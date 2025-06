Il voto del tuffatore: come va, 1 milione di dollari dopo?

"È davvero la storia subacquea del decennio", afferma con orgoglio Chris Goldblatt, fondatore e CEO del Fish Reef Project. "Ovunque vada, la gente mi chiede: 'Perché non ne ho mai sentito parlare?'. Beh, sto facendo del mio meglio!

“Le barriere coralline sono un po' remote, un po' difficili da trovare, ma se sempre più subacquei inizieranno a vederle con i propri occhi, penso che le cose cambieranno.”

Chris è a casa a Santa Barbara prima di uno sfondo Zoom con alghe giganti e pesci garibaldi. È appena tornato da una gita a San Clemente, nelle Isole del Canale in California, per valutare la popolazione di abaloni: "L'ho osservato negli ultimi 40 anni e si è ripreso piuttosto bene là fuori", dice.

Il Fish Reef Project sta iniziando a sembrare più divertente! (FRP)

Il Fish Reef Project ha un nome che potrebbe far pensare all'ennesima iniziativa su piccola scala per la salvaguardia dell'habitat marino.

Poi si scopre la portata della sua ambizione, tra cui l'inversione della drastica perdita delle un tempo rigogliose foreste di alghe del Pacifico orientale e il fatto che Chris ha già investito quello che ritiene essere un milione di dollari di tasca propria per portare il progetto al suo attuale impressionante livello.

Tutto ruota attorno a una calamita per la vita marina in cemento a forma di tartaruga chiamata Sea Cave, e a un impegno preso in extremis.

"Nel 2003 ho avuto un terribile incidente in barca", spiega Chris. "Cinque amici ed io siamo stati investiti da una petroliera e siamo affondati in mezzo alla Manica.

"Mentre sono là fuori a morire dissanguato, a galleggiare per 20 miglia al largo nel cuore della notte in boxer... beh, quando ti trovi in ​​una situazione del genere, fai un sacco di patti con il tuo creatore.

"La mia idea era che, se fossi riuscito a sopravvivere, avrei passato il resto della mia vita a immetterne più di quanta ne avessi sottratta – e ne avevo sottratta parecchia. Ho pescato duramente nella mia vita e non me ne vergogno, sia come pescatore subacqueo che come pioniere del movimento per la pesca sostenibile negli anni '90 come commerciante di prodotti ittici."

Campo estivo di immersioni

Chris Goldblatt had grown up in Malibu: “A humble community in those days, and if you wanted something good to eat, you had to go catch it”.

Già all'età di otto anni praticava l'apnea e, a 13 anni, sua madre lo mandò a un campo estivo di immersioni a Catalina, dove avrebbe potuto certificare l'idoneità per una persona della sua età.

Nello stesso periodo acquistò la sua prima barca "e iniziò a immergersi come un pazzo nell'unico posto a cui potevo accedere, ovvero la baia di Santa Monica, tutta fango e sabbia punteggiata da qualche roccia e qualche struttura artificiale.

"Mi è rimasto impresso nella mente cosa succederebbe se si riuscisse a migliorare questo habitat limitato: si passerebbe da un deserto a un'oasi."

Una grotta marina (FRP)

Ed è proprio questo che fa ora il Chris's Fish Reef Project. Ha il potere di trasformare le terre desolate dei fondali marini in fiorenti ecosistemi marini biogenici in grado di ospitare alghe, coralli, mammiferi marini, pesci, crostacei e uccelli marini, riducendo la pressione della pesca sulle barriere coralline naturali esistenti e creando piacevoli attrazioni per i subacquei.

Queste barriere coralline non solo attraggono la vita marina, crescere creandone così tanto da traboccare nelle aree circostanti, afferma Chris – proprio come ci è stato promesso che può accadere nelle aree marine protette (AMP) quando vengono effettivamente applicate.

Anatomia di una grotta marina

"Sentivo il bisogno di creare un'organizzazione che non si limitasse a creare barriere artificiali, ma qualcosa che potessimo chiamare barriera biogenica, che svolgesse la funzione di una barriera naturale ma, una volta ricoperta di vegetazione, apparisse naturale all'occhio umano", afferma Chris. Niente barche di scarto o vecchi pneumatici per lui.

