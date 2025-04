Pagare i pescatori per liberare gli squali: c'è un trucco

Incoraggiare le comunità di pescatori a rilasciare squali e razze accidentalmente catturati nelle loro reti può essere una mossa positiva per la conservazione, ma l'approccio può avere conseguenze indesiderate, spiega HOLLIE BOOTH dell'Università di Oxford.

Gli squali e le razze sono tra le specie più minacciate al mondo, principalmente a causa la pesca eccessivaA volte vengono presi di mira per le pinne e la carne, ma più spesso vengono catturati accidentalmente nelle reti destinate a catturare altri pesci. Il declino di questi predatori oceanici può disgregare reti alimentari, nuocere reddito turistico e peggiorare il cambiamento climatico indebolendo la resilienza degli ecosistemi oceanici.

Tuttavia, fermare la pesca eccessiva di squali e razze è difficile perché le dinamiche sociali che la circondano sono complessoMolte specie minacciate vengono catturate durante la pesca mista su piccola scala nelle zone costiere tropicali, dove le famiglie dipendono dalla pesca – tra cui squali e razze in via di estinzione – per il cibo e il reddito.

Negli ultimi cinque anni ho studiato come supportare sia la vita marina che le persone che dipendono dalla pesca. Faccio parte di un team globale di ricercatori interdisciplinari che si concentrano sulla conservazione di squali e razze nella pesca artigianale in Indonesia.

La collaborazione tra ricercatori e pescatori è un elemento fondamentale per qualsiasi programma di conservazione di successo (© Francesca Page)

nuovo studio, appena pubblicato in Anticipi Scienza, suggerisce che pagare i pescatori per rilasciare specie in via di estinzione può incentivare comportamenti di conservazione e promuovere il benessere dei pescatori.

Tali pagamenti, tuttavia, possono anche avere conseguenze indesiderate, che potrebbero compromettere gli obiettivi di conservazione. Per questo motivo è fondamentale progettare gli incentivi con attenzione e valutare rigorosamente le iniziative man mano che progrediscono.

Dono di Dio

Sebbene squali e razze non siano necessariamente presi di mira dai pescatori su piccola scala, specie minacciate come i pesci cuneo e gli squali martello vengono spesso catturate.

Milioni di squali in pericolo critico, come questo pesce cuneo, vengono uccisi ogni anno rimanendo impigliati in reti da pesca non selettive (© Francesca Page)

Nei nostri uno studio del 2020 , i pescatori ci hanno spesso detto che i pesci cuneo e gli squali martello sono "solo catture accessorie". Tuttavia, ulteriori indagini hanno rivelato che i pescatori rimangono riluttanti a ridurre le catture di queste specie perché perdere cibo e reddito.

"Porta più soldi anche se non è l'obiettivo", ci ha detto un pescatore. "È sostentamento” (un dono di Dio). “Se lo restituisco all’oceano, è Mubazir(uno spreco e Dio ne sarà dispiaciuto).

Sapendo questo, abbiamo esplorato i diversi incentivi positivi e negativi che potrebbero motivare i pescatori cambiano il loro comportamentoAbbiamo scoperto che i pagamenti in denaro condizionati, che compensano i pescatori per aver rilasciato in sicurezza i pesci cuneo e gli squali martello in mare, potrebbero essere una modo conveniente per preservare queste specie senza danneggiare i mezzi di sussistenza dei pescatori.

Ispirato dai nostri risultati, ho lavorato con studenti e collaboratori per creare una piccola organizzazione di beneficenza locale per mettere in pratica le nostre scoperte – Kebersamaan Per Lautan (frase indonesiana che significa "unione per l'oceano").

Abbiamo concordato di compensare i pescatori con pagamenti in contanti, in genere 2-7 dollari USA (1.50-5 sterline) per pesce, se presentano video di pesci cuneo e squali martello rilasciati in tutta sicurezza.

Testare l'incentivo

Tuttavia, gli incentivi possono modificare il comportamento dei pescatori in modi imprevisti. Ad esempio, i pescatori potrebbero aumentare le loro catture per ricevere maggiori pagamenti a scapito degli obiettivi di conservazione. I pagamenti potrebbero anche finire per essere destinati a persone che comunque ridurrebbero le catture, o potrebbero allentare i vincoli di bilancio, consentendo ai pescatori di acquistare più reti.

