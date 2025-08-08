Immergersi nel mondo nascosto delle grotte di Biak

Lontano dai sentieri battuti, come spesso accade, il subacqueo ed esploratore PIERRE CONSTANT cerca siti di grotte su un'isola della Papua occidentale dove le forze giapponesi un tempo si erano infiltrate in reti sotterranee durante la seconda guerra mondiale.

L'isola principale dell'arcipelago di Biak si trova nella baia di Cenderawasih, vicino alla costa settentrionale della provincia indonesiana della Papua Occidentale. Mentre il 90% della Papua continentale è cristiano, il 50% di Biak è musulmano, sebbene in origine fosse animista, poiché la cultura Biak Numfor è di origine melanesiana.

L'isola fu avvistata per la prima volta dal navigatore portoghese Jorge de Meneses nel 1526, mentre il navigatore spagnolo Alvaro de Saavedra vi giunse due anni dopo.

Durante la Seconda Guerra Mondiale, Biak fu una roccaforte dell'Esercito Imperiale Giapponese. Verso la fine della guerra, 11,000 soldati dell'IJN si nascondevano nelle sue grotte nella giungla con abbondanti munizioni e nove carri armati leggeri Type 95 HaGo, in attesa delle forze statunitensi del Generale McArthur.

Gua Jepang (Grotta Giapponese), a 5 km dalla città di Biak, faceva parte di un sistema che si estendeva per 3 km verso la spiaggia di Parai e forniva rifugio a 3,000 soldati giapponesi. Tuttavia, dopo che un aereo statunitense fu abbattuto da un missile lanciato da lì, gli americani iniziarono a bombardare il sito, massacrando i soldati all'interno.

Alla fine della battaglia di Biak, che durò dallo sbarco degli Stati Uniti il 27 maggio fino al 17 agosto 1944, gli Stati Uniti avevano subito 3,000 perdite e 474 morti, mentre le forze giapponesi avevano 6,100 morti e 450 prigionieri. Il loro comandante, il colonnello Kizume Naoyuki, si impegnò Harakiri.

Baia giapponese

Dopo un viaggio di due giorni dalla Francia via Giacarta, il mio aereo atterra a Biak alle 5.30 del mattino. Sono in preda al jet lag e ci vorranno due giorni per riprendermi.

Mi dirigo verso Gua Jepang (Baia Giapponese) sul retro di una motocicletta appartenente a Jake, il Asana Biak HotelLa receptionist. Ricoperto di muschio verde, un sentiero cementato conduce a una scala che scompare nel sottosuolo a zigzag.

Dolina a Gua Jepang

Ingresso ad arco alla grotta

Piuttosto umido, l'ingresso ad arco è simile a quello di una cattedrale, con l'acqua che gocciola dal soffitto. L'enorme sala rivela un'uscita a destra e un'altra gigantesca a sinistra. Bottiglie rotte giacciono ovunque.

Scopro un osso marrone dorato incastonato nel pavimento della grotta. Un'imponente cortina di viticci e radici corre lungo la parete di sinistra, che si apre in una grande dolina. Il sito è suggestivo.

Esili alberi di pandano, con le loro chiome di lunghe foglie spinose, si ergono eretti al centro della dolina, aggiungendo un tocco da Jurassic Park a questo ambiente inquietante. Ai piedi dei rampicanti pendenti si trovano vecchie botti giapponesi arrugginite.

Il sentiero si snoda all'interno, salendo lentamente fino a un'altura che domina il cuore della cavità. Improvvisamente, Jake mi indica un serpente color rame, lungo circa un metro, che riposa immobile proprio davanti a me.Mangabasio!", avverte, facendo un passo indietro. "Velenoso!"

Serpente velenoso Wekanampo

Scatto qualche foto prima che il serpente si avventuri sulla parete rocciosa con incredibile facilità. Il museo all'aperto espone mitragliatrici, mortai, proiettili, bombe, razzi, una collezione di borracce giapponesi, elmetti, bottiglie e persino vecchi fuoristrada e un'elica.

Mortai e razzi giapponesi della seconda guerra mondiale

È giorno di mercato a Bosnik, luogo dello sbarco anfibio statunitense del 27 maggio. Le bancarelle vendono cibo tipico papuano come noci di areca, manioca, patate dolci e torte di sago, oltre a carne affumicata. polipo e perle di conchiglie affumicate, pesce fresco, foglie di papaya, fagioli e banane.