Quando iniziò il progetto nel 2010, inizialmente si orientò al familiare design "reef-ball" ma, oltre a preferire un nuovo approccio "per ragioni di proprietà intellettuale", divenne evidente che le reef-ball erano molto più adatte alla propagazione dei coralli che alle alghe.

La soluzione è stata la realizzazione di grotte marine. Queste sono realizzate in calcestruzzo marino, utilizzando una miscela di cemento il cui pH si avvicina a quello dell'acqua di mare e non emette gas. Si stima che la vita marina che colonizza le unità rimuova più carbonio di quanto ne venga rilasciato nel processo di produzione del calcestruzzo.

Miscelazione di una grotta marina (FRP)

I bassi si disperdono nelle grotte marine recentemente sommerse (FRP)

Con un peso di 1,280 kg e una superficie di 8 m², le unità sono progettate per resistere allo sprofondamento nella sabbia e non si spostano nemmeno in condizioni di forza uragano, afferma Chris. Le loro superfici pianeggianti favoriscono la presa delle grandi alghe, mentre le cavità invitano pesci e altre creature a riprodursi.

Posizionare ogni unità in modo da trarne il massimo beneficio è diventata una sorta di arte, ma le grotte marine vengono generalmente installate a una profondità compresa tra 6 e 20 metri, dove il mare è limpido e incontaminato.

Una nuova grotta marina viene posata (FRP)

Il loro design genera un effetto di risalita, deviando l'acqua più fredda e ricca di nutrienti dal fondale marino verso la colonna d'acqua. Possono essere personalizzati per adattarsi a specifiche specie target che prediligono determinate profondità e ambienti, e hanno una durata stimata di 500 anni.

Si dice che le grotte marine producano una volta di alghe più densa, in grado di resistere alle mareggiate. È importante sottolineare che possono anche essere prodotte in serie senza degrado della qualità, afferma Chris. Laddove i sistemi della concorrenza richiedevano dalle due ore alle due settimane di produzione, "noi abbiamo inventato un sistema che si può realizzare in un minuto!"

"Quando si producono alghe, è necessario produrle in dimensioni e con una portata tali da consentirne la difesa", afferma. "Quindi deve essere una grande foresta di alghe e se si vuole esportare la vita marina e non creare una barriera corallina di attrazione, tutto questo significa scalabilità. Serve un'unità ad alta efficienza che si possa eliminare."

Il kelp decolla (FRP)

California: la grande sfida

Chris aveva una laurea in economia e commercio ittico e aveva gestito tre aziende di successo, tra cui il commercio di prodotti ittici e un'azienda di integratori alimentari biologici, quando decise di affrontare il problema delle alghe in via di estinzione in California. Ma non avrebbe potuto scegliere una sfida più grande che fondare la sua organizzazione no-profit nel suo stato d'origine.

"Non esiste un programma di reefing sponsorizzato dallo stato né in California né in Bassa California, come nel resto del Paese e del Messico", spiega. "Avere la costa più lunga dell'Unione, e visti i benefici quantificabili e noti, è piuttosto curioso, ma ci sono ragioni politiche per questo. In realtà ci sono fondi, ma non vengono destinati al reefing."

Scoprì presto che avrebbe dovuto rivolgersi a ben 11 agenzie statali e federali per ottenere i permessi necessari e che questo processo, a quanto pare, gli avrebbe richiesto 10 anni. Paragona l'impresa alla candidatura a governatore, lottando per ottenere il sostegno di tutti, dal mondo accademico ai partiti politici, dai gruppi ambientalisti agli interessi della pesca.

In Florida esiste solo un permesso per la costruzione di una barriera corallina artificiale, ma in California devi sostanzialmente seguire lo stesso iter che seguiresti se fossi la Exxon Mobil che costruisce una piattaforma petrolifera. Non c'è salvezza, perché stai ripristinando la foresta di alghe!

Le prime grotte marine apparvero infatti sulla costa orientale al largo della Carolina del Sud, acquistate una tantum dal Dipartimento delle risorse naturali: "Ora ci sono dentici e cernie giganti, aragoste e ricciole ovunque", racconta Chris.

