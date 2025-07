Il mondo nascosto delle praterie di alghe di Wakatobi

wakatobiL'House Reef di si è guadagnata la reputazione di una delle immersioni dalla costa più belle del mondo. Questo vasto giardino di corallo, che si trova a pochi passi dalla spiaggia, si estende per più di tre miglia e offre innumerevoli ore di avventure di immersioni e snorkeling. Ma c'è un'altra dimensione di questo sito da non perdere, e si trova ancora più vicino alla riva.

Appena fuori dalla spiaggia, che si estende dalla linea della bassa marea fino al bordo della barriera corallina, si trova un campione di verde. Questo è il regno delle fanerogame marine, e anche se a prima vista potrebbe non sembrare altro che una macchia di erba non tagliata sul prato di casa, o "alghe". In realtà è un ecosistema distinto e affascinante pieno di una vasta gamma di creature in attesa di essere scoperte.

Un diverso tipo di erba

Mentre è generalmente accettato che la vita provenga dall’oceano e si sia trasferita sulla terra, a quanto pare le fanerogame marine ad un certo punto hanno fatto un’inversione di marcia. A partire da circa 100 milioni di anni fa, le erbe che crescevano sulla terra iniziarono ad adattarsi all’acqua salata e ad espandersi nelle acque poco profonde costiere. Oggi, le circa 60 specie di fanerogame marine trovate in tutto il mondo hanno ancora più in comune con i loro cugini terrestri come le alghe e altra vegetazione marina. Come le erbe terrestri, dipendono dalla luce solare per nutrirsi attraverso la fotosintesi e mettono radici che assorbono nutrienti dal terreno piuttosto che dall'acqua circostante. Sono vere e proprie piante da fiore, rilasciano polline e semi che vanno alla deriva con le correnti. L'unica caratteristica che è andata persa durante la migrazione verso il mare è stata la necessità di uno spesso gambo per contrastare le forze di gravità, poiché le lame dell'erba marina hanno una galleggiabilità quasi neutra. La capacità delle pale di seguire il flusso crea le ondulazioni affascinanti che spesso incontriamo quando nuotiamo su una prateria di alghe.

Snorkeling sulle alghe a Wakatobi

Le praterie di fanerogame marine hanno bisogno di abbondante luce solare e di un fondale marino abbastanza morbido da mettere radici, motivo per cui in luoghi come Wakatobi, le troverete crescere solo sulle secche sedimentarie poco profonde tra la riva e la barriera corallina. Qui, spesso formano vaste praterie che si estendono dalla linea di bassa marea al substrato duro che segna l'inizio della barriera corallina, o in profondità d'acqua fino a 3-4 m. Troppo spesso, gli amanti dello snorkeling e i subacquei trascurano questi letti di erba mentre pinna loro strada verso la barriera corallina. Chi è informato, tuttavia, presterà maggiore attenzione a quella fascia di erba tra la riva e la barriera corallina, perché queste praterie formano un ecosistema ricco e diversificato, importante per l'ecosistema marino di Wakatobi tanto quanto le foreste di mangrovie costiere e le barriere coralline della zona.

Vicino al vivaio a riva

Un prato di fanerogame marine è molto più di una semplice distesa di alghe sottomarine. Queste piante costituiscono la pietra angolare di un ricco ecosistema che fornisce cibo e riparo a una varietà di flora e fauna acquatica. I prati di fanerogame marine di Wakatobi creano una rete alimentare diversificata in diversi modi. Alcuni animali, come le tartarughe marine verdi, spesso avvistate nelle acque poco profonde intorno al resort, si nutrono direttamente delle foglie vive. Ma anche quando non vengono mangiate direttamente, le foglie di fanerogame marine apportano benefici all'ecosistema. Molti dei nutrienti assorbiti dal fondale marino vengono rilasciati nella colonna d'acqua, dove diventano disponibili per i piccoli filtratori. Le fanerogame marine supportano anche un'ulteriore vita vegetale secondaria, tra cui numerose specie di alghe, batteri e plancton che crescono direttamente sulle piante vive o traggono nutrimento dalle foglie morte e in decomposizione che cadono sul fondale marino. Inoltre, quando le foglie di fanerogame marine, vive o morte, vengono trasportate dalle correnti, nutrono le creature in ecosistemi che vanno dalla barriera corallina alle acque aperte, fino ai fondali marini profondi.

Tartaruga che cerca cibo tra le fanerogame marine

Le foglie viventi creano anche una chioma simile a una foresta che fornisce copertura a piccoli organismi come il novellame e una serie di invertebrati. La loro presenza a sua volta attira una serie di predatori. E quando le praterie sono strettamente associate alle barriere coralline, come nel caso del nostro House Reef, diventano importanti vivai per molte specie che vivono nelle barriere coralline. Studi scientifici hanno identificato più di 180 specie di pesci che vivono nelle praterie di Wakatobi o che le visitano regolarmente. Aggiungete le diverse migliaia di animali invertebrati che è probabile che si trovino qui e avrete un terreno di caccia privilegiato per l'avvistamento delle creature.

High Time

Il momento migliore per visitare i letti di fanerogame marine di Wakatobi è durante o vicino all'alta marea. Questo non solo assicura ampie profondità all'interno della laguna per eseguire pinna calci senza insabbiare o danneggiare le erbe, è anche il momento in cui la maggior parte delle specie di passaggio si sposta dalla barriera corallina. Il tuo primo avvistamento sarà probabilmente una tartaruga marina verde, poiché generazioni di questi rettili acquatici si schiudono sulla spiaggia del Wakatobi Resort; nel corso degli anni il resort è stato un santuario per le tartarughe dove vivere e riprodursi. Vedrai anche pesci che svolazzano in giro, come i silver biddy e i pesci imperatore thumbprint, insieme a diverse varietà di pesci coniglio dai colori vivaci.

Pesce ago fantasma nelle fanerogame marine

Sebbene gli avvistamenti non siano garantiti, c'è una probabilità superiore alla media di incontrare seppie o calamari, che pattugliano da soli o in gruppi, con i loro corpi che pulsano in spettacoli ipnotizzanti. Guarda più da vicino tra le erbe e potresti avvistare un'anguilla giovane che striscia tra gli steli, o scoprire una giovane pastinaca maculata di blu che volteggia vicino al fondo. Ci sono polipo in agguato anche nei prati, ma ci vuole un occhio attento per scoprire questi maestri del mimetismo. Ingrandisci di nuovo e troverai un livello di vita completamente nuovo, con gamberi e granchi che si muovono. Dai un'occhiata più da vicino a quello che a prima vista potrebbe sembrare un pezzo di detriti casuale e potresti ritrovarti faccia a faccia con un pesce ago o un cavalluccio marino. L'elenco continua e gli avvistamenti sono limitati solo dalla tua pazienza e dalla quantità di tempo che dedichi all'esplorazione di questa zona di transizione tra spiaggia e barriera corallina.

La prossima volta che visiti Resort Wakatobi, assicurati di trascorrere un po' di tempo nelle acque basse, scoprendo un'altra dimensione di uno degli ecosistemi marini più ricchi del mondo.