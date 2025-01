Le Isole Marshall, 'macchina del tempo', ottengono la prima AMP

È stata annunciata la prima nuova area marina protetta (AMP) del 2025 nella Repubblica delle Isole Marshall, nell'Oceano Pacifico, per proteggere quella che si dice sia un'enorme popolazione di squali e la più grande colonia di nidificazione di tartarughe verdi della nazione.

L'AMP, o santuario marino nazionale, coprirà due atolli remoti che si estendono su una superficie di 48,000 kmq e circondano le isole più settentrionali del paese, Bikar e Bokak.

Una tartaruga verde appena nata nuota per la prima volta nella laguna dell'atollo di Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Le isole sono disabitate e descritte dal National Geographic Pristine Seas, che è stato fortemente coinvolto nella fornitura dei dati su cui si basa l'MPA, come "due degli ecosistemi più incontaminati dell'Oceano Pacifico". Gli atolli devono essere completamente protetti dalla pesca.

Le Isole Marshall forniscono protezione come parte di un approccio di conservazione chiamato "guardare al futuro" o Blocco di riciclo, basato su intuizioni culturali e conoscenze tradizionali. L'idea è che le comunità costiere lavorino insieme per progettare i propri piani di gestione delle risorse per un uso sostenibile ed equo delle risorse terrestri e marine locali.

Un esempio di corallo sano: barriera corallina anteriore dell'atollo di Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

"L'oceano come lo conoscevano i nostri antenati sta scomparendo", ha affermato la presidente delle Isole Marshall, la dott. ssa Hilda Heine. "Senza ecosistemi oceanici sostenibili, la nostra economia, stabilità e identità culturale crolleranno.

"L'unico modo per continuare a beneficiare dei tesori dell'oceano è proteggerli. Sono orgoglioso del primo santuario marino del nostro Paese, che certamente non sarà l'ultimo."

Un banco di carangidi obesi sul lato sopravvento dell'atollo di Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Il fondatore di Pristine Seas Enric Sala durante un'immersione (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

"L'oceano è vita", ha affermato Glen Joseph, direttore della Marshall Islands Marine Resources Authority (MIMRA). "L'oceano mondiale si sta degradando, ma siamo in grado di recuperarne una parte riconoscendo che la protezione e la produzione alimentare non si escludono a vicenda.

"La salvaguardia delle aree ad alta biodiversità offre benefici alle comunità locali che contano sul pesce e su altri aspetti di un ambiente sano. Il nostro futuro dipende dalla protezione del nostro oceano".

Durante una spedizione a Bikar e Bokak nel 2023, Pristine Seas e MIMRA hanno raccolto dati su vita marina dalla superficie fino a 2,340 m di profondità, dalle lagune e barriere coralline fino al largo, come riportato all'epoca su Divernet.

Banco di barracuda al largo dell'atollo di Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Il team di scienziati e registi ha effettuato rilievi subacquei visivi delle barriere coralline e degli ambienti in mare aperto; ha calato telecamere sul fondale marino; ha contato e identificato uccelli marini; ha analizzato il materiale genetico trovato nell'acqua; ed ha esplorato aree più profonde e poco conosciute utilizzando un sommergibile.

"Le barriere coralline di Bikar e Bokak sono una macchina del tempo, come immergersi nell'oceano di 1,000 anni fa", ha affermato Enric Sala, National Geographic explorer in residence e fondatore di Pristine Seas. "In questi atolli remoti, abbiamo visto le popolazioni di coralli, vongole giganti e pesci di barriera più sane del Pacifico centrale e occidentale. Sono le nostre migliori linee di base per capire come potrebbe apparire l'oceano se davvero lo lasciassimo essere".

Pesce pappagallo testa ripida nell'atollo di Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

In collaborazione con ricercatori locali e funzionari governativi, il team ha effettuato 452 immersioni intorno agli atolli di Bikar e Bokak, nonché di Bikini e Rongerik, condividendo il loro rapporto scientifico con i decisori per informare il Blocco di riciclo.

Hanno notato che Bikar e Bokak ospitavano le più grandi colonie di nidificazione di tartarughe verdi e di uccelli marini delle Isole Marshall; avevano la più alta copertura corallina e la più alta densità di vongole giganti del Pacifico centrale e occidentale; mostravano un'elevata resilienza dei coralli al riscaldamento globale e avevano la più alta biomassa di pesci di barriera dell'Oceano Pacifico tropicale.

Abbondanti vongole giganti nella laguna dell'atollo di Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)



L'area ospitava anche un'abbondanza di specie vulnerabili, come grandi cernie, pesci napoleone e pesci pappagallo dalla testa gobba; rare aggregazioni di pesci deposti in deposizione delle uova e squali in fase di accoppiamento; e comunità di acque profonde con specie potenzialmente nuove di pesci e invertebrati e molti squali.

Pesce Napoleone (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Grande banco di squali grigi al largo del canale sottovento di Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Pristine Seas afferma che Bikar e Bokak sono in contrasto con Bikini Atoll, utilizzato come sito di test nucleari dopo la seconda guerra mondiale. Su richiesta di MIMRA, Pristine Seas ha studiato l'atollo per aiutare le Isole Marshall a stabilire i suoi primi siti di monitoraggio a lungo termine, utilizzando metodologie di raccolta dati standard con Rongerik Atoll come sito di riferimento non bombardato.

Dal 2008, la National Geographic Mari incontaminati afferma di aver contribuito alla creazione di 29 delle più grandi aree marine protette del mondo, che coprono una superficie complessiva di 6.8 milioni di kmq, ovvero più del doppio delle dimensioni dell'India.

