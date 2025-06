Le squale hanno contribuito a scatenare la frenesia della pesca: come se la passano gli squali dal loro rilascio nel 1975?

DAVID SIMS dell'Università di Southampton è stato incoraggiato a diventare uno studioso degli squali dal film ma, 50 anni dopo la sua uscita, qual è stato l'effetto complessivo di questa rappresentazione degli squali come serial killer?

Di Steven Spielberg Lo squalo venne lanciato in Nord America il 20 giugno 1975 e fece immediatamente leva sulla paura primordiale dell'uomo di essere braccato da un predatore enorme e astuto.

Ambientato su un'isola immaginaria al largo della costa del New England, il film racconta una battaglia epica tra tre uomini su una barca e un enorme squalo bianco. Lo squalo ha riscosso un enorme successo, incassando la cifra record di 100 milioni di dollari nei primi 59 giorni.

Giovane e già appassionato di squali, ho lasciato il film desideroso di saperne di più sul loro comportamento e sulla loro ecologia. Ma i film influenzano le persone in modi diversi, e da allora il film ha generato quello che gli scienziati sociali chiamano "il Lo squalo effetto".

In questo caso si sosteneva che gli squali erano stati ampiamente demonizzati perché il film li raffigurava come assassini implacabili, ossessionati dall'attaccare gli esseri umani.

L'uso ispirato del regista Spielberg di fugaci scorci dello squalo pinna sguazzare nell'acqua, accompagnato dalla musica sinistra e indimenticabile del film, acuì quelle sensazioni. Ecco come Lo squalo ci ha colpito. Ma 50 anni dopo, come se la passano le popolazioni di squali?

Percezione pubblica

Entrambi Spielberg e Pietro Benchley, Lo squalo autore e sceneggiatore, si è rammaricato dell'influenza del film sulla percezione pubblica degli squali.

In effetti, Benchley è diventato un sostenitore della conservazione degli squali e gli piaceva lavorare con gli scienziati (sono stato invitato al suo programma radiofonico per discutere del mio riparazioni squali elefante monitorati via satellite).

Negli anni successivi all'uscita del film, un numero sempre maggiore di squali, tra cui il grande squalo bianco del film, furono avvistati riferito uccisi nei tornei di pesca agli squali che avevano è cresciuto in popolarità.

Gli squali crescono lentamente, impiegano molto tempo per raggiungere la maturità sessuale e hanno relativamente pochi cuccioli. Questo rende molte specie vulnerabili alla pesca eccessiva.

La pesca a questo livello elimina troppi squali dalla popolazione troppo rapidamente, tanto che gli squali rimanenti non riescono a sostituirli abbastanza rapidamente e la popolazione diminuisce. Un declino registrato può essere relativamente ampio se la popolazione iniziale è già piccola, come quella dei predatori di vertice come il grande squalo bianco.

Alcuni Origine dei dati, tra cui la pesca con canna e mulinello e la pesca con palangari, indicano un calo significativo dell'abbondanza di squali bianchi negli anni '1970 e '1980 lungo la costa orientale degli Stati Uniti dove è ambientato il film. Lo squalo effetto in azione?

Grande squalo bianco a Guadalupe (Pterantula)

In realtà, il rapido declino non si è limitato alle acque statunitensi. Lo squalo bianco catturati nelle reti di protezione dei bagnanti Al largo della costa sud-orientale dell'Australia si registrò un calo altrettanto significativo a metà degli anni '1970. E questa particolare fonte suggerisce che le popolazioni di squali bianchi avevano iniziato a diminuire dalla metà degli anni '1950, 20 anni prima. Lo squalo.

Altri fattori, come la pesca eccessiva a fini commerciali, erano ovviamente in gioco. L'influenza del film probabilmente ha esacerbato il declino degli squali bianchi che era già accadendo.

Segni di ripresa

A livello globale, lo squalo bianco è stato valutato come vulnerabile dagli ambientalisti, con una tendenza al calo della popolazione. Fortunatamente, ci sono segnali di ripresa.

Misure di protezione nazionale per gli squali bianchi sono state implementate negli anni '1990 in quei luoghi in cui questi animali erano un tempo abbondanti, come Stati Uniti, Sudafrica e Australia, e la protezione a livello mondiale è arrivata qualche anno dopo.

