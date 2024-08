Prenota ora: 6 modi di immergersi

Offerta mafiosa

Ai subacquei viene offerto un risparmio di 200 sterline a testa a settimana in un resort a Mafia, un'isola della Tanzania nota per le sue opportunità di immersioni. Pole Pole Lodge è una struttura "boutique" con 10 en suite bungalow rialzati su palafitte sopra la spiaggia, oltre a un bar da pranzo e un centro benessere.

Le immersioni si svolgono presso la struttura consociata Mafia Island Lodge, un centro immersioni PADI 5* che offre immersioni giornaliere in barca dai tradizionali dhow, immersioni a terra e una serie di corsi.

La dhow-Si dice che le immersioni si estendano dalla riparata e poco profonda Chloe Bay con le sue barriere coralline fino alle pareti Dindini e Juani con i loro squali e tartarughe in crociera.

Pole Pole Lodge sulla mafia

Camera da letto al Pole Pole Lodge (Dive Worldwide)

Il prezzo dell'offerta speciale di £ 2,275 a persona, ridotto da £ 2,474, include voli nazionali e internazionali, sette notti in B&B, trasferimenti aeroportuali, 10 immersioni in barca, tasse locali e un'escursione giornaliera gratuita. È valido per tutto settembre e dal 16 novembre al 19 dicembre di quest'anno ed è disponibile fino a Immersioni in tutto il mondo.

Un resort in un'isola a Zanzibar

Non troppo lontano, nell'Oceano Indiano e anche in Tanzania, The Cocoon Collection ha recentemente aperto una struttura "un'isola, un resort" pubblicizzata come "il massimo del lusso a Zanzibar".

Bawe Island è a 15 minuti di motoscafo da Stonetown (o se ne hai voglia puoi sempre prendere l'elicottero) ed è composta da 70 ville, ciascuna con piscina privata e servizio di maggiordomo.

Immersioni a Bawe Island (The Cocoon Collection)

Ci sono non meno di cinque ristoranti per soddisfare la "filosofia gourmet" e una spa, ma Bawe vanta anche "il centro per immersioni e sport acquatici più completo e attrezzato di tutta Zanzibar", con le operazioni subacquee gestite dal suo centro Dive Mission SSI.

"Bawe's Reef è considerato uno dei più spettacolari di Zanzibar e vanta un punto di immersione unico: le sue acque ospitano una straordinaria varietà di pesci tropicali e vita marina, facilmente esplorabili anche per i subacquei principianti", afferma il centro, senza rivelare troppo su ciò che i subacquei potrebbero aspettarsi.

Le tariffe delle camere in una Sunrise Villa per gli ospiti con mezza pensione partono da US $ 1,700 a notte (due in condivisione) - dettagli da La collezione Cocoon.

Prenota in anticipo per le mante di Komodo

Manta Expeditions guarda avanti al 22 luglio 2026 e ad un viaggio liveaboard di 10 notti al Parco Nazionale di Komodo in Indonesia, quando prevede di immergersi in siti tra cui rinomate stazioni di pulizia delle mante come Karang Makassar e Manta Alley, dove le razze spesso si aggregano in grandi numeri per socializzare e accoppiarsi.

L'azienda collabora con l'ente benefico britannico Manta Trust per organizzare viaggi con uno scopo scientifico, e il parco ha una delle più grandi popolazioni di mante della barriera corallina tutto l'anno al mondo, inclusa la varietà nera. Gli scienziati raccoglieranno immagini con fototessera e gli ospiti saranno incoraggiati a partecipare alla ricerca di nuove mante e alla loro denominazione.

Branchie di manta della barriera corallina (Guy Stevens / Manta Trust)

Si prevede che altri siti come Batu Bolong, Crystal Rock e Shotgun offrano attrazioni subacquee come grandi banchi di carangidi, squali pinna bianca del reef e barracuda e giardini di corallo, con abbondanti creature come pesci rana, pesci ago fantasma, polpi mimi e nudibranchi del calibro di di Pink Beach, Wainilu e Tiga Dara.

La barca è la Maestro dell'Indo che è grande a 47 metri e può ospitare fino a 18 ospiti in nove camere climatizzate, en suite cabine.

Mentre l'itinerario ruoterà attorno agli incontri con le mante, i draghi di Komodo sono destinati a dare un'occhiata all'omonimo tour dell'isola incluso.

I prezzi partono da US $ 5,150 a persona (circa £ 3,925) per una cabina (due in condivisione) con trasferimenti aeroportuali o alberghieri, fino a quattro immersioni al giorno e il tour di Komodo. Visita Spedizioni di Manta o invia un'e-mail alla guida di Manta Trust Niv Froman a info@mantaexpeditions.com.

Il più piccolo delle Maldive?