Tutti masticano noci di areca tutto il giorno e mi salutano con un vivido sorriso rosso in bocca mentre passeggio, uno straniero in una terra straniera: "Ciao, signore!" Bosnik è il punto di partenza delle imbarcazioni pubbliche per le vicine isole Padaido, note per offrire interessanti siti di immersioni.

Canoe a bilanciere a Bosnik

Ricoperta di giungla, una dorsale calcarea alta 40 metri corre come una spina dorsale lungo la costa meridionale, fino a Tanjung Barari, il capo orientale di Biak. È un'antica barriera corallina marginale che si è evoluta in un ambiente carsico, con grotte e fiumi sotterranei. Ho intenzione di esplorarla nei prossimi giorni.

Grotta di Opiaref

Ancora sofferente per il jet lag, mi alzo alle 3 del mattino. Il Divemaster Yulius passa più tardi con la sua moto, accigliato alla vista del mio mucchio di borseCi dirigiamo verso il villaggio di Opiaref, oltre Bosnik. Ho sentito parlare di una grande grotta con pozze d'acqua, un parco giochi per i bambini delle scuole e prevedo di fare qualche immersione in grotta, anche se Yulius non è uno speleosub.

Il Divemaster Yulius porta le bombole e l'attrezzatura

Per essere politicamente corretti, facciamo visita al "grande uomo", che non ha nulla in contrario alla mia visita. È ansioso di sapere se scoprirò qualcosa.

Dietro la scuola elementare, un sentiero conduce a un'enorme apertura nella parete calcarea, grande abbastanza per un tunnel della metropolitana. Gua Serumi (Grotta di Opiaref) sembra un fiume sotterraneo. Oltre il cumulo di rocce all'ingresso, le pozze d'acqua sono incredibilmente limpide. Questa è la riserva d'acqua dolce del villaggio.

Entrando nella grotta di Opiaref per un'immersione

Indossata la mia attrezzatura su una roccia scivolosa ricoperta di guano di pipistrello, mi tuffo.

La prima pozza è profonda 2-3 metri, ma trovo un passaggio a destra sotto la roccia che si tuffa in uno stretto tunnel. Alcuni pesci mi vengono incontro: sono grigio ardesia con una doppia dorsale. pinna, occhi blu cobalto opachi e mascella inferiore sporgente. Grandi gamberetti curiosi con lunghe chele blu sono attratti dal raggio della torcia.

Galleria principale nella grotta di Opiaref

Un membro d'acqua dolce della famiglia degli Eleotridae nuota su un fondale fangoso a Opiaref

Un gambero di fiume scimmia (Macrobrachium lar)

Mi dirigo verso la seconda pozza. Alta circa 10 metri, la galleria principale termina con una parete rocciosa, a circa 60 metri dall'ingresso. Arrampicandomi sulle rocce al centro della grotta, noto che la profondità aumenta dall'altro lato. Un altro passaggio si apre sulla destra, più stretto e tortuoso.

Con la parete rocciosa ancora di fronte, noto il netto contrasto tra il calcare bianco e una roccia sedimentaria di un marrone scuro evidente. Uno stretto corridoio verticale di forma ovale si apre alla mia sinistra e conduce a una camera laterale, oblunga e parallela al tunnel principale.

Corridoio che conduce ad una camera laterale

Il fondo è ricoperto da limo fine e altamente volatile che pinna-il calcio può disturbare in un secondo. L'eccellente visibilità è un vantaggio. Gua Serumi è piccolo e ha una profondità massima di poco inferiore ai 9 metri.

Il subacqueo Chris emerge dallo stretto tunnel nella seconda piscina di Opiaref

Yulius mi presenta Salmon, un contadino papuano barbuto e gioviale. Anche lui è un subacqueo e conosce un lago d'acqua dolce vicino alla spiaggia di Samares, sulla costa settentrionale: "Andiamo!"

La strada serpeggia per un tratto, poi diventa una pista sterrata scavata dalle piogge. È una zona montuosa con una fitta giungla e grandi alberi.

Lasciata l'auto, proseguiamo a piedi in salita, poi in ripida discesa per i successivi 45 minuti. Il rumore assordante delle motoseghe conferma che nella zona è in corso il disboscamento e mette a tacere le grida gioiose dei cacatua dal ciuffo giallo, degli eclettici e dei lori dal cappuccio nero.

Pantai Samares è una spiaggia deserta del Pacifico. Un sentiero si inerpica nella giungla tra grandi alberi a radice di contrafforte e palme nipa. Il lago Opsnundi (l'uomo che salta) appare in una radura, una magica pozza d'acqua turchese. Grossi tronchi vi sono caduti dentro, ma l'acqua è limpida come il gin ed è un incanto per gli occhi.

