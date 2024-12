20 minuti con il più grande apneista del mondo

Ha goduto a lungo di questo status, ma solo ora ALEXEY MOLCHANOV sta raggiungendo un pubblico globale più ampio, attraverso il nuovo documentario di 90 minuti apneistaIl suo progetto di battere tutti e cinque i record di profondità dello sport nel 2023 ha fornito un avvincente spunto di trama, ma, con tutte le sue responsabilità, sta iniziando a giocare più sul sicuro? Ne parla con Steve Weinman, così come la possibilità di aggiungere altri 10 m di profondità a quei record mondiali

Ti è piaciuto guardare Freediver?

"Ho amato molto il film. Penso che mostri molto, molto bene l'atmosfera, mostra la bellezza dello sport, alcuni pericoli dello sport in modo che le persone capiscano cosa possono fare se diventano apneisti: possono vivere avventure, possono imparare a stare calmi e rilassarsi meglio, ma mostra anche che ci sono alcuni pericoli e perché è uno sport di squadra: dovrebbe sempre esserci qualcuno che ti protegga quando sei sott'acqua.

"Penso che sia un film davvero ben fatto, mi è piaciuto molto."

Rappresenta fedelmente la tua vita?

"Direi di sì, è un riflesso accurato della mia vita. Ovviamente, è solo una parte della mia vita, non c'è abbastanza tempo in un film per riflettere un'intera vita, ma le competizioni sono una parte importante della mia vita. Non si addentra nel mio ambito di lavoro, tutto ciò che faccio per far crescere la comunità dell'apnea, che è qualcosa che faccio al di fuori dello sport.

"Lo sport occupa una parte importante della mia vita, viaggiare e gareggiare, ma allo stesso tempo, basandomi sull'eredità di mia madre [Natalia Molchanova], sul suo sistema educativo, sul suo metodo didattico, mi concentro molto sulla crescita della comunità dell'apnea, del movimento.

"Questo è un po' al di fuori del film, ma è il mio obiettivo, la mia passione. Amo assicurarmi che ci siano sempre più scuole professionali in tutto il mondo in grado di insegnare alle persone a fare apnea in sicurezza".

Hai già guardato il film con la tua famiglia [moglie Elena e figlio Max]?

"Non ancora. L'ho visto a Los Angeles ed era un gruppo di apnea: c'erano 200 persone che venivano a vedere una proiezione a porte chiuse del film ed erano solo apneisti e amici da tutti gli Stati Uniti. Alcune persone venivano da New York, altre da Miami e mia sorella che ora è a Londra. Sì, è molto diffuso in tutto il mondo e io viaggio sempre: ora sono a Dubai, dove abbiamo una comunità locale di apneisti che l'hanno visto.

"Inoltre, poiché è uscito negli Stati Uniti e i diritti non sono ancora distribuiti in tutto il mondo, molti membri della comunità stanno ancora aspettando che il film esca in alcune parti d'Europa o dell'Asia, ecc."

Mi chiedevo cosa ne penserebbe tuo figlio?

Molchanov e suo figlio Max (Paramount Pictures)

“Max, mio ​​figlio, ama l'acqua e tra un mese compirà quattro anni. Nuotiamo insieme e ci immergiamo insieme. A volte guarda le registrazioni della gara e dice: "Mi immergo con papà, ho anche una maschera" - ha una maschera e delle pinne e aspetto che cresca un po' così potremo immergerci di più insieme, e sono sicuro che gli piacerà.”

Ti piacerebbe che facesse la stessa carriera che hai avuto tu?

"No, non credo che lo spingerei ad avere la mia stessa carriera, per niente. Tutto quello che posso fare è mostrargli questo sport e insegnarglielo in modo che abbia le competenze. Questa è una cosa che posso condividere molto bene e assicurarmi che impari da essa e che possa essere una lezione che può usare per qualsiasi altro ambito della sua vita in futuro.

"L'approccio di mia madre nei miei confronti è stato quello di mostrarmi un sacco di attività diverse che potevo provare e mi ha lasciato scegliere quelle che preferivo.

"A un certo punto, quando avevo 11 o 12 anni, nuotavo da quando ne avevo tre e suonavo il violino da quando ne avevo quattro, e facevo entrambe le cose molto bene. Quindi mia madre mi ha detto: guarda, cosa vuoi continuare? Ora è il momento di scegliere se fare sport acquatici o musica.

"Poi ho scelto gli sport acquatici, giusto, ma ho questo esempio per mia madre che mi portava a tutti questi corsi, e c'erano anche lezioni di scacchi, ping-pong, tennis ecc. e un po' di arti marziali. Quindi puoi semplicemente permettere ai tuoi figli di fare tutte queste cose e scegliere di trovare la loro passione.

"Quindi ho scoperto la mia passione nell'apnea, ma non so cosa farà mio figlio. Gli mostrerò un sacco di cose e lascerò che sia lui a decidere."

Il film ti ha in qualche modo fatto pensare a te stesso in modo diverso?

"Sì, penso che guardarsi di lato sia sempre illuminante. Per me è molto naturale spingersi oltre i limiti e rischiare, e nel mio sforzo di battere più record mondiali a volte mi spingo un po' troppo oltre.

