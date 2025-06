Destinato a immergersi nelle isole Vitu

PIERRE CONSTANT visita un arcipelago vulcanico in Papua Nuova Guinea a bordo della rinomata nave da crociera FeBrina per immersioni in luoghi incontaminati. È lui a scattare le fotografie.

Ho incontrato Alan per la prima volta 35 anni fa all'esotico bar del Kavieng Hotel a Kavieng, nella Nuova Irlanda, e abbiamo chiacchierato animatamente bevendo un paio di drink.

Oggi salgo a bordo dell'imbarcazione di cui è armatore e capitano, la FebrinaHa quasi 68 anni e, con la sua colorata camicia da marlin, sembrava raddoppiato di circonferenza! Mi ricorda come il francese che ha aperto un centro immersioni a Manus, nelle remote Isole dell'Ammiragliato, nell'estremo nord-ovest del paese. Questo è successo un quarto di secolo fa.

FeBrina a Walindi

Partendo da Walindi nella baia di Kimbe nella provincia della Nuova Britannia Occidentale, la crociera subacquea di nove giorni è diretta a Vitu (aka Isole Witu) nel Mare di Bismarck. I passeggeri sono un mix cosmopolita di quattro australiani, tre americani, un ex marine olandese e io.

L'equipaggio della PNG è composto da Francis, l'ingegnere; la cuoca e istruttrice subacquea Josie con i suoi tre assistenti, le guide subacquee Lucas, Michael e Freddy; e il marinaio Vincent, che lava meticolosamente il ponte con l'acqua tutto il giorno!

Costruito in Australia nel 1973, Febrina È lungo 25 metri e dispone di sette cabine che possono ospitare fino a 10 passeggeri. Lo skipper australiano Alan Raabe lo acquistò nel 1990.

Capitano Alan Raabe

La stazione di immersione

Il salotto sul ponte

Sono previsti sette giorni di immersioni con 4-5 immersioni al giorno: tre al mattino, una al pomeriggio e un'immersione notturna. I passeggeri arrivano da Port Moresby con Air Niugini, il cui programma di volo è cambiato almeno tre volte negli ultimi mesi.

La prima notte la trascorro ormeggiata al molo di Walindi. Il motore si accende alle 5 del mattino e salto giù dal letto per la prima immersione alle 6.30. Il Nitrox è disponibile come pacchetto per tutte le immersioni.

Un tempo chiamate Isole Francesi, le Isole Vitu, di origine vulcanica, si estendono per 96 kmq a nord-ovest della Baia di Kimbe. Le quattro isole principali sono Garove (Grande Vitu), Unea, Mundua (Ningau) e Nareoa (Naragé).

Quest'ultima isola è ciò che resta di un'eruzione avvenuta intorno al 1892, che generò un'onda di tsunami alta 100 metri che sterminò tutti gli abitanti della vicina Ningau, tranne due.

Tra tutte le isole della Papua Nuova Britannia, la Nuova Britannia è la più attiva dal punto di vista vulcanico. Con i suoi 520 km di lunghezza e 146 km di larghezza, è l'isola più grande dell'Arcipelago di Bismarck. Le sue catene di 27 vulcani la percorrono in lunghezza, ma principalmente lungo la costa settentrionale (intorno a Rabaul) a est e lungo la penisola di Willaumez (intorno a Kimbe) a ovest.

Gli indigeni della Nuova Britannia si dividono in due gruppi principali: i Papuani, presenti da decine di migliaia di anni, e gli Austronesiani, arrivati ​​3,000 anni fa. Sull'isola si parlano almeno 50 lingue diverse.

Barriera corallina di Inglis

Ingegnere Francis

La prima immersione si svolge su un monte sottomarino nella baia di Kimbe. La visibilità è ottima e la vita ittica è discreta, ma lo sbiancamento dei coralli è molto evidente grazie all'elevata temperatura dell'acqua, superiore ai 31 °C. La sommità della barriera corallina, a 11 metri di profondità, scende fino a 28 metri e oltre.

Anemone sbiancato, Inglis Shoal

Vediamo un piccolo squalo pinna bianca, banchi di eleganti pesci unicorno (Naso esacanto), unicorni Vlaming (Naso di Vlamingo), pesce chirurgo, cernia corallina e dentice nero (Macolor niger), con grandi spugne arancioni a forma di orecchio che aggiungono un tocco di colore vibrante allo scenario. Gli anemoni bianchi con i pesci pagliaccio puzzola rosa (Amphiprion perideraion) sono deliziosi.

Joelle's Reef, che prende il nome dalla figlia di Alan, è un altro monte sottomarino con acqua limpida e priva di correnti.

