Come fare miliardi – proteggendo i punti caldi delle immersioni subacquee

Ogni anno nell'oceano si svolgono ben 33 milioni di immersioni, ma solo il 15% dei siti in cui si effettuano immersioni subacquee sono completamente protetti dalla pesca e da altre attività distruttive, secondo una nuova ricerca sottoposta a revisione paritaria condotta da National Geographic Mari incontaminatiTuttavia, si afferma che la rivitalizzazione di queste aree sbloccherebbe il potenziale delle immersioni come prezioso motore economico.

La salvaguardia dei punti di immersione ricreativa apporterebbe una serie di vantaggi ai turisti, alle comunità locali e alla fauna marina, ma, soprattutto, genererebbe ulteriori 2 miliardi di dollari di entrate, derivanti principalmente dalle tariffe d'uso pagate dai subacquei direttamente alle comunità locali.

Un ecologo marino esamina una barriera corallina nelle Isole Line, Kiribati (Jon Betz / National Geographic)

Secondo lo studio condotto da esperti oceanici provenienti da Australia, Messico, Stati Uniti e Canada, le comunità costiere del Sud del mondo ospitano circa il 62% delle immersioni ricreative e sono destinate a trarre i massimi vantaggi da tale cambiamento.

Hanno creato un database di centri immersioni, siti di immersione e prezzi di migliaia di località in tutto il mondo per stimare il numero di immersioni annuali, la misura in cui la protezione aumenterebbe la biomassa e la biodiversità in un'area e la disponibilità dei subacquei a pagare tariffe di accesso per le immersioni in un'area marina protetta (AMP).

Subacqueo di Pristine Seas nella penisola di Osa in Costa Rica (Enric Sala / National Geographic)

Hanno scoperto che, mentre il 67% di tutti i siti di immersione si trovava all'interno di aree marine protette (AMP), solo il 15% si trovava in aree altamente o completamente protette.

Hanno poi stabilito che l'applicazione di aree marine protette altamente e completamente protette all'interno di siti di immersioni ricreative esistenti aumenterebbe la domanda di immersioni e il numero di immersioni del 32% (10.5 milioni di immersioni in più all'anno) e incrementerebbe i ricavi del settore delle immersioni di 616 milioni di dollari all'anno.

Il surplus del consumatore, ovvero ciò che una persona è disposta a pagare per un'esperienza di immersioni subacquee rispetto al suo costo effettivo, è stato stimato in 2.7 miliardi di dollari all'anno. I subacquei pagherebbero volentieri di più per l'esperienza, afferma il rapporto, aumentando la redditività del settore.

Le nazioni sono destinate a guadagnare

"Se proteggi un'area marina, si presenteranno più subacquei ricreativi, che pagheranno di più per il privilegio di vedere una vita sottomarina sensazionale", afferma l'autore principale Reniel Cabral, docente senior presso la James Cook University in Australia. "Le comunità e le aziende stanno lasciando soldi sul tavolo ignorando i benefici dei santuari marini".

Campionamento su barriere coralline remote nella regione più settentrionale della Riserva della Biosfera di Seaflower, al largo della Colombia (Manu San Félix / National Geographic)

"Solo in Messico, l'industria delle immersioni genera ricavi annuali paragonabili all'intero settore ittico del Paese, rendendo la conservazione marina non solo una necessità ambientale, ma un imperativo economico", è il punto di vista del coautore dello studio Octavio Aburto-Oropeza, professore presso lo Scripps Institution of Oceanography.

"Dalle vivaci barriere coralline di Cozumel alla riserva marina completamente protetta di Cabo Pulmo, questo settore accoglie fino a 1.7 milioni di subacquei ogni anno.

"Rafforzare gli sforzi di conservazione e promuovere l'ecoturismo su piccola scala, guidato dalla comunità, non solo migliorerà l'esperienza di immersione, ma garantirà anche la sostenibilità a lungo termine del turismo marino in tutto il mondo".

Enric Sala immersioni a Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Egitto, Thailandia e Stati Uniti sono i Paesi che ospitano il maggior numero di immersioni subacquee, con quasi 3 milioni all'anno in ogni località, mentre Indonesia, Egitto e Australia ospitano il maggior numero di immersioni in aree marine protette completamente o altamente protette.

Filippine, Stati Uniti e Indonesia ospitano il maggior numero di immersioni in acque non protette e sono i Paesi che trarrebbero maggiori benefici dalla designazione di santuari nei punti più caldi per le immersioni.

I siti più gettonati rappresentano meno dell'1% dell'intero oceano, ma proteggerli attirerebbe una fauna marina più numerosa e più grande, rendendoli di conseguenza molto più attraenti per i subacquei.

Il beneficio derivante dalle ricadute

Immersioni con gli squali alle Bahamas (PADI)

Le ricerche indicano che le aree marine protette completamente protette possono contribuire in media a ripristinare le popolazioni ittiche del 500%, a produrre pesci più grandi nel tempo e a ricostituire le zone di pesca circostanti attraverso la diffusione di nuova vita marina.

Una recente studio dimostra che il pescato per unità di sforzo aumenta in media del 12-18% in prossimità dei confini delle grandi AMP completamente protette.

I subacquei del National Geographic Pristine Seas misurano la più grande colonia di coralli del mondo nelle Isole Salomone (Manu San Félix / National Geographic)

Secondo Pristine Seas, i costi di creazione e manutenzione delle AMP potrebbero essere rapidamente compensati da ulteriori profitti derivanti dal turismo.

La ricerca ha calcolato che la gestione di ulteriori AMP (compresa l'applicazione delle norme) che complessivamente coprono l'1% dell'oceano globale costerebbe fino a 1.2 miliardi di dollari, ma che le tariffe di accesso per i subacquei potrebbero generare entrate più che sufficienti a coprire tali costi.

Al contrario, nel 2020 i paesi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e altre grandi nazioni dedite alla pesca hanno speso più di 10 miliardi di dollari di denaro pubblico per sostenere la loro pesca.

Enric Sala nel lago delle meduse di Palau (Manu San Félix / National Geographic)

"In conclusione: la protezione degli oceani apporta benefici alla vita marina, alle comunità costiere e alle aziende", afferma il fondatore di Pristine Seas, Enric Sala.

"Proteggere i siti di immersione dalla pesca e da altre attività dannose può generare nuovi flussi di reddito e portare benefici a più persone. È sempre più chiaro che gli sforzi per proteggere il 30% dell'oceano entro il 2030 sono ancora più utili di quanto pensassimo".

Subacquei su una barriera corallina del Mar Rosso (PADI)

Pristine Seas fa parte della National Geographic Society dedicata alla scienza e alla produzione cinematografica, ma è indipendente dalla National Geographic Publishing e dal suo ramo media. Il suo nuovo studio, Aree Marine Protette Per Il Turismo Subacqueo appare in Rapporti scientifici.

