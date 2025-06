Prenota ora: 10 idee per la tua prossima immersione

Il Four Seasons Resort Maldives di Landaa Giraavaru ha condiviso un elenco di date imperdibili per gli epici raduni di mante nella Riserva della Biosfera UNESCO dell'atollo di Baa. Ciò potrebbe aiutare subacquei e amanti dello snorkeling a pianificare e prenotare le loro vacanze.

Con sede sulla stessa isola, il Maldives Manta Conservation Programme, progetto fondatore dell'ente benefico britannico Manta Trust, ha trascorso due decenni studiando la più grande popolazione di razze documentata al mondo.

Nella stagione dello scorso anno (da maggio a novembre) esperti e ospiti del resort hanno registrato avvistamenti di 4,477 mante, che hanno anche visto 26 squali balena e nove mante diavolo.

Manta delle Maldive (Tchami)

Gli esperti hanno trascorso 469 ore facendo snorkeling e immersioni in apnea per condurre 1,168 rilevamenti di mante e le loro previsioni per quest'anno si basano su una combinazione di fasi lunari, conoscenze sulle maree e previsioni del plancton.

Le date rimanenti più calde del 2025 sono, secondo loro, 9-13 e 23-27 giugno, 8-12 e 22-26 luglio, 7-11 e 21-25 agosto, 5-9 e 19-23 settembre, 5-9 e 19-23 ottobre e 3-7 e 18 novembre (soggette a variabili come il meteo e l'umore delle mante).

Controlla il resort Orologio Manta offerte disponibili per due persone per soggiorni di quattro notti o più, che includono un safari in motoscafo Manta-on-Call (avviso telefonico personale quando vengono avvistate le mante) e una crociera per l'avvistamento dei delfini.

Nuovi viaggi DW in Messico e Maldive

Il tour operator Dive Worldwide, che vanta già più di 200 destinazioni, in occasione del suo 25° anniversario propone nuovi viaggi in Messico e alle Maldive.

La baia di Magdalena, tra le isole di Magdalena e Santa Margarita in Messico, offre ai subacquei e agli amanti dello snorkeling l'opportunità di assistere alla migrazione delle sardine, mentre le esche attirano uccelli marini, leoni marini della California, marlin striati, balene grigie e balene di Bryde e altri predatori tra ottobre e dicembre.

Marlin striato nella baia di Magdalena (Dive Worldwide)

Il prezzo di questa crociera di una settimana parte da £ 4,095 a persona (due persone in condivisione) e comprende sette notti a bordo e una notte in hotel, sei immersioni più snorkeling, trasferimenti e voli di ritorno dal Regno Unito.

Alle Maldive, Dive Worldwide offre sia nuovi resort che crociere. Il Makunudu Resort offre 36 bungalow con tetto in paglia, spa, ristorante, barriera corallina e il centro immersioni PADI 5* Dive Ocean. Sette notti in pensione completa in un bungalow sulla spiaggia con nove immersioni guidate, voli internazionali di andata e ritorno e trasferimenti in motoscafo costano £4,195 a persona (due persone in camera doppia), mentre per le prenotazioni effettuate entro il 30 giugno per viaggi a settembre si applica uno sconto del 30% (£2,936 a persona).

Makunudu Resort (Immersioni in tutto il mondo)

L'opzione liveaboard è sui quattro ponti Spirito delle Maldive, con escursioni in acque appartate, dall'atollo di Addu tra gennaio e aprile agli atolli settentrionali meno visitati, con probabili incontri con mante e banchi di squali. Immersioni in tutto il mondo offre una crociera di sette notti con pensione completa, con un massimo di 17 immersioni, voli internazionali di andata e ritorno e trasferimenti al prezzo di £ 2,875 a persona.

Immersioni gratuite alle Galapagos

Un'esperienza di crociera a bordo del Galapagos Aggressor da 7,300 dollari è in palio in un concorso a premi per immersioni appena lanciato dal produttore di attrezzature Mares e Avventure da aggressori.

Il concorso a premi "Quad Ci Aggressor Adventures Giveaway Sweepstakes" offre a qualsiasi subacqueo statunitense o canadese che acquista un nuovo Mares Quad Ci tuffo-computer la possibilità di vivere il mondo sottomarino Gratuita dal Aggressore delle Galapagos III crociera.

