I pesci pagliaccio si rimpiccioliscono durante le ondate di calore marine

Questi pesci pagliaccio non si limitano a dimagrire per sopravvivere, ma ottengono minore, affermano THERESA RUGER, CHANCEY MacDONALD e MELUSSA VERSTEEG dell'Università di Newcastle, che hanno appena pubblicato un nuovo studio sul fenomeno

Mentre il mondo cerca di affrontare temperature sempre più estreme, un pesce della barriera corallina ha trovato un nuovo modo per combattere il caldo: contrazione.

Volendo sapere come i pesci pagliaccio affrontano i cambiamenti del loro ambiente, abbiamo ripetutamente misurato 134 pesci selvatici nella baia di Kimbe, in Papua Nuova Guinea, durante un'ondata di calore marino iniziata a marzo 2023 e che fa parte di un'ondata di calore in corso evento globale di sbiancamento di massa dei coralliI pesci pagliaccio presentano delle marcature uniche che li rendono facili da identificare e misurare sott'acqua.

Con nostra grande sorpresa, abbiamo scoperto che 100 dei pesci che avevamo misurato si erano rimpiccioliti durante il nostro studio, da febbraio ad agosto 2023. Quelli che si erano rimpiccioliti avevano maggiori probabilità di sopravvivere all'ondata di calore.

Pesce pagliaccio (anfiprione percula) vivono in piccoli gruppi sociali all'interno degli anemoni sulle barriere coralline. Come nel film Alla ricerca di Nemo indicato, i pesci pagliaccio raramente, se non mai, lasciano il loro anemone ospite perché offre loro protezione dai predatori.

I pesci pagliaccio non sono liberi di vagare verso zone più fresche (Morgan Bennett-Smith)

Purtroppo, questo significa anche che i pesci pagliaccio non possono spostarsi in zone più fresche a causa delle ondate di calore marine. diventano più comuni sulle barriere coralline A causa dell'aumento delle temperature globali, i pesci pagliaccio hanno bisogno di altre strategie per sopravvivere al caldo.

È la prima volta che si dimostra che i pesci delle barriere coralline si rimpiccioliscono in risposta allo stress termico. E con rimpicciolimento non intendiamo diventare più magri, ma più bassi.

Ciò è sorprendente, perché la crescita nei vertebrati (animali dotati di colonna vertebrale, come noi) è generalmente considerata una strada a senso unico. Si cresce nel tempo e si potrebbe smettere di crescere se sotto stress o al raggiungimento della lunghezza massima, ma è raro vedere vertebrati rimpicciolirsi, soprattutto in periodi brevi come un mese e in risposta alle condizioni ambientali.

Potrebbe anche sembrare controintuitivo rimpicciolirsi. Dopotutto, gli individui più piccoli sono più inclini a essere mangiati e allevare meno.

Qui, tuttavia, essendo più piccoli, aumentavano le possibilità di sopravvivenza dei pesci pagliaccio, probabilmente perché i pesci più piccoli bisogno di meno cibo e sono in genere più efficienti nel foraggiamento e utilizzando l'ossigeno, che è più raro nell'acqua calda.

Pesce pagliaccio arancione in un anemone sbiancato durante l'ondata di caldo del 2023 nella baia di Kimbe, Papua Nuova Guinea (Morgan Bennett-Smith)

Se tu ti rimpicciolisci, mi rimpicciolisco anch'io

Abbiamo scoperto che esiste una componente sociale nel processo di riduzione e sopravvivenza durante un'ondata di calore.

Una caratteristica notevole dei gruppi sociali dei pesci pagliaccio è che mantengono rigide gerarchie basate sulle dimensioni. Ciò significa che la crescita – e il restringimento – non influisce solo sull'individuo in questione, ma rischia anche di generare conflitti all'interno del gruppo, che potrebbero costringere un pesce a essere sfrattato, con conseguenti conseguenze solitamente fatali. Quindi, il restringimento è una scelta rischiosa.

In ogni anemone, il pesce pagliaccio più grande è la femmina, il secondo è il maschio, e insieme formano una coppia riproduttiva. Per evitare combattimenti nella coppia, i maschi controllano la propria crescita per mantenere un rapporto di dimensioni fisso tra i due.

Nel nostro studio, le coppie riproduttive in cui entrambi i pesci si sono rimpiccioliti avevano maggiori probabilità di sopravvivere all'ondata di calore rispetto a quelle in cui si è rimpicciolito solo uno dei due pesci o nessuno dei due.

Abbiamo anche scoperto che i pesci che si erano rimpiccioliti di molto riuscivano a recuperare e a crescere rapidamente quando le condizioni miglioravano. Ciò significa che non è solo la riduzione di dimensioni ad aiutare, ma la capacità di rimpicciolirsi e crescere in modo flessibile per soddisfare le proprie esigenze.

Una coppia di pesci pagliaccio in riproduzione. La femmina, di grandi dimensioni, è a destra e il maschio, più piccolo, a sinistra (Theresa Rueger)

Sebbene non tutti i pesci abbiano resistito al caldo e siano sopravvissuti, nessuno di quelli che si sono rimpiccioliti più volte nel nostro studio è morto; e persino rimpicciolirsi una volta ha aumentato del 78% la probabilità di sopravvivenza di un pesce pagliaccio durante l'ondata di calore.

La nostra ricerca non ha indagato come lo facciano i pesci pagliaccio, ma studi su altri vertebrati potrebbero fornirci indizi. Le iguane marine delle Isole Galápagos, ad esempio, restringimento durante gli anni di El Niño, quando le temperature dell'acqua nell'Oceano Pacifico tropicale orientale e centrale si alzano.

Questo riduce il quantità di cibo e induce i rettili a rimpicciolirsi assorbendo parte delle loro ossa.

La dimensione media di molte specie di pesci marini in tutto il mondo è diventare più piccolo, secondo indagini a lungo termine. Ciò potrebbe essere in parte il risultato di pesca rimuovendo i pesci più grandi dalle popolazioni, così come dal riscaldamento climatico alterando la crescita o le dimensioni massime di pesce

Se la nostra scoperta che i pesci adulti si rimpiccioliscono in risposta allo stress ambientale fosse più diffusa, potrebbe esserci un altro motivo per cui i pesci negli oceani di tutto il mondo stanno diventando più piccoli.

è stato pubblicato un nuovo studio nella rivista Scienze Avanzamenti.

Theresa Rueger è professore associato di biologia marina tropicale, Chancey MacDonald è un ricercatore indipendente NERC in ecologia delle barriere coralline e Melissa Versteeg è un dottorando in Scienze Marine, tutto presso Newcastle University. Questo articolo è ripubblicato da The Conversation sotto una licenza Creative Commons. Leggi il articolo originale.

