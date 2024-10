Gli scienziati scoprono coralli resistenti al calore nascosti in bella vista

La nostra scoperta potrebbe aiutare a proteggere la Grande Barriera Corallina? Chiedi a MELISSA NAUGLE ed EMILY HOWELLS della Southern Cross University e LINE K BAY dell'Australian Institute of Marine Science (AIMS)

Proprio come gli esseri umani gestiscono lo stress in modo diverso, lo fanno anche i coralli. Anche colonie di coralli della stessa specie, che crescono fianco a fianco, variano nella loro tolleranza a pressioni come le ondate di calore.

In ricerca pubblicata il 23 settembre, abbiamo scoperto nuove sorprendenti prove di una tolleranza variabile al calore nei coralli. Mentre gli oceani del mondo si riscaldano, queste differenze sono importanti.

All'inizio di quest'anno, il mondo quarto evento mondiale di sbiancamento di massa è stata dichiarata. La Grande Barriera Corallina (GBR) ha sofferto cinque sbiancamenti di massa dal 2016, l'ultima delle quali è avvenuta la scorsa estate. Le dichiarazioni hanno seguito le l'anno più caldo mai registrato.

Per mantenere sane e funzionanti le barriere coralline del mondo, è necessario ridurre le emissioni globali di carbonio drasticamente frenato per ridurre il tasso di riscaldamento degli oceani. Mentre l'umanità lavora per raggiungere questo obiettivo, gli interventi potrebbero far guadagnare tempo ai coralli per sopravvivere nei loro ambienti riscaldati.

Che Cosa Abbiamo Fatto

La tolleranza al calore dei coralli può essere misurata analizzando le loro risposte alle elevate temperature dell'acqua. La nostra ricerca ha comportato la misurazione delle soglie di sbiancamento di oltre 500 colonie di coralli tabulari Acropora giacinto.

Acropora giacinto è un corallo comune che forma "tavole" di piccoli rametti. Questa specie è entrambi ecologicamente importante e altamente vulnerabile alle ondate di calore, il che lo rende un candidato ideale per la conservazione.

Il colore caratteristico del corallo è dato dalle alghe che vivono all'interno del suo tessuto. Le alghe forniscono anche la maggior parte del nutrimento del corallo. Quando la temperatura dell'acqua diventa troppo alta per troppo tempo, il corallo espelle le alghe, causando lo sbiancamento e la fame.

Mentre eravamo in mare, abbiamo visitato 17 barriere coralline per fare immersioni subacquee e cercare Acropora giacintoAbbiamo poi portato campioni di questi coralli a bordo di una nave da ricerca per condurre esperimenti.

Il nostro sistema sperimentale portatile appositamente progettato conteneva 12 vasche impostate su quattro temperature diverse. I frammenti di corallo venivano posizionati in ogni vasca e sottoposti a stress termico di breve durata a temperature diverse.

Successivamente abbiamo misurato la quantità di pigmento rimasta nei frammenti di corallo, che coincide direttamente con la quantità di alghe rimaste nelle cellule del corallo.

È stato utilizzato un sistema sperimentale per testare le soglie di sbiancamento di oltre 500 colonie di coralli in mare (AIMS / Joanna Hurford)

Abbiamo poi determinato le soglie di sbiancamento di ogni corallo, ovvero la temperatura alla quale la pigmentazione del corallo scende al 50% del suo livello sano. Ciò ci ha permesso di capire quanta variazione esiste e dove vivono le colonie più tolleranti al calore.

Quindi cosa abbiamo scoperto? Nei nostri esperimenti, la quantità di pigmento trattenuto ad alte temperature variava dal 3% al 95%. Ciò significa che ad alte temperature alcune colonie di coralli si sbiancavano completamente mentre altre sembravano appena influenzate.

Delle 17 barriere coralline da noi studiate, 12 contenevano colonie con soglie di sbiancamento nel 25% superiore. Ciò significa che i coralli tolleranti al calore potevano essere trovati nella maggior parte delle barriere coralline da noi campionate.

Natura contro educazione

I coralli gestiscono lo stress in modo diverso per due motivi: natura e educazione.

Ogni corallo ha una "natura" o un corredo genetico unico che può influenzare la sua tolleranza al calore. I nostri risultati suggeriscono che i coralli presenti in tutta la Grande Barriera Corallina potrebbero contenere risorse genetiche uniche che sono importanti per il recupero e l'adattamento.

Tuttavia, alcuni aspetti dell'ambiente marino possono favorire o ostacolare la risposta allo stress termico di un corallo. Tra questi rientrano le temperature dell'acqua, le condizioni dei nutrienti e le alghe simbiotiche che vivono all'interno del tessuto del corallo.

Abbiamo scoperto che i coralli che vivono in regioni più calde, come la Grande Barriera Corallina settentrionale, possono sopportare temperature dell'acqua più elevate. Tuttavia, poiché l'acqua è così calda in queste aree, i coralli sono già spinti vicino ai loro limiti di temperatura.

I coralli nella Grande Barriera Corallina meridionale non riescono a sopportare temperature elevate come i loro vicini settentrionali. Le nostre scoperte suggeriscono che questi coralli possono tollerare un riscaldamento maggiore rispetto alle loro temperature locali rispetto ai coralli a nord.

Questi modelli di tolleranza potrebbero influenzare la capacità dei coralli di sopravvivere alle ondate di calore marine.

Vari gradi di sbiancamento in Acropora giacinto coralli uno accanto all'altro a Lizard Island sulla Grande Barriera Corallina (AIMS / Melissa Naugle)

Diamo un futuro alle nostre barriere coralline

Le nostre scoperte hanno implicazioni potenzialmente importanti per la capacità dei coralli di adattarsi ai mari più caldi causati dai cambiamenti climatici.

I risultati potrebbero anche informare gli sforzi di conservazione e ripristino della barriera corallina. Ad esempio, i coralli genitori tolleranti al calore potrebbero essere allevato selettivamente per produrre una prole più adatta alle acque più calde.

Il successo di tali programmi dipende dalla misura in cui il corredo genetico di un corallo controlla la sua tolleranza al calore. Quindi, il passo successivo in questa ricerca è indagare queste differenze genetiche.

Sono già in corso prove di allevamento selettivo in corso, utilizzando i coralli più tolleranti al calore identificati in questo studio.

Quando si tratta di proteggere le nostre barriere coralline, ridurre le emissioni di gas serra è fondamentale. Tuttavia, interventi come l'allevamento selettivo possono essere utili integrazioni per dare alle barriere coralline il miglior futuro possibile.