Se l' computer Se si acquista un prodotto Mares da un rivenditore autorizzato entro la fine del 2025, il proprietario deve solo scaricare l'app Mares o SSI, creare un profilo e registrare l'acquisto nella sezione Attrezzatura. Il nome verrà automaticamente inserito nell'estrazione a premi e il vincitore verrà estratto il 15 gennaio.

Il premio consiste in un viaggio di una settimana per una persona in sistemazione in cabina deluxe condivisa (voli, trasferimenti e nitrox non sono inclusi).

Verso Infiniti e oltre con Adventurer

La nave da crociera Infiniti è collegata all'Atlantis Philippines

Atlantis Philippines ha acquisito la consolidata Infiniti ha effettuato una crociera verso la fine dell'anno scorso e a luglio è prevista un'operazione di ammodernamento prima di riprendere le operazioni sui suoi due itinerari, Visayas Nord e Visayas Sud, con uno sconto del 30% sulle tariffe standard per alcune crociere estive.

La Visayas Nord comprende Malapascua, Southern Leyte e Bohol, mentre la rotta meridionale comprende Cebu, Bohol e Negros.

La nave da crociera esistente dell'azienda Atlantis Azzorre è stato rinominato Avventuriero di Atlantide per riflettere un approccio più esplorativo che includa "destinazioni remote e meno frequentate". Uno di questi itinerari, con partenza a giugno, è quello verso Camiguin, lungo un itinerario Anda che include anche Bohol, Silinog, Aliguay e Siquijor.

Tornando al resort, l'Atlantis prosegue con le settimane "I bambini mangiano, dormono e si immergono gratis", con l'obiettivo di curare 500 bambini ogni anno e "aiutare a far crescere il segmento più giovane della nostra comunità di sub". Controlla le tariffe più recenti presso il sito di Atlantide.

Aggiunta di Sunshine a Zanzibar

Camera con piscina sulla spiaggia (Sunshine Group Zanzibar)

Sunshine Azure, un nuovo boutique hotel sulla spiaggia di Matemwe a Zanzibar, è l'ultima aggiunta al portfolio tanzaniano del Sunshine Group.

Dispone di 16 camere, due piscine, un ristorante, una "spiaggia bianca infinita" e, soprattutto, il centro immersioni Dive Point Zanzibar, anch'esso parte del Sunshine Group. Il Dive Point è un resort PADI 5* e la sua posizione sulla costa nord-orientale dell'isola lo pone di fronte all'atollo di Mnemba, che, a detta dell'hotel, offre alcune delle migliori immersioni di Zanzibar. Sole Azzurro

L'esperienza dei Medi

Barca per immersioni Les Illes

L'Hotel & Diving Les Illes a L'Estartit, nella Spagna meridionale, offre ai sub l'accesso al parco marino delle Isole Medes, con temperature piacevoli dentro e fuori dall'acqua e tantissime cose da vedere con una buona visibilità subacquea quest'estate.

Il pacchetto di otto giorni con soggiorno e immersioni offre sette notti in pensione completa e 12 immersioni dalla barca a partire da 923 euro (780 £) tra il 2 agosto e il 6 settembre. Hotel & Immersioni Les Illes

Immersioni con i giganti del Camp Dominica

Incontro con un capodoglio a Dominica (EYOS Expditions)

Dominica è una delle poche località ad avere capodogli residenti, e l'esperienza "Diving With Giants" offre agli ospiti la rara opportunità di fare snorkeling con loro nei Caraibi. EYOS Expeditions e Camp Dominica organizzano escursioni tra novembre e aprile ogni anno, quando i maschi in migrazione si uniscono ai branchi di balene residenti per riprodursi.

Le spedizioni sono guidate dall'apneista e fotografo Adam Slama e dall'ambientalista Jackson Mawhinney insieme al "sussurratore alle balene" locale Wendell Ettienne; il prezzo include un contributo alla ricerca in corso sul linguaggio delle balene.

Gli ospiti soggiornano in ville in cima alla scogliera presso il resort a 6 stelle certificato Green Globe a Secret Bay, seguono lezioni di yoga e respirazione e vanno alla ricerca delle balene nel comfort di una barca a vela Lagoon 55.

