Basta portare con sé un boccaglio per queste escursioni in barca

at 10: 14 am

Il tour operator Dive Worldwide è associato a viaggi in crociera e in resort per subacquei, ma a volte lo snorkeling è tutto ciò di cui si ha bisogno, ad esempio per i subacquei che desiderano incontri ravvicinati con grandi animali ma non sono autorizzati a interagire con loro durante le immersioni, o semplicemente per i non subacquei che desiderano esperienze più lunghe in mare.

Immersioni in tutto il mondo, che offre più di 200 destinazioni in tutto il mondo, segnala "una tendenza crescente tra i suoi clienti" per itinerari specifici per lo snorkeling, poiché introduce due di queste vacanze per il 2025, in Indonesia e alle Maldive.

"Da animali iconici come gli squali balena e le mante alle vivaci barriere coralline, gran parte della magia dei nostri oceani avviene nelle acque basse e queste meravigliose esperienze sono ora accessibili sia agli amanti dello snorkeling che ai sub", afferma il responsabile del marchio dell'operatore, Phil North.

Le Avventura di snorkeling nel triangolo dei coralli è una settimana fuori nel Mar dei Coralli in Indonesia sul 27m Bugis – che può ospitare solo otto persone e ha un equipaggio di altrettanti membri.

Costruita nel 2022, l'imbarcazione in legno è stata progettata per avere un impatto ambientale minimo: a bordo non viene utilizzata plastica monouso e funziona con un carburante sintetico ricavato da rifiuti di plastica.

Da maggio a settembre visita Komodo e da novembre a fine marzo si sposta all'epicentro della biodiversità Raja Ampat. Le escursioni di snorkeling iniziano a marzo e costano da £ 3,495 a persona per sette notti di alloggio e una notte a Giacarta (tutte e due in condivisione), trasferimenti e voli di ritorno dal Regno Unito.

Lo spettacolo delle mante può essere ammirato facendo snorkeling

Crociere per la conservazione dello snorkeling alle Maldive sono dedicati agli incontri con le mante o gli squali balena e sono gestiti in collaborazione con il Manta Trust e il Maldives Whale Shark Program, con opportunità di partecipare a progetti di scienza cittadina e di sperimentare la cultura locale lungo il percorso.

Sette notti a bordo (due condividendo una cabina), incluse attività e guida, trasferimenti e voli di ritorno dal Regno Unito, a partire da £ 2,545 a persona. Le partenze sono previste il 2 febbraio, 2 marzo, 23 marzo, 18 agosto, 4 ottobre e 21 dicembre.