Per verificare se e come i pagamenti per la conservazione funzionavano in pratica, abbiamo effettuato un esperimento controllato, dividendo casualmente 87 navi provenienti da Aceh e Nusa Tenggara occidentale in Indonesia in due gruppi.

Piccole imbarcazioni da pesca nel porto di Aceh, Indonesia (© Francesca Page)

A un gruppo è stato offerto un compenso per i rilasci di pesci vivi, mentre all'altro no. Abbiamo raccolto dati sui rilasci di pesci vivi segnalati e sulle catture trattenute di pesci cuneo e squali martello, nonché sul livello di soddisfazione dei pescatori nei confronti del programma e della vita in generale. Abbiamo quindi confrontato i due gruppi.

Da quando abbiamo lanciato il programma "pay-to-release" nel maggio 2022, sono stati rilasciati in sicurezza oltre 1,200 pesci cuneo e squali martello. Tutti i pescatori partecipanti e le loro famiglie si sono dichiarati soddisfatti.

"Utilizziamo il risarcimento per coprire le nostre necessità quotidiane. Speriamo che il programma continui in futuro", ha affermato la moglie di uno dei pescatori partecipanti.

Il progetto KUL unisce la conservazione e il benessere della comunità incoraggiando i pescatori a rilasciare squali e razze in pericolo critico (© Francesca Page)

Trama

Però, i nostri dati sperimentali I dati dei primi 16 mesi del programma (maggio 2022 - luglio 2023) hanno rivelato un colpo di scena. Sebbene il risarcimento incentivasse i rilasci di pesci vivi, i risultati suggerivano che alcuni pescatori avevano deliberatamente aumentato le loro catture per ottenere maggiori pagamenti.

Inizialmente, io e il mio team eravamo preoccupati per il risultato. Tuttavia, senza il rigoroso esperimento controllato non avremmo mai rilevato queste conseguenze indesiderate.

Sulla base dei nostri risultati, abbiamo rivisto il prezzo dei rimborsi e limitato il numero di rilasci compensati che ogni imbarcazione può richiedere a settimana. Stiamo anche sperimentando un nuovo programma di scambio di attrezzi, in cui i pescatori scambiano le loro reti con nasse, che hanno tassi di catture accessorie molto più bassi. I dati preliminari suggeriscono che queste modifiche hanno aumentato l'efficacia del programma.

Rusdi, un pescatore locale della KUL, si immerge per ispezionare una delle nuove nasse (© Francesca Page)

Il nostro team di Oxford collabora a stretto contatto con altri ricercatori locali e organizzazioni per la conservazione della natura per aiutarli a progettare e valutare i propri programmi di incentivazione appropriati a livello locale.

Un altro studio recente di un ente di beneficenza per la conservazione Squalo volpe Indonesia dimostra che il suo programma di sostentamento alternativo ha ridotto le catture di squali volpe in via di estinzione più di 90%.

La collaborazione di Hollie Booth con i pescatori indonesiani per ridurre le catture accidentali di squali – film di Liam Webb

Gli incentivi positivi sono uno strumento importante per risolvere la crisi della biodiversità in modo equo. È ingiusto e ingiusto aspettarsi che i piccoli utilizzatori di risorse nei paesi in via di sviluppo sostengano la maggior parte dei costi di conservazione, soprattutto quando sono gli utilizzatori oceanici più ricchi e potenti – come le aziende ittiche commerciali – a causare danni significativi. impatti negativi dovuti alla pesca eccessiva ricavandone enormi profitti.

Tuttavia, gli incentivi alla conservazione devono essere ben progettati e valutati in modo approfondito per garantire che incentivino le azioni giuste e producano i risultati attesi.

Pescatore di Aceh (© Francesca Page)

Hollie Booth è un ricercatore associato in Scienze della Conservazione presso l' Università di Oxford. Questo articolo è ripubblicato da The Conversation sotto una licenza Creative Commons. Leggi il articolo originale.

