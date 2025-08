I cacciatori di relitti cercano un piroscafo, ne trovano un altro

9: 34 am

Un relitto del XIX secolo è stato scoperto nel fiume Fox a Oshkosh, nel Wisconsin: non si tratta dell'imbarcazione che il team di scansione si aspettava di trovare, bensì di un'imbarcazione costruita negli stessi cantieri.

I membri del Associazione di archeologia subacquea del Wisconsin (WUAA)) stavano conducendo un'indagine sonar ad alta risoluzione di cinque ore come parte del progetto della Wisconsin Historical Society Programma di conservazione marittima.

Le indagini precedenti erano state limitate e localizzate, quindi il team stava cercando di mappare tutti i possibili siti di relitti nel tratto di fiume di 4 km che sfocia nel lago Winnebago.

Il loro sonar DeepVision consentirebbe di coprire l'intera larghezza del fiume, pari a 150 metri, in un'unica passata e di riprendere gli oggetti di interesse con una risoluzione estremamente elevata.

LW Crane tra gli altri battelli a vapore sul fiume Mississippi intorno al 1872 (Murphy Library Special Collections)

Gli investigatori speravano di trovare un piroscafo scomparso chiamato Città di Berlino, costruito nel 1856 e noto dai documenti storici per essere affondato in quel tratto del fiume. L'imbarcazione veniva utilizzata per trasportare passeggeri e merci tra Berlino e Oshkosh, ed era lunga 30 metri e larga 5.5 metri.

Nel novembre del 1870 era ancorato vicino al cantiere navale di Oshkosh per una revisione invernale quando scoppiò un incendio a bordo. La catena dell'ancora dovette essere tagliata, lasciando l' Città di Berlino per andare alla deriva lungo il fiume mentre bruciava fino alla linea di galleggiamento prima di affondare.

Oltre l'area di ricerca pianificata, la squadra ha trovato uno scafo parzialmente sepolto, lungo circa 27 metri e largo 7, con una prua che si dice assomigli a quella di una goletta dei Grandi Laghi, un'imbarcazione con uno scafo a fondo piatto e un'attrezzatura a prua e a poppa con almeno due alberi.

Credono che sia il LW Crane, un altro piroscafo in legno costruito negli stessi cantieri navali di Berlino come il Città di Berlino ma nel 1865. Anch'essa è nota per essere stata bruciata fino alla linea di galleggiamento e affondata, presso lo scalo ferroviario di St Paul a Oshkosh nel 1880.

Il possibile relitto della LW Crane

Lo scalo di alaggio è stato trovato quasi subito oltre il fiume rispetto al luogo del relitto, mentre i cassoni di pietra del ponte ferroviario di St Paul si trovavano a soli 100 metri di distanza.

Il team spera di effettuare immersioni subacquee nel sito, anche se affermano che la visibilità è così scarsa che sarà probabilmente possibile ricavare maggiori dettagli e informazioni sulla scala tramite rilievi sonar ad alta risoluzione.

Il fiume contiene grandi quantità di detriti naturali come alberi, tronchi e grandi rocce, nonché sezioni di moli per barche, cassoni e piccole imbarcazioni da pesca. Un altro oggetto individuato durante il rilevamento potrebbe essere stato parte di un vecchio ponte, o la sezione di prua di un antico battello a vapore. Menasha, abbandonato nel 1861.

Il team ha anche indagato su un relitto poco profondo, scoperto nel 2016 e chiamato "Kevin's Wreck" in onore di uno dei ritrovatori, Kevin Cullen. Ulteriormente eroso, rimane non identificato, ma non si ritiene che sia stato il Città di Berlino perché era noto che quel piroscafo era andato alla deriva a valle.

Nel maggio di quest'anno Divernet riportato su come la WUAA si era immersa e aveva identificato , il JC Ames, uno dei rimorchiatori più potenti mai operanti nei Grandi Laghi, nel lago Michigan.