Pesce unicorno in lotta, Joelle's Reef

Un piccolo banco di carangidi obesi (Caranx sexfasciatus) volteggiano sulla cima della barriera corallina. Un barramundi (Cromileptes altivelis), il pesce chirurgo dalla maschera gialla (Acanthurius dussumieri), alcuni pesci pipistrello Teira (Platax teira), una nuvola di pesci farfalla piramidali (Hemitaurichthys polylepis) e diversi cernie coralline di grandi dimensioni con pinne alte (Plectropomus oligacanthus) sono i momenti salienti della giornata.

Grande spugna arancione e sub, Anne Sophie's Reef

Corridori arcobaleno all'Anne Sophie's Reef

Dopo la terza immersione ad Anne-Sophie's Reef, partiremo a metà pomeriggio per le Isole Vitu. La traversata in mare aperto durerà circa sette ore.

Il cono perfetto del vulcano del Monte Wangore si erge a dritta a 1,155 metri, nella calda luce del sole. Non appena superiamo Capo Hollmann, la punta settentrionale della penisola di Willaumez, il mare si agita. La cena è movimentata e alcuni ospiti si ritirano rapidamente nelle loro cabine.

Il monte Wangore alto 1.155 m

Febrina Getta l'ancora in una baia protetta a sud dell'isola di Garove, e finalmente tutti si godono un buon sonno. Garove, o Grande Vitu, è la più grande delle isole Vitu ed è notevole per la sua caldera interna. Questa è aperta sul lato sud, permettendo all'acqua di mare di inondare un cratere che si estende probabilmente per 3 km.

Dopo essere state occupate dai tedeschi prima della Prima Guerra Mondiale, le Isole Vitu furono acquisite dal gruppo commerciale Burns Philp per le piantagioni. Durante la Seconda Guerra Mondiale furono occupate dai giapponesi. Nel 1, una missione cattolica fu fondata all'interno della grande caldera di Vitu.

Via per un'immersione

Di primo mattino, il cielo è coperto e piove un po'. Le nostre prime due immersioni sono a Vitu Reef, al largo della costa occidentale di Garove. L'immersione in parete, piuttosto buia, rivela pochi pesci, a parte un banco di fucilieri blu e gialli.Cesio rotondo) che sale dritto lungo il muro.

Immersione mattutina al drop-off di Vitu Reef

Corallimorfario, barriera corallina di Vitu

Banco di fucilieri blu e gialli, Vitu Reef

Mi imbatto in alcuni arancioni-pinna pesce pagliaccio con la coda bianca (Amphiprion crisottero). Nuotando intorno al punto le cose si animano con un banco di dentici di mezzanotte (Macolor macularis), il carangide rosso, il dentice, alcuni carangidi giganti (Caranx ignobilis) e una nuvola di pesci farfalla piramidali (Hemitaurichthys polylepis).

Finalmente spunta il sole mentre la barca si dirige a est verso il porto di Vitu per l'ancoraggio. È prevista un'immersione pomeridiana sulla sabbia nera vulcanica.

Baia di Wirey

Immersione nel fango, Wirey Bay

L'immersione nel fango mi permette di vedere un gambero imperatore (Periclimene imperatore) al lavoro su un cetriolo di mare (Holothuria scabra). Spunta fuori dalla sua tana un'inquisitrice anguilla a nastro blu (Rhinomuraena quaesita) sembra compiaciuto delle intenzioni macro di questo fotografo.

Gambero imperatore su cetriolo di mare di sabbia, Wirey Bay

Anguilla nastro blu, Wirey Bay

Pesce pagliaccio dalle guance spinose, Wirey Bay

Bellissimi coralli da vaso (Turbinaria peltata) ospitano una collezione di giovani dentici blu (Lutjanus kasmira). Le spugne a barile verticale sono impressionanti e corallimorfari Attira la mia attenzione. Una grossa pastinaca, che si aggira aggressiva nella sabbia, solleva una nuvola di limo grigio e, al mio avvicinarsi, si mette a volare freneticamente.

Subacqueo che esce dall'acqua, porto di Vitu

Costa di Wirey Bay

L'immersione notturna a Wirey Bay non è un granché, ma trovo molti paguri, una timida razza maculata blu e un pesce vacca dalle lunghe corna (Lactoria cornuta) attratto dalla mia torcia per una ripresa macro. Una conchiglia vomere (Strombus vomer) scivola nel fango sotto la barca, osservandomi comicamente con i suoi occhi in movimento.

Un giovane pesce triglia lentigginoso avvistato durante un'immersione notturna nella baia di Wirey

Pesce mucca dalle lunghe corna, Wirey Bay

Conchiglia del vomere, baia di Wirey

L'isola di Ningau fa parte delle isole Mundua, a nord-ovest. Alan ha in programma di immergersi negli archi di Goru, una barriera corallina isolata al largo, ma gli isolani chiedono senza mezzi termini un compenso di un milione. kina (£261,000) per usare il sito! Pazzesco.

