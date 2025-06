Perché non mi stanco mai delle Maldive

at 8: 59 am

Con la macchina fotografica pronta, RICHARD ASPINALL si rilassa nell'atollo di Malé Nord, dove i colori brillanti sotto la linea di galleggiamento lasceranno sicuramente un ricordo indelebile. In ogni caso, cosa c'è di male a giocare con i pesci?

Poche cose sono più belle nella vita che svegliarsi con la vista dell'oceano, che lambisce dolcemente una spiaggia di sabbia bianca a pochi metri di distanza e il cielo azzurro si estende fino all'orizzonte. La lussureggiante vegetazione tropicale e le palme in alto proiettano un'ombra piacevole, ondeggiando nella brezza leggera.

Che piacere immenso guardare il sorgere del sole, sapendo che il lavoro è lontano e che tutto quello che devi fare è goderti una buona colazione e trovare il centro immersioni. Benvenuti alle Maldive.

Questo miracoloso paese di isole in cima a una dorsale nell'Oceano Indiano è da tempo definito "lusso tropicale". Offrendo alcuni dei migliori siti di immersioni al mondo, la sua splendida distesa di atolli a pochi passi dall'Equatore lo rende una destinazione da visitare più e più volte, soprattutto quando si sente di meritare immersioni rilassate e un po' di coccole.

Quando si è presentata l'opportunità di soggiornare all'OBLU NATURE Resort sull'isola di Helengeli, ho colto al volo l'occasione. Ero stato su una barca da crociera maldiviana circa un anno fa e, mentre

sempre emozionato dalle immersioni ad alta energia, spesso con correnti elevate, di uno degli itinerari "Best Of",

l'idea di una villa di lusso su un'isola mi sembrava perfetta.

Significava anche che anche il mio compagno non subacqueo poteva venire. Un'occasione per stare insieme e godersi un po' di immersioni: il meglio di entrambi i mondi.

Scena colorata della barriera corallina

Il viaggio ci ha portato da Newcastle, passando per Dubai, a Malé, la capitale delle Maldive. Abbiamo dormito in un hotel vicino all'aeroporto per smaltire il viaggio prima di prendere il veloce motoscafo verso nord fino a Helengeli. L'isola è una sottile striscia di sabbia corallina e vegetazione tropicale che forma una piccola parte del margine nord-orientale dell'atollo di Malé Nord (Kaafu).

Avvicinandosi a OBLU NATURE si vedono prima le ville sull'acqua e il piccolo molo, dove sono ormeggiate le tradizionali imbarcazioni in legno dell'Oceano Indiano, dhoni, riposatevi tra un'immersione e l'altra e le gite in barca al tramonto.

Un rapido benvenuto da parte dello staff e il suggerimento di installare l'app del resort sui nostri telefoni sono stati prontamente accolti e ci hanno accompagnato al nostro alloggio. Avevo chiesto una villa sulla spiaggia, per godere dell'ombra delle palme. Essendo una rossa che vive in Scozia, devo stare lontana dal sole.

Le ville sull'acqua godono dell'alba o del tramonto, a seconda della direzione in cui sono rivolte, e sono un po' più lontane dal ristorante centrale del resort, dal bar, dal concierge e dal centro immersioni, anche se è molto facile spostarsi a piedi ed è in funzione un servizio navetta tipo golf cart.

I Dhoni sono i cavalli da lavoro delle Maldive (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Il resort (OBLU NATURE Helengeli di SENTIDO)

Il centro immersioni

Dopo aver controllato velocemente la mia attrezzatura fotografica ed eseguito un test di pressione del vuoto sulla mia custodia (quanto adoro quella "luce verde lampeggiante della felicità"), ho percorso il sentiero centrale fiancheggiato da palme e ho trovato TGI Helengeli.

Il centro è ben ombreggiato, ideale per provare l'attrezzatura da immersione, e si trova a pochi passi dal molo e dal dhoniIl personale mi aveva preparato una bombola da 15 litri con una carica del 30%.

Dopo le consuete formalità, mi è stata consegnata la mia attrezzatura (standard da centro immersioni, da fornitori rinomati) e sono partito per la mia prima immersione del viaggio.

