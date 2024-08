Il parco dei delfini di Malta: è uno zoo o un circo? 

Una scappatoia nella legislazione maltese sul benessere degli animali, vecchia di 10 anni, spiega perché l'unico delfinario nella popolare destinazione per immersioni subacquee del Mediterraneo è ancora autorizzato a far pagare i visitatori per vedere i delfini in cattività esibirsi per loro.

È proprio il fatto che Mediterraneo Marine Park sia registrato come zoo che gli ha permesso di continuare le sue attività nonostante le continue proteste degli attivisti per il benessere degli animali – e forse spiega perché le autorità tengono la bocca chiusa quando vengono contattate per un commento da quegli attivisti. E Divernet.

I delfini tursiopi del Mediterraneo, il nome commerciale di Marineland Ltd sulla costa nord-orientale di Malta, sono lì da più di 20 anni per esibirsi e interagire con il pubblico.

Esibizione dei delfini al parco marino maltese (Marine Connection)

Due anni fa la morte delle tre femmine del parco è stata portata alla luce dalle organizzazioni collaboratrici Marine Connection, Liberazione Animale Malta ed Progetto Delfini.

Mediterraneo ha attribuito la responsabilità della morte a un subacqueo che aveva lasciato una sacca piena di piombo nella piscina dei delfini, provocando nel giro di un mese la loro morti per avvelenamento, come riportato su Divernet.

I cinque delfini maschi del parco erano sopravvissuti, dopo circa tre mesi di cure. Il maggiore, Sol, era stato catturato al largo di Cuba nel 2000, e gli altri sono nati nel parco: i due figli di Sol, Rohan (5) e Luqa (4), e Ninu (14) e Cha (13).

"Si è trasferito in Spagna"

Gli attivisti dell'epoca dissero che il delfinario non aveva informato il pubblico delle morti e non aveva fornito spiegazioni sui pesi di piombo fino a un anno dopo, dopo che il personale aveva detto a un visitatore curioso che le femmine erano state trasferite in Spagna - un affermazione rivelata come falsa.

Quest'estate, preoccupata che i restanti cinque delfini maschi potessero soffrire vivendo in piscine che si dice si siano “gravemente deteriorate” dopo essere state invase dalle alghe, l'organizzazione britannica Marine Connection ha contattato il commissario maltese per il benessere degli animali Alison Bezzina.

Collegamento marittimo è stata fondata da Liz Sandeman e Margaux Dodds più di 30 anni fa, in seguito al loro successo nella campagna per la chiusura degli ultimi delfinari rimasti nel Regno Unito. Hanno chiesto a Bezzina di avviare con urgenza regolari test indipendenti dell'acqua nelle piscine da parte del Dipartimento di regolamentazione veterinaria di Malta (VRD).

Le condizioni di vita nelle piscine dei delfini sono peggiorate (sopra e sotto), affermano gli attivisti (Marine Connection)

"Riteniamo inoltre che, poiché Mediterraneo attualmente opera con una licenza da zoo, questa dovrebbe essere rivista e, date le circostanze, revocata", ha detto Dodds a Bezzina.

“Questi delfini vengono utilizzati negli spettacoli e nelle sessioni di interazione pubblica; questo fatto di per sé contravviene allo scopo di uno zoo, non vengono utilizzati per alcuno sforzo di conservazione e, come tale, la validità della licenza è discutibile”.

Definizione di circo

A prima vista, tali spettacoli in stile circense potrebbero sembrare che il parco violi sia la sua attuale licenza di zoo che la legge maltese. Ai sensi dell’Animal Welfare Act del 2014, le strutture in cui gli animali vengono utilizzati per “spettacoli, mostre, spettacoli o per formazione nei circhi” può vedersi revocare la licenza, chiudere i locali e trasferire gli animali.

Questa legislazione definisce un circo come “qualsiasi esibizione allestita da espositori a scopo di lucro e vista dal pubblico a scopo di intrattenimento che offra divertimento ed esibizione, e in cui gli animali siano costretti a eseguire acrobazie o manovre che non riflettono il loro comportamento naturale o non offrire alcun valore educativo”.

Tuttavia, un'esenzione (31E) stabilisce che i termini "non si applicano ai giardini zoologici autorizzati ai sensi della presente legge, in quanto l'esenzione non mette a repentaglio gli obiettivi delle disposizioni della presente legge".

A giugno Bezzina ha detto a Marine Connection che stava collaborando con VRD per chiarire i dettagli delle sue ispezioni al Mediterraneo, ma l'organizzazione afferma che, nonostante le continue richieste di feedback, da allora il commissario non ha fornito ulteriori dettagli.

Divernet ha anche contattato Bezzina per chiarire la situazione, ma lei ha risposto solo che la concessione di licenze e la regolamentazione di entità come Mediterraneo era di competenza della VRD, deferendo l'inchiesta al funzionario veterinario della direzione, dottor Duncan Chetcuti Ganado. Non ha risposto alle domande.

'Analisi se è necessaria'

Parco Marino Mediterraneo, tuttavia, è stato più disponibile. “I nostri serbatoi vengono analizzati quotidianamente sui parametri fisici e chimici – racconta il direttore Pietro Pecchioni Divernet.

“Una volta al mese viene eseguita un'analisi microbiologica da un laboratorio esterno (terzo). Tutti i parametri sono in linea con gli standard e le linee guida. Il governo è in contatto con noi per eventuali ulteriori ispezioni e analisi, se necessarie”.

Alla domanda sul rispetto della legge sul benessere degli animali, Pecchioni ha detto: “Vi invito a leggere con attenzione la stessa legge. La nostra istituzione è uno zoo accreditato”.

Il parco ha precedentemente affermato che una squadra di subacquei viene utilizzata per pulire le piscine e gestire la crescita delle alghe e, sebbene la crescita possa apparire sgradevole, si dice che non sia dannosa per i delfini.

Delfini nella loro piscina al Mediterraneo Marine Park (Marine Connection)

"A quanto pare sono stati effettuati test sull'acqua, ma questo è il parco che si regola da solo, come fa il personale lì", dice Sandeman. “Perché non pubblicheranno i risultati di questi test o consentiranno un’ispezione indipendente della struttura e dei delfini?”

“La nostra missione è sostenere la conservazione della vita marina e trasmettere al pubblico preziose conoscenze sull’importanza fondamentale di preservare i nostri oceani e le magnifiche creature che li popolano”, afferma Mediterraneo Marine Park.

A sua volta, Marine Connection afferma sul suo sito web: “Il fatto che Mediterraneo Marine Park continui a funzionare suggerisce che le autorità stanno chiudendo un occhio su queste questioni relative al benessere degli animali, che non possiamo tollerare”.