Alla fine, Josie ci informa che dobbiamo immergerci a Dicky's Knob, a ovest di Vitu Reef. Lì i pesci sono abbondanti: un banco di pesci balestra oceanici (Canthidermis maculata), banchi di fucilieri, tonni rossi e carangidi giganti, carangidi neri (Caranx lugubris) occasionalmente, e tonno dente di cane (Gymnosarda unicolor).

Fucilieri blu e gialli a Dicky's Knob

Jack gigante

Jack pinna blu

Intorno al monte sottomarino sono sorpreso da un banco di pesci corridori arcobaleno. Gorgonie e coralli frusta rossi sono bellissimi e la cupola è tappezzata di anemoni, con alcune spugne sferiche spinose (Oceanapia sp).

Di prima mattina, Ningau Reef è un'immersione a parete in un canale con una forte corrente da nord. Scendendo a 28 metri, all'improvviso, mi imbatto in quattro superbi dentici pinna a vela (Symphorichthys spilurus), una delle mie specie preferite.

Dentice a vela, barriera corallina di Ningau

Mentre mi volto per affrontare la corrente, uno squalo grigio di barriera mi si avvicina all'improvviso. Riesco a inquadrarlo bene, il che è una fortuna perché sarà il mio unico incontro con uno squalo durante la crociera.

Squalo grigio di barriera a 25 metri, Ningau Reef

Febrina Ci spostiamo nel canale profondo 200 metri della caldera di Garove mentre pranziamo, e gettiamo l'ancora dietro la piccola isola di Peel. La vegetazione è rigogliosa e verde, con pandani e palme da cocco.

Formazione di nubi vicino all'isola di Garove

Delfini spinner all'alba, Isola di Garove

La chiesa cattolica risplende bianca sotto il sole di mezzogiorno su una penisola che si protende a ovest. Alcune ragazze e bambini vengono a scambiarsi frutta e verdura sulle loro canoe a bilanciere, portando anche fiori di frangipane rosa come offerta.

I bambini vengono a scambiare frutta e verdura nella loro canoa, Garove Is

Canoa dal basso

Isola della buccia

L'immersione pomeridiana nel fango, su un fondale vulcanico fangoso, ha una profondità media di 15 metri e presenta vecchi ceppi d'albero caduti vicino alla riva e numerose spugne a barile, di forma arrotondata o alte e fusiformi.

Peel Island, all'interno del cratere dell'isola Garove

Ceppi d'albero nel blu, Peel Island

Nudibranchi risbecia di Tryon, Peel Island

Incontriamo un paio di nudibranchi di Tryon's risbecia (Risbecia tryoni), color crema con macchie blu scuro, aura bianca e cintura blu. Ci sono anche Phyllidia coelestis e pustolosa, nero con puntini bianchi e grappoli di corallo margherita (Alveopora gigas) formando vistosi cumuli vicino alla riva.

Ostriche a zigzag e corallo Porites, Isola Peel

Margherita corallo

Spugne gialle nel cratere

Cortili di spugne giallo-arancio si ergono sotto una piccola scogliera, un ottimo posto per scatti d'ambiente mentre i raggi del sole filtrano.

Spugna a barile oblunga

Nella successiva immersione scopro il relitto arrugginito di una vecchia barca da pesca, un cumulo arrotondato simile a un cervello di Euphyllia parancora corallo e un raro cetriolo di mare bianco con piccole punte e macchie nere circondate da un alone bianco che non avevo mai visto prima.

Relitto di un peschereccio

Tumulo di corallo fiorito, Peel Island

Il lato est dell'isola di Garove ospita quelle che considero le migliori barriere coralline delle Isole Vitu e sono probabilmente i segreti meglio custoditi di Alan. Dopo, mi osserva con un'occhiata furba e mi chiede: "Cosa ne pensi di quell'immersione?"

Banco di Lama

Oltre Capo Watuwabuna, e al largo dell'omonimo ancoraggio, questa barriera corallina è praticamente priva di corrente. È appena sorto il sole e usiamo le torce per esplorare la parete.

Ho problemi con la mia macchina fotografica subacquea. Lo zoom e persino l'otturatore si bloccano all'improvviso, e non so come risolvere il problema. Tornato in cabina, la macchina fotografica sembra funzionare, ma poi si ripresenta.

Considero di spruzzare WD40 nella finestra del pulsante dell'alloggiamento e, magicamente, il problema è risolto. Riprendo a sparare senza incidenti alla prossima immersione - con un banco di pesci pipistrello Teira (Platax teira), eleganti unicorni, pesci corridori arcobaleno, un banco di dentici neri, nuvole di pesci balestra oceanici, carangidi obesi, dentici coda a paletta (Lutjanus Gibbus) e cernia corallina pinna alta.