Opsnundi, un lago turchese al sole pomeridiano

Le mie antenne mi segnalano un buco nel mezzo, ma non ne sarò certo finché non mi avventurerò sotto la superficie.

Grotta di Air Biru

Ingresso della grotta Air Biru, Anggraidi

Nel villaggio di Anggraidi, esploriamo la grotta di Air Biru. La grande apertura sembra una bocca gigantesca con zanne: stalattiti sporgenti e arrotondate. È una piscina di acqua limpida. Un grosso pesce mi scruta durante la mia immersione di 15 minuti, ma non riesco a trovare indizi.

Viste da sott'acqua, le grandi stalattiti stimolano la creatività fotografia. Trovo il pesce grigio scuro con il suo bordo giallo fini in un angolo: è la stessa specie di Opiaref, anche se questa è lunga 25 cm. Un'anguilla emerge dall'oscurità verso la luce, solo per scomparire in un lampo.

Laghi Snermus e Snermas

Una strada asfaltata collega la città di Biak a Korem, sulla costa settentrionale. Tre laghi d'acqua dolce danno l'illusione di doline, ma il loro colore verde mela toglie ogni speranza.

I laghi Snermus e Snermas offrono delle piscine decenti per i bambini del posto, con le loro zattere e tronchi galleggianti, ma sott'acqua la visibilità è di appena 50 cm e la profondità massima è di 12 m sul limo. Deludente.

Adagiata in una baia a forma di U, la spiaggia di Korem è stata teatro di un devastante tsunami nel 1996. Tanjung Saruri, sulla costa settentrionale, è un promontorio con terrazze coralline rialzate. È una piattaforma molto fotogenica, con pozze d'acqua durante la bassa marea.

Terrazze coralline sollevate a Tanjung Saruri

Più a ovest si trova il villaggio di Warsa, e oltre il ponte che costituisce l'accesso all'isola di Supiori, più montuosa di Biak. Lì la strada si divide tra nord e sud, conducendo fino a Korido.

A circa 45 minuti a sud del ponte si trova l'interessante grotta di Mankruro, utilizzata anche dai soldati giapponesi.

Grotta di Mankruro, isola di Supiori

Lago Opsnundi

Con un impeto di coraggio, torno a Opsnundi con tutta la mia attrezzatura. Salmon si offre volontario per trasportare la bombola: "Nessun problema, i papuani sono uomini forti!". Ho abbastanza da portare con me zaino, l'ingranaggio in una maglia Bags e la telecamera a distanza di braccio.

Salmone prima dell'immersione nel lago Opsnundi

Tronchi sottomarini a Opsnundi

Pesce a Opsnundi

Un Eleotris o dormiente dalle guance spinose con gli occhi verdi

Nonostante la mancanza di sole, l'immersione si rivela un'esperienza emozionante. Nell'acqua blu, mi meraviglio del groviglio di tronchi ricoperti di muschio e alghe sospese, e di pesci che non hanno mai visto un subacqueo prima.

A una profondità massima di 13 metri, trovo anche una piccola grotta calcarea, ma quando finisco l'immersione di 52 minuti tremo.

La grotta di Simpson

Un punto interessante si trova nel villaggio di Ruar, dove un ruscello sgorga da una grotta nella parete rocciosa. Infilo il naso dentro e, dopo aver percorso 10 metri nel tunnel sotterraneo, scopro che l'acqua sgorga in una profonda fossa verticale circondata da calcare tagliente.

Mi immergo con la mia torcia e una cima robusta fissata a una roccia sopra il buco. A una profondità di 3.5 metri il corridoio è pianeggiante, ma mi trovo di fronte a un vicolo cieco, senza alcun punto in cui infilarmi.

Simpson, il "grande uomo", pensa che mi interesserà vedere alcune grotte giapponesi nella giungla dietro il villaggio di Ruar. Guarda dubbioso le mie infradito, ma mi rassicura: "Sono a soli 200 metri!"

Si rivela un'escursione ripida in salita, scivolosa nella giungla, e richiede un'ora tra andata e ritorno. Raggiungiamo la fauce spalancata della grotta, ai piedi di un ripido gruppo di massi, ma è impossibile entrarci con le infradito.

La domenica mattina successiva, vestito con camicia bianca e cravatta nera, Simpson è pronto per andare in chiesa. "Torno tra un'ora", dice. Sono profondamente addormentato su una sedia sul suo balcone quando torna – cinque ore e mezza dopo.

