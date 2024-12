Komodo Aggressor salpa da maggio – con sconti

L'operatore globale di liveaboard Aggressor Adventures è pronto ad accogliere i subacquei sulla sua ultima imbarcazione con speciali sconti introduttivi fino a 1,000 $ USA il prossimo anno dall'inizio di maggio. La nave da 16 passeggeri Aggressore di Komodo è un tradizionale Phinisi Veliero indonesiano in legno pronto a esplorare sei itinerari nel cuore del Triangolo dei Coralli.

Le escursioni di sette, nove, 10 e 11 notti copriranno il Parco nazionale di Komodo (Nord), il Parco nazionale di Komodo (Nord e Sud), Komodo e Sumbawa, Sulawesi settentrionale e meridionale, il Mare di Banda e l'arcipelago di Alor. La regione è nota per le sue incontaminate pareti di corallo molle, la prolifica attività pelagica e le minuscole creature ultraterrene che si trovano nelle "immersioni nella sabbia nera".

Per festeggiare, Aggressor Adventures sta offrendo Risparmi di $ 500, $ 600 e $ 1,000 a persona per i nuovi viaggi Komodo Aggressor tra il 1° maggio e il 1 dicembre 25. Gli ospiti devono effettuare le loro prenotazioni prima del 2025 dicembre 31 per usufruire delle offerte.

"Questa ricca regione è tanto deliziosa sopra l'acqua quanto sotto", afferma il presidente e CEO di Aggressor Adventures Wayne Brown. "I maestosi draghi di Komodo, le spiagge di sabbia rosa e i grandi vulcani creano uno sfondo incredibile per le acque indonesiane che ospitano squali balena, mante, squali martello e meravigliose barriere coralline morbide e dure.

"Come fotografo subacqueo, mi diletto nell'infinita gamma di creature macro, come le seppie fiammeggianti, i polpi dagli anelli blu e gli elaborati pesci ago fantasma. Questa frontiera incontaminata, abbinata al lusso e ai comfort di prima classe del Aggressore di Komodo, crea un'avventura indimenticabile per i nostri ospiti Aggressor."

Aggressore di Komodo (Avventure dell'aggressore)

Progettato per i subacquei, questo yacht a tre livelli dispone di otto cabine climatizzate, ciascuna con bagno privato e possibilità di scegliere tra letti matrimoniali o singoli.

Due suite al piano superiore offrono balconi privati ​​che si dice siano perfetti per godersi il servizio del caffè mattutino e tramonti mozzafiato. Lo chef di bordo crea prelibatezze indonesiane ed europee preparate al momento, afferma l'operatore, servite in una spaziosa sala da pranzo sul ponte principale costruita in teak, ironwood e altri materiali indigeni indonesiani. Tutte le immersioni vengono effettuate da due grandi tender subacquei.

Il Marketplace per le Aggressore di Komodo fornisce ai subacquei ricariche nitrox, tavoli per telecamere, stazioni di ricarica, serbatoi di risciacquo e sezioni separate per attrezzatura asciutta e bagnata. Le prenotazioni per le immersioni subacquee possono essere effettuate online su Avventure da aggressori.