Centro immersioni TGI Maldives (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

TGI gestisce un sistema piuttosto standard con due immersioni mattutine, un'immersione pomeridiana e un'immersione notturna su richiesta. I circa 30 siti visitati regolarmente fanno parte della catena esterna di piccole isole e barriere coralline che delimita il nord-est dell'atollo di Malé Nord.

Questi siti hanno nomi meravigliosi come Kagi Kuda Kangu e Boda Gaa Faru. Se ancora registrate le vostre immersioni, queste sono parole che è un piacere scrivere.

Una giovane tartaruga embricata osserva Richard Aspinall

Le immersioni pomeridiane si svolgono spesso più vicino al resort, in zone più riparate. Le correnti possono essere più forti nel pomeriggio, anche se la stagione e la marea rendono le previsioni molto difficili. Prima di ogni immersione, una guida controlla la corrente, che determina come verrà affrontato il sito. Fortunatamente, seguire la corrente è la norma.

La nostra prima immersione è stata una parete, che formava un lato di un canale o kanduI canali possono essere molto divertenti con le correnti veloci, ma spesso sono un pericolo per i fotografi, che vengono trascinati lontano dai loro soggetti!

Fortunatamente quel giorno la corrente era debole e, nel giro di pochi minuti, ho avvistato la mia prima tartaruga e mi sono immerso nel ritmo felice delle immersioni.

Ho sparato contro alcuni spruzzi di corallo prima di abbassarmi per ammirare banchi di pesci fucilieri, dentici blu e pesci farfalla dal collare per l'ultima mezz'ora dell'immersione di 60 minuti.

Per me, le secche sono il vero splendore delle barriere coralline maldiviane. Il fondale sabbioso che scende a profondità elevate non è di grande interesse, anche se vale sempre la pena di tenere gli occhi aperti, perché potremmo vedere diversi squali pinna nera e pinna bianca passare sotto di noi.

Kandus Sono tra i siti di immersione tipici delle Maldive. Anche con corrente moderata possono essere molto rilassanti: tenete la barriera corallina da un lato, seguite la guida e rimanete con il vostro compagno.

Sì, devi seguire tutte le normali regole, ma è un'immersione tranquilla. Ho pensato che se questa fosse la tua prima immersione dopo la certificazione, o un'immersione per approfondire il tuo apprendimento e le tue competenze, quest'immersione sarebbe stata praticamente perfetta.

Pesce farfalla dal collare

Anche sotto il sole tropicale a piena potenza, la luce artificiale (qui fornita dagli stroboscopi di Richard) fa risaltare gli spettacolari colori della barriera corallina

Ho dormito bene quella notte, aiutato da alcuni mojitoal bar e mia moglie ha parlato molto bene della spa.

Maha Tila

Il momento clou del giorno successivo sarebbe stato Maha Thila, un'immersione con un'eccellente presenza di pesci pagliaccio della specie locale dai piedi neri e dei più diffusi pesci pagliaccio di Clark. Questi ultimi sono molto più vivaci e si prestano facilmente a scatti mentre si rannicchiano in un anemone a punta di bolla – in questo caso uno splendido esemplare rosso.

Pesce pagliaccio dai piedi neri

Quando la corrente aumenta un po', solleva le gonne di questo anemone

tilasono un tipo di barriera corallina meglio descritta come pinnacoli sottomarini, e distinta da una giri In quanto non emergono dalla superficie. Entrambe sono perfette per le immersioni, con le più piccole ideali per un giro prima di effettuare una sosta di sicurezza in acque poco profonde, dove spesso si possono vedere le tartarughe riposare.

Tra i canali, gli angoli e le immersioni a parete del candusNon vedevo l'ora di tirare fuori il mio obiettivo macro. La prima immersione per "avvistare creature" all'angolo della barriera corallina si è conclusa con una corrente di media intensità in mezzo a banchi di dentici: bellissima, ma non proprio quello che desideravo.

Ho dovuto aspettare fino al giorno dopo prima di poter esplorare un sito locale chiamato Trix Caves. Non sono vere e proprie grotte, ma piuttosto profonde sporgenze dove il corallo sovrastante proietta un'ombra permanente su quelle che sembrano grandi solchi scavati nel fianco della barriera corallina.

Queste "grotte" ombreggiate erano ricoperte di vita e, tra coralli a frusta, idrozoi e gorgonie, mi sono divertito un mondo a cacciare piccoli gobidi e nudibranchi.

