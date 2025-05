I subacquei trovano un altro timone raro: segnala un relitto con un tesoro sepolto?

Dopo la scoperta di a timone rivestito in metallo da una nave da guerra del XVIII secolo naufragata al largo della Sicilia nel 18, riportata su Divernet il mese scorso, una squadra di subacquei irlandese ci ha contattato in merito al ritrovamento del timone, avvenuto la scorsa estate e collegato all'Italia.

Il raro timone rivestito in rame trovato dai subacquei è stato collegato a una nave mercantile britannica chiamata RecuperoSi dice che la nave, lunga 30 metri, trasportasse preziose statue italiane e altri tesori quando, nel 1787, fu travolta da una tempesta al largo di Carnsore Point, Wexford, sulla costa sud-orientale dell'Irlanda.

Nell'affondamento morirono sei membri dell'equipaggio, tra cui due figli del capitano.

Il timone è lungo quasi 7 metri (Endeavour Team)

I subacquei hanno trovato il timone a una profondità di circa 20 metri in un'area relativamente anonima del fondale marino. Si trovava a circa 200 metri da dove precedenti rilevamenti magnetometrici li avevano portati a credere che si trovasse il RecuperoLo scafo in legno di . giace sepolto in 2-3 metri di sabbia. Si ritiene che a bordo siano rimasti diversi manufatti in marmo, pietra e bronzo.

La posizione di una nave non identificata era stata confermata da una serie di rilievi sonar multifascio effettuati dalla nave da ricerca Keary come parte del INFOMAR mappatura a lungo termine dei fondali marini irlandesi condotta da Servizio geologico irlandese e i suoi partner.

Il timone con staffa in bronzo (Endeavour Team)

La pala del timone, lunga 6.8 metri, è stata ritrovata completa dei suoi perni di bronzo (bulloni di fissaggio) e di parte del dritto di poppa ancora attaccata, il che suggerisce che la nave abbia incontrato una fine improvvisa e violenta.

Si ritiene che siano sopravvissuti solo pochissimi esemplari di tali timoni e il team di subacquei ha contattato i musei marittimi di tutto il mondo nella speranza di stabilire quanto sia raro il loro ritrovamento.

Prima dell'avvento delle navi in ​​ferro e acciaio, le navi mercantili in legno venivano talvolta rivestite di rame per proteggere gli scafi. La Royal Navy avrebbe adottato questa pratica per rendere le sue navi da guerra più veloci, anche se non prima del 1850.

Recupero fu costruito a Chester nel 1773 e, all'incirca in quel periodo, come ha appreso la squadra di sub, solo circa 200 delle 10,000 navi della flotta mercantile britannica erano rivestite in rame.

Merci non assicurate

La nave era diretta da Londra a Dublino e trasportava opere d'arte, tra cui statue in marmo e altre pietre, acquistate in Italia dal conte di Charlemont durante un grand tour europeo durato nove anni. Aveva acquistato le sculture per adornare la Dogana in costruzione nella capitale irlandese in quel periodo, ma si ritiene che il suo prezioso carico non fosse assicurato.

Recupero si diceva anche che trasportasse "una quantità di ricche e rare curiosità artistiche e naturali" raccolte in Europa dal banchiere irlandese John La Touche che, come il conte di Charlemont, era ritenuto uno degli uomini più ricchi d'Europa.

Sebbene non sia stato rinvenuto alcun manifesto ufficiale, si ritiene che tra gli altri tesori presenti sulla nave vi fosse l'intero arredamento di casa di Daniel Corneille, il governatore di Sant'Elena di ritorno.

Il team di cinque subacquei è guidato dal ricercatore marittimo locale Edmond O'Byrne, che gestisce anche un muta stagna attività di riparazione e vendita. Ha trascorso circa 40 anni alla ricerca del Recupero, da quando le storie sulla nave catturarono per la prima volta la sua immaginazione.

"Siamo stati tra i primi subacquei con autorespiratore in questo angolo d'Irlanda", ha detto O'Byrne Divernet“Abbiamo trovato principalmente relitti delle guerre mondiali, ma poi ho sentito parlare Recupero nel 1985. Per molto tempo si pensò che la nave fosse affondata in acque poco profonde, ma trovammo un articolo di giornale dell'epoca che indicava che era stata dispersa in acque più profonde.

"Naturalmente non avevamo il GPS e il meglio che potevamo fare in quel momento era usare i magnetometri."

Ancore e teiere

Ora si pensa che la nave sepolta si sia staccata dalle sue ancore, il che avrebbe reso deboli, nella migliore delle ipotesi, i segnali del magnetometro. Il team ha individuato quello che ritiene essere uno dei Recuperole ancore e la catena nelle vicinanze l'anno scorso.

Si pensa che questa ancora provenga anche dal Recovery (Endeavour Team)

Catena dell'ancora (Endeavour Team)

Ginocchio della nave e tavolato del ponte (Endeavour Team)

Solo nel 2021 il team si è imbattuto in un sito in cui delle travi sporgevano dal fondale sabbioso. Hanno recuperato un pezzo di legno per analizzarlo, hanno riferito la loro scoperta e hanno poi rinvenuto nella zona oggetti come una teiera di rame decorata, un calamaio e pezzi di una stufa in ghisa.

In alto e a destra: la teiera di rame (Endeavour Team)

Calamaio trovato sul sito del relitto (Endeavour Team)

'Scoperta significativa'

"Sono sicuro al 99% che sia il Recupero,” ha detto O'Byrne all'Irlanda Servizio dei monumenti nazionali, ma finora l'NMS è rimasto impassibile di fronte alla prospettiva di effettuare scavi nel sito. Ha dichiarato di non avere intenzione di tentare di identificare il relitto finché rimarrà naturalmente protetto dalla sabbia, e si è limitato a dichiarare che avrebbe "tenuto la situazione sotto controllo".

I subacquei, che operano con una licenza di non disturbo, avrebbero naturalmente accolto con favore l'opportunità di collaborare con gli archeologi marittimi agli scavi del sito del relitto, quindi il ritrovamento del timone la scorsa estate ha dato nuovo impulso alla loro causa. "È stato molto emozionante, non ce lo saremmo mai aspettato", dice O'Byrne.

A parte le discussioni sul museo, spera che Divernet I lettori potrebbero avere informazioni utili a contestualizzare la scoperta. Se si riuscisse a dimostrare che un timone rivestito in rame del XVIII secolo è un reperto così raro come ritiene il team, ciò potrebbe incoraggiare le autorità a riconsiderare i potenziali vantaggi di autorizzare uno scavo di relitti.

Istituto marittimo d'Irlanda Il presidente Joe Varley ha reso omaggio al team di subacquei e ha definito la scoperta del timone "molto significativa", e i subacquei sperano che un giorno l'oggetto possa essere recuperato per essere conservato ed esposto.

Chiunque abbia informazioni sulla rarità o meno del ritrovamento del team di sub può contattare Edmond O'Byrne all'indirizzo edmondobyrne@gmail.com o chiamare il numero 0868 173477.