Dagli anni '1990 ci sono stati apparenti aumenti di abbondanza Al largo della costa orientale degli Stati Uniti (quando le popolazioni sono così piccole e i dati così scarsi, un aumento a breve termine potrebbe non essere una tendenza duratura). Segnali positivi che misure come il divieto di cattura nel 1997 stanno avendo un effetto positivo dopo decenni di sfruttamento eccessivo.

Questa specie è tuttavia ancora vulnerabile alle catture accidentali, per cui è necessario mantenere e applicare misure di protezione per sostenere eventuali recuperi.

Lo squalo L'effetto non si limitò ai grandi squali bianchi. Molti altri grandi squali furono catturati e uccisi durante i tornei di pesca che divennero più comuni dopo il film. Purtroppo, le uccisioni continuano ancora oggi nei tornei statunitensi.

Ma negli ultimi decenni la causa principale del declino degli squali di grandi dimensioni a livello globale, in particolare in mare aperto lontano dalla costa, è stata l’espansione di pesca commerciale su scala industriale prendere di mira gli squali per i loro fini e carne.

Si stima che nel 2024 i pescherecci stiano uccidendo circa 100 milioni di squali all'anno – un numero che è aumentato nell'ultimo decennio. Quasi un terzo delle specie di squali sono ora minacciate estinzione.

Squalo pinna bianca oceanico: una delle vittime più gravi (Johan Lantz)

Era stimato in 2021 che l'abbondanza globale di specie di squali e razze che vivono in mare aperto (come lo squalo pinna bianca oceanico o lo squalo mako pinna corta) è diminuita in media del 71% dal 1970 a causa della crescente pressione della pesca in alto mare (aree al di fuori delle giurisdizioni nazionali).

Il mio riparazioni analisi delle tracce satellitari degli squali in collaborazione con oltre 150 scienziati esperti in materia ha mostrato che il 24% dello spazio utilizzato in media ogni mese da questi squali rientra nell'impronta della pesca con palangari di superficie.

Tra queste, imbarcazioni in grado di utilizzare lenze lunghe 100 km, con una capacità di 1,000 ami innescati per un massimo di 24 ore. Abbiamo scoperto che la sovrapposizione era ancora maggiore, circa il 75%, per specie di valore commerciale come la verdesca.

Muoiono più squali in questi hotspot di sovrapposizione rispetto alle aree adiacenti, secondo ricerche più recenti.

Vittima della zona di sovrapposizione dei palangari: lo squalo blu

Demistificare Jaws

Ci sono segnali di ripresa per queste specie con le attuali misure di gestione? Per molti squali oceanici, la risposta è ancora no.

Allo stato attuale, le misure in atto (se presenti) in alto mare sono insufficienti a salvaguardare le popolazioni. protezione molto scarsa o nulla dei punti caldi dell'attività degli squali. E alcune delle misure, come divieti di shark-finning, hanno dimostrato di essere inefficace.

I miei colleghi e io rivelato che le catture di specie protette a livello internazionale sono talvolta 90 volte superiori a quelle segnalate ufficialmente. Quindi c'è ancora molta strada da fare per ricostituire le popolazioni globali di squali.

Lo squalo ha contribuito a promuovere un'immagine negativa degli squali che non ha alcun fondamento nella realtà. Piuttosto, il comportamento degli squali appare come complesso in alcuni casi come quella degli uccelli e dei mammiferi.

Il monitoraggio degli squali ha rivelato che possono migrare per migliaia di chilometri per nutrirsi in habitat remoti specifici, prima di tornare nello stesso posto da cui erano partiti mesi prima.

Alcuni preferiscono uscire con individui familiari, e gli squali si formano anche reti sociali persistenti. Gli squali elefante giganti prendono parte a comportamento simile allo speed-dating quando formano cerchi di nuoto per il corteggiamento alla fine dell'estate.

L'immagine del serial killer ha probabilmente reso più difficile convincere le persone a simpatizzare per la difficile situazione degli squali. Lo squalo arrivò in un'epoca in cui si sapeva molto poco degli squali, quindi la narrativa colmò il vuoto.

Ma ora ci sono più scienziati che studiano gli squali, grazie a Lo squaloDemistificare queste creature è stato il primo passo verso il loro potenziale recupero.

david sim è professore di ecologia marina presso l' Università di Southampton. Questo articolo è ripubblicato da The Conversation sotto una licenza Creative Commons. Leggi il articolo originale.

