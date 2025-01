Immersioni nel fango a Pemuteran

ARNE HODALIC è un subacqueo molto esperto, ma i piaceri macro delle immersioni con i critter nel nord-ovest di Bali in Indonesia erano qualcosa di completamente nuovo per lui. È tutta una questione di gioia del collezionismo, dice questo nuovo convertito, che ha scattato le fotografie

È iniziato come la maggior parte delle cattive idee: con un caffè e una conversazione informale. Dopo anni di esplorazione delle barriere coralline in giro per il mondo, pensavo di aver visto tutto.

"Non si tratta di colori abbaglianti o di paesaggi di barriera corallina sconfinati; è piuttosto inquietante", dicevano i miei nuovi conoscenti. Ero incuriosito.

Pemuteran nel nord-ovest di Bali

Facciamo un salto in avanti di un mese e mi ritrovo in viaggio verso il nord-ovest di Bali, con una valigia stracolma di attrezzatura fotografica, pronto a scoprire di cosa si trattasse.

A prima vista, il muck-diving sembra togliere il fascino dei siti di immersione tradizionali e sostituirlo con un palcoscenico per l'insolito. Immagina un fondale marino di sabbia vulcanica scura, limo fangoso e, sì, qualche lattina arrugginita ogni tanto. Non proprio roba da cartoline. Eppure questo sfondo modesto ospita alcune delle creature più affascinanti dell'oceano.

Da lontano: prima devi scegliere un posto promettente

Il termine "muck-diving" è stato coniato negli anni '1980 dal subacqueo Bob Halstead e da allora il Sud-est asiatico ne è diventato il cuore. Per i fotografi, è come esplorare un mercato dell'antiquariato: ogni immersione promette reperti rari e insoliti.

Questi ambienti degradati rendono più facile individuare creature che o non vivono sulle barriere coralline o sono molto più difficili da trovare lì. Senza strutture coralline tentacolari come riparo, sono più visibili e la loro vita quotidiana diventa più facile da osservare e fotografare.

Vale la pena di ispezionare un veicolo abbandonato per vedere cosa vive al suo interno

Sebbene il muck-diving possa non piacere a tutti a prima vista, ha un seguito devoto tra i subacquei e i fotografi subacquei che cercano una pausa dai soliti noti. Questa è un'opportunità per immergersi in un mondo completamente diverso, e pieno di creature davvero speciali.

Mentre si avvicinava il momento della mia prima immersione nel fango, immergermi in quello che sembrava il giardino dimenticato di qualcuno cominciò a sembrarmi una pessima idea. Quando scesi per la prima volta sul fondale torbido, non ne rimasi impressionato. Il fondale marino sembrava sterile: solo limo, sabbia e un bicchiere di plastica qua e là.

Questo non è proprio un territorio grandangolare: devi avvicinarti

Ma poi, mentre mi aggiravo e aspettavo, la scena cominciò a cambiare. Un piccolo movimento qui, un lampo di colore lì, e all'improvviso la "discarica" ​​era viva.

Con l'aiuto della mia guida Rafi, che sembrava avere un sesto senso per individuare l'invisibile, eccolo lì: un pesce rana congelato come un vicino scontroso che si confondeva con lo sfondo, un pesce ago fantasma che imitava una foglia alla deriva, un polipo scomparendo nel limo con una facilità inquietante.

Pesce rana

Questo è il loro regno, ed essere ospiti è sia umile che esaltante. Non è appariscente, ma è emozionante a modo suo.

E poiché il muck-diving si fa solitamente in acque basse e calde, non si corre contro i limiti di decompressione o il consumo d'aria. Queste immersioni offrono una libertà che consente di concentrarsi completamente sull'osservazione e sullo scatto di fotografie.

La pazienza è la tua risorsa più grande. Più a lungo ti soffermi, più il fondale marino prende vita. I nudibranchi strisciano come piccoli gioielli colorati. Granchi e gamberetti si muovono alacremente, costruendo case e cercando cibo.

E poi ci sono i grandi nomi: i vermi bobina, con le loro fauci aliene, e i polpi dagli anelli blu, la cui bellezza nasconde un segreto mortale.

Goniobranchus reticolato nudibranco

Granchio di porcellana

Gamberetto fasciato corallo

I visitatori stagionali aggiungono brivido. Le falene di mare drago fluttuano sulla sabbia come creature del folklore. I polpi imitatori mettono in scena spettacoli, trasformandosi in altri animali con tempi quasi comici. E le triglie volanti con i loro ala-Like fini scivolano elegantemente come se ti sfidassero a non guardare. Questi non sono solo foto-opportunità; sono storie che ti porti dietro anche molto tempo dopo l'immersione.

