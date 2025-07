Immersioni tra i relitti delle Bermuda (Triangolo)

at

at 10: 02 am

Alcuni credono che quella che chiamano la capitale dei relitti dell'Atlantico sia emersa a causa della presenza di UFO e/o della città perduta di Atlantide, ma MICHAEL SALVAREZZA e CHRISTOPHER P WEAVER la pensano diversamente. La domanda più importante per loro è: qual è il segreto di tutti quei coralli duri?

Il capitano Janis Valikos guardò l'oscurità dell'Oceano Atlantico e non vide nulla. Era il 16 gennaio 1940, una notte invernale calma ma fredda. Nonostante la relativa quiete dell'oceano aperto, tuttavia, i venti di guerra soffiavano impetuosi da più di un anno e non era il momento di abbassare la guardia.

Valikos aveva già navigato oltre le Bermuda molte volte in precedenza ed era al suo ultimo viaggio prima del pensionamento. In questo viaggio, era comandante della Pelinaion, un piroscafo da carico lungo 117 metri, carico di minerale di ferro e manganese. Aveva lasciato l'Africa occidentale giorni prima e si stava dirigendo verso il porto sicuro di Baltimora.

Pelinaion naufragato vicino a queste barriere coralline sommerse

Pelinaion era stato costruito nel 1907 a Port Glasgow e originariamente era chiamato Hill GlenDopo che la sua proprietà passò a una compagnia di navigazione greca, fu rinominata Pelinaion nel 1939. Forse quella notte la sfortuna solitamente associata al cambio di nome di una nave l'avrebbe raggiunta.

Pelinaion non era prevista una sosta alle Bermuda durante il viaggio verso l'America, ma, a corto di carburante, il capitano Valikos decise di fare una sosta.

Da parte sua, le Bermuda furono oscurate durante le ore serali nel tentativo degli inglesi di impedire ai tedeschi di spiare l'isola. Persino l'imponente faro di St David's, che sorvegliava il lato nord-orientale dell'isola dal 1879, era stato spento quella notte. In effetti, tutto era buio.

Il faro di St David era buio la notte in cui il Pelinaion naufragò

Pensando di essere a 12 miglia dalle Bermuda, il capitano ordinò alla nave di procedere nell'oscurità. Si sbagliava. L'isola delle Bermuda era in realtà a pochi metri di distanza.

Il suono nauseante del metallo squarciato dalle zanne di una barriera corallina rocciosa risuonò per tutta la nave. Tremando mentre veniva squarciata, la Pelinaion andò presto perduto.

Tutti gli uomini furono salvati mentre affondava in vista della terraferma, ma l'una volta diligente Pelinaion era ormai l'ennesima vittima silenziosa delle devastazioni della Seconda Guerra Mondiale.

Pelinaion giace rotto sul fondo

Ci siamo preparati per immergerci Pelinaion In una luminosa mattina d'estate, a pochi passi dal faro di St David's, ancora in servizio e con la sua luce che lampeggiava a ritmo incessante. Con una temperatura dell'acqua vicina ai 27 °C e una visibilità di 25 metri, il relitto distrutto della nave mercantile apparve immediatamente alla nostra vista.

Scendemmo, sempre esaltati dalla prospettiva di esplorare un relitto, ma anche consapevoli della tragica storia delle vittime della guerra.

Costine del Pelinaion

Pelinaion Il sito è un ammasso di frammenti metallici sparsi su una vasta area del fondale oceanico. Ottant'anni di uragani, tempeste invernali e altre attività hanno distrutto gran parte della parte riconoscibile della nave.

Una parte degna di nota del sito del relitto è la struttura a forma di A ancora intatta, che conduce al lungo albero dell'elica. Seguendo questo albero in acque più profonde, i subacquei potranno raggiungere l'elica vera e propria.

Adagiata a circa 18 metri di profondità, l'elica racconta la storia di quella notte fatale, immaginando lo sforzo necessario per continuare a girare e far avanzare la nave dopo l'impatto con la barriera corallina.

Pelinaionl'elica di

Bermuda Triangle

Pelinaion, un autentico relitto con una triste storia, è solo uno degli almeno 300 relitti documentati nelle acque che circondano l'isola delle Bermuda.

Il primo relitto scoperto e identificato con una data stabilita è il San Pedro dal 1594. Tuttavia, documenti storici e resoconti di navi naufragate sulla barriera corallina delle Bermuda risalgono addirittura al 1543. Alcuni subacquei hanno soprannominato le Bermuda la "Capitale dei relitti dell'Atlantico".

Situata all'estremità settentrionale del "Triangolo delle Bermuda", nonostante le fantasiose affermazioni di UFO, alieni o della città perduta di Atlantide, la ragione dell'abbondanza di relitti in queste acque può essere facilmente spiegata: la barriera corallina.

