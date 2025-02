GLI APPROFONDIMENTI DEGLI INSIDER SUL PELAGIANO

"Pelagian è una vera esperienza di crociera a cinque stelle"..."Un'esperienza subacquea a 7 stelle“…”La migliore squadra che abbiamo mai visto.” Questi sono solo alcuni esempi delle centinaia di riconoscimenti conferiti dagli ospiti wakatobilo yacht per immersioni Pelagiano.

I direttori di crociera di Pelagian Ramon Crivilles e Judith Terol Oto.

Quindi, cosa c'è in questo lussuoso liveaboard che ottiene elogi così costanti? Per rispondere a questa domanda, abbiamo incontrato i direttori di crociera dello yacht Ramon Crivilles e Judith Terol Oto, che hanno condiviso approfondimenti basati su otto anni di ospitalità di ospiti su Pelagiano crociere attraverso l'arcipelago Wakatobi.

Un tocco personale

Gli aspetti più spesso apprezzati di una crociera Pelagian sono la calorosa ospitalità dell’equipaggio e gli elevati livelli di servizio personalizzato resi possibili limitando ogni crociera a un massimo di dieci ospiti serviti da un equipaggio di 12 persone. “Tutti i membri dell'equipaggio, dagli steward ai tender driver e ai Dive Experience Manager (DEM), sono in contatto diretto con gli ospiti,"dice Giuditta. “Forniscono il perfetto equilibrio tra professionalità e atteggiamento amichevole, creando un'esperienza familiare per i nostri ospiti. "

Pelagian Dive Yacht all'ancora (in alto), interno del salone principale (in basso a sinistra), capi al lavoro in cucina (in basso a destra).

"Ciò che più ci piace delle nostre posizioni come direttori di crociera su Pelagian sono le opportunità di interazioni individuali con gli ospiti", aggiunge Ramon. “Questo ci permette di concentrare l'attenzione sull'accogliere le richieste e sull'anticipare i bisogni senza chiedere e, naturalmente, ci piace anche avere una posizione dirigenziale che ci permetta di immergerci ogni giorno. "

Privato, esclusivo e rilassante

Cabina armatoriale Pelagian master suite (in alto), sabin superlux (in basso a sinistra) e cabina standard (in basso a destra).

Privacy ed esclusività sono le due ragioni principali per cui gli ospiti scelgono il Pelagian. A differenza delle crociere di queste dimensioni che incorporano 10 o più cabine compatte, il layout a cinque cabine e la lista limitata degli ospiti del Pelagian crea più spazio personale nelle cabine e in altre aree dello yacht. L'esclusività entra in gioco durante le immersioni. “Visitiamo siti in cui siamo gli unici a bordo che navigano nella zona,” spiega Giuditta. “Ciò significa che non ci sono altri subacquei in giro e le barriere coralline sono meno soggette all'impatto umano." Itinerari pelagiani mostrare una varietà di ambienti sottomarini”, afferma Ramon. “Combiniamo una varietà di diverse topografie di immersione, in modo che gli ospiti non abbiano la sensazione di immergersi sempre nello stesso punto."

Una tipica crociera pelagiana comprende pendii corallini, lagune sabbiose, pareti, pinnacoli, moli e siti di immersione nel fango. “Nell'ambiente fangoso possiamo trovare molte creature uniche che non si trovano spesso nel resort," lui dice. Per migliorare l'esperienza, l'equipaggio organizza una presentazione delle immersioni con fango la sera prima di effettuare queste immersioni e, una volta in acqua, i DEM cercano e condividono con tutti i migliori reperti di vita marina.

Un altro punto forte di una crociera alle Pelagie spesso menzionato dagli ospiti è l'atmosfera rilassante. Con profili multilivello che possono superare un'ora, tre immersioni programmate al giorno più immersioni notturne, c'è abbastanza tempo in acqua per soddisfare anche gli appassionati subacquei più entusiasti. Ma anche con tutto questo tempo di fondo disponibile, c'è ancora molto tempo ogni giorno per rilassarsi e godersi un'esperienza di yacht privato. Ramon nota che il programma consente quasi due ore tra la prima e la seconda immersione, due ore e mezza tra la seconda e la terza immersione e ore tra la terza e l'immersione notturna. Questa programmazione promuove un'atmosfera di relax migliorando anche la sicurezza con generosi intervalli di superficie che consentono immersioni ripetitive più lunghe.

L'appello al pasto

Nessuna discussione sulla soddisfazione degli ospiti pelagiani sarebbe completa senza menzionare i pasti, afferma Judith. Tutti i pasti vengono serviti come offerte placcate individualmente, con menu di pranzo e cena di tre portate. “C'è sempre un antipasto. Insalate per pranzo: insalate dell'orto, insalata di quinoa, insalata Caesar, insalata di pomodori e bocconcini con riduzione di aceto balsamico, insalata di pasta e altro ancora, e la cena inizia con una scelta di zuppa: zuppa di zucca, piselli verdi, coda di bue, verdure miste, asparagi e così via.. Ci sono sempre tre scelte per una portata principale – carne, pesce o gamberi oltre a opzioni vegetariane – e potete sempre suggerire altri piatti che lo chef sarà felice di preparare. "

Cena a base di bistecca preparata dallo chef del Pelagian.

