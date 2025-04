7 MOTIVI PER CUI WAKATOBI È UN PREFERITO DAI FAN

Il Wakatobi Resort è una delle destinazioni per immersioni e snorkeling più famose al mondo. Gli ospiti da tutto il mondo stanno programmando di visitare questa remota isola paradisiaca e lo staff del resort è ora pronto per il loro arrivo.

Nel corso degli anni, molti visitatori hanno definito Wakatobi una "destinazione da sogno", ma cos'è esattamente che mantiene il resort in cima alla lista dei preferiti di tanti subacquei? Ecco solo alcuni dei motivi.

REMOTO MA ACCESSIBILE

Wakatobi sits on a small island in a remote corner of Indonesia in Southeast Sulawesi. But unlike many out-of-the-way destinations, getting to the resort won't require a string of puddle jumpers, inter-island ferries and taxi rides. Instead, arriving guests are met by the concierge staff at the Bali Airport, and from that moment they take care of everything, from the heavy lifting to coordinating transfers and scheduling overnight layovers. This allows guests to rest and refresh prior to boarding a direct mid-morning charter flight to Wakatobi's private airstrip. On arrival, you can relax over lunch and plan an afternoon dive, knowing that your bags have been delivered to your bungalow or villa, and your scuba gear moved to the dive center and made ready for use.

LA RIVA CON DI PIÙ

La barriera corallina di Wakatobi si è guadagnata la reputazione di una delle migliori immersioni da riva al mondo. I subacquei e gli amanti dello snorkeling possono esplorare questo vasto e diversificato sito per giorni, facendo nuove scoperte a ogni immersione. Dalla spiaggia, un'ampia area di letti d'erba e teste di corallo custodisce numerosi piccoli tesori in attesa di essere scoperti. A ottanta metri dalla riva, una piattaforma poco profonda e incrostata di corallo si trasforma in un ripido pendio e una parete che precipita oltre la portata delle immersioni subacquee. La parete della barriera corallina lungo il lato nord e sud del molo del resort è ricoperta da uno spesso strato di coralli duri e molli, gorgonie, spugne e tunicati, con sporgenze che creano luoghi di riposo per tartarughe residenti, aragoste e altri crostacei, mentre molte varietà di banchi di pesci nuotano nelle vicinanze e verso il blu.

Subacquei difendono il muro sotto l'estremità del molo del resort.

L'ingresso all'House Reef è facile, poiché i subacquei e gli amanti dello snorkeling possono fare una breve nuotata dalla riva o scendere le scale del molo. I piloni del molo attirano i pesci in branco e nelle vicinanze si trovano dozzine di anemoni popolati da iconici pesci pagliaccio. Inoltre, il sito è a disposizione dei subacquei e degli amanti dello snorkeling giorno e notte, e su richiesta i "taxi boat" Wakatobi traghetteranno gli ospiti verso parti più distanti dell'House Reef in modo che possano tornare tranquillamente al molo.

UNO ZOO SOTTOL'ACQUA

Il pesce palla stella gigante (Arothron Stellatus) può raggiungere 1 metro di lunghezza. Wakatobi, Sulawesi sudorientale, Indonesia

La riserva marina privata creata e sostenuta dal Wakatobi Resort ospita alcune delle barriere coralline più incontaminate e ricche di biodiversità della terra. Ciascuno degli oltre 40 siti visitati dalle barche per immersioni del resort è spettacolare a modo suo, ma alcuni sono particolarmente apprezzati sia dal personale che dai subacquei. Tra questi c'è Lo zoo. A solo un breve giro in barca dal resort, questo sito è uno dei luoghi più pescosi dell'Indonesia centrale. Vicino alla riva, una barriera corallina all'interno di una baia dal fondo sabbioso offre rifugio a una ricca e interessante vita marina. Uno sguardo piacevole tra i coralli rivelerà pesci rana, pesci ago fantasma e scorfani foglia nascosti in bella vista. Un esame più attento potrebbe rivelare premi più piccoli, come un'aragosta tozza e pelosa, mentre un'indagine del fondo rivelerà scavatori bizzarri come lo stargazer e la canocchia aliena. Grandi banchi di pesci capra, sweetlips e fucilieri serpeggiano qua e là. Gli anemoni dei funghi allo zoo ospitano il loro omonimo pesce ago, un piccolo pesce ago bianco con una testa triangolare che gli conferisce l'aspetto di un piccolo pitone sottomarino. Lo zoo è principalmente un sito di coralli duri, ma una piccola cresta si estende dalla barriera corallina a circa 20 metri con alcuni splendidi coralli rosa di grandi dimensioni, coralli molli colorati e una ripida discesa in acque profonde.

Al tramonto, il pesce scorpione gemellato esce dal suo nascondiglio per andare a caccia di cibo.

Lo Zoo è anche il sito preferito per le immersioni notturne. Al crepuscolo, molte varietà di pesci colorati emergono dai coralli e dalle macerie. Sotto la copertura della completa oscurità, una nuova gamma di animali notturni come seppie da caccia, vermi piatti colorati e molte specie di pesci leone perlustrano la barriera corallina, incluso l'inafferrabile pesce leone Twinspot. Qui si trovano calamari e polpi Bobtail e le luci subacquee riveleranno migliaia di occhi luminosi dei vari gamberetti e granchi che bazzicano praticamente in ogni fessura e fessura.