Le barriere coralline marginali delle Bermuda si innalzano spesso bruscamente da acque relativamente profonde fino a pochi centimetri dalla superficie. Queste barriere coralline si estendono fino all'Atlantico e hanno causato la fine prematura di molte navi.

Un subacqueo esplora le barriere coralline rocciose delle Bermuda

Altri fattori includono la confluenza delle correnti oceaniche, in particolare la potente Corrente del Golfo, che non solo tormenta i capitani delle navi, ma crea anche condizioni meteorologiche imprevedibili. Gli uragani, generando venti e onde potenti, spesso sfruttano le correnti d'acqua e d'aria per raggiungere le immediate vicinanze dell'isola.

Non serve un UFO per affondare una nave alle Bermuda!

Rita Zovetta

Abbiamo continuato la nostra piccola campionatura dei relitti delle Bermuda esplorando i resti del Rita ZovettaFu costruita nel 1919 in un cantiere navale scozzese a Glasgow ed era un piroscafo da carico originariamente conosciuto come Guerra guasconeSuccessivamente convertita per trasportare merci secche, fu ribattezzata Rita Zovetta dai suoi nuovi proprietari in Italia.

Rita Zovetta si è rotta la schiena sugli scogli

Nel 1924, mentre salpava dal porto di Poti in Georgia sul Mar Nero verso Baltimora, nel Maryland, la Rita Zovetta si è arenato in mare agitato d'inverno sul lato nord-orientale delle Bermuda, appena al largo del faro di St David.

Fortunatamente nessuno perse la vita nell'affondamento e la maggior parte del carico di minerale di manganese fu scaricata prima che la nave affondasse completamente il 13 febbraio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il relitto fu ampiamente recuperato per ricavarne rottami metallici.

Rita Zovetta giace a 6-20 metri di profondità in acqua vicino al Pelinaion Relitto. La nave è molto danneggiata, con un ampio campo di detriti, ma la poppa e l'albero dell'elica sono rimasti intatti. Il motore, gli argani, le catene e le caldaie sono tutti presenti tra i detriti.

Il lungo albero dell'elica della Rita Zovetta

Il telaio a forma di A intatto della Rita Zovetta

Mentre esploravamo il relitto, ci siamo imbattuti in una manciata di pesci scorpione invasivi, insieme a numerosi pesci pappagallo e sergenti maggiori che proteggevano coraggiosamente le loro masse di uova.

I pesci scorpione invasivi si stanno stabilendo alle Bermuda

Il pesce cardinale obeso si può trovare sulle barriere rocciose

In alcuni degli angoli più bui del relitto abbiamo trovato alcuni pesci scoiattolo e un pesce cardinale occhio grosso. Il relitto è diventato la casa di queste specie e le superfici dure forniscono anche un substrato solido per la crescita dei coralli.

Qui, come in tutti i relitti che abbiamo esplorato, sembra che il corallo cervello sia la specie dominante, sebbene prosperino anche altri coralli.

Il Taunton

Un altro relitto con una storia da scoprire è quello del TauntonCostruita a Copenaghen nel 1902, stava trasportando un carico di carbone da Norfolk, Virginia, a St George, Bermuda quando, avvicinandosi all'isola, il 24 novembre 1920, incontrò un banco di nebbia.

Nonostante gli sforzi del capitano, la nave colpì la barriera corallina settentrionale e affondò senza perdite di vite umane.

Poiché la nave si trova in acque poco profonde, con una profondità media di soli 6 metri, l'abbiamo esplorata come seconda immersione della giornata. La prua è visibilmente intatta e ci siamo divertiti anche a nuotare sopra le macchine a vapore e le caldaie, che poggiavano saldamente sul fondale oceanico.

Il Taunton inclinato lateralmente sulla barriera corallina

Sezione di prua del Taunton

La campana della nave fu recuperata dall'archeologo marino Teddy Tucker e in seguito utilizzata come oggetto di scena nel famoso film The DeepOra è esposto al Gibbs Hill Lighthouse Museum.

Immergendoci sul relitto, ci siamo imbattuti in sacche di sabbia scura e grumi di carbone, ancora al loro posto a più di un secolo dall'affondamento! Questi resti del carico tramandano la storia della nave a una nuova generazione di esploratori: i subacquei che visitano i relitti delle Bermuda.

Il Taunton si trova in acque poco profonde

Cristoforo Colombo

Forse il relitto più popolare tra i subacquei delle Bermuda è quello del Cristoforo Colombo, una nave da crociera di lusso lunga 150 metri che si schiantò contro la barriera corallina di North Rock nel 1936. Il capitano aveva scambiato una torre di comunicazione a North Rock per il faro di Gibbs Hill e nella confusione colpì la barriera corallina.

A bordo in quel momento c'erano solo 160 membri dell'equipaggio, perché la nave aveva da poco completato un viaggio dal Messico alla Spagna con 344 passeggeri a bordo e ora stava tornando in Messico.

