Crolli record nella copertura di corallo duro della Gran Bretagna

Rispetto a molte altre parti del mondo, i subacquei possono ancora trovare molti coralli duri interessanti nella Grande Barriera Corallina australiana, ma sono le tendenze di fondo a preoccupare gli scienziati.

Secondo l'ultimo rapporto di indagine annuale prodotto dall'Australian Institute of Marine Science (AIMS), la copertura di coralli duri nella GBR è diminuita notevolmente rispetto agli alti livelli degli ultimi anni ed è tornata a livelli medi quasi a lungo termine, evidenziando quanto sia diventata instabile la situazione.

La GBR ha sperimentato il più grande declino annuale della copertura corallina in due delle sue tre regioni (settentrionale, centrale e meridionale) da allora OBIETTIVI ha iniziato a monitorare 39 anni fa.

Sbiancamento parziale e mortalità su una colonia di Platygyra nella regione centrale (AIMS LTMP)

Ciò è stato causato principalmente dallo stress termico indotto dal cambiamento climatico, che ha portato alla mortalità dei coralli a seguito dell'evento di sbiancamento di massa del 2024, ma anche dall'impatto dei cicloni e dalle infestazioni di stelle marine corona di spine.

Nella regione settentrionale la copertura corallina è diminuita nel corso dell'anno di circa il 25%-30%; nella regione centrale si è registrato un calo minore del 13.9%, attestandosi al 28.6%, mentre nella regione meridionale la copertura è diminuita del 31%, attestandosi al 26.9%.

Da una base alta

"Le perdite record di coralli duri di quest'anno sono state causate da un'elevata percentuale di perdite, grazie ai livelli record degli ultimi anni", afferma il dott. Mike Emslie, responsabile del programma di monitoraggio a lungo termine dell'AIMS. "Stiamo ora assistendo a una maggiore volatilità nei livelli di copertura di coralli duri.

Dott. Mike Emslie (AIMS LTMP)

"Si tratta di un fenomeno emerso negli ultimi 15 anni e indica un ecosistema sotto stress. Abbiamo visto la copertura corallina oscillare tra minimi e massimi record in un lasso di tempo relativamente breve, mentre in precedenza tali fluttuazioni erano moderate.

"La copertura corallina si attesta ora vicino alla media a lungo termine in ogni regione. Sebbene la Grande Barriera Corallina sia in condizioni relativamente migliori rispetto a molte altre barriere coralline del mondo dopo l'evento globale di sbiancamento di massa dei coralli, gli impatti sono stati gravi."

Delle 124 barriere coralline esaminate, 77 hanno registrato una copertura di corallo duro del 10-30%, 33 barriere del 30-50% e solo due avevano una copertura superiore al 75%. Due barriere avevano una copertura inferiore al 10%.

Subacqueo impegnato in un'indagine sulla barriera corallina (AIMS LTMP)

Barriere coralline dominate dal Acropora Le specie sono state tra quelle più duramente colpite dallo sbiancamento di massa dei coralli e dai due cicloni, afferma Emslie.

"In passato abbiamo affermato che questi coralli sono i più rapidi a crescere e sono i primi ad andarsene, poiché sono sensibili allo stress termico, ai cicloni e sono il cibo preferito delle stelle marine corona di spine, e i risultati di quest'anno lo dimostrano.

Le infestazioni di stelle marine corona di spine sono ancora a livelli di epidemia su diverse barriere coralline nella GBR meridionale, tra cui l'isola di Tern (AIMS LTMP)

"È anche la prima volta che osserviamo un impatto significativo sullo sbiancamento nella regione meridionale, che ha portato al più grande declino annuale dall'inizio del monitoraggio."

Lo sbiancamento di massa dello scorso anno, parte di un evento globale iniziato nell'emisfero settentrionale nel 2023, è stato il quinto nella GBR dal 2016 e ha avuto l'impatto più grande finora, con uno sbiancamento da elevato a estremo in tutte e tre le regioni.

È stato registrato un lieve sbiancamento su diverse barriere coralline in tutta la GBR settentrionale, come questa colonia di Acropora a Lagoon Reef (AIMS LTMP)

"Quest'anno le barriere coralline dell'Australia Occidentale hanno subito anche il peggior stress termico mai registrato", ha commentato la Prof.ssa Selina Stead, CEO di AIMS. "È la prima volta che assistiamo a un singolo evento di sbiancamento che colpisce quasi tutte le barriere coralline australiane".

Tali eventi stavano diventando più intensi e frequenti, ha affermato, come dimostrato da quelli del 2024 e del 2025, la seconda volta in un decennio che la barriera corallina aveva subito uno sbiancamento di massa in due anni consecutivi.

“Questi risultati forniscono una solida prova del fatto che il riscaldamento degli oceani, causato dal cambiamento climatico, continua ad avere un impatto rapido e sostanziale sulle comunità coralline della barriera corallina.

Lavoro sul campo nella Grande Barriera Corallina (AIMS LTMP)

“Il futuro delle barriere coralline del mondo dipende da una forte riduzione delle emissioni di gas serra, dalla gestione delle pressioni locali e regionali e dallo sviluppo di approcci che aiutino le barriere ad adattarsi e a riprendersi dagli impatti del cambiamento climatico e di altre pressioni”.

AIMS 2025 Programma di monitoraggio a lungo termine quantifica le tendenze nello stato delle comunità coralline GBR e le ultime riepilogo annuale riporta i risultati delle indagini sulla barriera corallina da agosto 2024 a maggio 2025 e valuta l'impatto dell'evento di sbiancamento di massa del 2024.