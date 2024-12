Unisciti a Scuba Scene all'inizio del 2025 e risparmia £££

Il maestoso Scena subacquea All Star è senza dubbio una delle migliori imbarcazioni da crociera attualmente operative nel Mar Rosso egiziano, con un sublime mix di grande imbarcazione, servizio impeccabile da parte dell'equipaggio, deliziosi pasti preparati dai quattro chef a bordo e un team di sub da urlo guidato da Elke Bojanowski e Ahmed Fadel.

Ora All Star Liveaboards offre delle fantastiche offerte di inizio stagione per farti provare in prima persona la Scuba Scene con scafo in acciaio da 48.5 metri, con un incredibile sconto del 35 percento sui viaggi a marzo e aprile 2025. Si tratta di un prezzo incredibile per una barca così superba.

Il salone climatizzato è enorme, con uno schermo gigante per briefing e presentazioni

I viaggi offerti con questo fantastico sconto del 35 percento sono:

3-10 marzo – Nord – US$ 1,187

10-17 marzo – North & Brothers – US$ 1,232

17-24 marzo – North & Brothers (TECH Week) – 1,232 USD

24-31 marzo – North & Brothers – US$ 1,232

31 marzo-7 aprile – Nord – US$ 1,187

7-14 aprile – Nord e Tiran – US$ 1,187

14-21 aprile – Nord – US$ 1,187

Sì, Scuba Scene ha una piscina... ok, non ci farai vasche, ma non c'è niente di meglio che rilassarsi qui alla fine della giornata di immersioni con una bevanda fresca...

Unisciti alla scena subacquea All-Star per il Mar Rosso definitivo

Sono rimasti ancora alcuni posti disponibili per un'epica avventura di due settimane a bordo dell'All Star Scuba Scene nel luglio 2025, che comprende TUTTE le migliori aree per le immersioni in Egitto.

Questo è un itinerario davvero unico che il team All-Star ha messo insieme appositamente per il direttore editoriale di Scuba Diver Mark Evans, e ora hai la possibilità di unirti all'avventura. Partendo da Port Ghalib, ci dirigeremo verso Abu Dabbab e Marsa Alam, Rocky Island, Zabargad, Fury Shoals, Daedalous, Elphinstone, Brothers, Safaga, Ras Mohammed, Tiran reefs, Thistlegorm, Rosalie Moller, Abu Nuhas e Umm Gamar, prima di tornare finalmente a Hurghada.

Le cabine, che si trovano tutte sul ponte principale o sul ponte piscina soprastante, sono spaziose e ben arredate

Mark l'ha soprannominato "il Mar Rosso definitivo" perché tocca tutti i siti principali. Promette di essere un viaggio eccezionale: perché scegliere i parchi marini del nord, del profondo sud o offshore quando puoi farli tutti in una mega quindicina?

Il viaggio si svolgerà dal 14 al 28 luglio 2025, quindi Ras Mohammed sarà in piena stagione riproduttiva (il periodo preferito in assoluto da Mark per immergersi in questo fantastico sito). Il prezzo a persona è di 4,200 $ USA (quindi circa 3,300 £).

Per maggiori informazioni sui viaggi scontati di inizio stagione o sull'epica odissea di due settimane di luglio (sono rimaste solo poche cabine e quando saranno esaurite, saranno esaurite), contatta All Star Liveaboards al seguente indirizzo: info@allstarliveaboards.com