L'ottima visibilità consente a Richard di provare a catturare il paesaggio più ampio della barriera corallina

Le torce sono essenziali per siti come questo; altrimenti sono luoghi noiosi e poco interessanti, persi nell'oscurità delle loro ombre. Anche una piccola torcia rivela una ricchezza di rossi, rosa e viola e un livello di dettaglio sorprendente nelle specie che amano l'ombra e che ricoprono la roccia.

Ghiozzo corallo frusta

vermi dell'albero di Natale

Come in tutte le immersioni alle Maldive, tutto può succedere, e a circa 20 metri e a metà immersione abbiamo trovato una coppia di squali nutrice che riposavano insieme. Questi pesci tolleranti possono essere avvicinabili, ma dopo un singolo foto Li ho lasciati soli a dormire.

Squalo nutrice

Grotte di Doris

Un'immersione simile alle Grotte di Doris un pomeriggio ha rivelato altre macro vita, anche se maledicevo la mia vista sempre più debole. Mi sono accontentato di qualche ritratto di pesce e ho accettato la sfida di fotografare i ghiozzi di fuoco rosso, molto nervosi, che vivono in tane nella sabbia corallina.

Una coppia di gobidi rosso fuoco

I pesci falco, come i ghiozzi, sono ottimi soggetti per i ritratti

Prima che me ne rendessi conto, ero a metà del viaggio e una visita alla spa era d'obbligo. Non sono un

frequentatrice naturale di centri benessere, ma sto iniziando ad apprezzare la sinergia tra centri benessere e immersioni e, mentre la mia schiena dolorante

fui preso a pugni e spinto in giro da una piccola donna con una forza sovrumana, ho riflettuto su

ciò che resort come OBLU NATURE su questa meravigliosa isola di Helengeli offrivano.

Sono disponibili vari trattamenti, tra cui pietre calde e massaggio balinese. Ho prenotato un ulteriore trattamento tramite l'app per la mattina della partenza, per facilitare il volo di ritorno. È stato fantastico!

Le terme (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Si trattava di immersioni rilassate e tranquille, prive di stress e ideali per subacquei esperti in cerca di un po' di lusso, ma anche per principianti desiderosi di provare nuove esperienze e acquisire sicurezza, magari soggiornando con i familiari o una persona cara (ho detto che c'era una Honeymoon Villa?) e facendo un buon numero di immersioni trascorrendo del tempo di qualità insieme.

A proposito, non posso non menzionare i ristoranti. Il Grill, come è noto, si trova proprio sulla spiaggia, gode della brezza serale e offre piatti per tutti i gusti. Se amate il pesce, questo è il posto ideale per voi.

Il mio preferito dei tre ristoranti si chiama Raga Route. In un certo senso, è un po' come le Maldive nel loro complesso: influenzato dalla cultura e dalla cucina indiana, ma con un tocco personale. Il cibo era sontuoso, delicatamente speziato e ricco. Un must assoluto.

Anche il ristorante a buffet più grande del resort era eccellente, con diverse "stazioni" che offrivano cucina internazionale. Fortunatamente, la palestra del resort contribuirà in qualche modo a bruciare le calorie appena accumulate!

La barriera corallina

Per molti ospiti, la barriera corallina potrebbe rappresentare la prima introduzione al mondo sottomarino. Gli ospiti possono prendere in prestito gratuitamente l'attrezzatura per lo snorkeling e, purché rimangano all'interno delle aree contrassegnate, possono trascorrere l'intera giornata osservando il mondo sottomarino.

La barriera corallina stessa è essenzialmente una continuazione della parte sottomarina dell'isola, lunga e sottile, compresa tra due strutture coralline più grandi. Mi aspetto che molti ospiti provino a fare snorkeling prima di decidere per un'immersione di prova con TGI. Ottenere una certificazione base qui, per molti, sarebbe sicuramente meglio di una fredda preda nel Regno Unito, anche se so che alcuni non sarebbero d'accordo.

Murena

Aragosta

La barriera corallina è ideale per immersioni notturne e per l'osservazione di altri animali; avrei trascorso volentieri molto più tempo dei soliti 45 minuti di un'immersione notturna.

Anche con il carburante me la cavavo molto bene e avrei potuto rinunciare alla bombola da 15 litri che avevo richiesto, ma è bello sapere che sono disponibili. I profili di immersione della settimana prevedevano immersioni di un'ora con pressioni ben oltre i 50 bar in superficie.