"Ed essere in grado di vedere questo di lato e ascoltare la storia secondo il punto di vista del regista, e come la spiega, penso che sia sempre illuminante. È come se vedessi come appare quando è messa insieme in modo drammatico, questa immagine e poi le riprese dei miei blackout. Proprio come una semplice registrazione della competizione non è così drammatica come se fosse fatta almeno nel commento, il che la rende molto più drammatica.

"Mi fa riflettere di nuovo, voglio spingere così tanto? Forse proverò a essere un po' più prudente e a non stressare i miei amici e la mia famiglia con questi tuffi falliti! Quindi mi fa riflettere su questo, ma non so se mi cambierà davvero. Per fare record mondiali devo spingere, devo esplorare i miei limiti, imparare da essi e adattarmi di conseguenza trovando queste carenze.

"Quindi sì, è interessante e penso che mi faccia riflettere su queste cose."

Ho certamente ricevuto il messaggio dal film che stavi iniziando a pensare di ammorbidire il tuo approccio, pensando alla famiglia, in termini di essere forse più consapevole della sicurezza rispetto al passato. È giusto?

Alexey Molchanov nel suo caratteristico abito dorato (Paramount Pictures)

"È giusto, sì. Anche per via di mio figlio. Quando facevo immersioni prima non pensavo molto alla sicurezza. Ovviamente ero sempre attento e avrei corso rischi solo se avessi avuto un ottimo team di supporto (medici, sommozzatori di sicurezza, ecc.), ma quando hai dei figli è un pensiero aggiuntivo: OK, voglio spingere così forte o sono sicuro che sopravvivrò a questa immersione e tornerò sano e salvo?

"Quindi sicuramente negli ultimi anni ho iniziato a pensare ai tuffi in modo diverso, ed è dura. Ho alcuni amici che hanno smesso di gareggiare e non sono stati in grado di lavorare con questa idea che quando hanno figli, come possono continuare a rischiare la vita?

"E nell'apnea, se non ti immergi al limite è sicuro, è uno sport sicuro con il team di sicurezza adeguato intorno a te, ma quando ti spingi per i record mondiali allora è un po' più rischioso. Quindi in generale direi che sì, sono più attento in questo momento e non direi che mi fa paura spingere per i record mondiali - sento ancora questo desiderio in me di farlo."

È ancora quel record CNF [Constant Weight No Fins] che ti irrita davvero? Devi battere il record di William Trubridge sui 102 metri.

"Di sicuro, il disco CNF è là fuori e da quando abbiamo finito il documentario ho sempre lavorato sulla tecnica. Sono sicuro che sarò in grado di fare questo disco nei prossimi, diciamo, sei mesi. Sono pronto e non appena inizierà la nuova stagione l'anno prossimo, il prossimo marzo/aprile, mi metterò all'opera per questo disco."

Quindi spereresti ancora di riuscire a detenere contemporaneamente tutti e cinque i record di profondità?

"Penso che il punto principale del film, ovvero detenere tutti e cinque i record in un anno, fosse principalmente perché non mi era permesso competere nel 2022 [come cittadino russo, a causa dell'invasione dell'Ucraina da parte del paese] e poi sono tornato alle competizioni nel 2023 e l'obiettivo era recuperare i record mondiali che avevo perso perché non gareggiavo. Ecco perché è stata questa idea di ottenere tutti i record contemporaneamente

"In generale, penso che per le prossime stagioni non sono così interessato a tutti e cinque i record contemporaneamente: sarebbe bello e proverò a farlo, ma penso che anche solo ottenere singoli record, come ottenere quel record No Fins in una stagione e forse un altro record in un'altra disciplina, uno o due record mondiali in una stagione sono più che sufficienti. Cinque record mondiali in un anno, è stato super intenso.

"Questo documentario, è stato così tanto viaggiare, così tante competizioni. Penso che per me sentire che sto bilanciando i miei sforzi tra gli sport ma anche crescendo nella comunità, mi piace fare meno record del mondo. Questi cinque record hanno richiesto un bel po' di sforzi e penso che nella prossima stagione lo affronterò in modo più equilibrato e cercherò di farne solo alcuni.

Ma è stato un angolo molto carino da avere per gli scopi del film. Parlando di non poter competere nel 2022, mi chiedevo come ci si sente a dover competere sotto una bandiera neutrale nel 2023? Ti ha dato fastidio in qualche modo?

"Il Freeliving è uno sport molto individuale, è meno una questione di squadra e più di individui, quindi è stato bello perché abbiamo gareggiato tutti come individui e la comunità è fantastica e solidale. Non è stato qualcosa che è sembrato davvero difficile o troppo negativo, quindi penso che con il supporto della comunità sia stato bello".

A qualcuno che guarda Freediver e che forse non ha familiarità con questo sport, potrebbe sembrare che, anche se sei circondato da persone, la tua vita potrebbe essere piuttosto solitaria o isolata. Pensi che sia giusto?

