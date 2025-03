Il cambiamento climatico potrebbe rendere le tartarughe più femmine

…ma alcuni di loro stanno iniziando ad adattarsi alla nuova realtà, riferiscono i biologi marini MOLLIE RICKWOOD, ANNETTE BRODERICK e ROBIN SNAPE dell’Università di Exeter

L'aumento delle temperature globali è una minaccia particolarmente grave per le tartarughe marine del mondo. Questo perché il temperatura del nido di una tartaruga controlla il sesso della prole.

Arrivando a riva su una spiaggia (spesso la spiaggia da cui sono nate), le tartarughe marine usano le loro pinne per raccogliere con cura la sabbia e creare nidi a forma di fiaschetta nella sabbia in cui depongono le uova. Non c'è cura materna per questi nidi: il loro successo dipende esclusivamente dall'ambiente.

Nei nidi più caldi nascono più piccole femmine, ma sono meno quelle che sopravvivono fino all'età adulta quando le temperature superano una soglia critica.

Se le tartarughe marine non troveranno un modo per contrastare l'aumento delle temperature nei nidi, il cambiamento climatico potrebbe portare a un numero crescente di femmine e a una diminuzione della prole: uno scenario spaventoso per i biologi delle tartarughe marine come noi.

Fortunatamente, siamo stati lieti di scoprire che green e tartarughe caretta che si riproducono a Cipro del Nord stanno arrivando prima nel corso dell'anno per compensare parte dell'impatto delle crescenti temperature di incubazione.

Tartaruga verde appena nata (Stefan Hunt)

Fin dai primi 1990, il Società per la protezione delle tartarughe e il nostro team dell'Università di Exeter hanno lavorato insieme per monitorare e proteggere le tartarughe verdi e le tartarughe caretta che nidificano sulle spiagge di Cipro del Nord.

Ogni estate, un team di volontari dedicati pattuglia le spiagge di nidificazione per registrare ogni nido deposto. Collocano registratori di dati di temperatura in questi nidi e taggano ogni femmina che incontrano.

Il risultato è un database unico di oltre 1,300 tartarughe femmine di cui si conoscono la data, il luogo e il successo della schiusa dei loro nidi.

Utilizzando questo database, siamo stati in grado di dimostrare che, dal 1992, le tartarughe verdi e le tartarughe caretta nel Cipro del Nord nidificano più di mezzo giorno prima ogni anno (le verdi 0.61 giorni, le carette 0.78 giorni). Prima della metà degli anni 2000, non era stata registrata alcuna nidificazione di tartarughe prima di giugno, ma ora ci aspettiamo di vedere un bel po' di nidi dall'inizio di maggio.

Le stagioni ti sembrano sempre più strane? Non sei il solo. Il cambiamento climatico sta distorcendo il calendario della natura, facendo sì che le piante fioriscano prima e che gli animali emergano nel momento sbagliato.

Questo articolo fa parte di una serie, Stagioni selvagge, su come cambiano le stagioni e su come potrebbero apparire in futuro.

Se le temperature continuano a salire ai ritmi attuali, abbiamo stimato che per mantenere gli attuali rapporti tra i sessi, le tartarughe caretta caretta dovrebbero continuare a nidificare mezzo giorno prima ogni anno. Per impedire una diminuzione dei tassi di schiusa, dovranno nidificare 0.7 giorni prima ogni anno.

Ciò significa che, per il momento, le nostre tartarughe marine stanno spostando le date di nidificazione abbastanza presto per mantenere le temperature di incubazione attuali e, di conseguenza, i rapporti tra i sessi e il successo della schiusa. Buone notizie.

Sebbene il nostro studio sulle tartarughe marine offra motivo di ottimismo, non vi è alcuna garanzia che le femmine continueranno a nidificare sempre prima ogni anno. Per cercare di capire se questo potrebbe essere il caso, abbiamo voluto capire se la temperatura fosse il fattore principale che determinava questa nidificazione anticipata.

La temperatura non è tutto

Per le singole tartarughe verdi, abbiamo confermato che la temperatura è un fattore importante nel farle nidificare prima. Infatti, abbiamo scoperto che le singole femmine nidificano 6.47 giorni prima per ogni grado Celsius di aumento della temperatura del mare.

Tuttavia, abbiamo anche dimostrato che quante volte una femmina si è riprodotta in precedenza e il numero di volte in cui depone le uova in una stagione riproduttiva spiegano una quantità uguale della variazione nelle sue date di deposizione. Queste osservazioni hanno effetti importanti se pensiamo a cosa sta accadendo alla popolazione di tartarughe verdi nel suo complesso.

Tartaruga comune (Pixabay)

Come risultato di misure di conservazione come la protezione dei nidi dalla predazione e lo spostamento dei nidi deposti troppo vicino alla linea di alta marea, abbiamo assistito a un forte aumento della popolazione di tartarughe verdi nel nostro sito di studio a Cipro del Nord. Dal 1992, i numeri sono cresciuti da 55 nidi all'anno a più di 400.

Comprendere l'attuale tendenza alla nidificazione precoce è complicato. Ma, per ora, possiamo essere certi che le tartarughe marine stanno facendo quanto basta per contrastare gli effetti negativi del cambiamento climatico, il che è una notizia fantastica.

Le tartarughe stanno facendo la loro parte. Ora tocca a noi garantire la continua conservazione e il monitoraggio a lungo termine di questo carismatico ambasciatore dell'oceano per dargli le migliori possibilità di sopravvivenza nel nostro mondo in continua evoluzione.

