Immersione al molo dei pesci mandarino con il Dive Yacht di Wakatobi, Pelagian

Il tramonto era alle porte e ci stavamo preparando per un'immersione al crepuscolo sul Magic Pier nella baia di Pasar Wajo, sulla costa sud-orientale dell'isola di Buton, nel sud-est di Sulawesi, in Indonesia. Visitato regolarmente da Lo yacht da immersione Pelagian a bordo di Wakatobi, il molo è noto per qualcosa di veramente speciale: il pesce mandarino!

Pesce mandarino (Synchiropus Gorgeousus) membro della famiglia dei dragonetti.

Se non hai ancora visto un pesce mandarino (Synchiropus Gorgeousus), ecco cosa ti stai perdendo. Membro della famiglia Dragonet, i pesci mandarino sono eccezionalmente sorprendenti con una colorazione sgargiante composta da vividi turbinii verdi su un corpo prevalentemente arancione con frange di blu intenso con accenti gialli intorno alla testa.

Sebbene i pesci mandarino non siano particolarmente rari nella zona tropicale occidentale e nell'Indo Pacifico, trovarli con una qualsiasi forma di consistenza affidabile è alquanto limitato. Ciò è particolarmente vero se il tuo obiettivo è catturarne le immagini durante le loro imprese più amorose.

Durante un viaggio nelle Filippine a Puerta Galera, sono stato portato in un “punto caldo del mandarino”. Sfortunatamente, questo sito era ben noto anche a tutte le operazioni di immersione. L'esperienza per me non è stata né produttiva né divertente a causa dell'elevato numero di subacquei presenti, che hanno anche trasformato il sito in un gigantesco globo di neve pieno di particolato.

Maschio e femminaPesce mandarino (Synchiropus splendidius) un membro della famiglia dei draghi.

In confronto, la parte centrale dell'itinerario di una settimana di Pelagian comprende due giorni a Pasar Wajo Bay a Buton. Questa zona è ben fuori dai sentieri battuti di altre imbarcazioni per le immersioni, oltre ad essere molto lontana dai resort per le immersioni. L'elemento principale qui sono le immersioni nel fango che servono una varietà di vita marina che generalmente non si trova negli habitat della barriera corallina. E l'attrazione principale sono le decine di pesci mandarino che risiedono attorno alla base del sito Magic Pier.

L'immersione inizia 15 minuti prima del tramonto per consentire ai subacquei di posizionarsi correttamente sul fondo a metà del grande cumulo di macerie sotto il molo.

Avendo fatto questa immersione due volte, sono ancora stupito da quanti di questi pesci dai colori elaborati, grandi circa la metà del mio pollice, siano qui in questo punto.

Pesce mandarino (Synchiropus Gorgeousus) che emerge da un ampio numero di crepacci nel mucchio di rocce sotto Magic Pier.

Video del pesce mandarino del Magic Pier: https://youtu.be/JRdHeTgruao

Oltre a un gruppo di circa sette persone in questa immersione, ce n'erano altri che emergevano da un ampio numero di crepacci alla mia destra e alla mia sinistra. La maggior parte erano donne che gironzolavano in attesa dell'arrivo di un corteggiatore o, in questo caso, di corteggiatori, che fecero la loro comparsa in breve tempo.

L’unico vero indizio per identificare il sesso del pesce mandarino è generalmente la sua dimensione, poiché i maschi maturi sono generalmente più grandi delle femmine. Nella maggior parte dei libri di identificazione dei pesci, la dimensione media del pesce mandarino femmina è descritta come lunga 1-1/2 pollici con i maschi solo leggermente più grandi. Ciò che trovo sorprendente è che un buon numero di maschi al Magic Pier sono... beh, sopra la media e sembrano essere lunghi quasi 3 pollici, tanto che mi chiedo cosa stiano mangiando questi ragazzi.

Impegnandosi nelle loro cose

Con sfacciata sicurezza, i maschi segneranno il loro arrivo con un piccolo svolazzo e le pinne pettorali svolazzanti come un colibrì. E allo stesso tempo, "lavorano nella stanza" circondando strettamente le donne in modo corteggiante.

Un trio di pesci mandarino (Synchiropus Gorgeousus) durante il corteggiamento.

In genere, durante questa fase del corteggiamento, la danza può coinvolgere fino a tre pesci: un maschio e due femmine. Ma man mano che gli individui più volenterosi del gruppo prendono il sopravvento, le coppie inizieranno un'ascesa a spirale due o tre piedi sopra il corallo. Lo scopo di questa manovra è perché i pesci mandarino sono riproduttori trasmessi; sia gli ovuli che gli spermatozoi vengono rilasciati contemporaneamente nella colonna d'acqua per essere trasportati dalle correnti. Per ottenere una fecondazione ottimale, la femmina deve avvicinarsi il più possibile alle pinne pelviche del maschio, nel momento di punta della scalata, dove poi rilascerà le uova.

I pesci mandarino sono riproduttori trasmessi; sia gli ovuli che gli spermatozoi vengono rilasciati contemporaneamente nella colonna d'acqua per essere trasportati dalle correnti.

Con la mia macchina fotografica armata di luci pilota impostate sulla modalità luce rossa, sono stato in grado di seguire facilmente la progressione verso l'alto delle coppie senza perderle nell'inquadratura mentre scattavo. Nel punto in cui penseresti che continuerebbero a salire, le coppie interromperebbero improvvisamente il contatto e ridiscenderebbero rapidamente al punto di partenza.

Ho pubblicato un breve articolo sulla fotografia di questi bellissimi pesci che puoi vedere Facendo clic su Qui

Due grandi pesci mandarino maschi (Synchiropus splendidius) che si misurano a vicenda per un possibile combattimento.

Guardando in basso e aspettandomi che lo spettacolo finisse, sono rimasto sorpreso nel vedere un altro maschio già di nuovo impegnato a fare le mosse sulla prossima ragazza disponibile. Allo stesso tempo, due grandi maschi sono in disaccordo su chi dovrebbe restare e chi dovrebbe andare. Con le pinne dorsali erette, i due si sono misurati a vicenda cercando di determinare chi fosse il più tosto, cosa che ho pensato fosse divertente data la loro colorazione eccessivamente sgargiante. Aspettandosi di vedere volare la pelliccia, anzi le pinne, il loro comportamento di squadra si è concluso improvvisamente con un pareggio.

Nell'arco di circa 35-40 minuti, l'intera area all'interno di questo argine di rocce sotto il molo sembrava un club oscillante di pesci mandarino con fino a 3 o 4 maschi diversi che si accoppiavano con successo con un massimo di 6 femmine diverse. Parla di alcuni ragazzi che hanno tutta la fortuna.

