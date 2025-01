Al massimo a Wakatobi

I visitatori di Wakatobi spesso si complimentano favorevolmente per le condizioni incontaminate delle barriere coralline e per l'eccezionale varietà di vita marina che si trova all'interno della riserva marina privata del resort.

Bellissimo bouquet di coralli duri e molli sul bordo di un drop-off presso l'House Reef di Wakatobi.

E per alcuni subacquei e amanti dello snorkeling, non è solo la qualità dell'esperienza subacquea a rendere Wakatobi una categoria a sé stante, ma anche la quantità. Hanno imparato che con la giusta pianificazione, è possibile trascorrere la maggior parte della giornata in modo sicuro e confortevole dentro e sotto l'acqua del resort.

Un pesce falco dal naso lungo seduto graziosamente in un corallo molle.

Come lo descrive l'ospite Paul Moliken, "Il mio programma a Wakatobi per una fantastica giornata è: alzarmi, fare snorkeling tra l'erba marina, fare colazione, prendere la barca per le immersioni, fare uno spuntino mentre sono sulla barca durante l'intervallo di superficie, immergermi di nuovo, pranzare, fare snorkeling sul Casa barriera corallina, fai una terza immersione in barca, cena, fai snorkeling sul molo dopo il tramonto, dormi.”

Sebbene il programma in acqua di Paul possa sembrare ambizioso ad alcuni, evidenzia le possibilità di immersioni e snorkeling create dalla combinazione unica di topografia sottomarina e servizi del resort di Wakatobi. In particolare, si tratta di siti di immersioni ideali per profili multilivello, programmi che si adattano a tempi di fondo prolungati e accesso totale a una barriera corallina che amplia ulteriormente le opportunità in acqua.

In molti siti di immersione all'interno della riserva marina privata di Wakatobi, le formazioni coralline iniziano a pochi metri dalla superficie e scendono rapidamente in profondità lungo pendii o pareti ripidi.

In molti siti di immersione all'interno della riserva marina privata di Wakatobi, le formazioni di barriera corallina iniziano a pochi metri dalla superficie e scendono rapidamente in profondità lungo pendii o pareti scoscesi. Sfruttando i profili multilivello resi possibili da questa topografia, è possibile estendere notevolmente i tempi di fondo senza entrare in decompressione graduale. Questi generosi tempi di fondo sono resi possibili anche dal programma di immersioni in barca del resort, che lascia agli ospiti tutto il tempo per godersi due immersioni tranquille prima di pranzo più un'immersione pomeridiana.

La chiave per un tempo di fondo più lungo e più piacevole a Wakatobi, dice Paul, è mantenere la maggior parte dell'immersione entro profondità medie. "Alcuni subacquei vogliono scendere fino a 100 piedi", dice, "ma la realtà è che i colori laggiù sono meno vivaci e, cosa più importante, i tempi di fondo sono molto più brevi. Non c'è davvero bisogno di andare in profondità e finire con un'immersione di 20-30 minuti quando l'azione è grande sopra i 70 piedi, il che consente immersioni di 70 minuti".

"Wakatobi riceve molti elogi dai suoi ospiti", dice Paul, "ma un aspetto dell'esperienza di vacanza che sembra essere sottovalutato è quanto sia bello fare tre immersioni da 70 minuti in un giorno. È così piacevole e rilassante, e non devi preoccuparti di esaurire l'aria o di decomprimere".

Il secondo elemento della strategia di Paul per il massimo tempo in acqua si trova proprio di fronte al resort, sotto forma di House Reef. "Se scegli un pacchetto immersioni Wakatobi, hai anche accesso illimitato all'incredibile House Reef lungo due campi da football", afferma, che è costantemente nominato come uno dei migliori al mondo. "È sicuramente più salutare, più colorato, più pieno di pesci e più sbalorditivo di qualsiasi altro abbia mai visto, sia a Lembeh che nei Caraibi".

Oltre a servire come punto di imbarco per la flotta di barche per immersioni di Wakatobi, il molo del resort è un punto di accesso chiave per le immersioni House Reef che si estende per centinaia di piedi in entrambe le direzioni.

“Tu e il tuo amico potete immergervi nella splendida House Reef di Wakatobi tutte le volte che volete computer "lo permetterà", dice Paul. "E anche se non lo usi per le immersioni, lo snorkeling sulla House Reef non delude mai. Puoi iniziare direttamente dalla riva o scivolare dal molo quando vuoi. E ci sono anche i taxi boat del resort, disponibili tutti i giorni. Basta saltare, fare un breve giro fino alla tua parte preferita della barriera corallina e poi tornare indietro a tuo piacimento".

Il momento migliore per trovare i granchi canditi di corallo molle tra i rami dei coralli molli è dopo che il sole è tramontato, aggiungendosi alle tante scoperte memorabili che puoi fare durante un'immersione notturna a Wakatobi.

Paul dice che ama anche le opportunità di snorkeling dopo il tramonto che si trovano attorno al lungo molo di Wakatobi. "Durante le mie uscite serali di snorkeling ho visto una serie di prime volte personali, tra cui l'accoppiamento polipo, una larva di anguilla e centinaia di pirosomi”.

"Essendo stato a Wakatobi numerose volte da quando mi ha chiamato per la prima volta nel 2015, posso attestare molti aspetti straordinari del resort: cibo, lusso, cordialità e molto altro ancora", afferma Paul. “Questi sono solo alcuni dei motivi per cui tornerò a dicembre e non vedo l'ora!”

Per ulteriori informazioni sul Wakatobi Dive Resort, visitare wakatobi.com