Resort piccolo ma il centro immersioni sembra abbastanza grande (Boutique Beach)

Se “boutique” è un altro modo per dire “sul lato più piccolo”, Dive Worldwide ritiene che Boutique Beach possa pesare come il resort più piccolo delle Maldive. Il tour operator lo descrive come in una posizione perfetta per apprezzare le opportunità di immersione offerte dall'Atollo di Ari Sud, con il suo fascino ora ulteriormente accresciuto dai risparmi del 30% disponibili.

Il resort da sei camere si trova sull'isola di Dhigurah, a sud-est dell'atollo ed è stato progettato e costruito per i subacquei dai subacquei, si legge. C'è un ristorante e una lounge, ma tieni presente che questo è un resort "secco" (niente alcol).

Dhoni subacqueo (Boutique Beach)

Dal centro immersioni gli ospiti lucidi possono fare fino a tre immersioni al giorno con più di 50 siti tra cui scegliere, incluso il vicino Kuda Rah Thila e, richiedendo un safari di un'intera giornata, Manta Point.

La vita marina spazia dai nudibranchi, ai banchi di dentici, agli squali grigi del reef e ai carangidi giganti, con gli squali balena “onnipresenti” nell'atollo.

Se viaggi prima del 31 ottobre e prenoti con più di sette giorni di anticipo Immersioni in tutto il mondo, puoi risparmiare il 30% sull'alloggio all-inclusive. Sette notti in una camera Deluxe vengono quindi ridotte a £ 2,495, compresi voli dal Regno Unito, trasferimenti in motoscafo e fino a due immersioni al giorno.

Per gli amanti del pesce

Sopra e sotto: Il raro Trimma cavicapum ghiozzo (Blue Safari Seychelles)

Il raro ghiozzo pigmeo a strisce blu è un pesce recentemente identificato che sembra essere peculiare del gruppo Alphonse delle isole esterne delle Seychelles. È stato trovato nell'atollo di St François.

Le Seychelles ospitano 880 specie di pesci e originariamente si pensava che questo fosse un altro ghiozzo, Trimma dalerocheila, fino a due esemplari diversamente colorati e marcati Trimma cavicapum era stato trovato ed esaminato.

L'operazione di immersione locale Blue Safari Seychelles ritiene che il "nuovo" ghiozzo potrebbe essere trovato solo ad Alphonse e, più a sud, ad Astove, dove ne è stato recentemente fotografato uno. I visitatori subacquei sono invitati a “sperimentare la straordinaria biodiversità ed essere tra i primi a osservare la nuova specie di ghiozzo pigmeo nel suo habitat naturale”.

Secondo il centro, le acque calde e ricche di sostanze nutritive dell'atollo fanno sì che Alphonse offra alcune delle migliori immersioni nell'Oceano Indiano.

L'isola dispone di un centro immersioni PADI 5* con 24 siti raggiungibili in mezz'ora di barca e si dice che questi brulicano di pesci esotici e colorati, nonché di tartarughe, pesci napoleone e mante. Vengono visitati anche profondi drop-off e altipiani poco profondi al largo di St François.

Safari Blu alle Seychelles afferma di svolgere un ruolo attivo nella ricerca e nella conservazione degli oceani in questa parte del mondo. I subacquei sono invitati a partecipare ad Alphonse con un pacchetto di immersioni di sette notti con tutti i pasti che costa US $ 9,710 a persona (circa £ 7,350), incluse cinque immersioni in bombola doppia e una in bombola singola ciascuna e trasferimenti aeroportuali.

Orca e Breakers a Somabay

Immersioni nel Mar Rosso da Somabay

Per prezzi di vacanza forse più gestibili, con condizioni meteorologiche affidabili e voli dal Regno Unito di non più di cinque ore, una scommessa affidabile è il resort con cinque proprietà sul Mar Rosso Somabay vicino a Hurghada.

Ha una barriera corallina accessibile dal suo molo di 420 metri e un facile accesso a circa 20 siti di immersione in barca come il Salem Express relitto e spettacolari colonne di corallo di Tubya Arbaa, tutto attraverso l'Orca Dive Club.

Le barriere coralline ospitano giardini di corallo, tartarughe, barracuda, razze e occasionalmente Wally lo squalo balena, e Orca può gestire qualsiasi cosa, dalle immersioni di scoperta all'addestramento con il rebreather.

Un angolo del complesso Somabay (Steve Weinman)

I cinque hotel, situati su una penisola isolata di 1,000 ettari, coprono una vasta gamma di prezzi e stili, anche se molti subacquei optano per la proprietà rilassata più vicina a Orca, Breakers Diving & Surf Lodge, che è stato completamente rinnovato l'anno scorso.

Le tariffe per una camera doppia con vista sul mare partono da £ 73 a persona a notte, e si paga da £ 41 per una giornata di immersioni sulla barriera corallina e si può raddoppiare per una giornata di immersioni in barca.

