zone in cui i paesi hanno adottato varie misure per conservare e gestire la vita marina.

La maggior parte di queste AMP è stata creata per proteggere la vita marina dalla pesca, ma sono davvero poche quelle che impongono restrizioni o regolamenti alla navigazione. Quando le AMP contengono alti livelli di rischio di collisione con le navi, i governi potrebbero aggiungere tali misure alle missioni delle aree protette.

I benefici della protezione delle balene

Proteggere le balene dalle navi sarebbe vantaggioso anche per altre specie. Le imbarcazioni possono colpire molte specie marine, tra cui foche, tartarughe marine, squali, pesci, pinguini e delfini.

Il trasporto marittimo è la principale fonte di rumore subacqueo, Che è un grave minaccia per la vita marina. Il rumore subacqueo può interrompere l'alimentazione, interferire con la comunicazione e causare stress per molte specie. Imbarcazioni correre più silenziosamente a velocità inferiori, pertanto le misure di riduzione della velocità possono ridurre sia l'inquinamento acustico sia il rischio di collisione.

Anche gli esseri umani possono trarre beneficio dal rallentamento e dal reindirizzamento delle navi. Quando le imbarcazioni viaggiano più lentamente, la loro efficienza nei consumi aumenta, riducendo la loro le emissioni di gas a effetto serra. L'industria del trasporto marittimo attualmente produce emissioni di carbonio paragonabili a quelli dell'aviazione.

Rallentare le navi riduce anche le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi che minacciano la salute umana nelle zone costiere e si stima che contribuiscano a centinaia di migliaia di morti premature annualmente.

Nel 2023, ad esempio, le navi che collaborano con un rallentamento volontario in California hanno ridotto di 45,000 tonnellate le emissioni di gas serra e di 1,250 tonnellate quelle di ossidi di azoto, riducendo di oltre la metà i rischi per le balene.

Cambiare le rotte delle imbarcazioni può rendere le acque più sicure per i pescatori locali. In Sri Lanka, ad esempio, il traffico navale intenso costeggia la costa, sovrapponendosi ai pescatori locali e alle balene azzurre in cerca di cibo. Le collisioni con le navi cargo hanno ha ucciso diversi pescatori lì negli ultimi anni.

In risposta, alcune compagnie di navigazione sono cambiare volontariamente corsia più lontano dalla costa per ridurre il rischio di collisione con esseri umani e balene.

Nel nostro mondo interconnesso, il 90% dei beni di consumo viaggiare in nave prima di arrivare sul mercato. La maggior parte degli articoli che i consumatori delle nazioni ricche acquistano quotidianamente hanno viaggiato attraverso l'oceano a un certo punto.

Il nostro studio dimostra che il rischio di collisione con le navi è diffuso, ma secondo noi proteggere le balene da queste collisioni è un problema risolvibile. E proteggendo le balene, gli esseri umani possono proteggere anche se stessi.

ANNA NISI è ricercatore post-dottorato in Biologia presso l' Università di Washington. Questo articolo è ripubblicato da The Conversation sotto una licenza Creative Commons. Leggi il articolo originale.