Oltre a gustare una vasta gamma di sapori internazionali preferiti e frutta fresca, gli ospiti che amano la cucina indonesiana possono assaggiare piatti tradizionali regionali accompagnati da salse sambal speziate. Inoltre, eventuali restrizioni o esigenze dietetiche sono sempre soddisfatte; gli ospiti possono semplicemente comunicarcelo in anticipo.

Immersioni preferite

Due pesci mandarino maschi si scambiano ciascuno mentre il crepuscolo si avvicina al sito di immersione Magic Pier.



Clicca su questi link per maggiori informazioni su Immersioni al molo Mandarinfish con lo yacht per immersioni Wakatobi, Pelagiano e Suggerimenti per fotografare i pesci mandarino.

Sebbene gli ospiti di solito descrivano l'intera esperienza subacquea del Pelagian come "eccezionale", alcuni siti vengono spesso menzionati come particolarmente preferiti. Questi includono le baie protette dell'isola di Buton. Giuditta afferma. “Trovi centinaia di pesci mandarino attorno al Magic Pier e molte altre fantastiche creature come seppie, polpi, scorfani, piccoli pesci scatola gialli, diverse specie di murene, pesci rana dipinti e pesci ago dagli anelli. Un'altra delle preferite nelle vicinanze è Cheeky Beach, che è un ottimo terreno di caccia per nudibranchi, pesci ago fantasma, granchi decoratori, anguille serpente e gamberetti mantide.. "

Un giovane maschio di anguilla nastro blu, catturato al New Pier durante il tour di Pelagian nella baia di Pasar Wajo.

Cima della barriera corallina nella laguna di Karang Kapota.

Un'immersione poco profonda molto popolare, e una delle preferite dai fotografi grandangolari, è la laguna di Karang Kapota, dove monolitici bommies di corallo emergono da un fondale di sabbia bianca. Altrettanto fotogenica è la Rainbow Reef di Karang Kaledupa, una catena di montagne sottomarine collegate da creste. Queste formazioni creano immagini grandangolari spettacolari, mentre la fitta copertura di corallo in cima alle creste ospita una ricchezza di soggetti macro come cavallucci marini pigmei e pesci rana.

Sito di immersione Mercato del pesce, Wakatobi, Indonesia

Lo spettacolare profilo verticale di Orange Wall è fortemente decorato con coralli molli e gorgonie ed è ricoperto da una barriera corallina incontaminata ricoperta di numerose varietà di coralli duri. Colorate gorgonie e spugne caratterizzano anche le creste dei pinnacoli di Hoga, che si innalzano da una profondità di 35 metri. Le sommità di queste strutture brulicano di fucilieri, pesci balestra dai denti rossi, pesci farfalla piramidali e castagnole.

Tutti sono alloggiati

I subacquei di tutti i livelli di esperienza possono godersi il Pelagian, dice Ramon, aggiungendo che "più sono esperti, più possono godersi l'immersione e più comprendono e apprezzano la qualità delle barriere coralline.” I nuovi subacquei sono i benvenuti e resta inteso che potrebbero aver bisogno di ulteriore attenzione e assistenza per ottenere il massimo dal loro tempo in acqua. “Compensiamo la mancanza di esperienza con un'attenzione personale extra da parte di uno dei nostri DEM, che li aiuterà con abilità come l'assetto, li farà sentire sicuri durante le immersioni e fornirà buoni briefing e presentazioni sul comportamento della vita marina, sugli habitat e sulla varietà dei coralli.. "

Ramon afferma che gli itinerari delle crociere settimanali sono personalizzati per sfruttare al meglio le condizioni stagionali e tutti i viaggi sono pianificati e adattati in base alle condizioni meteorologiche, alle maree, alle correnti e all'esperienza subacquea desiderata dagli ospiti. Gli itinerari possono anche prevedere sistemazioni per i viaggi quando ci sono snorkelisti a bordo.Abbiamo tre DEM su Pelagian", afferma Ramon, "così possiamo prenderci cura dei subacquei e degli snorkelisti allo stesso tempo. "

Il vantaggio di inizio stagione

Yacht per immersioni Pelagian

Le crociere Pelagian a volte si esauriscono in anticipo, dice Ramon, ma alcune finestre di prenotazione combinano una maggiore possibilità di disponibilità con eccellenti condizioni di immersione. “Da marzo a maggio di solito abbiamo mare calmo, niente vento, buona visibilità e acqua calda. È un periodo in cui potremmo immergerci in siti che non visitiamo durante gli altri mesi.” Questo periodo è conosciuto come la stagione delle piogge, ma Ramon dice che ciò non significa che piova 24 ore su 7, XNUMX giorni su XNUMX. “La maggior parte delle volte piove di notte, quindi non è un grosso problema per le immersioni. "

"Pianifichiamo sempre i viaggi in base alle previsioni del tempo,", dice Ramon. “Abbiamo più di 100 siti di immersione diversi tra cui scegliere, quindi possiamo sempre immergerci in aree dove siamo protetti dal vento e dalle onde. "