Di nuovo sul posto. Simpson abbatte rapidamente un paio di alberi sottili e dritti e li trasforma in una scala che ci permetterà di superare l'ingresso della grotta.

Simpson entra nella grotta nella giungla di Ruar usando una scala costruita velocemente

Magnifiche stalattiti e stalagmiti nella Grotta di Simpson

La grotta è enorme, con camere nascoste, stalattiti, scialli (formazioni di cristalli di calcite), enormi colonne e sottili pilastri.

Il pavimento è disseminato di bottiglie rotte, lattine arrugginite e scatole di biscotti quadrate. Riesco a malapena a immaginare le terribili condizioni in cui questi soldati giapponesi vivevano al buio, come topi. Dev'essere stato un inferno e mentalmente deprimente.

Pilastri massicci

Alcuni resti di un gas maskGli occhiali rotondi di giacciono a terra fuori dall'ingresso. Chiamo il sito Grotta di Simpson.

Lima Kamar

Nascosto in fondo alla collina, sul lato sinistro della strada, si trova un umile monumento commemorativo giapponese con un vecchio pilastro di legno scolpito con iscrizioni Kanji. Nelle vicinanze si trova Lima Kamar, una grotta sotterranea con cinque sale. "Durante la guerra era un ospedale giapponese", spiega Simpson.

Resti giapponesi nella grotta di Lima Kamar, Ruar

Si tratta di un insieme di piccole stanze collegate tra loro da stretti passaggi, con fiasche di medicinali e bottiglie vuote sparse in un angolo. Questa tana per topi conferisce una dimensione agghiacciante agli orrori di un passato ormai lontano.

Isola di Owi

Una sera incontro il Bupati, Yusuf Melianus Maryen, che è stato il leader politico della Reggenza di Biak per oltre 10 anni. Uomo cordiale e affabile, mi accoglie calorosamente con un piatto di ceramica tradizionale raffigurante l'uccello del paradiso Cenderawasih.

Spiego la natura del mio lavoro e Bupati si offre di portarmi all'isola di Owi con la sua barca. Salmon mi ha rivelato l'esistenza di grotte contenenti "acqua blu".

Immergersi nel mondo nascosto delle grotte di Biak 32

La traversata in mare calmo dura mezz'ora. La spiaggia di sabbia bianca dell'isola di Owi è orlata da ondeggianti palme da cocco; un bambino rema sulla sua canoa a bilanciere.

Bambino in una canoa a bilanciere, isola di Owi

Una chiesa cattolica espone un cartello con la scritta Ciao tesoro: "Prego". Facciamo una visita di rito al "bigman" Pete Demaras, un tizio con la barba bianca e un anello rosso di succo di noce di betel intorno al mento.

Pete Demaras, il "bigman" dell'isola di Owi

Saliamo in cima a una cresta e una nuova grotta si apre lungo un pendio scivoloso. "Questo è Funfundei, che significa 'Sentirsi bene'... Durante la guerra, i soldati americani venivano qui a prendere l'acqua". Sull'isola c'era un aeroporto statunitense.

Accendo la lampada frontale e mi intrufolo. Devo essere acrobatico negli stretti passaggi con le stalattiti sopra la testa. Mi imbatto in uno stagno di acqua limpida e penso: "Vado a dare un'occhiata!". Presto mi ritrovo a meravigliarmi di fronte a due splendide sale sottomarine con stalattiti, stalagmiti, stalattiti tubolari e stalattiti a forma di scialle.

Stalattiti nella camera principale della Feelgood Cave

Stalattiti e stalagmiti in profondità nella Feelgood Cave

Fossile di una conchiglia di Trochus

Ho trovato anche alcuni fossili. C'è una conchiglia pettine con cinque dita, alcune conchiglie di Trochus turban e vongole. La profondità massima è di 5.5 metri e l'immersione dura solo 20 minuti, il che non consente l'esplorazione di ulteriori passaggi. Formatasi sopra l'acqua, la Feelgood Cave è stata successivamente allagata dall'acqua piovana che filtrava attraverso il tetto.

Prima di lasciare l'isola, Salmon pensa che dovrei essere interessato ad alcuni relitti di aerei. "Non lontano!" promette. La passeggiata di 25 minuti attraverso una piantagione di cocco nella boscaglia dell'isola di Owi porta a una strada asfaltata invasa dalla vegetazione: l'aeroporto statunitense.

Mi asciugo il sudore dalla fronte con il dorso della mano. "E i relitti?" chiedo, ancora desiderosa di roba vera.

"Gli aerei? Oh... se ne sono già andati!"