Quello che non mi aspettavo da un'immersione notturna era un breve ma meraviglioso incontro con uno squalo pinna bianca di barriera. Normalmente timido, questo particolare pesce, che cacciava nel buio, si è avvicinato a me e ha dato un'occhiata veloce alla mia macchina fotografica prima di allontanarsi a tutta velocità.

Gli squali pinna bianca sono comuni alle Maldive, ma è raro vederne uno così vicino

Anche immergersi nella barriera corallina di giorno è un piacere e, nella forte luce tropicale e con la visibilità superba, ho trascorso diverse immersioni felici tra i banchi di dentici blu che si dividevano e si riformavano intorno a me, senza fidarmi del tutto di questo goffo intruso.

Banco caratteristico di dentici blu

Dolci labbra orientali

Colori delle Maldive

I dentici vivono spesso in profondità, quindi un incontro in acque poco profonde è molto piacevole perché possono essere presenti a migliaia. Insieme ai dentici orientali, sono i pesci tipici dell'Oceano Indiano, con i loro brillanti colori giallo-blu che creano una combinazione tanto potente quanto il turchese dell'oceano che contrasta con la bianca sabbia corallina in superficie.

pesce pagliaccio

Oltre alla cordialità del personale, all'eccellente cibo, alla meravigliosa spa e persino ai pipistrelli della frutta che volano tra le isole in cerca di cibo, penso che ciò che rende le Maldive così speciali siano i colori.

I colori dell'oceano, della sabbia, il verde degli alberi che si staglia contro il cielo sono tutti eccezionali, ma se vi immergete ed esplorate la barriera corallina, il colore è ovunque.

Pesce balestra pagliaccio

Pesce chirurgo

Dai toni gialli e argentati dei pesci ai rossi delle spugne e ai rosa dei coralli, in mezzo al blu profondo dell'oceano, il colore è ovunque.

Quasi vent'anni fa, dissi a un tizio del mio diving club che sarei andato alle Maldive. Lui, essendo un relitto indurito, dilettante, lo liquidò come "un semplice gioco coi pesci".

Il fatto è che aveva ragione, è come giocare con i pesci. Migliaia di pesci, di ogni dimensione, colore e forma, con un magnifico lusso tropicale in superficie. Se non siete mai stati alle Maldive, fatelo. È favoloso!

Villa Deluxe sulla spiaggia con piscina (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) FATTO ARRIVARCI: Richard ha volato con Emirates da Newcastle a Malé via Dubai. Il trasferimento gratuito in motoscafo per Helengeli dura circa 50 minuti. ALLOGGIO: OBLU NATURA Helengeli di SENTIDO (Resort all-inclusive alle Maldive). IMMERSIONE: TGI MaldiveLe immersioni singole partono da 114 dollari USA (85 sterline). È possibile noleggiare l'attrezzatura, così come bombole da 15 litri e nitrox. Sono disponibili anche moto d'acqua, kayak e altri sport acquatici. ENERGIA ELETTRICA: Vengono utilizzate ovunque spine di tipo britannico. MONETA: Potrebbero essere utili banconote di piccolo taglio come rufiyaa maldiviane o dollari statunitensi, anche se la maggior parte dei visitatori preferisce pagare con carta per tutti gli acquisti. PREZZI: Tutti gli ospiti soggiornano con il pacchetto OBLU Island Plan, che include alloggio, servizi, pasti e bevande illimitate, attività ed escursioni. Richard ha soggiornato in una Sunrise Water Villa con piscina, con prezzi a partire da $630 (£470) a notte. I prezzi partono da $525 (£390) per una Deluxe Beach Villa e $1,335 (£1,000) per una Beach Suite con piscina (condivisa da due persone). Ville sull'acqua al tramonto (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Altro di Richard Aspinall su Divernet: ABBRACCIARE L'IMMERSIONE NOTTURNA: AVVENTURE NEL MAR ROSSO, IMMERSIONI IN BORDO: GUIDA AL SUCCESSO PER CHI È ALLA PRINCIPIANTE, LUSSO E AVVENTURA A EL GOUNA: UNA DESTINAZIONE IMMERSIONI UNICA, COLLEZIONISTA DI NUDI