Pesce pipistrello Teira a Lama Shoal

Cernia corallina

Jack dagli occhi grandi

C'è anche un grande banco di barracuda pinna nera (Sphyraena qenie) che turbinano nel blu: è il paradiso dei fotografi.

Barracuda pinna nera, Lama Shoal

dentice nero

Imperatore pinna gialla

Pesce palla della mappa

La barriera corallina di Barney

Corallo Dendronephthya, Barney's Reef

La mattina successiva si verifica uno scenario identico, con un paio di immersioni in questa barriera corallina di forma quadrata più a nord di Lama Shoal, con pareti su tutti i lati, fino a 45 metri di profondità sulla sabbia.

Banchi di carangidi obesi, dentici rossi (Lutjanus bohar), dentici neri e di mezzanotte che si mescolano insieme e un banco di pesci tamburo pinna lunga (Cifoso vaigensis) sono visibili sul bordo del dislivello.

Dentice rosso

Scuola di suonatori di tamburo pinna lunga

Grande spugna arancione sul muro del Barney's Reef

Sulla cima della barriera corallina, una fascia di pesci dolci diagonali (Plectorhinchus lineatus) tienimi d'occhio mentre mi avvicino furtivamente. Un affascinante chromodoris di Kunie (Chromodoris kuniei), e un granchio orango (Oncinopus sp) in corallo a bolle completa il mio foto sessione squisitamente - un'immersione eccellente davvero!

Sweetlips diagonali

Cromodoro di Kunie

Granchio orango nel corallo a bolle, Barney's Reef

Anemoni e spugne, Barney's Reef

Pesce chirurgo imitatore

La settimana di immersioni volge al termine quando, a metà pomeriggio, il Capitano Alan decide di tornare a Kimbe Bay. Faremo le nostre ultime immersioni il giorno dopo, alle 9:XNUMX. Febrina getta l'ancora in una baia protetta della costa nord-orientale della penisola di Willaumez.

Sveglia alle 5.15:XNUMX, controllo bombola e attrezzatura alla stazione di immersione. Fuori è buio e pioviggina. Uno stormo di piccoli uccelli che assomigliano a procellarie vola intorno alla barca. Lucas, allegro, mi dice che stamattina ci immergiamo in un relitto di aereo giapponese.

Guida subacquea Lucas

Zero giapponese

Subacquei sul relitto giapponese Zero

Dalla coda

Vista frontale con supporto

Situato in una baia riparata ai piedi del monte Wangore, un velivolo iconico scoperto nel 2000 dai pescatori locali giace su un letto volatile di limo marrone a 15-17 metri di profondità.

Prodotto nell'agosto del 1942, il caccia giapponese Zero faceva parte dell'Airgroup 204, che lasciò Rabaul il 27 dicembre 1943, mentre la 1a divisione dei Marines degli Stati Uniti sbarcava a Capo Gloucester, sulla punta sud-occidentale della Nuova Britannia.

A causa di un problema tecnico, il pilota Tomi Haru Honda è atterrato in acque poco profonde vicino alla penisola di Willaumez. Lo Zero è privo di qualsiasi segnaletica, ma è rimasto intatto.

Spugne grigie incrostanti avvolgono la fusoliera come un sudario. In posizione eretta, una delle pale dell'elica trasporta vistose spugne rosse, con tre gruppi di coralli a bolle alla base.

L'elica dello Zero con spugne rosse e corallo a bolle

Freddie indica la mitragliatrice a sinistra ala

Un sorprendente anemone bianco, completo di pesce pagliaccio puzzola rosa, si è sistemato dietro la cabina di pilotaggio aperta. Freddie indica la mitragliatrice sulla punta sinistra. ala come dolci labbra dipinte (Immagine del diagramma) si aggirano furtivamente, curiosi di conoscere i visitatori del giorno.

Conclusione

Giorno Deco – Pierre nel cratere del vulcano Monte Garbuna

Pappagallo Eclectus femmina nella foresta del Monte Garbuna

Due buceri di Blyth

Il riscaldamento globale e le elevate temperature dell'acqua hanno avuto effetti più gravi sulla baia chiusa di Kimbe rispetto alle isole Vitu, che sono aperte sul mare di Bismarck, e alcuni coralli duri hanno subito notevoli danni.

Tuttavia, questo non vale per tutte le specie, e i coralli molli, a frusta e a frusta rossa rimangono spettacolari come sempre. Se le temperature si abbasseranno nel tempo e le condizioni torneranno alla normalità, i coralli saranno in grado di rigenerarsi – incrociamo le dita.

Pierre Constant è l'autore del libro da tavolino del 1998 Manus, Isole dell'Ammiragliato – Il mondo perduto dei Titani (PNG) e corre Esperienza di vita di CalaoContattalo a calaolife@yahoo.com. Scopri di più sulla crociera Febrina.