"Direi che quando si inseguono quei record si tratta di una piccola comunità. C'è una grande comunità di apneisti che lo amano come sport, come attività di vita per l'avventura, per godersi l'acqua, ma anche se c'è solo un gruppo molto piccolo di persone che vogliono i record, è comunque una comunità molto amichevole e sento molto supporto.

"Non direi che mi sento solo o solitario, direi che nelle gare con tutti i miei compagni apneisti mi sento come in famiglia".

Ti sei trovato bene con Michael John Warren, il regista di Freediver?

"Sì, ho avuto delle belle conversazioni con lui e penso che fin dall'inizio ci sia stata una buona alchimia e siamo stati in grado di discutere apertamente di qualsiasi cosa riguardasse il film. Sono stato in grado di contribuire con le mie idee e penso che sia stato un processo molto bello e collaborativo. Quindi abbiamo avuto un buon rapporto durante il film e ora dopo il film siamo in contatto, quindi sì!"

Qual è il tuo film preferito sull'apnea? O forse è questo?

“Finora il film principale sull’apnea è ancora Il grande blu di Luc Besson, ed è del 1988 ma è fatto estremamente bene, è bellissimo, la fotografia è incredibile. Anche adesso, se lo guardi, è qualcosa che ti dà questa intuizione sull'apnea.

Apneista (Paramount Pictures)

"Penso che uno dei momenti migliori del film sia quando l'eroe principale Jacques Mayol [interpretato da Jean-Marc Barr] sta camminando per fare il suo tuffo e la telecamera sta filmando mentre si muove all'indietro. Si può vedere come questo apneista si sta avvicinando alla piattaforma dove si tufferà e come è già in questa zona meditativa. Quindi questa ripresa è unica, penso che nessun altro sia stato in grado di mostrare lo stato interiore dell'apneista che si avvicina al tuffo.

"È stato semplicemente uno scatto incredibile. L'ho visto di recente, qualche mese fa - Il grande blu è sicuramente quello giusto e penso che sia giunto il momento di fare un altro lungometraggio molto presto!"

Vorresti essere coinvolto?

"Mi piacerebbe molto essere coinvolto nel prossimo lungometraggio, sicuramente sì."

Come vedi il tuo futuro, oltre la competizione, come istruttore?

"Già ora faccio diverse cose in parallelo. L'apnea competitiva è una parte importante del mio focus in questo momento, ma anche dal punto di vista lavorativo mi concentro sulla crescita della comunità con la mia azienda Molchanov, basato sulla metodologia e la filosofia di mia madre e sugli strumenti di allenamento per addestrare gli apneisti. Addestriamo professionisti in modo che ci siano più istruttori e più scuole in tutto il mondo.

"Quindi per me far crescere la comunità è molto significativo e voglio assicurarmi che ci siano più posti nel mondo dove si possa imparare l'apnea in sicurezza. Questo è il mio obiettivo attuale. Sono sicuro che lo faremo per molti, molti anni e contribuiremo allo sport a più livelli e organizzeremo anche eventi, quindi penso che la produzione di contenuti, forse entrare nei commenti e fare alcuni progetti in quest'area dell'apnea sia qualcosa a cui sono interessato.

"I documentari futuri potrebbero riguardare lo sport competitivo, ma potrebbero anche coprire il lato ambientale dello sport, come gli apneisti possono contribuire a risolvere i problemi ambientali, aiutando con le pulizie, osservando gli animali, ecc. C'è molto da fare nell'apnea e penso che essere nel ruolo di produttore in futuro, è qualcosa che mi interessa.

Infine, ritieni che esista la possibilità di una svolta fisiologica che in futuro consentirà agli apneisti di scendere molto più in profondità?

"Vedo che potrei fare immersioni più profonde, diciamo che riesco a capire come fare immersioni più profonde di 10 metri. Dovrei prepararmi, anche passare un paio di mesi in più a preparare i record, e magari stare da qualche parte dove la profondità è più accessibile. Non è facile, mi ci vorranno alcuni anni, forse qualche anno, forse cinque anni, ma vedo quei 10 metri.

"E poi ogni volta che spingiamo il limite ho questa sensazione di: posso spingermi un po' di più o no? Questo record No Fins è durato sette o otto anni e non è stato migliorato, quindi dimostra che, OK, senza pinne è davvero dura: potremmo essere in grado di migliorare di 2m, di 3m, ma 10m sembra una follia.

"Ma con le monopinne, con le bipinne, riesco a vederlo - e so che andremo più in profondità."

Gli attuali record mondiali di profondità AIDA di Alexey Molchanov: Peso variabile (VWT) 156m (28 marzo 2024) Peso costante (CWT) 136 m (29 settembre 2023) Bi-Fins a peso costante (CWTB) 125m (10 settembre 2024) La defunta Natalia Molchanova detiene da 9 anni il record mondiale di apnea statica con un tempo di 2 minuti e 11 secondi. Alexey Molchanov ha stabilito 33 record mondiali AIDA e CMAS e 1 record mondiale Guinness e ha vinto 34 medaglie combinate d'oro, d'argento e di bronzo individuali e a squadre nei campionati mondiali.