Un'aragosta spinosa si avvicina (FRP)

Ci sarebbero voluti sei anni prima che venisse creata la sua prima grande barriera corallina, nella lontana Papua Nuova Guinea (PNG). La prima installazione nel Pacifico orientale fu in Messico, su un fondale di 26 ettari al largo di San Quintin, dove le 730 unità esistenti saranno presto aumentate a 1,000. Chris ha in mente altre tre località in Bassa California.

La California è stata la destinazione a lungo termine della campagna. Un progetto pilota a Goleta, al largo di Santa Barbara, dove la storica foresta di alghe giganti era stata spazzata via dall'El Niño del 1983, ha coinvolto 16 grotte marine ed è riuscito a dimostrare ai vari enti autorizzati la loro efficacia.

"I risultati sono semplicemente sbalorditivi", dice Chris. "Ci sono alghe in superficie, piccoli scorfani, capesante, aragoste e tutto quello che si possa desiderare."

Creare una barriera corallina di due ettari in Sea Cave ha in genere un costo di 10 milioni di dollari, e il Fish Reef Project sta ancora cercando i finanziamenti per completare i tre siti che costituiscono la spina dorsale del suo sistema di barriera corallina biogenica californiano: a Goleta, in un sito al largo di Malibu e in un altro al largo di San Diego. Chris ha anche messo gli occhi su Point Conception a Santa Barbara.

Ispezione della barriera corallina (FRP)

Soldi e pesca

Circa la metà dei finanziamenti per il Fish Reef Project proviene dai risparmi di una vita di Chris Goldblatt – "e non sono poi così ricco" – e il resto dalle donazioni.

"Anche se ci troviamo in una delle zone più ricche del mondo, non abbiamo ancora ricevuto un donatore da un milione di dollari", dice con rammarico. "Ho dovuto adottare un approccio monastico, vivendo uno stile di vita molto austero per 15 anni e rinunciando a tutti gli accessori a cui ero abituato come uomo d'affari".

Rende un commosso omaggio al creatore di SpongeBob SquarePants, Stephen Hillenburg, un collega laureato all'Università Humboldt in California, che ha fornito il capitale iniziale.

Steve è stato il nostro primo donatore nel 2010 e ci ha inviato un assegno di 10,000 dollari. All'epoca stava morendo, aveva il cancro, e quella è stata una delle ultime cose che ha fatto in questo mondo. È stato questo a darci la carica.

l'indizio è nel nome Pesce Reef Project, ma al centro del suo operato c'è la convinzione fondamentale di Chris di lavorare con la comunità dei pescatori, e mai contro di essa, un atteggiamento che non sempre è gradito agli ambientalisti.

"I pescatori artigianali sono i vostri migliori alleati", insiste. "Ad esempio, in Messico abbiamo collaborato con le cooperative, note per l'elevata sostenibilità delle loro pratiche. Rafforzare la loro capacità di autosostenersi ci dà accesso all'intera penisola della Bassa California.

"Lo stesso vale per l'Africa e la Papua Nuova Guinea, dove abbiamo realizzato le prime barriere coralline". Il Fish Reef Project ha firmato un accordo con gli anziani delle tribù della Papua Nuova Guinea, in base al quale avrebbe creato una barriera corallina in cambio della cessazione volontaria della pesca con la dinamite.

"Sei anni dopo non c'è stata più alcuna pesca con la dinamite sulla barriera corallina, perché ne abbiamo dato loro la proprietà". In Messico, un accordo simile è stato stipulato per la pesca distruttiva con reti da posta.

Installazione di grotte marine (FRP)

"Adesso ci sono gruppi che ci fanno pressioni affinché veniamo a creare una barriera corallina, e siamo in grado di raccogliere più fondi dalla gente del Senegal, del Kenya o della Papua Nuova Guinea per farlo rispetto alla gente qui a Santa Barbara e Malibu.

"È piuttosto ironico, ma quelle comunità capiscono i benefici della pesca, dell'ecoturismo e delle immersioni. Quindi ora tutti sono a bordo, abbiamo carta bianca per operare in un modo in cui altre organizzazioni non lo fanno."

Il nocciolo duro

Da subacqueo, Chris apprezza il fatto che ogni grotta marina finisca per essere una "barriera corallina a sé stante", con il suo caratteristico gruppo di personaggi, moltiplicando le opportunità di immersioni. Quanto tempo dedica personalmente alla visita dei siti?