È richiesto solo lo snorkeling, ma sono disponibili anche escursioni per subacquei e apneisti. Il Camp Dominica è disponibile per gruppi privati ​​con prezzi a partire da 180,000 dollari (133,500 sterline) per sei persone, ma è possibile personalizzare il programma.

Sono disponibili anche due partenze programmate nella stagione 2025/26, per le quali i singoli partecipanti possono iscriversi per $ 25,000 a persona (£ 18,750). Dettagli completi da Spedizioni di Eyos.

Mante d'amore su Yin e Yang

Yin e Yang

Manta Expeditions, che organizza escursioni scientifiche per i cittadini, è al terzo anno della sua partnership alle Maldive con ScubaSpa per quella che chiama "Love Mantas Week", che prevede immersioni nei celebri punti di avvistamento delle mante e in stazioni di pulizia meno conosciute.

Sono inclusi anche incontri e workshop giornalieri tenuti dagli scienziati del Manta Trust, che spiegano come contribuire al meglio alla protezione delle specie minacciate.

Gli yacht ScubaSpa sono Yang (19-26 luglio) e Yin (18-25 ottobre) e i prezzi per una settimana a bordo partono da 2,950 $ a persona (circa 2,330 £) per due persone in condivisione.

La prenotazione per il prossimo anno è The 500 Miles, un viaggio di 14 notti sulla Conte Max Crociera che porta gli ospiti da Fuvahmulah, nel profondo sud delle Maldive, fino a Malé. Tra le prede, mante oceaniche e di barriera e oltre 10 specie di squali, tra cui squali tigre e squali martello.

Date per questo Spedizioni di Manta i viaggi sono previsti dal 22 marzo al 5 aprile 2026 e i prezzi partono da 4,590 $ a persona (3,460 £).

Aurora si unisce a Shack ad Anguilla

Pesci angelo regali (Aurora Anguilla Resort & Golf Club)

L'Aurora Anguilla Resort & Golf Club ha stretto una partnership con Scuba Shack per offrire ai propri ospiti quelle che definisce esperienze di immersioni di lusso, con cinque siti di immersioni in parete presso le isole coralline al largo per i subacquei più esperti, sette barriere coralline artificiali (principalmente navi cargo con scafo in acciaio) e 20 immersioni sulla barriera corallina tra i 6 e i 30 metri di profondità.

Anguilla ha quattro parchi marini protetti e ricchi di biodiversità e, afferma il resort, nessuna grande nave da crociera inquina l'ambiente. Promette barriere coralline brulicanti di pesci, tartarughe verdi ed embricate, praterie di fanerogame marine, squali nutrice, squali di barriera e occasionalmente squali tigre, razze, murene e nudibranchi.

Il centro immersioni, a breve distanza in auto dal Aurora Anguilla Il resort è gestito da Matthew Billington, che vanta oltre 33 anni di esperienza nel settore delle immersioni.

La vita nei parchi di Creta

Ombrosgialos, sito per un nuovo parco immersioni (Google Earth)

Stai pensando a Creta per una vacanza subacquea? I calendari dei progetti di immersioni annunciati in Grecia si sono dimostrati finora flessibili, ma l'isola più grande del paese spera di attirare i subacquei inaugurando un parco immersioni a Ombrosgialos, vicino al porto di Chania, quest'estate. I lavori sono iniziati lo scorso ottobre e l'apertura è stata annunciata a breve.

Si dice che sia in costruzione una barriera corallina artificiale su un'area di 60,000 metri quadrati (le dimensioni di otto campi da calcio), con 37 strutture appositamente progettate e due navi militari dismesse, pronte per essere colonizzate dalla vita marina. La profondità è prevista tra gli 8.5 e i 25 metri per soddisfare le esigenze sia dei principianti che dei subacquei esperti, guidati lungo tre percorsi segnalati.

Si dice che le barriere coralline artificiali siano già state costruite e siano in attesa di installazione. Si è parlato per la prima volta di questo parco sottomarino intorno al 2018, ma il governo ha dato il via libera al progetto solo lo scorso settembre e finora si dice che sia costato quasi mezzo milione di euro. ente turistico ufficiale dovrebbe avere l'ultima versione.

Il Ministero della Cultura e dello Sport greco ha anche annunciato la creazione di un nuovo ente chiamato Dive in Greece, per trasformare il Paese in una delle principali destinazioni internazionali per l'apnea. Pronti a partire!