L'ex lussuoso transatlantico rimase in posizione verticale e per lo più fuori dall'acqua per molti mesi. Danneggiato irreparabilmente, divenne bersaglio di saccheggiatori, che razziarono numerosi oggetti dalla nave.

Resto di una panchina del Cristoforo Colombo

Ancora oggi, i manufatti provenienti dal Cristoforo Colombo si possono trovare nelle case e negli stabilimenti dell'isola. Il furto di oggetti dalla nave era illegale e diversi bermudiani furono arrestati e processati. Secondo un resoconto, un imputato si difese in tribunale con questa frase: "Perché dovrei rubare una radio spagnola se non parlo spagnolo?".

Una caldaia del Cristobal Colon

Cristoforo Colombo Fu utilizzato dalle forze armate britanniche e statunitensi per esercitazioni di tiro durante la Seconda Guerra Mondiale, per poi affondare. Nel corso del tempo, e a causa delle esercitazioni di tiro, il relitto è notevolmente frammentato e si estende su 2 metri quadrati di fondale marino. Giace in acque profonde tra i 9,300 e i 5 metri.

Esplorando questo relitto, abbiamo potuto vedere i motori della nave, le turbine a vapore e il suo doppio albero di trasmissione. Questo è un relitto ideale per subacquei di tutti i livelli, che non solo potranno avvistare pesci pappagallo, barracuda, dentici e castagnole, ma nuoteranno anche sopra e in mezzo a una parte significativa della storia marittima delle Bermuda.

Il dentice grigio si nasconde sotto le sporgenze

Le ossa di Cristoforo Colombo

Altri relitti

Ci sono centinaia di relitti da esplorare in queste acque e molti altri ancora da scoprire.

Tra i luoghi più visitati dai subacquei ci sono: L'Herminie, una nave da guerra britannica del 1824; la Maria Celestia, una nave confederata che violò il blocco navale e affondò nel 1864; e la Niobe CorinziaQuesto casinò galleggiante era stato ricavato da una nave appoggio per il trasporto di petrolio ed era stato affondato nel 2017, dopo che il governo aveva preso possesso della nave abbandonata con la sua storia travagliata.

Mentre esploravamo i relitti e le barriere coralline delle Bermuda, ci siamo posti una domanda: dato che gli inverni sono freddi (le temperature dell'aria scendono in media a 16 °C a gennaio e febbraio, mentre quelle dell'acqua scendono tra i 14 e i 17 °C, spingendo molti subacquei invernali a usare mute stagne e mute più spesse da 7 mm), come sopravvivono i coralli duri?

Sappiamo che i coralli vivono in un intervallo di temperature ristretto e, sebbene molti di loro facciano fatica a sopravvivere in acque riscaldate dall'aumento delle condizioni climatiche, ci siamo interrogati su quale sia il limite inferiore della loro tolleranza alla temperatura.

Alle Bermuda, abbiamo scoperto che le barriere coralline dure sono piuttosto sane. A differenza di molte altre zone vicine Caraibi e in Florida, questi coralli prosperano.

I coralli cerebrali prosperano nelle acque delle Bermuda

Sonda corallina BIOS

Attraverso discussioni con operatori subacquei e abitanti delle Bermuda, abbiamo appreso che il Bermuda Institute of Ocean Sciences (BIOS) sta conducendo ricerche sulla genetica dei coralli dell'isola, cercando indizi sulla loro intrinseca resilienza e forse trovando modi per popolare le barriere coralline di tutto il mondo con specie che possano tollerare meglio le grandi escursioni termiche. Attendiamo con impazienza le scoperte che BIOS potrebbe fare.

Le Bermuda sono un'isola affascinante con un ricco tesoro marittimo di navi affondate che attendono i subacquei per essere esplorate. E sebbene le leggende del Triangolo delle Bermuda possano divertire e incuriosire, è la conformazione naturale di quest'isola ad aver contribuito a questa eredità.

Le famose spiagge di sabbia rosa delle Bermuda

Tuttavia, restano interrogativi, misteri e tragedie irrisolte. Abbiamo approfondito questo aspetto delle leggendarie acque delle Bermuda conseguendo il brevetto di specialità PADI Bermuda Triangle Diver.

All'inizio, pensavamo che si trattasse di un espediente, ma mentre seguivamo il corso offerto da Immersione alle Bermuda abbiamo scoperto la vera ragione dei naufragi alle Bermuda, siamo stati esposti ad alcuni dei misteri che ancora permangono e abbiamo acquisito una conoscenza molto più approfondita delle barriere coralline, dei relitti e dell'archeologia dell'isola.

Abbiamo solo scalfito la superficie.

Sempre di Salvarezza & Weaver su Divernet: Relitti del Mar di Cortez meridionale, Lungo weekend di immersioni nella Repubblica Dominicana, Portale per Tubbataha, Giove: Fuori dal mondo, Dove l'acqua incontra il cielo, Frontiera che scompare