Ustica: il gioiello subacqueo della Sicilia

PENELOPE GRANYCOME conosceva la Sicilia ma non aveva mai provato le sue immersioni subacquee: un viaggio nella piccola isola al largo della sua costa settentrionale le ha dato l'opportunità di scoprire perché era così apprezzata

L'isola di Ustica potrebbe non essere molto nota ai subacquei del Regno Unito, ma immergersi di recente nelle sue acque è stato come scoprire un gioiello inesplorato, un paesaggio marino di scintillanti topazi blu accompagnato da una topografia spettacolare, caverne, passaggi a nuoto e un'abbondanza di pesci, frutto dell'eredità vulcanica di Ustica e del suo status di prima riserva marina protetta italiana dal 1986.

Arrivo al porto (Penelope Granycome)

Da amante della Sicilia, avevo spesso notato l'isola scendendo verso Palermo, e sono stato felice quando ho letto della sua biodiversità e delle possibilità di immersioni che offriva. La Sicilia offre relitti impegnativi, grotte e rovine sottomarine e Ustica, con il suo fascino, la sua semplicità e la sua calda ospitalità, mi è sembrata il posto perfetto per iniziare a esplorare il suo mondo sottomarino.

Flight time from London to Palermo is just under three hours, followed by a 90-minute hydrofoil crossing from its port with Liberty Lines, with only 5 euros extra charged for a large dive-Bags.

Al pittoresco punto di sbarco sono stato accolto da Claire, una delle proprietarie dell'Orca Diving Ustica, un centro immersioni PADI a 5 stelle, e da Salvo, proprietario dell'hotel Sogni Nel Blu, dove avrei alloggiato.

Dolci scalinate nella città… (Penelope Granycome)

…che porta al centro immersioni (Penelope Granycome)

Dopo un rapido check-in, è stata una breve passeggiata lungo una delle tante belle rampe di scale fino al centro immersioni per un'introduzione e la preparazione dell'attrezzatura. Il comproprietario Davide mi ha parlato dell'Area Marina Protetta (AMP) dell'isola, che copre circa 15 km di costa ed è divisa in tre zone.

La zona A, relativamente piccola, di 60 ettari, è la zona di divieto di prelievo, mentre le zone B e C, che coprono ciascuna circa 8,000 ettari, sono rispettivamente una riserva generale e un'area di riserva parziale.

Descrivere la singolare cittadina come affascinante è un eufemismo. La maggior parte dei ristoranti si trova a pochi minuti dall'hotel e sono stati tracciati sentieri per esplorare l'intera isola.

Raggruppati per immergersi

La mattina dopo, dopo essermi svegliato con una vista spettacolare sul porto e un delizioso caffè e croissant al bar di Salvo, ho incontrato le guide e gli altri subacquei di Orca. Tutti erano raggruppati per le immersioni delle 8:11 e delle XNUMX:XNUMX con le loro guide, le lingue coperte erano inglese, francese, tedesco e italiano.

Preparazione per le immersioni (Penelope Granycome)

The organisation was seamless, including your own cup back at base for water before and between dives, and delicious snacks. Our gear and wetsuits had been taken down to the RIBs, a short walk away, so the only job was to connect the BC and REGS to the 15-litre steel tank (12-litre units are also available).

Ci siamo tuffati in acqua a 29°C e con una visibilità cristallina, e la prima immersione a Punta Galera non ci ha deluso.

Ustica si è formata un milione di anni fa a seguito di continue eruzioni sottomarine e di una serie continua di processi (tra cui un'ultima grande eruzione avvenuta 130,000 anni fa e la sommersione dovuta a uno scioglimento polare) che ne hanno modellato la topografia.

La roccia basaltica uniforme formata dal rapido raffreddamento della lava è una caratteristica, e abbiamo nuotato avanti e indietro lungo una cintura di roccia per essere benedetti dalla vista di barracuda, ricciole, una murena e un notevole Aplisida la lepre di mare, una lumaca di mare gigante che vola con grazia nell'acqua e deve il suo nome ai suoi graziosi rinofori simili a orecchie di coniglio.

Barracuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Altrettanto affascinanti sono le abitudini di accoppiamento delle lepri di mare: essendo ermafrodite, si accoppiano in una lunga fila o in gruppo. Davide ha menzionato l'antica superstizione dei pescatori del Mediterraneo secondo cui toccare accidentalmente una lepre di mare provoca la calvizie. Il nome latino della Aplysia depilante varietà significa lepre di mare depilatoria.

Dopo un rapido cambio bombola e un intervallo in superficie con abbondante acqua, tè freddo e snack, ci siamo diretti verso il nord dell'isola e al sito della Secca della Colombara, che potrebbe benissimo tradursi dal siciliano come "secca delle colombe", dove le onde si infrangono sulla secca di Dove Rock.