UN VIAGGIO AL BORDO

Un subacqueo nuota accanto alla barriera corallina a forma di Ridgeline in un sito chiamato Blade, Wakatobi, Indonesia.

Il sito unico noto come Blade è formato da una fila di sottili montagne sottomarine parallele che si innalzano da una cresta più profonda fino a due metri dalla superficie. Se vista di profilo, l'intera formazione ricorda i denti seghettati di un coltello gigante affilato sul bordo, da cui il nome. I singoli pinnacoli sono lunghi ma piuttosto stretti. I subacquei che si avvicinano alla superficie possono effettivamente vedere entrambi i lati delle formazioni contemporaneamente dall'alto. Blade è quanto di più pittoresco ci sia, completo di schiere colorate di spugne giganti e gorgonie che a volte possono raggiungere i 2-3 metri di diametro.

Red whip corals grow thick on the steep sides of each pinnacle, providing fantastic photo opportunities. Multi-hued crinoids can often be seen perched on the tips of gorgonians, extending their tentacles to catch passing morsels of food. Mild currents allow divers to drift from peak to peak, evoking a sensation of weightless flight. All in all, Blade is an experience not soon forgotten.

VAREITÀ PIACEVOLE

Wakatobi offre qualcosa per tutti. I subacquei possono trascorrere ore rilassanti su scogliere poco profonde ed esplorare baie riparate o tuffarsi su pinnacoli ricoperti di coralli che attirano grandi banchi di pesci. Le barriere coralline che iniziano molto vicino alla superficie scendono a profondità di oltre 100 metri, creando opportunità per lunghi profili multi-livello e offrendo ai subacquei a raggio esteso nuove opportunità.

Pastinaca a macchie blu

I subacquei più accaniti sono lieti di apprendere che Wakatobi è ugualmente divertente per i partner non subacquei e per i bambini a casa, poiché il resort è adatto alle famiglie e offre una vasta gamma di attività acquatiche, in spiaggia e a terra. I bungalow possono essere organizzati per ospitare famiglie e ci sono ville sul lungomare con una o due camere da letto che offrono molto più spazio. Un programma per tata libera i nuovi genitori, mentre Bubblemaker e i programmi di immersione per ragazzi consentono ai più giovani di vivere in sicurezza il mondo sottomarino. Le stesse barriere coralline di prima qualità che stupiscono i subacquei sono ugualmente invitanti per gli snorkelisti a cui viene dato lo stesso rispetto dei subacquei e vengono accolti a bordo delle barche dirette verso i numerosi siti con una componente poco profonda. Ciò crea opportunità uniche per i membri della famiglia non subacquei di unirsi al divertimento.

IMMERGERSI PER FARE LA DIFFERENZA

In un'epoca in cui il green è la cosa giusta da fare, Wakatobi rimane un leader regionale nella conservazione e nella protezione ambientale. Il pluripremiato Collaborative Reef Conservation Program del resort è stato tra i primi nel suo genere, creando un nuovo paradigma per il turismo sostenibile. Il resort gestisce stazioni di riciclaggio e di mitigazione delle acque reflue, sponsorizza pulizie settimanali che coinvolgono fino a 100 persone del posto e collabora a stretto contatto con le comunità e i governi locali sui problemi della gestione dei rifiuti. I proprietari del resort sono stati determinanti nel portare energia solare pulita nella regione.

ACCOGLIENZA CALDA E INTERVALLI DI SUPERFICIE SAPORITI

Ammirare il tramonto dal molo di Wakatobi.

Il team di Wakatobi è orgoglioso di offrire una speciale miscela di ospitalità che combina un'etica del servizio a cinque stelle con il calore di un amico di famiglia. I sorrisi sono ovunque e nessuna richiesta è banale o dimenticata. Un punto culminante particolare dell'esperienza Wakatobi è l'ora dei pasti. La cucina raffinata e i luoghi remoti non vanno sempre d'accordo, ma Wakatobi offre un'eccezione spettacolare e deliziosa a questa regola. I voli charter diretti che portano gli ospiti a Wakatobi forniscono inoltre alle cucine del resort una fornitura costante dei cibi e dei prodotti più freschi provenienti da Bali e da tutto il mondo.

La posizione privilegiata sulla spiaggia del ristorante del resort crea un'esperienza culinaria di prim'ordine in un ambiente rilassato ma elegante, con un menu che include un'ampia gamma di piatti internazionali insieme a un intrigante assaggio di cucina indonesiana, il tutto preparato fresco da un esperto team culinario. Gli chef sono lieti di creare i piatti preferiti degli ospiti su richiesta e possono anche soddisfare una serie di esigenze dietetiche particolari.

Vuoi saperne di più sul Wakatobi Resort o magari programmare la tua visita nel loro piccolo angolo di paradiso? Visita wakatobi.com dove puoi completare a richiesta di viaggio veloce o inviare un'e-mail al proprio team all'indirizzo office@wakatobi.com.