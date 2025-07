La bellezza delle barriere coralline è fondamentale per la loro sopravvivenza

Ecco perché abbiamo escogitato un modo per misurare questa bellezza, spiegano TIM LAMONT dell'Università di Lancaster e GITA ALISA e TRIES BLANDINE RAZAK, entrambe dell'Università IPB in Indonesia

Perché le persone si preoccupano delle barriere coralline? Perché i loro danni causano così tanti... preoccupazione e indignazione? Cosa spinge le persone ad andare a di tutto a proteggere e ripristinare loro?

Naturalmente, è in parte a causa loro importanza ecologica e valore economico – ma anche perché sono bellissime. Le barriere coralline sane sono tra gli ecosistemi più spettacolari del pianeta, e questa bellezza è tutt'altro che superficiale.

Rafforza il valore del patrimonio culturale, sostiene l'industria turistica, incoraggia la tutela degli oceani e approfondisce il legame emotivo delle persone con il mare.

Ma come si può misurare tanta bellezza? E quando viene distrutta, può essere ricostruita?

Tradizionalmente, molti programmi di monitoraggio e ripristino delle barriere coralline ne trascurano la bellezza, considerandola troppo soggettiva da misurare. E come team di scienziati, questo ci ha frustrati. Sapevamo che per sfruttare al meglio questo fattore chiave per la conservazione dei coralli, dovevamo essere in grado di misurarne la bellezza.

Per certi versi, è un compito impossibile. Ma il nostro nuovo studio affronta questa sfida, fornendo un metodo per quantificare il valore estetico di una barriera corallina e misurarne il recupero quando barriere coralline precedentemente danneggiate vengono ripristinate.

Le barriere coralline sane, ricche di colori, forme e consistenze diversi, sono considerate tra gli ecosistemi visivamente più spettacolari della Terra (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Programma Marte

Il nostro team internazionale di scienziati marini ha lavorato presso il programma di restauro dei coralli su Marte (il più grande progetto del suo genere) nell'Indonesia centrale. Qui, comunità locali e aziende internazionali hanno collaborato per oltre un decennio, ricostruendo barriere coralline un tempo decimate dalla pesca con la dinamite.

Questo metodo di pesca illegale utilizza esplosivi per stordire e uccidere i pesci, facilitandone la cattura, e allo stesso tempo riduce in macerie le barriere coralline, spazzando via intere comunità coralline in pochi secondi.

Questo progetto indonesiano ha già barriere coralline rigenerate con successoMa volevamo verificare se questo programma fosse stato in grado di ricreare l'attrattiva visiva di un ecosistema di barriera corallina naturale.

I subacquei lavorano insieme per ripristinare una barriera corallina nel più grande progetto di restauro corallino al mondo. Le strutture metalliche sostengono i singoli frammenti di corallo, che col tempo crescono fino a formare una barriera corallina restaurata (Indo-Pacific Films, CC BY-NC-ND)

Abbiamo scattato foto standardizzate del fondale marino utilizzando impostazioni che regolano automaticamente il bilanciamento del bianco e il colore per compensare le condizioni di luce subacquea. Questo ci ha permesso di catturare colori accurati in condizioni di acque basse costanti in siti di barriera corallina sani, degradati e ripristinati.

Poi abbiamo condotto online Sondaggi condotti su oltre 3,000 partecipanti, chiedendo loro di confrontare coppie di fotografie e scegliere quella che trovavano più bella, consentendoci di ottenere una valutazione per ciascuna fotografia. I nostri risultati hanno mostrato che persone di background molto diversi condividevano costantemente opinioni simili su quali barriere coralline fossero più belle.

Che fossero giovani o anziani, provenienti da paesi con o senza barriere coralline, o con diversi livelli di istruzione e familiarità con l'oceano, gli intervistati tendevano a preferire immagini con un'elevata copertura corallina, colori vivaci e strutture coralline complesse. Ciò suggerisce che esista un apprezzamento umano condiviso per la bellezza delle barriere coralline rigogliose.

Abbiamo utilizzato queste valutazioni anche per addestrare un algoritmo di apprendimento automatico basato sull'intelligenza artificiale, in grado di prevedere in modo affidabile le preferenze visive delle persone per le fotografie di diversi habitat corallini.

Una barriera corallina sana a Sulawesi, Indonesia centrale (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

I risultati delle risposte al sondaggio e dell'algoritmo di apprendimento automatico erano gli stessi. Le immagini di barriere coralline ripristinate venivano costantemente valutate altrettanto belle di quelle di barriere sane e molto più gradevoli esteticamente di quelle degradate.

Questo è incoraggiante e importante. Dimostra che gli sforzi per ricostruire questi ecosistemi carismatici possono ricreare la bellezza che li rende così preziosi.

Monitoraggio del recupero

Abbiamo scoperto che la bellezza era strettamente correlata al numero di colori presenti nell'immagine, alla proporzione di corallo vivo nell'immagine e alla complessità delle forme esibite dai coralli. Al contrario, le immagini che mostravano campi grigi di detriti di coralli morti con poca vita ricevevano costantemente la valutazione più bassa.

I nostri risultati suggeriscono che promuovere una gamma di colori e forme diverse di coralli non solo aiuterà la vita marina, ma ripristinerà anche il valore visivo, culturale e turistico delle barriere coralline fiorenti.

Gli esperti di ripristino delle barriere coralline possono raggiungere questo obiettivo scegliendo coralli donatori (coralli sani trapiantati in siti degradati per favorirne il recupero) per aggiungere colore e varietà alle barriere coralline che piantano.

Ciò significa anche che il recupero della barriera corallina può essere monitorato utilizzando semplici fotomonitoraggio basato su, come quello utilizzato nel nostro studio.

Le barriere coralline necessitano di cure a lungo termine per sopravvivere, prosperare e mantenere la loro bellezza e funzionalità ecologica. Per garantire che i progressi iniziali di ripristino non vadano persi rapidamente, tali sforzi devono essere abbinati a un monitoraggio e una manutenzione costanti.

Anche qualsiasi sviluppo turistico attorno alle barriere coralline ripristinate deve essere gestito con attenzione e in modo sostenibile.

Il ripristino e le pratiche turistiche sostenibili possono contribuire a proteggere e sostenere i benefici ecologici e sociali di barriere coralline bellissime e sane. In definitiva, il ripristino di barriere coralline meravigliose sarà fondamentale per le comunità che dipendono dal turismo marino e per ispirare le persone a prendersi cura dell'oceano.