Sotto il faro di Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

Scendendo su un pinnacolo e lungo una parete inclinata fino a 30 m si arriva al relitto di Ustica, una vista spettacolare di una nave commerciale affondata nel 2005 dopo aver colpito il basso fondale. Adagiata su un fianco, faceva da sfondo a un pesce enorme, tra cui un cernia scura e un cernia in bottiglia. Davide ha anche avvistato una lumaca ombrello e uno scorfano.

Spettacolare Astroidi i coralli arancioni spiccavano contro il blu e l'intero sito si rivelò un paradiso per gli osservatori di specie.

Dopo una mattinata così meravigliosa e due immersioni piuttosto profonde, è arrivato il momento di un pisolino, poi caffè e dolcetti siciliani in piazza e più tardi mi sono unito a tutti gli altri subacquei e alle guide per un aperitivo al tramonto.

Gorgonie rosse

Un nuovo giorno ha portato un'immersione mattutina a Punta dell'Arpa, nel sud dell'isola. Era un sito meraviglioso, che offriva la possibilità di prendere un po' di profondità e vedere le gorgonie a circa 34 m.

Le gorgonie rosse che ricoprono i massi e i passaggi di madrepore di corallo pietroso sono una delizia. Orca porta qui gli studenti AOWD e Deep Speciality per la profondità riparata e lo scenario meraviglioso.

Cratena peregrina nudibranco (Fanny Floirat-Lohyer)

Poi è toccato a Sutta a Za Lisa, un parco giochi di tunnel e stretti passaggi a nuoto, uno dei quali a 27 m. Essere comodi è fondamentale, perché non appena ne esci da uno, ce n'è un altro in cui entrare.

La nostra guida Alex ci ha fatto attraversare diversi passaggi a nuoto prima di risalire verso un canyon. L'intero sito è ricco di biodiversità, con una grotta contenente madrepore e un petrosia spugna che si scurisce sotto l'esposizione al sole. Lì si potevano trovare aragoste e murene, e abbiamo visto un altro enorme cernia.

Topografia rocciosa sottomarina (Fanny Floirat-Lohyer)

Ultimo giorno

L'ultimo giorno è stato altrettanto speciale: un chilo in più per mettere a punto la mia galleggiabilità mi ha permesso di fare un'immersione mattutina divina alla Grotta della Pastizza, il cui nome deriva dalla roccia a forma di pasticcino in superficie.

Questa immersione è avvenuta inizialmente attraverso tre delle quattro grotte poco profonde, emergendo in una in cui filtrava una luce screziata. Decorata con una statua del santo patrono dell'isola, San Bartolicchio, la calma della camera ci ha tenuti in silenzioso stupore.

Poi ci siamo calati lungo una parete ricca di vita e un altro grosso cernia marrone a circa 25 m. Questo sito è anche usato per immersioni notturne per vedere le sue anguille e crostacei, così come lepri di mare, seppie, polpi e nudis.

Felimida krohno nudibranco (Fanny Floirat-Lohyer)

Ultimo ma non meno importante, un'emozionante gita in gommone fino al sito più famoso di Ustica, lo Scoglio del Medico.

Per coprire tutto ci vorrebbero diverse immersioni. Siamo scesi in una caverna conosciuta come Grotta della Balena, perché un'apertura ricorda la bocca di una balena, e una volta dentro siamo entrati in una caverna più piccola per vedere quattro cernie allineate come un comitato di ricevimento.

Una fila di cernia bruna (Fanny Floirat-Lohyer)

Questo era un altro paradiso per la vita marina, tra cui granchi, pesci scorpione e nudibranchi, con molto da scoprire se si aveva tempo.

Dopo aver percorso un tunnel fino a circa 30 metri, siamo risaliti nel blu per assistere a uno spettacolo magico di pesci sulla cima, ricchi di barracuda, ricciole, cernie striate e lepri di mare.

Penelope con l'equipaggio dell'Orca Diving Ustica

Queste sei immersioni, che devono la loro magnificenza alla protezione offerta dalla riserva e al patrimonio vulcanico di Ustica, rimarranno sempre con me. Dopo i saluti, è stato il momento di tornare a Palermo, con quella gioia post-immersione che non ha bisogno di essere spiegata agli altri subacquei.

FATTO Prezzi a Orca Immersioni Ustica start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to Esperto di immersioni and equipment rental are available. La Sogni Nel Blu L'hotel offre camere da 2 a 30 notti: un soggiorno di due notti costa a partire da 160 euro a camera (in condivisione con due persone), inclusi i trasferimenti da e per il porto. I voli per Palermo sono disponibili dalla maggior parte degli aeroporti di Londra e durano meno di tre ore, a partire da 56 £ andata e ritorno (Ryanair). Linee della libertà gestisce un aliscafo dal porto di Palermo a Ustica, con un costo compreso tra 24 e 37 euro a tratta.