"Mi sono dedicato all'apnea per 25 anni e ora sono tornato alle immersioni subacquee, non solo per la componente scientifica di ciò che facciamo, ma anche per l'esperienza subacquea.fotografia componente. Ma quando costruiamo le barriere coralline, io sono lì come caposquadra e dico: "Spostatelo un po' a sinistra!".

Subacqueo al lavoro con linea ombelicale (FRP)

Chris si affida ai volontari più fedeli che lo hanno sostenuto nel corso degli anni: i cinque membri del consiglio di amministrazione, tra cui il suo segretario Lonnie Nelson, convinto sostenitore fin dall'inizio. Alcune esperienze problematiche successive con persone che, a suo avviso, volevano dirottare il progetto ad alto rischio, lo hanno reso un po' timoroso nei confronti di coloro che non conosce bene.

Per ogni progetto è necessario allestire una struttura semipermanente in calcestruzzo prefabbricato e nominare un direttore di progetto responsabile delle operazioni locali, tra cui l'organizzazione dei rimorchiatori e delle chiatte necessari, con Chris e il consiglio di amministrazione che si alternano per aiutare a gestire la forza lavoro locale retribuita.

Volontari del Fish Reef Project – Chris Goldblatt al centro (FRP)

Il Fish Reef Project ha lo status di osservatore permanente presso l'Autorità Internazionale per i Fondali Marini (ISA) delle Nazioni Unite, ruolo che è stato recentemente associato alle pressioni per l'avvio dell'attività mineraria in acque profonde. "Offre gli stessi privilegi e accesso di un delegato nazionale", afferma Chris, "quindi possiamo chiedere incontri in tutto il mondo con presidenti, primi ministri e ministri delle finanze.

"Siamo molto rispettosi di questo privilegio. Volevo essere inserito nei ministeri di alto livello dei vari Paesi che ci avrebbero accolto, ed è stata una buona strategia."

Il Fish Reef Project è stato accolto calorosamente da Papua Nuova Guinea, Kenya e Senegal, sebbene abbia sofferto di falsi inizi in nazioni come Ghana e Bangladesh.

"Quando vieni invitato in un paese per incontrare tutti, può andare in due modi", spiega Chris. "A volte la gente fraintende e pensa che ci presentiamo con un Bags di soldi, e poi può andare fuori controllo.

"Oppure capiscono di avere un interesse nel progetto e di dover partecipare alla raccolta fondi". Bisogna quindi esplorare meccanismi di finanziamento, dalle relazioni bilaterali al blue carbon banking, il che può richiedere tempo.

I nostri megaprogetti sono in Senegal e in Kenya con quella che chiamiamo la Grande Barriera Alimentare Africana, perché è un modo per nutrire una vasta porzione dell'Africa, convertendo la pesca ad alto impatto e ad alto tasso di catture accessorie in una a basso impatto, come la cattura di aragoste tramite immersioni, utilizzando ami con lenza a mano per catturare dentici, cernie o aragoste di alto valore e potenziando l'industria del turismo subacqueo.

"Anche le Maldive si sono fatte avanti, quindi il successo genera successo, ma ogni progetto è un processo che richiede anni di lavoro."

Ipotesi educate

Un sito di grotte marine (FRP)

"All'inizio c'erano così tante incognite", riflette Chris. "Tutto si riduceva a ipotesi plausibili, compresa la progettazione della Grotta Marina stessa.

"Ci presentavamo in questi posti e tutti pensavano che avessimo tutti i soldi del mondo perché sembrava un'operazione molto costosa, ma in realtà avevamo letteralmente impiegato tutto il nostro capitale per quella sola operazione, senza stipendi per il personale statunitense o cose del genere.

"Mi sono trovato in quella situazione in cui abbiamo pagato la caparra per le nostre chiatte, tutta la squadra è pronta e io mi trovo ad affrontare un meteo incerto, sapendo che il sito della barriera corallina è a 90 miglia dal sito di carico: moriranno tutti se dico di andare?

"Prendere queste decisioni, poi galleggiare sulla schiena urlando a un gruppo di ragazzi che non parlano inglese su dove schierarsi... puoi immaginare i livelli di stress. Ma ora so esattamente cosa possiamo fare, ci stiamo muovendo verso - oserei dire? - il regno del piacere!" Scopri di più su Progetto Fish Reef.