Pesce pagliaccio pagliaccio

Un granchio decoratore che ha davvero esagerato

Pesce vacca dalle lunghe corna

È il tipo di immersione che ti cambia. Sposta la tua attenzione sul piccolo, sul sottile e sullo strano. È una pratica di pazienza, dove le ricompense arrivano a coloro che si prendono il tempo di guardare attentamente. Torni chiedendoti quante volte hai trascurato qualcosa di speciale perché non era rumoroso o ovvio.

Qui sotto sono le cose silenziose a lasciare l'impressione più grande, se si è disposti a prestare attenzione e magari a strizzare un po' gli occhi.

I 5 MIGLIORI SITI PER IMMERSIONI NELLA TERRA DEL NORD DI BALI

1. BAIA DEL FANGO

Chi non ama una bella immersione nel fango? Muck Bay offre uno spettacolo diverso dalle solite barriere coralline, ma non lasciatevi ingannare. È piena di vita, e che vita davvero aliena!

PROFONDITÀ: 2-12m

ABITANTI COMUNI: nudibranchi, triglie volanti, gamberetti, granchi, anguille, cavallucci marini, seppie

OSPITI SPECIALI: pesce rana, polpi imitatori, pesce ago fantasma decorato

Pesce ago fantasma ornato

2. BAIA SEGRETA

Esplorare Secret Bay a Gilimanuk è un'esperienza unica. La baia poco profonda offre il meglio del muck-diving, un vivido contrasto con le barriere coralline di Menjagan o Pemuteran. Un sito di immersioni al crepuscolo molto popolare per fotografi subacquei e amanti della macro, famoso per le piccole creature aliene e il verme bobbit.

PROFONDITÀ: 2-12m

ABITANTI COMUNI: anguille serpente, serpenti marini olivastri, pesci rana, nudibranchi, gamberetti, pesci diavolo, pesci ago fantasma

OSPITI SPECIALI: vermi Bobbit, serpenti marini fasciati, dragonetti, polpi imitatori, triglie volanti

Halgerda batangas nudibranco

3. PURI JATI

Un altro eccellente sito di immersioni nel fango con una ricca varietà di creature marine e diverse specie di polipo, ottimo per scatti macro. Il fondale è costituito da sabbia vulcanica nera, che lo rende uno sfondo perfetto per primi piani ad alto contrasto. Poiché questo è un sito di immersioni poco profondo, di solito ne approfittiamo e ci immergiamo più a lungo.

PROFONDITÀ: 2-18m

ABITANTI COMUNI: polpi imitatori, gamberetti arlecchino, anguille serpente, pesci scorpione di Ambon, dragonetti, astrofili

OSPITI SPECIALI: Pesce rana peloso, polpi dagli anelli blu, polpi cocco, nudibranchi di Shaun the Sheep

Pesce lucertola di barriera

4. MATAHARI

Matahari è un sito di immersioni macro scoperto di recente nella baia di Pemuteran. Ciò che lo contraddistingue è che è l'unico sito di immersioni appena al largo della costa di Pemuteran che ospita il meraviglioso mimetico polipoSe siete particolarmente fortunati, potreste anche avvistare uno o due dugonghi!

PROFONDITÀ: 4-20m

ABITANTI COMUNI: polpi imitatori, anguille da giardino, gamberetti scheletrici rosa

OSPITI SPECIALI: Dugonghi, razze maculate di blu

Una coppia di gamberetti anemone

5. SPIAGGIA PER NUDISTI

Nudi Beach è un ottimo punto di riferimento per le immersioni macro. Il suo pendio di sabbia bianca con macchie di corallo sparse ospita molti nudibranchi, tra cui alcuni reperti rari che spuntano a ogni immersione.

PROFONDITÀ: 5-25m

ABITANTI COMUNI: Nudibranchi a profusione!

OSPITI SPECIALI: Seamoth, pesci ago fantasma, gamberi danzanti, cavallucci marini, razze maculate di blu

Coccodrillo testa piatta

Divers facili Bali Divers facili Bali è un punto di riferimento per le immersioni nel nord-ovest di Bali dal 1998. Come PADI 5* Eco Dive-Centre e Gold Green Pinne membro, unisce la sostenibilità a un servizio di prima qualità. I ​​gruppi di immersioni sono tenuti piccoli, così ti senti sempre ben accudito. Il team conosce il suo mestiere, l'attrezzatura è in condizioni eccellenti e la sicurezza è tutto. Puoi esplorare fantastici siti di fango o dirigerti a Menjangan Island per pareti di corallo verticali nell'unico parco nazionale di Bali. Che siate alle prime armi con le immersioni o che abbiate già fatto molte immersioni, il team assicura che potrete sfruttare al meglio il vostro soggiorno a Pemuteran.

Anche su Divernet: IL VALORE M SULLE ISOLE DEGLI DEI, DIVISIONE DELLE IMMERSIONI A BALI, L'ISOLA PARADISIACA DI BALI, COMPORTAMENTO BUONO E CATTIVO A BALI